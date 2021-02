۲۰ فیلم ترسناک برتر سینمای ژاپن؛ یک ترس بکر و خالص

فیلم‌های ترسناک ژاپنی یک زیرگونه‌ي محبوب در سینمای ترسناک شده‌اند. جنس ترس فیلم‌های ژاپنی با هالیوود فرق دارد. در دنیای دیگری سیر می‌کنند و ساختار متفاوتی دارند. همین باعث شده کلی هوادار همیشگی داشته باشند، هوادارانی که شاید حتی اصلا کاری با فیلم‌های ترسناک هالیوودی نداشته باشند. فیلم‌های ترسناک ژاپنی هرچه که باشند، یک کار را خوب بلدند: ترساندن. یک ترس میخکوب کننده که تا سال‌ها بخشی از کابوس‌های شما می‌شود! در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به بیست فیلم ترسناک برتر سینمای ژاپن. باید بگوییم خودتان را آماده کنید. و این واقعا شعار نیست! دیدن یک فیلم ترسناک ژاپنی آمادگی زیادی می‌خواهد.

۲۰. ساداکو مقابل کایاکو (Sadako vs. Kayako)

کارگردان : کوجی شیرا ایشی

: کوجی شیرا ایشی فیلمنامه‌نویس: کوجی شیرا ایشی

کوجی شیرا ایشی بازیگران : میزوکی یاماموتو، تینا تاماشیرو

: میزوکی یاماموتو، تینا تاماشیرو سال: ۲۰۱۶

فیلم‌هایی که داستان دو جهان سینمایی متفاوت را با هم ادغام می‌کنند، معمولا از سر ناچاری این کار را می‌کنند، زمانی که آن دو جهان سینمایی دیگر اعتبار چندانی ندارند. ولی در فیلم «ساداکو مقابل کایاکو»، این ترکیب سینمای «حلقه» و «کینه» جواب داده است. یک بیمار روانی متوجه می‌شود تنها راه نجات یک دختر دبیرستانی از نفرین ساداکو این است که یک نفرین دیگر را هم وارد داستان کند تا با هم درگیر شوند. نیازی به توضیح نیست که قطعا اوضاع آن‌طوری که او انتظار دارد پیش نمی‌رود.

فیلم که اکران شد، آن‌قدر که باید مورد تحسین قرار نگرفت. خیلی‌ها معتقد بودند آن ترکیب رویایی «حلقه» و «کینه» آن‌چنان که باید به خوبی صورت نگرفته است و فیلم از هم گسیخته است. اما با تمام ایرادات، منتقدان همچنان معتقدند «ساداکو مقابل کایاکو» یک فیلم ترسناک ژاپنی خوش‌ساخت و سرگرم کننده است که ارزش دیدن دارد.

بد نیست بدانید کوجی شیرا ایشی، کارگردان فیلم، یکی از کارگردان‌های افتتاحیه المپیک توکیو ۲۰۲۰ هم هست که به علت شیوع کرونا، تابستان آینده برگزار می‌شود.

۱۹. یک تماس از دست رفته (One Missed Call)

کارگردان : تاکاشی میکه

: تاکاشی میکه فیلمنامه‌نویس: یاسوشی آکیموتو

یاسوشی آکیموتو بازیگران : کو شیباساکی، آنا ناگاتا

: کو شیباساکی، آنا ناگاتا سال: ۲۰۰۳

در این فیلم ترسناک تماشایی، با دانشجویانی سروکار داریم که از طریق پیام‌های صوتی که دریافت می‌کنند، متوجه می‌شوند به زودی به شکل دردناکی کشته می‌شوند. مرگی که قطعا رخ می‌دهد. در فیلم، این مرگ‌ها دو ویژگی مهم با خود دارند: طنز سیاه و صدای زنگ تلفن بسیار ترسناک. تاکاشی میکه کارگردان کم‌وبیش تمام قواعد یک فیلم ترسناک ژاپنی را رعایت می‌کند. ولی در یک‌سوم پایانی موفق نمی‌شود آن ساختار نیرومند باقی فیلم را حفظ کند.

واکنش‌ها به فیلم ضدونقیض بود. عده‌ای آن را کلیشه‌ای و قابل پیش‌بینی می‌دانستند، و برعکس عده‌ای دیگر فضای سیاه و رعب‌آور آن را تحسین کردند. اما فیلم از نظر فروش آن‌قدر موفق بود که دو دنباله سینمایی و یک سریال تلویزیونی برایش ساخته شود. پس اگر از فضای فیلم خوشتان آمد، باز هم گزینه‌های دیگری برای ماندن در آن حال‌وهوا دارید.

۱۸. مقابله (Versus)

کارگردان : ریوهی کیتامورا

: ریوهی کیتامورا فیلمنامه‌نویس : ریوهی کیتامورا، یودای یاماگوچی

: ریوهی کیتامورا، یودای یاماگوچی بازیگران : تاک ساکاگوچی، هیدئو ساکاکی

: تاک ساکاگوچی، هیدئو ساکاکی سال: ۲۰۰۰

آدمکش‌های یاکوزا جسد قربانی‌های خود را در جنگلی به نام جنگل رستاخیز دفن می‌کنند. همین بزرگ‌ترین اشتباه آن‌هاست. چرا که این جسدها به زامبی‌هایی خطرناک تبدیل می‌شوند و کل جنگل را احاطه می‌کنند. فیلم گنگستر علیه زامبی‌های ریوهی کیتامورا، از آن فیلم‌های اکشن نینجایی دیوانه‌وار و کم هزینه تماشایی است، با فیلمبرداری عجیب‌ و بازی‌هایی غریبی که تنها در فیلم‌های نیکلاس کیج می‌توانید پیدا کنید. زامبی‌ها هم تفنگ دارند. دیگر چه می‌خواهید؟

خود کیتامورا در جایی گفته که کارگردان‌هایی چون سم ریمی، جان کارپنتر و جرج میلر، و آثاری چون «مرده شیطانی» و «کوه‌نشین» منبع الهام او برای ساخت فیلم بوده‌اند. فیلم ترکیب بامزه‌ای است از گونه‌های سینمایی مختلف. در آن هرچیزی پیدا می‌شود، از تیراندازی و حرکات رزمی گرفته تا نبرد با شمشیر و کمدی و ترس از زامبی. این ترکیب عجیب هم علت بامزه‌ای دارد: کیتامورا فکر می‌کرد این اولین و آخرین فیلمی است که می‌سازد، و بعید است کسی دوباره برای فیلمسازی به او اعتماد کند!‌ به همین دلیل تمام عناصر مورد علاقه‌اش را وارد فیلم «مقابله» کرد تا حداقل فیلم خودش را بسازد. اما برعکس انتظارات او، فیلم بسیار موفق عمل کرد و او هم کارگردان مشهور و پرکاری شد.

۱۷. هیولاها (Monsterz)

کارگردان : هیدئو ناکاتا

: هیدئو ناکاتا فیلمنامه‌نویس : یاسوکی واتانابه

: یاسوکی واتانابه بازیگران : تاتسویا فوجیوارا، تاکایوکی یامادا

: تاتسویا فوجیوارا، تاکایوکی یامادا سال: ۲۰۱۴

«هیولاها» که در اصل اقتباسی از یک فیلم کره‌ای به نام «تسخیرگران» است، داستان مردی است که می‌تواند ذهن مردم را کنترل کند. مشکل از جایی شروع می‌شود که شخصی ظاهر می‌شود که ذهنش قابل کنترل نیست. همین باعث شکل‌گیری یک نبرد بین این دو نفر می‌شود.

در مقایسه با نسخه کره‌ای، تریلر روانشناختی ناکاتا حال‌وهوای تیره‌تری دارد. فیلم ژاپنی همچنین از یک مزیت دیگر بهره‌مند است: موسیقی تماشایی کنجی کاوای.

۱۶. باشگاه خودکشی (Suicide Club)

کارگردان : سیون سونو

: سیون سونو فیلمنامه‌نویس : سیون سونو

: سیون سونو بازیگران : ریو ایشی‌باشی، ماساتوشی ناگاسه، آکاجی مارو

: ریو ایشی‌باشی، ماساتوشی ناگاسه، آکاجی مارو سال: ۲۰۰۱

کمتر افتتاحیه‌ی فیلمی را می‌توان پیدا کرد که همچون افتتاحیه‌ «باشگاه خودکشی» سیون سونو، این‌چنین سورئال و شوک‌آور باشد. در این افتتاحیه حیرت‌انگیز که کلی هم معروف شده است، ۵۴ دانش‌آموز با سرخوشی دستان هم را می‌گیرند و خود را جلوی قطاری می‌اندازند که در حال نزدیک شدن است.

«باشگاه خودکشی» داستان مجموعه‌ای از خودکشی‌های زنجیره‌ای است که در ابتدا تصور می‌شود ربطی به هم ندارند، ولی به نظر می‌آید یک وبسایت مرموز همه‌ی آن‌ها را بهم وصل می‌کند. موضوع حساسیت‌ برانگیز و جنجالی، و همچنین نمایش افراطی خون و خشونت در فیلم باعث شد که در زمان خودش جشنواره‌ها خیلی رغبتی به پذیرش آن نداشته باشند. اما هرچه که گذشت، «باشگاه خودکشی» مورد استقبال بیشتری قرار گرفت و هواداران پروپا قرص خاص خودش را پیدا کرد. چند سال بعد، نسخه‌های رمان و مانگای آن هم منتشر شد. خود سیون سونو هم در سال ۲۰۰۶ یک پیش‌درآمد از فیلم به نام «میز شام نوریکو» منتشر کرد.

۱۵. ماربیتو (Marebito)

کارگردان : تاکاشی شیمیزو

: تاکاشی شیمیزو فیلمنامه‌نویس : تاکاشی شیمیزو، چیاکی کوناکا

: تاکاشی شیمیزو، چیاکی کوناکا بازیگران : شینیا سوکاموتو، تومومی میاشیتا

: شینیا سوکاموتو، تومومی میاشیتا سال: ۲۰۰۴

تاکاشی شیمیزو را بیشتر با مجموعه فیلم‌های «کینه» می‌شناسیم. اما در سال ۲۰۰۴ و لابه‌لای همین فیلم‌های «کینه»، یک فیلم عجیب کم‌هزینه نیمه‌تجربی اکران کرد که بیشتر شبیه شیرجه‌ای بود به دنیای داستان‌های اچ. پی. لاوکرفت (نویسنده آمریکایی داستان‌های ترسناک و علمی-تخیلی که خودش بنیان‌گذار یک گونه‌ی وحشت به نام وحشت لاوکرفتی است).

فیلم داستان یک فیلمبردار کنجکاو است که متوجه می‌شود یک جهان مردگان عظیم زیر توکیو قرار دارد، و شروع می‌کند به کاوش آن. او در آن‌جا با یک زن برهنه ساکت آشنا می‌شود که تمایل‌های خون‌آشامی هم دارد. او این زن را با خودش به سطح زمین می‌آورد. شما هم بودید همین کار را می‌کردید، درست است؟

۱۴. مجازات (Retribution)

کارگردان : کیوشی کوروساوا

: کیوشی کوروساوا فیلمنامه‌نویس : کیوشی کوروساوا

: کیوشی کوروساوا بازیگران : کوجی یاکوشو، مونامی کونیشی، ریونا هازوکی

: کوجی یاکوشو، مونامی کونیشی، ریونا هازوکی سال: ۲۰۰۶

در این فیلم، کوجی یاکوشو در نقش کارآگاهی بازی می‌کند که تحقیقاتش درباره یک مجموعه قتل‌های زنجیره‌ای او را اسیر یک نفرین می‌کند، نفرینی که باعث می‌شود همه او را مقصر این قتل‌ها بدانند. دیگر خبری از روح سفیدپوش نیست، این‌جا با یک روح سرخ‌پوش طرف هستیم. فیلم همچنین کلاس کارگردانی کوروساوا هم هست، آموزش این‌که چگونه با فوکوس و کمی جابه‌جایی دوربین، یک حس وحشت ویران‌گر را در مخاطب برانگیزیم.

فیلم بعدا مورد تحلیل‌های جدی‌تری قرار گرفت. عده‌ای از منتقدان معتقد بودند کوروساوا با این فیلم به دنبال صحبت درباره مشکلات جوامع معاصر همچون مسئولیت جمعی و بیماری اجتماعی است.

۱۳. دفتر مرگ (Death Note)

کارگردان : شوسوکه کانکو

: شوسوکه کانکو فیلمنامه‌نویس : تتسویا اویشی

: تتسویا اویشی بازیگران : تاتسویا فوجیوارا، کنیچی ماتسویاما، آساکا ستو

: تاتسویا فوجیوارا، کنیچی ماتسویاما، آساکا ستو سال: ۲۰۰۶

از این سریال انیمه‌ي معروف، نتفلیکس هم یک اقتباس سینمایی ترتیب داده که پرت‌وپلا است و کلا فراموشش کنید. در عوض به سراغ این نسخه سینمایی عالی از شوسوکه کانکو بروید.

«دفتر مرگ» داستان یک دانش‌آموز باهوش است که یک دفتر عجیب پیدا می‌کند، او نام هرکسی را در این دفتر بنویسد، آن شخص کشته می‌شود. او سعی می‌کند از این دفتر در جهت از میان بردن جنایتکاران استفاده کند، ولی خودش هم اسیر وسوسه‌ی قدرت می‌شود و کار به جاهای باریکی می‌کشد.

قطعا نسخه سینمایی در حد و اندازه‌های نسخه انیمه نیست، اما باز هم یک اثر تماشایی و جذاب است. فیلم در مجموع حدود ۳۱ میلیون دلار فروش داشت که اصلا رقم بدی نیست. در جشنواره‌های زیادی مثل جشنواره فیلم هنک‌کنگ هم مورد توجه قرار گرفت.

۱۲. هرج‌ و مرج (Helter Skelter)

کارگردان : میکا نیناگاوا

: میکا نیناگاوا فیلمنامه‌نویس : آریسا کانکو

: آریسا کانکو بازیگران : اریکا ساواجیری، نائو اموری، شینوبو تراجیما

: اریکا ساواجیری، نائو اموری، شینوبو تراجیما سال: ۲۰۱۲

این فیلم خیره‌کننده که اقتباسی از یک مانگای مشهور است را میکا نیناگاوا ساخته است، عکاس مد سابق. فیلم داستان دختر مشهوری است که چندین عمل جراحی سنگین روی خود انجام می‌دهد تا همچنان بت محبوب نوجوانان باقی بماند. اما کمی بعد عوارض آن آشکار می‌شود و او خود را اسیر بازی بی‌پایانی در روابط جنسی، مواد مخدر و رفتارهای کینه‌توزانه می‌کند. اوضاع وقتی بدتر می‌شود که یک رقیب تازه هم از راه می‌رسد.

هم فیلم و هم مانگا، به خاطر ترسیم هنرمندانه وضعیت جوانان و نوجوانان و تلاش برای رسیدن به آن زیبایی دست‌نیافتنی که در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌شود، بارها مورد تحسین قرار گرفته‌اند.

۱۱. دو مکانی (Bilocation)

کارگردان : ماری آساتو

: ماری آساتو فیلمنامه‌نویس : ماری آساتو

: ماری آساتو بازیگران : آسامی میکوزاوا، سنگا کنتو

: آسامی میکوزاوا، سنگا کنتو سال: ۲۰۱۳

اول از همه بد نیست بدانید که نام فیلم اشاره به پدیده‌ای دارد که در آن، تصور می‌شود یک شخص در دو مکان مختلف به صورت هم‌زمان حضور داشته است.

فیلم‌های زیادی هستند که داستان‌هایی درباره همزادها روایت کرده‌اند، اما تریلر روانشناختی فوق‌العاده ماری آساتو یک سطح از تمام آن‌ها بالاتر است. فیلم داستان نقاشی به نام شینوبو است که پلیس او را به اتهام استفاده از پول تقلبی بازداشت می‌کند. اما او در روز حادثه اصلا در محل جرم نبوده و خانه‌ی خودش بوده است. او متوجه می‌شود که یک خود دیگر بدجنس دارد که بی‌توجه به او، کارهای مجرمانه زیادی انجام می‌دهد. اوضاع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که شینوبو متوجه می‌شود او تنها نیست، کلی آدم دیگر هم هستند که با همزادهای خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

آساتو در اوایل دوران کاری‌اش به عنوان عکاس در کنار کیوشی کوروساوا کسب تجربه می‌کرد. فیلم «دو مکانی» نشان می‌دهد او چیزهای زیادی از کوروساوا یاد گرفته است.

فیلم‌های ترسناک محبوب ۹ کارگردان مشهور سینما

۱۰. علامت (Tag)

کارگردان : سیون سونو

: سیون سونو فیلمنامه‌نویس : سیون سونو

: سیون سونو بازیگران : رینا تریندل، ماریکو شینودا، ارینا مانو

: رینا تریندل، ماریکو شینودا، ارینا مانو سال: ۲۰۱۵

چهارده سال پس از «باشگاه خودکشی»، سیون سونو یک فیلم تماشایی دیگر به سینمای ترسناک ژاپن اضافه کرد. افتتاحیه این فیلم فمینیستی حتی از افتتاحیه «باشگاه خودکشی» هم بهتر است.

«علامت» داستان اتوبوسی از دانش‌آموزان است که یک باد مرگبار تمام‌شان را از بین می‌برد، به جز دختری به نام میتسوکو، او تنها بازمانده‌ي این حادثه وحشتناک است. از آن‌جا به بعد، او با مجموعه‌ای از اتفاقات خطرناک و مرگبار عجیب‌وغریب مواجه می‌شود.

«علامت» مورد تحسین فراوانی قرار گرفت. بازی‌ها، تصویربرداری و البته زیرلایه فمینیستی فیلم از جمله مواردی بودند که مورد توجه قرار گرفتند.

۹. درمان (Cure)

کارگردان : کیوشی کوروساوا

: کیوشی کوروساوا فیلمنامه‌نویس : کیوشی کوروساوا

: کیوشی کوروساوا بازیگران : کوجی یاکوشو، آنا ناکاگاوا، ماساتو هاگیوارا

: کوجی یاکوشو، آنا ناکاگاوا، ماساتو هاگیوارا سال: ۱۹۹۷

«درمان» اولین همکاری کیوشی کوروساوا با بازیگر محبوبش، کوجی یاکوشو بود. همکاری که تا سال‌ها ادامه پیدا کرد. در این تریلر روانشناختی بی‌نظیر با حال‌وهوای آزاردهنده‌ی فوق‌العاده، کوروساوا به واکاوی ماهیت شر می‌پردازد.

فیلم داستان کارآگاهی است که مامور بررسی پرونده چند قتل مختلف می‌شود. این قتل‌ها هرکدام توسط قاتلان مختلفی انجام شده‌اند، مشکل این است که روی گردن همه قربانیان یک علامت ایکس دیده می‌شود. هرچه قهرمان داستان به حقیقت ماجرا نزدیک‌تر می‌شود، اوضاع بیشتر از قبل از هم می‌پاشد.

بیرون کشیدن جنبه‌های روانشناختی روان انسان و استفاده از آن‌ها به عنوان ابزاری برای ارائه یک نقد اجتماعی تند و تیز، از جمله مواردی بود که مورد توجه منتقدان قرار گرفت. تام مس منتقد معتقد است «درمان»، یک فیلم ترسناک به معنای واقعی کلمه است.

۸. اعترافات (Confessions)

کارگردان : تتسویا ناکاشیما

: تتسویا ناکاشیما فیلمنامه‌نویس : تتسویا ناکاشیما

: تتسویا ناکاشیما بازیگران : تاکاکو ماتسو، ماساکی اوکادا، یوشینو کیمورا

: تاکاکو ماتسو، ماساکی اوکادا، یوشینو کیمورا سال: ۲۰۱۰

یک معلم دبیرستان برای کلاسی که دو تا از دانش‌آموزانش باعث کشته شدن دختر آن معلم شده‌اند، نقشه انتقام دختر خود و قتل‌عام آن‌ها را با جزئیات کامل توضیح می‌دهد.

مگر ممکن است چنین ایده محشری فیلم خوبی نشود؟!‌ درام روانشناختی مسحور کننده تتسویا ناکاشیما یک اثر هنری زیبا است، با کلی پیچش و غافلگیری غیرقابل انتظار.

فیلم مورد تحسین فراوانی قرار گرفت. سبک کارگردانی ناکاشیما به حدی خاص و متمایز از سینمای غرب بود که خیلی از منتقدان برای توصیف فیلم، از عبارت «تریلر ژاپنی» استفاده می‌کردند. فیلم در جشنواره‌های فراوانی خوش درخشید. تا آخرین مراحل بهترین فیلم خارجی زبان اسکار آن سال هم بالا آمد، اما متاسفانه نتونست وارد فهرست پنج فیلم نهایی شود.

۷. اوزوماکی (Uzumaki )

کارگردان : هیگوچینسکی

: هیگوچینسکی فیلمنامه‌نویس : تاکائو نیتا

: تاکائو نیتا بازیگران : اریکو هاتسونه، فی فان، هیناکو سائکی

: اریکو هاتسونه، فی فان، هیناکو سائکی سال: ۲۰۰۰

شاید بتوانید فیلم‌هایی ترسناک‌تر از «اوزوماکی» پیدا کنید، ولی بعید است بتوانید فیلمی پیدا کنید که از این اثر هیگوچینسکی عجیب‌وغریب‌تر باشد، فیلمی که اقتباسی است از یکی از مانگاهای شاهکار جونجی ایتو.

یک دختر دبیرستانی به اسم کی‌ری (سینمای ترسناک ژاپن چه علاقه عجیبی به دخترهای دبیرستانی دارد!) متوجه می‌شود که ساکنان شهر کوچک محل زندگی‌اش به طرز عجیبی بیشتر از همیشه با شکل‌های دایره‌ای سروکار دارند و حتی به وسیله آن‌ها آزار می‌بینند. خیلی زود، همراه با یک ترس سورئالیستی ناخوشایند، این دایر‌ه‌ها کنترل همه‌چیز را در دست می‌گیرند.

فضای غیرواقعی و ترس نامتعارف آن که حتی بعد از گذشت بیست سال همچنان بکر و تازه است، از جمله ویژگی‌های فیلم است که مورد تحسین قرار گرفت. خود هیگوچینسکی در مصاحبه‌ای گفته است که تا مدت‌ها بعد از اکران فیلم، نامه‌های تشکر‌آمیزی از هواداران فیلم در سراسر دنیا دریافت می‌کرده است.

۶. آب تیره (Dark Water)

کارگردان : هیدئو ناکاتا

: هیدئو ناکاتا فیلمنامه‌نویس : یوشیهیرو ناکامورا، کنیچی سوزوکی

: یوشیهیرو ناکامورا، کنیچی سوزوکی بازیگران : هیتومی کوروکی، ریو کانو، میری اوگوچی

: هیتومی کوروکی، ریو کانو، میری اوگوچی سال: ۲۰۰۲

«آب تیره» هم همچون «حلقه»، اقتباسی است از یکی از رمان‌های کوجی سوزوکی، جالب این است که هردو را هم هیدئو ناکاتا کارگردانی کرده است. یک زن مطلقه جوان همراه با دختر کوچکش به یک آپارتمان جدید نقل مکان می‌کنند. اما متوجه می‌شوند لکه سیاه منحوسی روی سقف آن قرار دارد. این لکه شروع می‌کند به چکه کردن و اوضاع کم‌کم غیرعادی می‌شود. یک صحنه حمام هم دارد که واقعا مشمئز کننده است.

یک داستان ارواح وحشت‌آور، ولی احساسی که تکیه‌ی زیادی بر روی بستر اجتماعی واقع‌گرایانه‌ي خود دارد. فضای ترسناک فیلم، از جمله داستان ارواح آن مورد ستایش قرار گرفت. بعضی‌ها هم معتقد بودند فیلم با وجود ایده‌ی جذاب و روایت عالی، در بخش گره‌گشایی نهایی ضعیف عمل می‌کند و پایان قانع‌کننده‌ای ندارد. ولی با تمام این تفاسیر، فیلم قطعا ارزش تماشا دارد.

«آب تیره» یک نسخه بازسازی هالیوودی با بازی جنیفر کانلی دارد که چندان موفق عمل نکرد. همان نسخه اصلی ژاپنی را ببینید بهتر است!

۵. کینه (Grudge)

کارگردان : تاکاشی شیمیزو

: تاکاشی شیمیزو فیلمنامه‌نویس : تاکاشی شیمیزو

: تاکاشی شیمیزو بازیگران : مگومی اوکینا، میساکی ایتو، تاکاشی ماتسویاما

: مگومی اوکینا، میساکی ایتو، تاکاشی ماتسویاما سال: ۲۰۰۲

«کینه» ابتدا یک فیلم ویدئویی بود و با هدف سینمای خانگی ساخته می‌شد. این «کینه» که شیمیزو که مخصوص اکران در سینماها ساخت، در واقع سومین قسمت از کل مجموعه فیلم‌های «کینه» است. فیلم داستان گروهی از مددکاران، آشنایان و پلیس‌های مختلف است که در دام نفرین یک خانه‌ی تسخیر شده‌ي مرموز گیر می‌افتند.

«کینه» پر از اتفاقات ترسناک عجیب است. کلی دنباله مختلف هالیوودی و ژاپنی برای آن ساخته شد و اصلا یک مجموعه فیلم سینمایی پربار شد. هرچند تنها چند نسخه ابتدایی این مجموعه هستند که به معنای واقعی کلمه، یک ترسناک ژاپنی مورمور کننده را به مخاطب القا می‌کنند. حتی همین سال ۲۰۲۰ هم یک بازسازی دیگر از «کینه» ساخته شد.

۴. تتسوئو: مرد آهنین (Tetsuo: The Iron Man)

کارگردان: شینیا سوکاموتو

فیلمنامه‌نویس: شینیا سوکاموتو

بازیگران: توموروو تاگوچی، کی فوجیوارا، شینیا سوکاموتو

سال: ۱۹۸۹

یک کارمند بعد از این که یک مرد عجیب را که عاشق آهن‌آلات است به قتل می‌رساند. متوجه می‌شود که بدنش کم‌کم دارد ترکیبی از پوست و آهن می‌شود. گویا این انتقام آن مرد از اوست.

«تتسوئو» که بعدا یک سه‌گانه شد، یک فیلم ترسناک ژاپنی سنتی نیست، اما به خاطر سبک خاص کارگردان در ارائه یک اثر سایبرپانکی اکسپرسیونیستی به شهرت زیادی رسید، تجربه‌ای که کاملا دور از فضای فیلم‌های دگرآزارانه زن‌ستیزانه دهه ۸۰ ژاپن بود. می‌توانید با خیال راحت پای آن بنشینید، بدون این که مشمئز شوید.

۳. آزمون بازیگری (Audition)

کارگردان : تاکاشی میکه

: تاکاشی میکه فیلمنامه‌نویس : دایسوکه تنگان

: دایسوکه تنگان بازیگران : ریو ایشیباشی، آیهی شینا

: ریو ایشیباشی، آیهی شینا سال: ۱۹۹۹

این فیلم ترسناک مشهور تاکاشی میکه، داستان بیوه‌مردی است که برای این‌که معشوقی مناسب خود پیدا کند، یک آزمون بازیگری راه می‌اندازد تا گزینه‌های مورد نظر خود را بررسی کند.

تاکاشی میکه در این فیلم، به شکلی استادانه نگرش‌های سنتی ژاپنی‌ها درباره زنانگی را به چالش می‌کشد. فیلم در نیم ساعت پایانی به اوج خود می‌رسد و چنان عجیب‌وغریب می‌شود که دنبال کردن آن بدون لرزیدن و عقب کشیدن ممکن نیست.

اگر هنوز برای تماشای فیلم تردید دارید، بد نیست بدانید «آزمون بازیگری» فیلم ترسناک مورد علاقه کوئنتین تارانتینو هم هست. استاد هم که قطعا هیچ‌وقت فیلمی را بی‌دلیل تحسین نمی‌کند.

۲. نبض (Pulse)

کارگردان : کیوشی کوروساوا

: کیوشی کوروساوا فیلمنامه‌نویس : کیوشی کوروساوا

: کیوشی کوروساوا بازیگران : کومیکو آسو، کویوکی، کوجی یاکوشو

: کومیکو آسو، کویوکی، کوجی یاکوشو سال: ۲۰۰۱

مهم‌ترین ویژگی کیوشی کوروساوا در فیلم این است که موفق می‌شود داستان ارواح را به شکلی عالی با عصر رایانه و فناوری پیوند دهد، در یک داستان واقعا ترسناک درباره یک مجموعه خودکشی که در محوطه یک دانشگاه رخ می‌دهد. او در طول داستان خود به سراغ مسائل مهم‌تری همچون انزوای ناشی از اینترنت و محو شدن شخصیت‌هایی می‌رود که از آن‌ها چیزی به‌جز طرح‌های سایه‌وارشان روی دیوار باقی نمی‌ماند.

پیدا کردن یک داستان مشخص برای «نبض» کار راحتی نیست، و همین فیلم را ترسناک‌تر می‌کند. جیمی ان. کریستلی، منتقد نشریه اسلنت معتقد است «نبض» یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما است. یک نسخه بازسازی هالیوودی بسیار بد هم از فیلم وجود دارد که بهتر است هیچ‌وقت سراغش نروید.

۱. حلقه (Ring)

کارگردان : هیدئو ناکاتا

: هیدئو ناکاتا فیلمنامه‌نویس : هیروشی تاکاهاشی

: هیروشی تاکاهاشی بازیگران : ناناکو ماتسوشیما، میکی ناکاتانی

: ناناکو ماتسوشیما، میکی ناکاتانی سال: ۱۹۹۸

اصلا با فیلم «حلقه» بود که سینمای ترسناک ژاپن به دنیا معرفی شد و کلی طرفداران پروپا قرص پیدا کرد. یک ترس بکر و تجربه نشده‌ی مرموز که تا آن زمان در هیچ فیلم ترسناکی در هیچ‌جای دیگری از دنیا نمی‌شد پیدا کرد.

فیلم داستان نوار ویدئویی است که هرکس آن را می‌بیند، هفت روز بعد می‌میرد، آن هم به شکلی وحشتناک. زنی به نام ریکو به دنبال این است که پرده از این راز مبهم بردارد، یا دست‌کم راه‌حلی برای آن پیدا کند.

جالب این است که فیلم ناکاتا اولین اقتباس از رمان کوجی سوزوکی نیست، ولی مشهورترین اقتباس است و کلی دنباله‌ و بازسازی از آن صورت گرفته است. نسخه‌ي هالیوودی گور وربینسکی شاید بعضی جاها چند صحنه زیبا داشته باشد، ولی از نظر ارائه آن ترس رعب‌آور استخوان‌سوز، اصلا قابل مقایسه با نسخه اصلی نیست.

بیش از بیست سال از ساخت فیلم گذشته، اما هنوز «حلقه» هیدئو ناکاتا به دلیل ترکیب هنرمندانه سنت‌های بومی، افسانه‌های محلی و فناوری نوین، همچنان اثری پرقدرت و تماشایی است. شاید تنها روند کند فیلم باشد که مخاطب امروزی آشنا به فیلم‌های سریع را کمی خسته کند. ولی «حلقه» یک کلاس درس رایگان است درباره نحوه درهم تنیدن پیچش‌های داستانی و میخکوب کردن مخاطب. آن صحنه پایانی و آن دیالوگ فوق‌العاده: «فکر می‌کنند همه‌چیز تمام شده است»، هنوز یکی از رعب‌آورترین صحنه‌های فیلم‌های ترسناک است.

منبع: Guardian

The post ۲۰ فیلم ترسناک برتر سینمای ژاپن؛ یک ترس بکر و خالص appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala