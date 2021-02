ما همیشه در فیلم‌های کمدی‌ رمانتیک به دنبال داستان‌های شیرین و عاشقانه و کمی خنده‌دار بودیم و سال ۲۰۲۰ نیز از این قاعده مستثنی نیست. خوشبختانه برای طرفداران سینما، ۲۰۲۰ سال مهمی برای کمدی رمانتیک‌ها (رام_کام) بود.

در چند سال گذشته، ژانر کمدی رمانتیک با قدرت بیشتر و با موضوعات جذاب‌تری به دنیای سینما بازگشت، اما در شرایط فعلی که هالیوود به پخش آنلاین روی آورده، کمدی رمانتیک‌ها بیش از پیش شکوفا شدند، و همین امر باعث شد تا دوباره برای طرفدارانشان مایه‌ی دلگرمی شوند. هرچند باید این را هم در نظر داشته باشیم که برخی از این آثار لحظات غم‌انگیز و دلگیر کننده‌ای هم در خود جای داده‌اند اما بخش‌های شیرین و دوست‌داشتنی و سرشار از عشق و احساسشان به قدری عمیق و برجسته بود که ما را وادار کند تا دوباره به سراغشان برویم و دفعات بسیاری تماشایشان کنیم.

در ادامه لیستی از ۱۰ کمدی‌ عاشقانه‌ی برتر سال ۲۰۲۰ را به صورت رتبه‌بندی از آخر به اول آوردیم.

۱۰. تقدیم به همه‌ی پسران؛ پی‌نوشت، من هنوز دوستت دارم (To All The Boys: P.S. I Still Love You)

کارگردان: مایکل فیموگناری

مایکل فیموگناری بازیگران: نوحا سنتینیو، جردن فیشر، لانا کاندر و …

نوحا سنتینیو، جردن فیشر، لانا کاندر و … امتیاز متاکریتیک: ۵۴ از ۱۰۰

یکی از اولین اکران‌های بزرگ سال و تنها فیلم‌ دنباله‌دار این لیست « تقدیم به همه‌ی پسران … » است. این فیلم با اقتباسی از کتاب جنی هان در سال ۲۰۱۸ که بسیاری از ما با آن آشنایی داریم، باعث شد دومین کمدی رمانتیک نتفلیکس با تپش قلب نوحا سنتینو آغاز شود. اگرچه فیلم دوم با فیلم اصلی مطابقت ندارد و داستانی کاملا مستقل را روایت می‌کند، اما همچنان به اندازه‌ی آمبروس مک کلارن جوردن فیشر شیرین است، و بحث‌های داغ مثلث عشقی لارا جین به این زودی‌ها فراموش نمی‌شود زیرا باید منتظر قسمت بعدی این فیلم باشیم.

۹. چهره‌ی کشنده (Looks That Kill)

کارگردان: کلن مور

کلن مور بازیگران: برندون فلین، جولیا گلدن تلس، کی هونگ لی و …

برندون فلین، جولیا گلدن تلس، کی هونگ لی و … امتیاز متاکریتیک: ۵۷ از ۱۰۰

یکی از زیبایی‌های کمدی رمانتیک این است که می‌تواند از هر جایی شکوفا شود و برای به یادماندنی بودن نیازی به یک داستان خارق‌العاده یا استودیوی بزرگ ندارد. هر ساله، آثار کمی از این ژانر ساخته می‌شود و «چهره‌ی کشنده» یک نمونه‌ی عالی است که باید آن را ببینید. این کمدی تاریک، مکس را (با بازی برندون فلین) دنبال می‌کند که مجبور است صورت خود را با باند بپوشاند زیرا نگاه به صورت او به معنای واقعی باعث مرگ می‌شود. دیدگاه او درباره‌ی زندگی، با دیدار با الکس (با بازی جولیا گلدن تلس)، که از بیماری نادر خود رنج می‌برد، تغییر می‌کند و آن‌ها با هم رابطه برقرار می‌کنند. این فیلم عجیب و تاریک و در عین حال خنده‌دار، نگاه دیگری به عاشقانه‌های معمولی دارد.

۸. مرغ عشق‌ها (The Lovebirds)

کارگردان: مایکل شوالتر

مایکل شوالتر بازیگران: ایسا ری، کمیل نانجیانی، آنا کمپ و …

ایسا ری، کمیل نانجیانی، آنا کمپ و … امتیاز متاکریتیک: ۵۹ از ۱۰۰

بسیاری از کارگردان‌ها برای ساخت یک فیلم رمانتیک بر روی اولین جرقه‌ی عشق تمرکز می‌کنند و جرات نمی‌کنند که یک لحظه از رابطه‌ی قدیمی و شکل گرفته شده را به روشی سرگرم کننده به تصویر بکشند. فیلم مرغ‌ عشق‌ها این کار را با تمرکز بر روی یک زن و شوهر انجام می‌دهد که با بازی‌های خنده‌دار ایسا ری و کمیل نانجیانی لحظه‌های به یاد ماندنی را خلق می‌کنند. آن‌ها در این فیلم خودشان را در شرایط مرموزی می‌بینند که درگیر یک قتل می‌شوند. این فیلم یک پیش‌فرض هوشمندانه با لحظات عالی دارد که در فیلم‌های کمدی رمانتیک کمتر دیده می‌شود.

۷. عکس (The Photograph)

کارگردان: استلا مگی

استلا مگی بازیگران: ایسا ری، لاکیت استنفیلد، ایلان نوئل و …

ایسا ری، لاکیت استنفیلد، ایلان نوئل و … امتیاز متاکریتیک: ۶۲ از ۱۰۰

ستاره‌ی سرشناس سریال «ناامن» (Insecure) ایسا ری، در سال ۲۰۲۰ دو موقعیت داشت که به عنوان بانوی نقش اصلی انتخاب شود، و به نظرم بهترین کمدی رمانتیک روز ولنتاین با بازی او، فیلم «عکس» است که با لاکیت استنفیلد ترکیب بی‌نظیری ساختند. این یکی از داستان‌های لطیف و عاشقانه است. استنفیلد که نقش یک عکاس را بازی می‌کند، با ری می که در حال کاوش در گذشته‌ی خود است، درگیر می‌شود. گذشته‌ای که می با آن درگیر است، خود یک داستان عاشقانه‌ی مجزا را در این فیلم روایت می‌کند. فیلم «عکس» گاهی ظریف و کم دیالوگ است، اما قسمت‌های اغواکننده‌ای در آن باعث می‌شود که کمدی رمانتیک‌های بیشتری بتوانند از آن الهام بگیرند.

۶. نیمی از آن (The Half Of It)

کارگردان: آلیس وو

آلیس وو بازیگران: لی لوئیس، ولفگانگ نووکراس، الکسیس لمیر و …

لی لوئیس، ولفگانگ نووکراس، الکسیس لمیر و … امتیاز متاکریتیک: ۷۴ از ۱۰۰

ما با کمدی رمانتیک‌های دبیرستانی غریبه نیستیم، اما اغلب اوقات هالیوود یک عشق نوپا را در قالب یک داستان ساده اما پر زرق و برق قرار می‌دهد. فیلم «نیمی از آن» که محصول نتفلیکس است، داستان دلپذیری از الی چو، نوجوانی خجالتی و عجیب را روایت می‌کند که به دنیل دمیر پاول کمک می‌کند با آستر، که مورد علاقه‌ی او هم هست، دوست شود. اگرچه، الی شیفتگی خود را سرکوب می‌کند و به پل در فرستادن پیام و نامه‌ به آستر کمک می‌کند. این فیلم به یک مثلث عاشقانه‌ی منحصر به فرد و هیجان‌انگیز تبدیل می‌شود که عشق و پذیرش دوجنس‌گرایی را از نگاهی پاک و سالم بررسی می‌کند که معمولا در فیلم‌ها کمتر دیده می‌شود.

۵. عشق و هیولاها (Love and Monsters)

کارگردان: مایکل متیوس

مایکل متیوس بازیگران: دیلان اوبرایان، جسیکا هنویک، آریانا گرینبلت و …

دیلان اوبرایان، جسیکا هنویک، آریانا گرینبلت و … امتیار متاکریتیک: ۵۹ از ۱۰۰

آیا چیزی عاشقانه‌تر از آرزوی یافتن عشق در آخرالزمان هیولایی وجود دارد؟ در یک ژانر ترکیبی اکشن، تخیلی، کمدی رمانتیک شاهد داستان پسری هستیم که در دوران آخرالزمان و جایی که پر از هیولاهای ترسناک است، به دنبال عشق می‌گردد! دیلن اوبرایان، که او را با فیلم «دونده‌ی هزارتو» (Maze Runner) می‌شناسیم، در نقش جوئل تنهاست، که روزهای خود را صرف پختن غذا در پناهگاهش می‌کند. او پس از برقراری ارتباط با دوست دبیرستان خود از طریق رادیو، تصمیم می‌گیرد ۸۰ مایل را برای بودن در کنار او طی کند. در طول راه، او با یک سگ، یک شخصیت خنده‌دار با بازی مایکل روکر و هیولاهای زیادی روبرو می‌شود. این فیلم چرخش لذت‌بخشی در ژانرهای مختلف است و با ترکیبی از لحظات طنز و شایان توجه پر شده است.

۴. شادترین فصل (Happiest Season)

کارگردان: کلیا دووال

کلیا دووال بازیگران: کریستن استوارت، مکنزی دیویس، کلیا دووال و …

کریستن استوارت، مکنزی دیویس، کلیا دووال و … امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

مجموعه‌ای از کمدی‌های عاشقانه‌ی کریسمس هر سال می‌آیند و می‌روند، اما هیچکدام از آن‌ها به اندازه‌ی «شادترین فصل» به یاد ماندنی نشدند. کریستن استوارت در یک داستان با تمرکز بر درگیری‌های مکنزی دیویس برای رفتن به نزد خانواده و اتفاقات گذشته‌اش، در کنار خالق سریال «شیتز کریک» (Schitt’s Creek) و دن لوی هنرمند بازی درخشانی را ارائه می‌دهد. این فیلم یک پیام جدی دارد و همچنین دیدنش حس یک فیلم کلاسیک را به بیننده القا می‌کند.

۳. اما (Emma)

کارگردان: آتم دی وایلد

آتم دی وایلد بازیگران: آنیا تیلور جوی، جانی فلین، میا گاث و …

آنیا تیلور جوی، جانی فلین، میا گاث و … امتیاز متاکریتیک: ۷۱ از ۱۰۰

یکی از تاثیرگذارترین افراد در فرمول کمدی رمانتیک امروز قطعا جین آستین است که پیش از آغاز روی کار آمدن این ژانر در دوران مدرن، تعداد زیادی رمان کلاسیک نوشت. بسیاری از داستان‌های او در طول سال‌ها به روش‌های مختلف اقتباس شده‌اند و امسال ما «اما»، یکی از اقتباس‌های برجسته‌ی آستین تا به امروز را داریم. فیلم زیبای آتم دی وایلد، با بازی آنیا تیلورجوی تصویری زیبا و داستان کلاسیک را روایت می‌کند و به آرامی شما را در جادوی داستان فرو می‌برد. از آنجایی که داستان کتاب برای فیلم «بی سرنخ» (Clueless) به شکل مدرن تغییر کرد، «اما» یک فیلم ساده برای جلب مخاطب نیست، اما یک کمدی رمانتیک لذت‌بخش است که با «غرور و تعصب» (Pride and Prejudice) ساخته‌ی جو رایت در یک سطح قرار می‌گیرد.

۲. خودجوش (Spontaneous)

کارگردان: برایان دافیلد

برایان دافیلد بازیگران: کاترین لانگفورد، چارلی پلامر، پایپر پرابو و …

کاترین لانگفورد، چارلی پلامر، پایپر پرابو و … امتیاز متاکریتیک: ۷۸ از ۱۰۰

در سال ۲۰۲۰ هستیم و فیلم «خودجوش» به نظر می‌رسد از بیماری کووید ۱۹ برای روایت داستانش الهام گرفته است، این در حالی است که این فیلم در سال ۲۰۱۸ و قبل از شیوع این ویروس ساخته شده. این فیلم یک داستان خنده‌دار درباره‌ی یک ویروس است که باعث می‌شود دانش‌آموزان در یک دبیرستان خود به خود منفجر شوند! داستان بیماری و منفجر شدن در طول فیلم جریان دارد، اما مهمتر از همه این است که باعث می‌شود دیلن چارلی پلامر سرانجام به دختری با نام مارا که مدتی است او را دوست دارد، ابراز علاقه کند. این زوج در میانه‌ی قرنطینه‌ها و آزمایش‌های دارویی یک عاشقانه‌ی کاملا شیرین را شکل می‌دهند. این فیلم در اواسط داستانش نوسانات جسورانه‌ای پیدا می‌کند اما همچنان روند عجیبش را حفظ می‌کند.

۱. پالم اسپرینگز (Palm Springs)

کارگردان: مکس بارباکو

مکس بارباکو بازیگران: اندی سمبرگ، کریستین میلیوتی، کامیلا مندس و …

اندی سمبرگ، کریستین میلیوتی، کامیلا مندس و … امتیاز متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

بهترین کمدی رمانتیک سال و یکی از بهترین فیلم‌های همه جانبه‌ی سال ۲۰۲۰، پالم اسپرینگز است. مشخص است که این فیلم درباره‌ی حلقه‌های زمانی است یعنی یک روز که بارها و بارها تکرار می‌شود و باور کنید همین مساله باعث می‌شود این فیلم را بارها ببینید و تا مدت‌ها در ذهنتان باقی بماند. به چند دلیل پالم اسپرینگ در راس این لیست است. پر از لحظات خنده‌دار است که عمدتا توسط اندی سامبرگ و کریستین میلیوتی بازی می‌شوند. نه تنها عاشقانه است، بلکه ما را درباره‌ی روابط و عشق به چالش می‌کشد. یک پیش‌فرض منحصر به فرد دارد که واقعا زیرکانه با تفسیر آن گره می‌خورد. به علاوه، موسیقی متن فوق العاده‌ای دارد. پالم اسپرینگز یک فیلم رویایی نیست، اما با سکانس پایانی که قدم زدن این زوج در غروب خورشید را به تصویر می‌کشد، می‌توان آن را جادویی خواند. ما بدون شک در مورد این فیلم سال‌های متوالی صحبت خواهیم کرد.

