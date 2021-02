سریال بریکینگ بد، پایان درخشانی را به نمایش گذاشت. با این‌حال سازنده سریال، وینس گیلیگان (Vince Gilligan)، جزئیات تئوری‌های جایگزین مختلف برای پایان سریال را بازگو کرد.

پایان سریال بریکینگ بد، یک پایان فراموش نشدنی بود. با این‌حال وینس گیلیگان، سازنده سریال، تئوری‌های مختلف دیگری را نیز برای پایان سریال معرفی کرد. سریال بریکینگ بد در ژانر درام جنایی نئو وسترن، از ژوئن سال ۲۰۰۸ شروع به کار کرد و در ۵ فصل پخش شد. این سریال نهایتا در پاییز سال ۲۰۱۳ به پایان رسید. این سریال کلا ۶۲ قسمت بوده و جایزه‌های زیادی را از آن خود کرده است.

برایان کرنستون (Bryan Cranston) و آرون پاول (Aaron Paul) در این فیلم به عنوان دو شریک ایفای نقش می‌کنند که کارشان تولید متامفتامین است. اما این فعالیت و همکاری آن‌ها‌ نهایتا از کنترل خارج می‌گردد. شخصیت اصلی فیلم، والتر وایت (Walter White) که توسط کرنستون بازی شده، در لحظات آخر مرگ و نابودی خود را می‌پذیرد، اما همیشه همه چیز طبق برنامه پیش نمی‌رود.

پس از آن‌که والت برای داشتن یک منبع درآمد و تامین مخارج خانواده‌اش تصمیم به تولید متامفتامین می‌گیرد، از شخصیت جسی پینکمن (Jesse Pinkman) با بازی پاول، درخواست می‌کند تا به او را در این کار کمک کند و این دو نفر تبدیل به رهبرانی در عرصه تجارت مواد مخدر می‌شوند. انا گان (Anna Gunn) و آر.جی. میته (RJ Mitte) در این سریال به ترتیب در نقش همسر و پسر والت بازی می‌کنند. والت که مبتلا به سرطان است، قصد دارد کارها و اقدامات خود را از همسرش اسکایلر (Skyler) و پسرش والت جونیور (Walt. Jr) مخفی کند و جسی نیز در این تصمیم او را یاری می‌کند.

پس از معاملات پر مخاطره با فروشندگان مواد مخدر و دیگر فعالان در این عرصه، والت و جسی در موقعیت‌های خطرناکی قرار می‌گیرند و با رقیب‌هایی مانند خانواده‌ی سالامنکا (Salamanca)، گاس فرینگ (با بازی جیانکارلو اسپوزیتو / Giancarlo Esposito)، جک ولکر (با بازی مایکل بوون / Michael Bowen) و تاد آلکوئست (با بازی جسی پلمونز / Jesse Plemons) رو به رو می‌شوند. این دو شریک در طول ماجرای خود، دوستانی مانند وکیل ساول گودمن (با بازی باب ادنکیرک / Bob Odenkirk) و مایک ارمانتات (با بازی جاناتان بنکس / Jonathan Banks) نیز پیدا می‌کنند. اما این رابطه‌های دوستانه زیاد دوام نمی‌آورد.

والت که خود را به عنوان هایزنبرگ (Hiesenberg) جا زده بود، پس از افشا شدن هویت واقعی‌اش تصمیم می‌گیرد که قبل از فرارسیدن مرگ قریب‌الوقوعش، کارها را یکسره کند. والت پس از تأمین مالی خانواده‌اش، تصمیم می‌گیرد جسی را که توسط سازمانی به رهبری جم و تاد گروگان گرفته شده، نجات دهد. والت هم­‌چنین قصد دارد از افرادی که برادر زنش را به قتل رسانده‌اند، انتقام بگیرد.

والت با یک مسلسل به افرادی که جسی را گروگان گرفته‌اند حمله کرده و آن‌ها را به قتل می‌رساند و در نتیجه فرصتی برای فرار جسی فراهم می‌گردد. این شخصیت بازی شده توسط کرنستون، به شدت زخمی می‌گردد اما قبل از مرگش به آزمایشگاه تولید متامفتامین می‌ورد و برای آخرین بار در آنجا قدم می‌زند. وینس گیلیان توضیحاتی در مورد تئوری‌های دیگر پایان این سریال داده است.

والت رمبو می‌گردد

وینس گیلیگان می‌گوید بخشی از سریال که والت با مسلسل M60 به دشمنانش حمله‌ می‌کند، می‌توانست متفاوت باشد. در ورژن اصلی سریال، والت قرار بود که به روش رمبو کمین کند و مخفیانه وارد تشکیلات نئو نازی جک ولکر شود. او قرار بود مسلسل را به دست بگیرد و ساختمان پر از دشمن را گلوله باران کنند. با بازگشت سرطان والت، دیگر درست نبود که او را یک شخصیت قوی از لحاظ فیزیکی و عضلانی نشان داد. به جای آن، در سریال والت از هوشش استفاده می‌کند و مسلسل را در صندوق عقب ماشینش می‌گذارد که به نظر گیلیان اقدام زیرکانه و هوشمندانه‌ای بود.

تبدیل والت به جسی جیمز (Jesse James)



علاوه بر بحث تبدیل والت به شخصیتی مانند رمبو، یک ایده دیگر نیز برای تبدیل شخصیت اصلی سریال به جسی جیمز وجود داشت. بسیار قابل پیشبینی بود که احتمال شکست والت در حمله به گروه خطرناکی مانند افراد ولکر، بسیار زیاد است. به همین دلیل در سریال بریکینگ بد این ایده مطرح شد که رهبر سابق مواد مخدر با اسلحه‌ی قدرتمندش به پلیس‌ها حمله کند. مثل قانون شکن معروف، جسی جیمز. پلیس‌ها قرار بود والت را در حین عملیاتش دستگیر کنند. و اگر والت مسلسل را بیرون می‌آورد، مواجهه او با پلیس‌ها سریعا به یک مبارزه مرگبار تبدیل می‌شد. اما این ایده در نظر عوامل سریال نامناسب بود و از آن استفاده نشد.

والت جسی را از زندان آزاد می‌کند

سومین پایان جایگزین برای سریال بریکینگ بد، اقدامی برای فرار از زندان بود. صحبت‌ها هاکی از آن بود که جسی به‌ جای گروگان گرفته شدن توسط تشکیلات ولکر، به زندان بیافتد و والت برای جبران، با مسلسل M60 زندان را ویران کند. گیلیگان می‌گوید علاوه بر حمله‌ی والت به زندان برای فراری دادن شریک سابقش، ایده‌ی فراری دادن جسی از یک اتوبوس زندان نیز مطرح شد.

اسکایلر خودکشی می‌کند

گیلیگان اشاره کرد که یک پایان جایگزین دیگر برای سریال، می‌توانست مربوط به اسکایلر باشد. بر اساس گفته‌های سازنده سریال، تیم او این ایده را مطرح کردند که اسکایلر به همراه اد گالبریث (با بازی رابرت فورستر / Robert Forster) معروف به «ناپدید شونده»، خانواده‌اش را ترک کند. ایده دیگر هم این بود که اد برای اسکایلر و والت هویت‌های جدید بسازد و اسکایلر با والت برود. اما نویسندگان نتوانستند توضیح قابل قبولی برای این موضوع پیدا کنند که چرا والت جونیور مایل است به پدر‌ و مادرش ملحق شود و درنتیجه این ایده کنار گذاشته شد. بعد‌ها این ایده مطرح شد که والت و اسکایلر در یک مهمانسرا گیر کرده‌اند. والت به اسکایلر اطمینان می‌دهد که همه چیز درست خواهد شد. وقتی برمی‌گردد، میبیند که اسکایلر خودکشی کرده است.

ساول کشته می‌شود

شخصیت دیگری که قرار بود در سریال بریکینگ بد زنده نماند، ساول گودمن است. در سال ۲۰۱۴ گیلیگان در یک مصاحبه اعلام کرد که در پایان این سریال، همه چیز منصفانه و عادلانه بود. گیلیگان گفت صحبت‌هایی درباره‌ی کشته شدن شخصیت بازی شده توسط ادنکیرک وجود داشت. این شخصیت درواقع همان ساول در سریال بهتره با سال تماس بگیری (Better Call Saul) است و ادنکیرک ابتدا در سریال بریکینگ بد به عنوان این شخصیت ایفای نقش کرده است. اما مرگ این شخصیت تاثیری در مجموعه نمی‌گذاشت زیرا گیلیگان سریال بهتره با سال تماس بگیری را به عنوان مقدمه‌ای برای اتفاقات سریال بریکینگ بد ساخته است.

تمام شخصیت‌های اصلی سریال می‌میرند

در همان مصاحبه، گیلیگان از ایده کشته‌شدن تمام شخصیت‌های اصلی سریال، از جمله والت سخن گفت. او با اشاره به فیلم وسترن دسته‌ی وحشی (The Wild Bunch) ساخته سال ۱۹۹۶، ایده را «حمام خون» یا پایان خونین نامید. او گفت که به مدت یک هفته با این ایده درگیر بودند، اما نهایتا کشتن تمام شخصیت‌های اصلی سریال برای تیم نامفهوم به نظر آمد. گیلیگان اضافه کرد که این تئوری پایانی بسیار دراماتیک بود و نمی‌توانست مخاطب را راضی کند.

والت تنها کسی است که زنده می‌ماند

پس از پخش قسمت پایانی سریال بریکینگ بد، گیلیگان در یک مصاحبه جالب جزئیات یک تئوری پایانی مشابه دیگر را بازگو کرد. او گفت در کنار ایده کشتن تمام شخصیت‌های اصلی سریال، تصمیم قطعی برای سرنوشت شخصیت والت گرفته نشده بود. با این‌که در پایان سریال، اعمال شخصیت بازی شده توسط کرنستون نهایتا منجر به مرگش می‌گردد، مرگ او بسیار قطعی و غیرقابل تغییر نبود. در واقع ایده‌ای مطرح شد که با مرگ خانواده و همکارانش، والت تنها شخصیتی باشد که در سریال زنده می‌ماند. گیلیگان گفت که این تئوری می‌توانست هیجان انگیز باشد اما بیشتر نوعی پایان شوکه‌کننده و نا‌امید کننده برای سریال می‌شد.

جسی والت را به قتل می‌رساند

پس از حمله والت با مسلسل به تشکیلات ولکر، جسی قبل از این‌که شریک سابقش را برای آخرین بار ببیند، تاد را خفه کرده و به قتل می‌رساند. سپس قبل از رسیدن پلیس و هم‌زمان که والت دارد جان خود را از دست می‌دهد، جسی از منطقه فرار می‌کند. در مصاحبه سال ۲۰۱۳، گیلیگان گفت که به ایده کشته شدن والت توسط جسی بعد از حمله فکر می‌کردیم. این ایده می‌توانست به این شکل در سریال ظاهر شود که والت خودش پیشنهاد قتلش را به جسی بدهد و یا صرفا برگردد و با یک اسلحه در مقابل صورتش مواجه شود.

در هر صورت به نظر نویسندگان، با کشته شدن تاد توسط جسی، خونخواهی جسی به نمایش گذاشته شد. گیلیگان در مورد آینده شخصیت جسی که توسط پاول بازی شده بود، این ایده را مطرح کرد که «جسی با شرایط کنار می‌آید و به آلاسکا مهاجرت می‌کند و در آنجا یک زندگی آرام برای خودش می‌سازد و با طبیعت آنجا خو می‌گیرد.» این ایده نهایتا در قالب فیلم سینمایی ال کامینو (El Camino) ارائه شد. فیلم ال کامینو، آخرین فیلم این مجموعه است که سرنوشت جسی و زندگی جدید او در آلاسکا را به نمایش می‌گذارد.

