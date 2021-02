چرا بیشتر نقدهای فیلم یهودا و مسیح سیاه مثبت است؟

فیلم یهودا و مسیح سیاه (Judas & The Black Messiah) نقد‌های درخشانی از منتقدین دریافت کرده است. می‌خواهیم نگاهی بیاندازیم به مهم‌ترین مطالب گفته شده درباره‌ی تمام جنبه‌های این فیلم.

فیلم یهودا و مسیح سیاه با هنرنمایی درخشان دنیل کالویا (Daniel Kaluuya) و لاکیت استنفیلد (Lakeith Stanfield)، عکس العمل‌ها و نقد‌های مثبتی را از منتقدین دریافت کرده است. این فیلم، زندگی نامه‌ی فرد همپتون (Fred Hampton)، یکی از سران حزب پلنگ‌ سیاه در دهه ۱۹۶۰ است و از زمان اکران عمومی‌اش نامزد جایزه‌های مختلف ارزشمندی شده است. این فیلم توسط شاکا کینگ (Shaka King) کارگردانی شده و در ۱۲ ماه فوریه توسط شرکت اچ بی او (HBO) پخش و در سینما‌ها اکران شد.

نت‌فلیکس و منک پیشتاز نامزدی در جوایز فیلم منتخب منتقدان شدند

بهترین‌های ۲۰۲۰ از نظر هیأت ملی نقد آمریکا؛ ۵ همخون بهترین فیلم سال

۲۷ فیلم و سریال جدید که در سال ۲۰۲۱ توسط HBO Max منتشر خواهد شد

داستان فیلم یهودا و مسیح سیاه، زندگی و فعالیت‌های فرد همپتون (با بازی دنیل کالویا)، رهبر حزب سیاسی پلنگ سیاه را در دهه‌ی ۱۹۶۰ و در منطقه ایلینویز (Illinois)، به تصویر می‌کشد. یک مجرم به نام ویلیام او نیل (William O’Neal) که لاکیت استنفیلد نقش او را بازی می‌کند، می‌پذرید که به عنوان یک مخبر با پلیس اف بی آی (FBI) همکاری کرده و به داخل حزب نفوذ کند. مامور روی میچل (Roy Mitchell) که توسط جسی پلمونز (Jesse Plemons) ایفای نقش شده است، مسئول رسیدگی به اطلاعات این مخبر است. او نیل به همپتون خیانت کرده و تا حد زیادی موفق به فاش کردن اطلاعات حزب می‌گردد. البته این فیلم شاکا کینگ کاملا بر گرفته از کتاب‌های تاریخ است و برهه‌ای از تاریخ را به تصویر می‌کشد که همپتون، فعال سیاسی حقوق سیاه پوستان، به عنوان یک تهدید جدی برای دولت محسوب می‌شد.

درحال حاضر فیلم یهودا و مسیح سیاه در سایت راتن تومیتوز (Rotten Tomatoes) دارای یک امتیاز بسیار بالا و حدود ۹۷ درصد است. عمده‌ی رضایت منتقدین از این فیلم به دلیل اجرای قدرتمند بازیگران، مخصوصا اجرای قوی دنیل کالویا در به تصویر کشیدن فرد همپتون است. بخشی از تحسین‌ها و نقدهای مثبت فیلم نیز مربوط به کارگردانی قدرتمند شاکا کینگ است. شاکا کینگ در این فیلم دوره‌ای حساس از جنبش حقوق مدنی را به نمایش می‌گذارد و پیام آن جنبش را که هنوز در این زمان نیز مهم و ماندگار است، به مخاطب گوش‌زد می‌کند. اکثر منتقدین این فیلم بیوگرافی را فیلمی بسیار جذاب و در عین حال متعادل معرفی کرده‌اند که در آن اجرای تمام شخصیت‌های اصلی در هماهنگی کامل با همدیگر هستند.

مهم‌ترین نقد‌های مثبت روی فیلم یهودا و مسیح سیاه

روزنامه آبزرور (Observer): نقطه قوت فیلم یهودا و مسیح سیاه این است که از قدرت بیان و نطق بالایی برخوردار است و تاریخ را به بهترین شکل بازسازی می‌کند. شاکا کینگ به عوامل و بازیگران فیلم اجازه داده است که با استعداد خودشان فیلم را پیش ببرند و فیلمی را ساخته است که احساسات و رابطه‌های شکسته‌ای را زنده می‌کند که در عین تلخ بودن، زیبا نیز هستند.

مجله آتلانتیک (The Atlantic): یهودا و مسیج سیاه فیلمی دلهر‌ه‌آور از شاکا کینگ است که بدون هیچ‌گونه تعلیم و آموزشی از تاریخ و وقایع آن سخن می‌گوید و با این‌که پایان فیلم چند دهه پیش در تاریخ نوشته شده است، مخاطب دچار نوعی حس تعلیق در پایان فیلم می‌گردد. دنیل کالویا برای اجرای فوق‌العاده‌اش تحسین‌های فراوانی دریافت کرده و نامزد چندین جوایز ارزشمند شده است. لاکیت استنفیلد نیز شخصیتی پیچیده و آزاردهنده در فیلم را به نمایش گذاشته است، ضد قهرمانی که به کشمکشی میان آرمان‌گرایی نوپا و واقع‌گرایی بی‌رحمانه دچار است.

مجله اسلیت (Slate): با این‌که هنوز آغاز سال است، می‌توان این فیلم را یکی از بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ نامید. این فیلم هم‌چنین می‌تواند یکی از مهم‌ترین فیلم‌های سال باشد زیرا ساخته‌ی یک کارگردان سیاه‌پوست و درمورد شخصیت‌های تاریخی سیاه‌پوست است و شرایط و وقایع مربوط به مرگ فرد همپتون و افراد نزدیک به او را به طور کامل به تصویر می‌کشد، نه این‌که صرفا اشاره‌ کوچکی به این برهه از تاریخ داشته باشد.

رسانه‌ی شدو اند اکت (Shadow and Act): فیلم یهودا و مسیح سیاه علی‌رغم طولانی بودنش، بسیار جذاب و مسحور‌کننده است. شاکا کینگ در این فیلم از هزینه‌ها گرفته تا احترام همپتون به زنان سیاه‌پوست به ویژه دبورا (Deborah) را به خوبی نمایش داده و تمام جزئیات را بسیار ماهرانه کنار هم چیده است. نقش زنان سیاه‌پوست در جنبش معمولا در فیلم‌هایی که درمورد این دوره تاریخی ساخته می‌شوند، حذف می‌گردد. اما شاکا کینگ در فیلمش بر اهمیت این موضوع تاکید کرده است.

علی‌رغم اینکه اکثر نقد‌های فیلم یهودا و مسیح سیاه مثبت هستند، برخی نقد‌ها نیز هم نکات مثبت و هم نکات منفی فیلم را بازگو کرده‌اند. اکثر منتقدین، کارگردانی شاکا کینگ در فیلم را پسندیده و از او حمایت کرده‌اند. اما برخی منتقدین می‌گویند که فیلم‌نامه متمرکز نیست. بی شک کایولا و استنفیلد اجراهای درخشانی را در فیلم به نمایش گذاشته‌اند. اما به گفته برخی از منتقدان، روایت فیلم از اثر داستان شخصیت‌های واقعی تاریخی می‌کاهد.

نقدهای منفی روی فیلم یهودا و مسیح سیاه

هفته‌نامه نیویورکر (The New Yorker): کارگردان فیلم، شاکا کینگ که فیلم‌نامه را به کمک ویل برسون (Will Berson) نوشته، تنش را تا حد زیادی در فیلم نشان‌ داده است. اما می‌توان گفت فیلم به طور عمده، مجموعه‌ای از نمایشنامه‌های کوتاه است. قهرمانان داستان به جای آن‌که شخصیتی عمیق و پرمهفوم داشته باشند، صرفا جذاب نشان داده شده‌اند. به طور کلی، این فیلم آموزنده است اما روشنگر و تامل برانگیز نیست.

سایت (In Review Online): قطعا مفهومی که فیلم بیان می‌کند بسیار قوی و مهم است. فراگیری فیلم نیز زمینه‌ کافی برای انتقال و القای چنین مفاهیم مهمی را ایجاد می‌کند. اما زمانی که فیلم‌سازان با تلاش ناکافی، نمی‌توانند در وضع کنونی رسانه تغییری ایجاد کنند و یا زمانی که روایت فیلم چیزی بیش از یک داستان ساده نیست، نیرو‌ی عاطفی فیلم تا حد زیادی از بین می‌رود. در واقع علی‌رغم داشتن روحیه و مفهوم انقلابی، فیلم یهودا و مسیح سیاه کمی کسل کننده است.

بر اساس اجرا‌های قدرتمند بازیگران و با توجه به اخبار وسیعی که در مورد این فیلم منتشر شده است، فیلم یهودا و مسیح سیاه قطعا چه در کانال‌های اختصاصی اچ بی او (HBO) و چه در سینما‌ها، مخاطبان زیادی را به خودش جذب خواهد کرد. شایعاتی از قبیل این‌که این فیلم می‌تواند جایزه‌ی گولدن گلوب (Golden Globe) بهترین بازیگر را برای اجرای دنیل کالویا دریافت کند، باعث افزایش جذابیت این فیلم شده است. دریافت نقد‌ها و عکس‌العمل‌های درخشان، دقیقا انتظاری بود که HBO از تولیدکنندگان خود داشت. دنبال‌کننده‌های رسانه HBO MAX باید سریعا دست به کار شوند زیرا فیلم یهودا و مسیح سیاه از زمان اکران فقط به مدت یک ماه در این رسانه قابل دسترس خواهد بود.

منبع: Screenrant

The post چرا بیشتر نقدهای فیلم یهودا و مسیح سیاه مثبت است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala