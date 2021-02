تصور می‌شود که انیمیشن فقط برای کودکان ساخته شده، آن هم در حالی که این رسانه همیشه در دسترس بزرگسالان نیز بوده است. از زمان پیدایش انیمیشن، این هنر دست کم گرفته می‌شد. از نظر خلاقیت، انیمیشن یک محیط بی حد و حصر است، اما منافع تجاری، آن را در فضای محدود کننده‌ی خاصی قرار داده است. برای مبتدیان، انیمیشن‌ مربوط به کودکان است، زیرا استودیوهای بزرگ فکر نمی‌کنند بزرگسالان به اصطلاح به «کارتون» علاقه‌مند باشند. با این حال، وقتی این کار به درستی انجام شود، انیمیشن می‌تواند ژانر بسیار خوبی برای مخاطبان بزرگسال باشد.

انیمیشن‌هایی که برای بزرگسالان ساخته می‌شوند اغلب جالب هستند، چرا که آن‌ها به موضوعات انسانی عمیق‌تر از آنچه در محصولات مخصوص کودکان نهفته می‌پردازند یا به سادگی حاوی محتوای گرافیکی هستند که هرگز در یک محصول خانوادگی تولید کمپانی‌هایی مانند پیکسار مشاهده نمی‌شود.

انیمیشن با هدف مخاطبان بزرگسال هنوز هم به صورت بسیار ناامیدکننده‌ای نادر است، زیرا استودیوها با ساخت یک کارتون درباره‌ی حیوانات سخنگو شانس بیشتری برای کسب سود دارند تا یک داستان پر مغز در مورد گذر عمر یا چرایی زندگی! اما شکل انیمیشن عملا بی حد و مرز است. می‌توان از آن برای گفتن انواع داستان‌ها به اشکال مختلف استفاده کرد. اگرچه انیمیشن بیشتر برای کودکان ساخته می‌شود، اما هنوز هم تعدادی برای بزرگسالان وجود دارد که ما در ادامه بهترین‌هایشان را برایتان لیست کردیم.

۱. بیویس و بات‌هد به آمریکا خدمت می‌کنند (Beavis And Butt-Head Do America)

کارگردان: مایک جاج

مایک جاج صداپیشگان: بروس ویلیس، دمی مور، کلوریس لیچمن و …

بروس ویلیس، دمی مور، کلوریس لیچمن و … محصول: ۱۹۹۶

مایک جاج شخصیت‌های سریالی بیویس و بات هد خود را با نام «بیویس و بات‌هد به آمریکا خدمت می‌کنند» به سینما آورد. این دو به جای اینکه مثل سریال MTV بنشینند و تلویزیون تماشا کنند، در اولین نمایش بزرگ سینمایی خود برای یافتن تلویزیون گمشده‌شان به دل جاده می‌زنند و آمریکا را زیر پا می‌گذارند.

جاج با بیویتس و بات‌هد پیشگام انیمیشن بزرگسال در تلویزیون بود و او یکی از اولین کسانی بود که این سبک را از تلویزیون به سینما آورد.

۲. ارباب حلقه‌ها (The Lord Of The Rings)

کارگردان: رالف بکشی

رالف بکشی صداپیشگان: جی آر آر تالکین، جان هرت، ویلیام اسکوایر و …

جی آر آر تالکین، جان هرت، ویلیام اسکوایر و … محصول: ۱۹۷۸

رالف بکشی در تلاش بود تا سه فیلم ارباب حلقه‌ها را در دو انیمیشن بسازد. با این حال، به دلیل مشکلات پشت صحنه، بکشی تنها توانست یک قسمت از آن را بسازد، که شامل «یاران حلقه» (The Fellowship of the Ring) و نیمه‌ی اول «دو برج» (The Two Towers) است.

هنوز هم اقتباس بکشی در طول سال‌ها به یک مکتب کلاسیک تبدیل شده است. پیتر جکسون تاثیر آن را در اقتباس خودش از آثار تالکین چند دهه‌ی بعد تایید کرد.

۳. شبح درون پوسته (Ghost In The Shell)

کارگردان: مامورو اوشی

مامورو اوشی صداپیشگان: آتسوکو تاناکا، آکیا اوتسوکا، کوئیچی یامادرا و …

آتسوکو تاناکا، آکیا اوتسوکا، کوئیچی یامادرا و … محصول: ۱۹۹۵

اعتبار شبح درون پوسته‌ ممکن است با بازسازی لایو اکشن آن خدشه‌دار شود، اما نسخه‌ی اصلی مامورو اوشی از ۱۹۹۵ به عنوان یک کلاسیک بی انتها از انیمیشن سایبرپانک باقی مانده است. این انیمیشن زیبا است و برخی از موضوعات چالش برانگیز را مطرح می‌کند.

تاثیر فیلم در سه گانه‌ی ماتریکس به حدی زیاد بود که ظاهرا واچوسکی‌ها با فیلم شبح درون پوسته پروژه را به استودیوها کشاندند و به مدیران گفتند که می‌خواهند اساسا این کار را به صورت لایو اکشن انجام دهند.

۴. مری و مکس (Mary And Max)

کارگردان: آدام الیوت

آدام الیوت صداپیشگان: فیلیپ سیمور هافمن، تونی کولت، اریک بانا و …

فیلیپ سیمور هافمن، تونی کولت، اریک بانا و … محصول: ۲۰۰۹

کارگردان و نویسنده، آدام الیوت، با الهام از رابطه‌ی خود با دوست نامه‌نگاری‌اش در نیویورک، مری و مکس را ساخت. این فیلم یک درام استاپ موشن در مورد یک دختر استرالیایی منزوی و یک آمریکایی چاق است که با او نامه رد و بدل می‌کند.

استفاده‌ی بجای این فیلم از رنگ برای نشان دادن شخصیت‌های آن، از پالت مبهم نورآبی مکس گرفته تا رنگ‌های گرم مری، مثال زدنی است، در حالی که داستان خود گواهی صمیمانه‌ای از فضیلت تعامل انسان در همه‌ی اشکال آن است.

۵. فریتز گربه (Fritz The Cat)

کارگردان: رالف بکشی

رالف بکشی صداپیشگان: رالف بکشی، اسکیپ هینانت، رزتا لنویر و …

رالف بکشی، اسکیپ هینانت، رزتا لنویر و … محصول: ۱۹۷۲

رالف بکشی علاوه بر ساخت انیمیشن اقتباسی ارباب حلقه‌ها یا حداقل نیمی از آن، کارگردانی انیمیشن طنز فریتز گربه با درجه‌ی X (تنها مناسب بزرگسالان) را بر عهده گرفت. اگرچه امروزه حساسیت کمیک آن خیلی خوب قابل درک نیست، اما نمی‌توان انقلاب‌های بوجود آمده توسط فریتز گربه را دست کم گرفت.

اگر فریتز گربه در اوایل دهه‌ی ۷۰ مضامین و محتوای بزرگسالان را از طریق منشوری متحرک زیر سوال نمی‌برد، هرگز سیمپسون‌ها (The Simpsons) یا ساوت پارک (South Park) را نداشتیم.

۶. فیلم انیمیشن کارتونی فوق‌العاده‌ی جی و سایلنت باب (Jay & Silent Bob’s Super Groovy Cartoon Movie!)

کارگردان: استیو استارک

استیو استارک صداپیشگان: کوین اسمیت، جیسون میوز، الیزا دوشکو و …

کوین اسمیت، جیسون میوز، الیزا دوشکو و … محصول: ۲۰۱۳

همیشه تماشای جیسون میوز و کوین اسمیت که برای حضور در نقش جی و سایلنت باب کنار هم قرار می‌گیرند لذت‌بخش است. فیلم انیمیشن کارتونی فوق‌العاده‌ی جی و سایلنت باب اقتباسی از کتاب‌های کامیک بلانتمن و کرونیک نوشته‌ی خود اسمیت است. سبک انیمیشن ساده است، اما سبک کمدی که در متن کامیک‌های اسمیت آمده، برای این شخصیت‌ها مناسب است.

۷. انیماتریکس (The Animatrix)

کارگردان: شینیچیرو واتانابه، تاکشی کویکه، یوشایکی کاواجیری و . ..

شینیچیرو واتانابه، تاکشی کویکه، یوشایکی کاواجیری و . صداپیشه‌ها: کوین مایکل ریچاردسون، کیانو ریوز، پاملا آدلن و …

کوین مایکل ریچاردسون، کیانو ریوز، پاملا آدلن و … محصول: ۲۰۰۳

انیماتریکس که بر اساس دنیای سه گانه‌ی ماتریکس ساخته شده، یک فیلم گلچین شده است که از سبک‌های مختلف انیمیشن، برای بیان داستان‌های مختلف، درباره‌ی شخصیت‌های مختلف استفاده می‌کند.

گرچه به اندازه‌ی فصل اول سه گانه‌ی ماتریکس، شاهکاری از داستان علمی تخیلی قابل تامل و سینمای اکشن عالی نیست، اما انیماتریکس پیشرفتی در دنباله‌ها دارد.

۸. جزیره‌ی سگ‌ها (Isle Of Dogs)

کارگردان: وس اندرسن

وس اندرسن صداپیشه‌ها: جف گلدبلوم، بیل مری، برایان کرانستون و .. .

جف گلدبلوم، بیل مری، برایان کرانستون و .. محصول: ۲۰۱۸

انیمیشن جزیره‌ی سگ‌ها با وجود سگ‌های دوست داشتنی در گروه خود، فیلمی برای بچه‌ها نیست. خشونت آن به اندازه‌ی کافی ملایم بود تا تنها در رتبه‌بندی R (مناسب بالای ۱۷ سال) قرار نگیرد، اما هنوز هم بسیار ناراحت کننده است و آسیب‌های تاریخی که داستان با آن روبرو است برای افراد حساس مناسب نیست.

وس اندرسن پس از اقتباس از «آقای فاکس شگفت‌انگیز» (Fantastic Mr. Fox) اثر رولد دال به عنوان یک فیلم استاپ موشن، با داستانی که در آینده برای ژاپن اتفاق می‌افتد به رسانه بازگشت. در این داستان آنفلوانزای سگی منجر به تبعید همه‌ی سگ‌ها به یک جزیره‌ی پر از زباله می‌شود. صداپیشگان، بازیگران محبوبی هستند مانند برایان کرانستون، گرتا گرویگ و بیل موری که جذابیت این فیلم را دو برابر می‌کنند.

۹. سوسیس پارتی (Sausage Party)

کارگردان: کنراد ورنن و گرگ تایمن

کنراد ورنن و گرگ تایمن صداپیشه‌ها: سث روگن، کریستن ویگ، مایکل سرا و …

سث روگن، کریستن ویگ، مایکل سرا و … محصول: ۲۰۱۶

در یک تقلید خشن از جهان‌هایی که توسط پیکسار تداعی شده است، سوسیس پارتی در جهانی قرار دارد که محصولات غذایی دارای درک هستند. آن‌ها آرزو دارند که به «جهان والا» برسند تا زمانی که متوجه می‌شوند که عاقبت درخشانشان خورده شدن است! زوج به یاد ماندنی و خنده‌دار سث روگن و ایوان گلدبرگ که با فیلم «خیلی بد» (Superbad) در خاطرمان مانده، یک بار دیگر در یک انیمیشن کمدی که شامل صحنه‌هایی از مصرف مواد مخدر، خودکشی و عیاشی بسیار زیادی است در کنار هم قرار گرفتند.

آلن منکن، متخصص دیزنی، به موسیقی متن کمک کرد، در حالی که صداپیشگانی شامل استعدادهای درخشان لیست A کمدی مانند جونا هیل، کربیستین ویگ، پاول رود و دنی مک‌براید در این انیمیشن بی‌نظیر هنرنمایی می‌کنند.

۱۰. پرسپولیس (Persepolis)

کارگردان: مرجان ساتراپی و وینشلاس

مرجان ساتراپی و وینشلاس صداپیشه‌ها : چایرا ماسترویا، کاترین دنوو، دنیل داریکس و …

: چایرا ماسترویا، کاترین دنوو، دنیل داریکس و … محصول: ۲۰۰۷

مرجان ساتراپی با اقتباس از کتاب طنز زندگینامه‌ی خود، شاهكار پرسپولیس را كه نامزد اسكار شد، ساخت. این انیمیشن داستانی درباره دختری است كه در دوران انقلاب ایران در حال بزرگ شدن است.

این فیلم به شدت تحت تاثیر تجربیات خود ساتراپی است. اگرچه این داستان به طور خاص از تجربیات یک ایرانی صحبت می‌کند، اما با مضامین جهانی روبه‌رو است و هر کسی با ذره‌ای احساس در قلبش می‌تواند از آن لذت ببرد.

۱۱. آکیرا (Akira)

کارگردان: کاتسوشیرو اتومو

کاتسوشیرو اتومو صداپیشگان: میتسو ایوانا، نوزومی ساساکی، مامی کویاما و …

میتسو ایوانا، نوزومی ساساکی، مامی کویاما و … محصول: ۱۹۸۸

آکیرا که روایتگر داستانی در توکیو است، یکی از آثار معرف سینمای سایبرپانک است. هنگامی که تتسو شیما در یک تصادف موتورسیکلت توانایی‌های تله‌کینتیک بدست می‌آورد، از این توانایی‌ها برای ایجاد فساد در شهر استفاده می‌کند و در نهایت به دنبال قدرت‌های ظالمانه‌ی سیاسی پیش می‌رود.

موفقیت جهانی آکیرا به محبوب شدن انیمیشن در دنیای غرب کمک کرد. تایکا وایتیتی قرار است پس از پایان «ثور؛ عشق و رعد» (Thor: Love and Thunder)، یک بازسازی لایو اکشن از این فیلم را کارگردانی کند.

۱۲. زندگی بیداری (Waking Life)

کارگردان: ریچارد لینکلیتر

ریچارد لینکلیتر صداپیشگان: تره‌ور جک بروکس، لورلای لینکلیتر، ویلی ویجینز و .. .

تره‌ور جک بروکس، لورلای لینکلیتر، ویلی ویجینز و .. محصول: ۲۰۰۱

ریچارد لینکلیتر با چرخشی سورئال و فلسفه‌ای درگیر کننده‌، حماسه‌ی متحرک درباره‌ی مردی که از خواب به رویا می‌پرید را ساخت تا به دنبال بزرگترین سوالات زندگی باشد.

این فیلم شامل مراقبه‌هایی درباره‌ی اگزیستانسیالیسم، معنای زندگی و پارادوکس آزادی اراده‌ است. لینکلیتر با فیلمبرداری دیجیتال از بازیگران و استفاده از انیماتورهای جذاب روتوسکوپ از روی فیلم، به این انیمیشن دست یافت.

۱۳. هوی متال (Heavy Metal)

کارگردان: جرالد پترتون

جرالد پترتون صداپیشگان: جان کندی، ایگی لوی، جو فلاهرتی و …

جان کندی، ایگی لوی، جو فلاهرتی و … محصول: ۱۹۸۱

هوی متال، انیمیشنی که به شدت به خشونت و برهنگی بیش از حد معروف است، با درجه‌ی R حول یک گوی سبز و درخشان می‌گردد که ادعا می‌کند منشا تمام شرارت‌های جهان است.

داستان‌ها (و البته عنوان) همگی از مجله‌ی هوی متال الهام گرفته شده‌اند و این انیمیشن روح مطلب اصلی را به تصویر می‌کشد. از نظر بصری، این فیلم بسیار تاثیرگذار بوده، و کارگردانانی از گیلرمو دل تورو گرفته تا دیوید فینچر از آن به عنوان یک منشا الهام نام بردند.

۱۴. ساوث پارک؛ بزرگ‌تر، طولانی‌تر و کامل (South Park: Bigger, Longer & Uncut)

کارگردان: تری پارکر

تری پارکر صداپیشگان: تری پارکر، مت استون، جورج کلونی و …

تری پارکر، مت استون، جورج کلونی و … محصول: ۱۹۹۹

وقتی ساوث پارک به یکی از محبوب‌ترین کمدی‌های سریالی تبدیل شد، طولی نکشید که پارامونت با اقتباس از مجموعه‌های خود برای سینما، به تری پارکر و مت استون، خالقان این سریال روی آورد. این فیلم با نام «بزرگتر، طولانی‌تر و کامل» بزرگترین چالش ساوث پارک تا به امروز را مورد بررسی قرار داده است؛ یعنی منتقدان خودش.

در این انیمیشن می‌بینیم پس از اینکه پسران برای دیدن یك فیلم جدید با درجه‌ی R که برای گروه سنی‌شان مناسب نیست می‌روند و تحت تاثیر این فیلم مانند دغل‌بازهای بد دهن كانادایی شروع به صحبت می‌كنند، والدین آن‌ها خواستار منع پخش این فیلم و به نوبه‌ای وارد یک جنگ می‌شوند.

۱۵. آنومالیسا (Anomalisa)

کارگردان: چارلی کافمن و دوک جانسون

چارلی کافمن و دوک جانسون صداپیشگان: دیوید تیولیس، جنیفر جیسن لی، تام نونان و …

دیوید تیولیس، جنیفر جیسن لی، تام نونان و … محصول: ۲۰۱۵

آنومالیسا با اقتباس چارلی کافمن از نمایشی که با نام مستعار فرانسیس فرگولی نوشت، ساخته شد. این یک فیلم استاپ موشن با بازی عروسک‌هایی است که با صدای دیوید تیولیس و جنیفر جیسن لی واقعی احساس می‌شوند.

تیولیس در نقش یک نویسنده است که درباره‌ی خدمت به مشتری‌ها می‌نویسد. او در ارتباط با آدم‌ها مشکل دارد تا اینکه با زنی متفاوت به نام لیزا با صدای لی، آشنا می‌شود.

