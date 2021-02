پلیس آهنی، قهرمان سایبورگی است که تا به امروز در چهار فیلم بلند با جرم و جنایت مبارزه کرده است. این فیلم‌ها را از بدترین تا بهترین لیست کردیم.

پلیس آهنی در ابتدا فردی صادق به نام الکس مورفی (Alex Murphy) بود که خطایش درستکاری در ویران‌شهر دیترویت (Detroit)، شهری مملو از افراد مخوف بود. در این میان شریک زندگی‌اش آن لوئیس (Ann Lewis) مراقب او بود، اما این به‌ تنهایی کافی نبود تا در مقابل مجروح شدن وی به دست باند بی‌رحم جنایتکاران بایستد.

مورفی، در آستانه مرگ، به قهرمانی نیمه انسان، نیمه ماشین و پلیسی کامل تبدیل شد، درحالی‌که خاطرات گذشته‌ی او در ابتدا به خاک سپرده می‌شوند، اما سرانجام دوباره زنده شده و باعث می‌گردد مورفی بفهمد که به چه چیزی تبدیل شده است.

اگرچه این برای فیلمی اکشن و علمی تخیلی به‌ طور شگفت‌انگیزی عمیق است، اما مانع از این نمی‌گردد که فیلم پلیس آهنی آن‌قدر آغشته به خون باشد که ابتدا در دسته‌ی فیلم‌های مناسب بزرگ‌سالان قرار گیرد.

البته این موضوع فیلم اصلی است، دنباله‌ها و بازسازی نهایی متفاوت از هم هستند و هر کدام موافقان و مخالفان خاص خود را دارند. درحالی‌که دنباله‌ای از نسخه‌ی اصلی با نام پلیس آهنی باز می‌گردد ( RoboCop Returns) قبلا در دست ساخت بود، اما به نظر می‌رسد این پروژه از سال ۲۰۱۹ متوقف شده باشد.

در این‌ بین چهار فیلم با بازی الکس مورفی موجود است که طرفداران می‌توانند آن‌ها را تماشا کنند. در ادامه فیلم‌هایی را که باعث افتخار پلیس صادق دیترویت می‌شوند و همین‌طور آن‌هایی که چندان تحسین‌برانگیز نیستند را آورده‌ایم:

۴. پلیس آهنی ۳ (۱۹۹۳)

در سال ۱۹۹۳، سه سال پس از انتشار پلیس آهنی ۲، شرکت فیلم‌سازی اوریون پیکچرز (Orion Pictures) تلاش کرد تا نسخه‌ی جدیدی از این فیلم را تولید کند.

انتخاب فرد دکر (Fred Dekker)، کارگردان فیلم‌ جوخه هیولا (The Monster Squad) برای کارگردانی و هم‌چنین همکاری در نوشتن متن فیلم با فرانک میلر (Frank Miller)، افسانه‌ی کتاب‌های کمیک، حداقل روی کاغذ فکر بدی نبود. متاسفانه تصمیمات متعددی اتخاذ شد که بعدا ثابت کرد بسیار نادرست بودند. اول‌ از همه پیتر ولر (Peter Weller) که در دو فیلم اول الکس مورفی یا پلیس آهنی را با انسانیت خود اشباع کرده بود، علی‌رغم خواست ولر برای برگشت به فیلم با بازیگر دیگری تعویض شد. ولر در آن زمان درگیر پروژه دیگری بود و اوریون صبر نکرد تا وقتش آزاد شود.

آن‌طور که به نظر می‌رسد تعویض بازیگر شخصیت اصلی فیلم کافی نبود و سازندگان پلیس آهنی ۳ تصمیم گرفتند که به‌ گونه‌ای ناگهانی از شر شریک زندگی مورفی، لوئیس، نیز خلاص شوند و برای این‌که نمک روی زخم بپاشند فیلم پرهیاهوی مضحکی را که مناسب افراد بالای ۱۳ سال و بیشتر مناسب کودکان است را منتشر می‌کنند، درحالی که دو فیلم اول مناسب بالای ۱۷سال بودند.

پلیس آهنی ۳ بد نبود ولی در گیشه چندان موفق عمل نکرد و به شدت مورد انتقاد منتقدان واقع شد و بسیاری از هواداران دنباله‌ی آن را نادیده گرفتند.

۳. پلیس آهنی (۲۰۱۴)

با اینکه بازسازی‌ فیلم‌ها از روزهای آغازین سینما وجود داشته‌اند، منصفانه است که بگوییم حجم آن‌ها به طور قابل توجهی از اوایل قرن گذشته افزایش یافته، زیرا اعتماد به مالکیت‌های فکری موجود و نه محصول جدید بیش از پیش فکر هالیوود را به خود مشغول ساخته‌ است. پلیس آهنی نسخه‌ی نهایی خود را در سال ۲۰۱۴ روانه‌ی بازار کرد و اگرچه با دو فیلم اول پلیس آهنی قابل مقایسه نیست، اما قطعا از پلیس آهنی ۳ بهتر است. یکی از مواردی که مانع پیشرفت این فیلم شد کسب درجه سنی ۱۳+ بود که مانع از خشونت گرافیکی‌ای می‌شد که بیشتر هواداران دوست دارند. حداقل لحن احمقانه آن بسیار کمتر از پلیس آهنی سه است که کمک شایانی به فیلم می‌کند. بزرگ‌ترین مزیت پلیس آهنی ۲۰۱۴ بازیگران آن است. جوئل کینامان (Joel Kinnaman) بسیار خوب نقش اصلی را بازی می‌کند و باعث می‌گردد بیننده با این وضع الکس مورفی همدردی کند، حتی اگر طراحی جدید پلیس آهنی چندان خیره‌کننده نباشد. مایکل کیتون (Micheal Keaton) مثل آب‌خوردن نقش شخصیت شرور را بازی کند و گری اولدمن (Gary Oldman) هم نقش خالق پلیس آهنی را به خوبی اجرا می‌کند.

برخی از مفاهیم ارائه‌شده نیز خوب و به طرز شگفت‌آوری تکان‌دهنده هستند، مانند زمانی که به مورفی بازسازی شده نشان داده می‌شود که چه مقدار کمی از بدن انسانی او باقی مانده است و درخواست می‌کند که او را بکشند. موفقیت مورفی برای دیدار مجدد با خانواده‌اش نیز قابل تقدیر است. با وجود این نکات مثبت پلیس آهنی ۲۰۱۴ چندان فوق‌العاده نیست و متاسفانه‌ خیلی زود از یادها می‌رود.

۲. پلیس آهنی ۲ (۱۹۹۰)

قسمت دوم پلیس آهنی سه سال پس از نسخه‌ی اصلی منتشر شد. این فیلم سرگرم‌کننده به هیچ عنوان با نسخه قبلی خود قابل مقایسه نبود. برخلاف پلیس آهنی ۳ و پلیس آهنی ۲۰۱۴، حداقل احساس می‌گردد که پلیس آهنی ۲ از همان نسخه‌ی اصلی آمده است، حتی اگر کمی هم از آن فاصله گرفته باشد. خوشبختانه پلیس آهنی ۲ درجه سنی ۱۷+ سال را به دست آورد. در این فیلم ولر در نقش مورفی و نانسی آلن (Nancy Allen) در نقش لوئیس بازی می‌کنند.

در پلیس آهنی ۲ به کارگردانی ایروین کشنر (Irvin Kershner) که کارگردان فیلم امپراتوری ضربه می‌زند (The Empire Strikes Back) نیز هست، مورفی و لوئیس را در برابر دسیسه‌های شرکت اوسی‌پی (OCP) و پادشاه مواد مخدر نوظهوری به نام کین (Cain) با بازی تام نونان (Tom Noonan) می‌بینید.

پلیس آهنی ۲ قطعا به اندازه‌ی فیلم اول به‌ یاد ماندنی نیست و بیشتر از هر چیزی فاقد حاشیه‌ی طنزآمیز آن است، اما در عین‌ حال، کسانی را که تنها به دنبال کمی هیجان و پلیس آهنی هستند راضی می‌کند.

۱. پلیس آهنی (۱۹۸۷)

قسمت اول پلیس آهنی به کارگردانی پائول ورهوون (Paul Verhoeven)، یکی از فیلم‌هایی است که حرفی برای گفتن باقی نمی‌گذارد، زیرا از زمان انتشار در سال ۱۹۸۷پیوسته مورد ستایش قرار گرفته‌ است. هر چند سطح افراطی خشونت آن، به‌ خصوص هنگامی که نسخه‌ی کامل آن در شبکه‌ی خانگی پخش شد، برای برخی افراد ثابت شده‌ است، اما بیشتر افراد پلیس آهنی را فیلمی بسیار هوشمند و متفکرانه می‌دانند که خون و خون‌ریزی زیادی نیز دارد.

چیزی که پلیس آهنی را خارق‌العاده می‌کند تنها عناصر علمی تخیلی بدیع آن نیست، بلکه عناصر طعنه‌آمیزی است که ورهوون به ارمغان آورده است و در فیلم‌های یادآوری کامل (Total Recall) و سربازان سفینه (Starship Troopers) نیز خود را به نمایش می‌گذارد.

پلیس آهنی چندان خودش را جدی نمی‌گیرد، اما بااین‌وجود موفق می‌گردد داستانی را بیان کند که سرگذشت هیجان‌انگیز انسانی واقعی در آن دخیل است و بیشتر حول خود مورفی می‌چرخد.

پردازش این فیلم مانند راه رفتن روی طناب دشوار است ولی ورهوون به طرز باشکوهی از پس آن بر می‌آید. پلیس آهنی سزاوار ستایشی که دریافت می‌کند هست و پس از ۳۵ سال هنوز جایگاه خویش را حفظ کرده‌ است.

