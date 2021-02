دنی ویلنوو در سال‌های اخیر خودش را به عنوان یکی از بهترین کارگردان‌های هالیوود به اثبات رسانده است. ویلنوو در ۳ اکتبر ۱۹۶۷ در کانادا به دنیا آمد. او با فیلم ویران‌شده (Incendies) توانست نگاه هالیوود، منتقدان و مخاطبان را به خود جلب کند. سپس در سال ۲۰۱۳ با دو فیلم دشمن (Enemy) و زندانیان (Prisoners) خودش را به عنوان کارگردانی صاحب سبک اثبات کرد. پس از آن ویلنوو بیش‌تر به سینمای ژانر متمایل شد، ابتدا سیکاریو (Sicario) را در ژانر اکشن، تریلر و سپس دو تا از بهترین فیلم‌های علمی-تخیلی قرن بیست و یکم را روی پرده آورد؛ ورود (Arrival) و بلید رانر ۲۰۴۹ (Blade Runner 2049). فیلم بعدی او، تل‌ماسه (Dune)، هم در ژانر علمی-تخیلی است که سال ۲۰۲۱ اکران می‌شود.

دنی ویلنوو به صف مخالفان برادران وارنر و اکران آنلاین پیوست

با نگاهی به کارنامه‌ی کاری ویلنوو می‌توان دریافت او کارگردانی است که تاکید زیادی بر نورپردازی و قاب‌بندی دارد. او علاوه بر یک کارگردان بصری بودن، یک خوره‌ی سینما هم هست. مگر می‌شود بلید رانر ۲۰۴۹ را ساخت و یک طرفدار دو آتیشه‌ی ریدلی اسکات نبود؟

۱۰ فیلم برتر ریدلی اسکات؛ بیگانه‌ها، گلادیاتورها و زنان سرکش

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به ۲۰ فیلم مورد علاقه‌ی دنی ویلنوو، کارگردانی که تا به امروز یک مرتبه نامزد دریافت اسکار بهترین کارگردانی شده است.

۱. سرگیجه (Vertigo)

کارگردان: آلفرد هیچکاک

آلفرد هیچکاک بازیگران: جیمز استوارت، کیم نوواک

جیمز استوارت، کیم نوواک محصول: ۱۹۵۸

۱۹۵۸ نمره‌ی متاکریتیک: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

کارآگاه اسکاتی، که از ترس از ارتفاع رنج می‌برد، استخدام می‌شود تا درباره‌ی فعالیت‌های مشکوک همسر یک دوست قدیمی تحقیق کند.

سرگیجه، اثر ماندگار هیچکاک نیازی به معرفی شدن ندارد. ویلنوو در مصاحبه‌های زیادی هیچکاک را به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع الهام خود معرفی کرده است. البته برای چگونگی تاثیر گذاشتن سرگیجه بر ویلنوو تنها کافی است فیلم دشمن با بازی جیک جیلنهال را ببینید.

۲. جایی برای پیرمردها نیست (No Country for Old Man)

کارگردان: ایتن کوئن، جوئل کوئن

ایتن کوئن، جوئل کوئن بازیگران: تامی لی جونز، خاویر باردم

تامی لی جونز، خاویر باردم محصول: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ نمره‌ی متاکریتیک: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

زندگی یک شکارچی (جاش برولین)، وقتی یک کیف پول را هنگام گشت زدن پیدا می‌کند، تغییر می‌یابد. او توسط یک قاتل سریالی (خاویر باردم)، که به دنبال پول است، دنبال می‌شود.

ویلنوو این فیلم برادران کوئن را، در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز، از بهترین‌های قرن بیست و یک معرفی کرد و افزود رقابت، برای صدر نشینی این لیست، بین این فیلم و خون به پا خواهد شد (There Will Be Blood) بسیار تنگاتنگ است. ویلنوو می‌گوید تصویری که برادران کوئن از یک قاتل سریالی، با بازی خاویر باردم، ترسیم کرده‌اند، از نخستین مرتبه‌ای که او فیلم را دیده است، او را دنبال می‌کند.

۳. ۲۰۰۱: یک ادیسه‌ی فضایی (۲۰۰۱: A Space Odyssey)

کارگردان: استنلی کوبریک

استنلی کوبریک بازیگران: گری لاک‌وود، داگلاس رین

گری لاک‌وود، داگلاس رین محصول: ۱۹۶۸

۱۹۶۸ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

داستان چندین رویارویی بین انسان و یک تکه‌سنگ (مونولیت) سیاه اسرارآمیز که ظاهرا در تکامل انسان تاثیرگذار بوده است.

با توجه به این که ویلنوو از پیشتازان ژانر علمی-تخیلی در قرن بیست و یک است، دیده شدن این فیلم کوبریک در بین فیلم‌های مورد علاقه‌ی او باعث تعجب نمی‌شود. ویلنوو درباره‌ی فیلم در جشنواره‌ی کن ۲۰۱۸ گفت: «نخستین بار آن را، وقتی خیلی جوان بودم، از راه پله دیدم.» در ادامه ویلنوو افزود که ۲۰۰۱: یک ادیسه‌ی فضایی یکی از نخستین شوک‌های سینمایی‌ای بوده که وی تجربه نموده است. او می‌گوید که توسط احساس سرگیجه‌ای که کوبریک توانسته در فیلم خلق کند تسخیره شده بود. ویلنوو دلیل علاقه‌ی خود به ژانر علمی-تخیلی را این چنین شرح می‌دهد: «به شما اجازه می‌دهد تا موضوعات دشوار مانند مذهب یا جوانب دیگر جامعه، که غیرقابل دسترسی هستند، را، با آزادی و فاصله‌ی زیاد، موشکافی کنید.»

۴. فرزندان انسان (Children of Men)

کارگردان: آلفونسو کوارون

آلفونسو کوارون بازیگران: کلایو اوون، جولیان مور

کلایو اوون، جولیان مور محصول: ۲۰۰۶

۲۰۰۶ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

در سال ۲۰۲۷، ۱۸ سال بعد از اینکه بارورشدن بر کره‌ی زمین ناممکن شده است، زنی به گونه‌ای معجزه‌آسا باردار می‌شود و تئو (کلایو اوون) مسئول انتقال دادن او به جایی امن می‌شود.

ویلنوو وقتی لیست بهترین فیلم‌های قرن بیست و یک، از نظر خودش، را ارائه می‌داد نوشت: «وقتی که من، اواخر قرن بیستم، شروع به فیلمسازی کردم، نسل قبلی فیلم‌سازان می‌گفتند سینما مرده است. خب زنده باد سینما!» در بین لیست منتخب ویلنوو یک فیلم علمی-تخیلی دیگر دیده می‌شود. اما این‌بار فیلمی از قرن بیست و یکم. فیلمی از کوارون. فیلمی که توانست در سه رشته‌ی بهترین فیلمنامه‌ی اقتباسی، بهترین تصویربرداری و بهترین تدوین نامزد اسکار شود.

۵. شباهت کامل (Dead Ringers)

کارگردان: دیوید کراننبرگ

دیوید کراننبرگ بازیگران: جرمی آیرونز، جنویو بوجولد

جرمی آیرونز، جنویو بوجولد محصول: ۱۹۸۸

۱۹۸۸ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

۸۶ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۳ از ۱۰۰

بورلی و الیوت منتل، دوقلوهای یکسان و هوشمند، پزشکان متخصص زنان هستند. این دو که از مشکلات روانی رنج می برند با بازیگری رابطه برقرار می کنند و زندگی‌شان شکل دیگری به خود می‌گیرد.

هنگام ساخت دشمن ویلنوو بارها و بارها شباهت کامل را دید، تا مطمئن شود که می‌تواند مفهوم دوگانه‌سازی را در سینما به سطح جدیدی برساند، نه این که تنها کاری را که پیش از این توسط استادی همانند کراننبرگ انجام شده است تکرار کند. ویلنوو در مصاحبه با مجله‌ی فیلمسازان می‌گوید: «از برخی جهات وقتی که امروزه فیلم می‌سازید بسیار سخت است که چیز جدیدی بیافرینید. حتی وقتی فکر می‌کنید که در حال ساختن چیزی جدید هستید، بعدها در می‌یابید که قبل از شما کسی آن را ساخته است. این بسیار دشوار و خسته‌کننده است. معلوم است که ما شباهت کامل را بارها دیدیم. شباهت کامل یکی از استرس‌زاترین فیلم‌هایی است که در عمر خود دیده‌ام. شباهت کامل در رابطه با جست و جویی من باب نزدیک بودن است، مانند دشمن، اما از نقطه نظری متفاوت.»

۶. مربع (The Square)

کارگردان: روبن آستلاند

روبن آستلاند بازیگران: کایز بنگ، الیزابت ماس

کایز بنگ، الیزابت ماس محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ نمره‌ی متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

۷۳ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۵ از ۱۰۰

داستان فیلم در استکهلم، پیرامون مدیر یک موزه‌ی هنری، می‌گذرد. مدیری که وقتی اوضاع باب میلش پیش نرود انسان دیگری می‌شود.

ویلنوو در سال ۲۰۱۷ به مجله‌ی ایندی‌وایر گفت که فیلم مربع از آستلاند در کنار سه بیلبورد بیرون ابینگ میزوری (Three Billboards Outside Ebbing Missouri) از مارتین مک‌دونا، کوچک‌سازی (Downsizing) از الکساندر پاین و کسانی که انقلاب را در نیمه راه رها می‌کنند فقط گورهای خود را حفر می‌کنند (Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves) از متیو دنیس و سیمون لووی بهترین فیلم‌های سال هستند.



۷. خون به پا خواهد شد (There Will Be Blood)

کارگردان: پل توماس اندرسون

پل توماس اندرسون بازیگران: دنی دی لوئیس، پائول دانو

دنی دی لوئیس، پائول دانو محصول: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ نمره‌ی متاکریتیک: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

مردی جاه‌طلب به دنبال زمین‌های نفتی در غرب وحشی با هدف تبدیل شدن به قدرتمندترین مرد در صنعت نفت.

هنگامی که در سال ۲۰۱۷ ویلنوو بهترین‌های قرن بیست و یک را انتخاب می‌کرد و بین خون به پا خواهد شد و جایی برای پیرمردها نیست مردد بود درباره‌ی پل توماس اندرسون گفت: «من توسط تاثیرات شدیدی که این فیلم‌ها بر من گذاشتنه‌اند هنوز هم تحریک می‌شوم. زمان قاضی نهایی خواهد بود. نماهای خاصی هستند که مستقیما از میان جمجمه‌ام گذشتند؛ مانند گلوله‌ای که قسمت‌های مختلف مغزم را بر دیوارها پخش می‌کند. مانند نمایی که دنی دی لوئیس نوزاد را با نفت غسل تعمید می‌دهد.»

۸. مادر (Mother)



کارگردان: دارن آرنوفسکی

دارن آرنوفسکی بازیگران: جنیفر لارنس، خاویر باردم

جنیفر لارنس، خاویر باردم محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ نمره‌ی متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

۷۵ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۶۸ از ۱۰۰

شاعر، به همراه همسرش، در خانه‌ای زندگی می‌کنند. غریبه‌ای که می‌پنداشته خانه‌ی آن‌ها محلی برای استراحت مسافرین است وارد خانه می‌شود و شاعر هم، در کمال ناباوری، او را در خانه‌ی خود قبول می‌کند. پس از مدتی افراد دیگری هم از راه می‌رسند و خانه اشغال می‌شود.

ویلنوو فیلم کم‌فروغ آرنوفسکی را هم در لیست بهترین‌های ۲۰۱۷ خود قرار داد. فیلمی که با توجه به آهنگساز آن، جوهان جوهانسون، که پیش از این آهنگسازی فیلم‌های زندانیان، سیکاریو و ورود را برای ویلنوو بر عهده داشت، دنیای آرنوفسکی و ویلنوو را به هم نزدیک کرد. اگرچه در نهایت آرنوفسکی تصمیم گرفت از موسیقی متن استفاده نکند.

۹. ستاره‌ای متولد شده است (A Star Is Born)

کارگردان: بردلی کوپر

بردلی کوپر بازیگران: بردلی کوپر، لیدی گاگا

بردلی کوپر، لیدی گاگا محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

جکسون خواننده‌ای است که از اعتیاد به الکل و مواد مخدر رنج می‌برد. او در کافه‌ای با خواننده‌ای گمنام آشنا می‌شود و به او دل می‌بازد. جکسون به او کمک می‌کند و او به سرعت به خواننده‌ای موفق تبدیل می‌شود. آن‌ها با هم ازدواج می‌کنند اما مشکل اعتیاد جکسون آن‌ها را تنها نمی‌گذارد.

ویلنوو در سال ۲۰۱۸ در باره‌ی سناره‌ای متولد شده است به ایندی‌وایر گفت:‌ «باورش سخت است که این فیلم کار اول یک کارگردان است.» او در ادامه بردلی کوپر را به عنوان کارگردانی دارای دید هنری و مسلط بر مدیوم معرفی کرد. ویلنوو می‌گوید درست است که هیجان و شور تماشاگران به خاطر حضور بردلی کوپر و لیدی گاگا بوده است، با این حال یک نیروی دیگر در فیلم احساس می‌شد.

۱۰. هفت سامورایی (Seven Samurai)

کارگردان: آکیرا کوروساوا

آکیرا کوروساوا بازیگران: توشیرو میفونه، تاکاشی شیمورا

توشیرو میفونه، تاکاشی شیمورا محصول: ۱۹۵۴

۱۹۵۴ نمره‌ی متاکریتیک: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

یک سامورایی باتجربه شش سامورایی دیگر را جمع می‌کند تا از روستایی در مقابل حمله‌ی گروه دزدان محافظت کند. در حین این که سامورایی‌ها به مردم روستا آموزش می‌دهند، که چگونه از خود محافظت کنند، روستا توسط گروهی چهل نفره از دزدان مورد حمله قرار می‌گیرد.

هفت سامورایی فیلمی ماندگار برای ویلنوو است. این را می‌شود از تلاش او برای بازتاب دادن سبک انتظار آفرینی کوروساوا در فیلم سیکاریو دریافت. ویلنوو درباره‌ی هفت سامورایی می‌گوید: «زمانی که هفت سامورایی را دیدم به یاد دارم. صحنه‌هایی در فیلم وجود دارند که شما منتظر خشونت هستید. هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد، همه چیز ثابت است. یکی از صحنه‌های مورد علاقه‌ی من زمانی است که دو سامورایی را می‌بینیم که منتظر رسیدن دزدها هستند. آن‌ها منتظرند. آن‌ها می‌دانند که دزدها در حال رسیدن هستند، اما آن‌ها فقط منتظرند. خشونت به زودی می‌رسد. قدرت آفرینش این انتظار برای آن اتفاق بسیار قوی بود.» او در ادامه درباره‌ی فیلم خودش، سیکاریو، می‌گوید: «وقتی سیکاریو را می‌ساختم این فیلم مرجع من بود. فشار زمان. طولانی کردن زمان تنها به اندازه‌ای که تنش ضروری ایجاد شود. این چیزی است که من دوست دارم، وقتی از زاویه‌ی خاصی به آن نگاه کنی، لحظاتی هست که تماشاگران به هنگام تماشای سیکاریو بر لبه‌ی صندلی خود نیم‌خیز می‌شوند، حال آن که هیچ اتفاقی در حال رخ دادن نیست.»

۱۱. فریب‌خورده (The Beguiled)

کارگردان: سوفیا کاپولا

سوفیا کاپولا بازیگران: نیکول کیدمن، کالین فارل

نیکول کیدمن، کالین فارل محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ نمره‌ی متاکریتیک: ۷۷ از ۱۰۰

۷۷ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۷۹ از ۱۰۰

در طی جنگی داخلی، سربازی زخم‌خورده به مدرسه‌ای دخترانه پناه می‌آورد. با رسیدن او موجی از حسادت و دشمنی بین زن‌ها ایجاد می‌شود.

در بین هشت فیلم برتر ۲۰۱۷ به انتخاب دنی ویلنوو فیلم فریب‌خورده، اقتباسی از رمان توماس پی. کالینان به همین نام، از سوفیا کاپولا به چشم می‌خورد. فیلمی که کاپولا، با آن، تاریخ سازی کرد و تبدیل به دومین کارگردان زنی شد که توانست بهترین جایزه‌ی جشنواره کن، بهترین کارگردان، را از آن خود کند. پیش از این هم در سال ۱۹۷۱ دن سیگل اقتباسی با همین نام با بازی کلینت ایستوود و جرالدین پیج را، از روی همین رمان، روی پرده برده است.

۱۲. تلقین (Inception)

کارگردان: کریستوفر نولان

کریستوفر نولان بازیگران: لئوناردو دیکاپریو، ماریان کوتیلارد

لئوناردو دیکاپریو، ماریان کوتیلارد محصول: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۷۴ از ۱۰۰

۷۴ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

کاب یک متخصص دزدی اطلاعات از طریق نفوذ به رویاهای افراد است. سایتو به او پیشنهاد می‌دهد تا ایده‌ای را در ذهن پسر رقیب تجاری بیمار او بکارد تا در ازای آن تمام پرونده‌های جنایی کاب پاک شود و بتواند شروعی تازه داشته باشد.

تنها یک فیلم از کریستوفر نولان توانست به لیست بهترین‌های قرن بیست و یک ویلنوو راه پیدا کند و آن هم فیلم تلقین بود. فیلمی که زمان را خم می‌کند. البته این لیست زمانی منتشر شد که دانکرک هنوز به نمایش در نیامده بود. ویلنوو نولان را به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع الهام خود در مسیر ساختن بلیدرانر ۲۰۴۹ معرفی می‌کند و درباره‌ی او می‌گوید: «آوردن مفاهیم ذهنی و آوردن آن‌ها در آن مقیاس بر صحنه، در حال حاضر، بسیار نادر است. هر فیلمی که از او منتشر می‌شود، من او را بیشتر تحسین می‌کنم.»

۱۳. بلید رانر (Blade Runner)

کارگردان: ریدلی اسکات

ریدلی اسکات بازیگران: هریسون فورد، شان یانگ

هریسون فورد، شان یانگ محصول: ۱۹۸۲

۱۹۸۲ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

ریک دکارد، افسر پلیس سابق، مامور می‌شود تا گروهی ربات فراری و خشن را نابود کند. او هر چه بیشتر در عمق عملیات خود پیش می‌رود، سوال‌هایی درباره‌ی هویت خودش برایش مطرح می‌شود.

با توجه به تصمیم ویلنوو برای ساختن قسمت دوم بلید رانر، دیدن بلید رانر اصلی در بین فیلم‌های مورد علاقه‌ی او باعث تعجب نمی‌شود. ویلنوو درباره‌ی بلید رانر می‌گوید: «در اکثر اوقات فیلم‌های علمی-تخیلی دنیا را تنها به عنوان تصویر خالصی از آینده نشان می‌دهند، اما در نسخه‌ی اصلی بلید رانر می‌شود سیاهی‌ای که از سال‌ها ایجاد شده است را احساس کرد. این چیزی بود که من می‌خواستم برگردانم. من می‌خواستم مطمئن باشم که ما با همان فضای نوآری طرف باشیم که فیلم نخست از آن برخوردار بود. من همان اتمسفری را می‌خواستم که در فیلم اول توانسته بود فضای زیبای ملانخولیایی را به مخاطب منتقل کند. می‌خواستم دنیا یک افسردگی و غم باشد اما بارقه‌هایی از زیبایی در آن دیده شود. چه بارقه‌ها حاصل انسانیت باشند، چه تکنولوژی.»

۱۴. عشق سگی (Amores Perros)

کارگردان: الخاندرو گونسالس اینیاریتو

الخاندرو گونسالس اینیاریتو بازیگران: امیلیو اچواریا، گائل گارسیا برنال

امیلیو اچواریا، گائل گارسیا برنال محصول: ۲۰۰۰

۲۰۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

فیلم سه قصه‌ی متمایز که به وسیلهٔ بروز یک سانحه‌ی تصادف رانندگی در مکزیکو سیتی به یکدیگر پیوند می‌یابند را روایت می‌کند.

درام جنایی مکزیکی اینیاریتو در لیست بهترین‌های قرن بیست و یک ویلنوو جای گرفت. فیلم باعث دیده شدن ایناریتو در سطح بین‌المللی شد و توانست جایزه‌ی بفتای بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را ببرد، هم‌چنین توانست نامزدی در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار را نیز به دست آورد.

۱۵. دندان نیش (Dogtooth)

کارگردان: یورگوس لنتیموس

یورگوس لنتیموس بازیگران: کریسنوس استرگیوگلو، میشل ولی

کریسنوس استرگیوگلو، میشل ولی محصول: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

خانواده‌ای تحت حکومت دیکتاتوری یک پدر زندگی می‌کنند. پدر خانواده تعاریف واژه‌ها را عوض کرده و اجازه نمی‌دهد اعضای خانواده از منزل بیرون بروند. اعضای خانواده در فضایی کاملاً ایزوله و دور از اجتماع نگه‌داری می‌شوند و جهانی متفاوت از دنیای بیرون برای خانواده ترسیم شده‌ است. فرزندان جوان خانواده تا به حال از منزل خارج نشده‌اند و از فضای بیرون تصوری وحشتناک دارند. دختر خانواده که با یک نوار ویدویی با دنیای بیرون آشنا می‌شود سعی می‌کند از خانه فرار کند و در این راه از هیچ کاری کوتاهی نمی‌کند.

ویلنوو وقتی که دندان نیش را در بین بهترین فیلم‌های قرن بیست و یک جای‌گذاری می‌کرد، درباره‌ی آن گفت: «دیوانگی دندان نیش از سرحال‌کننده‌ترین چیزهایی است که بعد از مدتی طولانی دیده‌ام. لنتیموس یکی از هیجان‌انگیزترین کارگردان‌هایی است که در عصر حاضر فعالیت می‌کند. من هنوز در حال خندیدن به جوان‌های بالغ احمقی هستم که در حیات خانه‌ی خود به دنبال هواپیماها می‌دویدند چرا که پدرشان آن‌ها را قانع کرده بود که آن‌ها میوه‌هایی هستند که از آسمان می‌افتند.» دندان نیش توانست در جشنواره کن ۲۰۰۹ موفق ظاهر شود. فیلم توانست در اسکار هم نامزدی در رشته‌ی بهترین فیلم خارجی زبان را به دست آورد.

۱۶. داگویل (Dogville)

کارگردان: لارنس فون تریه

لارنس فون تریه بازیگران: نیکول کیدمن، هریت آندرسون

نیکول کیدمن، هریت آندرسون محصول: ۲۰۰۳

۲۰۰۳ نمره‌ی متاکریتیک: ۶۰ از ۱۰۰

۶۰ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۷۰ از ۱۰۰

دختر جوانی که دختر یک گنگستر است از دست پدرش می‌گریزد و وارد داگویل، دهکده‌ای کوچک، می‌شود. او در صدد برقراری ارتباط با اهالی دهکده است. مردم ابتدا بسیار سرد با وی برخورد می‌کنند اما جوانی که او را یافته‌است به او کمک می‌کند تا مورد پذیرش مردم دهکده قرار بگیرد. پس از مدتی همه چیز تغییر می‌کند.

ویلنوو هنگام انتخاب شاهکار لارنس فون تریه در بین بهترین‌های قرن بیست و یک درباره‌ی داگویل گفت: «تماشای داگویل از لارنس فون تریه را به خوبی به یاد دارم. ایده‌ی ساخت صحنه‌ای بدون دیوار برای نمایش دادن بزدلی یک جامعه درخشان بود.»

۱۷. برخورد نزدیک از نوع سوم (Close Encounters of the Third Kind)

کارگردان: استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ بازیگران: ریچارد دریفوس، فرانسوا تروفو

ریچارد دریفوس، فرانسوا تروفو محصول: ۱۹۷۷

۱۹۷۷ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

با این که بیگانگان با اعمال خود، حضورشان را به مردم نشان می‌دهند، حاکمان حضور آن‌ها را انکار می‌کنند.

ویلنوو در مصاحبه‌ی خود با ایندی‌وایر اسپیلبرگ را یک نابغه‌ی کارگردانی نامیده است که فیلم‌هایش بعضی از بزرگترین شوک‌های هنری و سینمایی را به زندگی او وارد کرده است؛ از آرواره‌ها (Jaws) تا ای. تی (E.T.). ویلنوو می‌گوید دیدن تروفو به عنوان بازیگر در فیلم اسپیلبرگ بوده است که منجر به آشنایی وی با موج نو فرانسه شد. او به انجمن منتقدان فیلم تورنتو، در سال ۲۰۱۷، درباره‌ی اسپیلبرگ گفت: «من در روستای کوچکی در کوئیبک بزرگ شدم، پس در این قسمت از دنیا سینمایی که من بیشتر از همه با آن برخورد داشتم سینمای آمریکا بود. خوب به خاطر دارم هنگامی که شغل یک کارگردان را کشف کردم زمانی بود که ناگهان به فیلم‌های یک شخص خاص جذب شده بودم. چرا او؟ چرا او انقدر داستان‌گوی قدرتمندی بود؟ آن جا نشانه‌ای از یک هنرمند بود و او اسپیلبرگ بود. پس به عنوان یک کودک خیلی زود تحت تاثیر اسپیلبرگ قرار گرفتم. او اولین عشق سینمایی من بود!»

۱۸. زیر پوست (Under the Skin)

کارگردان: جاناتان گلازر

جاناتان گلازر بازیگران: اسکارلت جوهانسون، جرمی مک‌ویلیامز

اسکارلت جوهانسون، جرمی مک‌ویلیامز محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

۸۰ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۴ از ۱۰۰

موجودی که خودش را به شکل یک زن تغییر شکل داده است، مردها را اغوا می‌کند و به درون ون خود می‌کشاند. سپس آن‌ها را به بعد دیگری می‌فرستد که در آن جا چیزی جر گوشت نیستند.

در هنگام انتخاب زیر پوست، به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های قرن بیست و یک، ویلنوو از تصویر اسکارلت جوهانسون در استخری از تاریکی به عنوان یکی از ماندگارترین تصاویر تاریخ سینما یاد کرد.

۱۹. یک پیامبر (A Prophet)

کارگردان: ژاک اودیار

ژاک اودیار بازیگران: طاهر رحیم، نیلز آرستراپ

طاهر رحیم، نیلز آرستراپ محصول: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ نمره‌ی متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

مالک، یک عرب جوان، به زندانی در فرانسه منتقل می‌شود. او در آنجا با باند مافیایی آشنا می‌شود و در بین آن‌ها به قدرت می‌رسد.

ویلنوو در نیویورک تایمز درباره‌ی فیلم می‌نویسد: «صحنه‌ی کشته شدن اسلوموشن گوزن توسط ماشین، در فیلم پیامبر، یکی از قوی‌ترین تصاویر سینمایی یک دهه‌ی گذشته است.»

۲۰. دانکرک (Dunkirk)

کارگردان: کریستوفر نولان

کریستوفر نولان بازیگران: کیلیان مورفی، تام هاردی

کیلیان مورفی، تام هاردی محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ نمره‌ی متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

در جنگ جهانی دوم، سربازهایی از امپراطوری بریتانیا، بلژیک و فرانسه سعی دارند در حین حملاتی سهمگین از سوی آلمان از شهری به نام دانکرک بگریزند.

ویلنوو در گقت و گو با ایندی‌وایر می‌گوید که دانکرک برای پرده‌ی سینما ساخته شده است. او هم‌چنین دریاره‌ی نولان اظهار نظر می‌کند و او را کارگردانی تاثیرگذار می‌نامد زیرا به گفته‌ی ویلنوو نولان قادر است هویت خود را حفظ کند و دنیای مدنظر خودش را در مقیاسی با عظمت خلق نماید.

