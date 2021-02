زک اسنایدر اظهار داشت که برادران وارنر حتی پس از تکمیل و اکران اسنایدر کات هم علاقه‎ای به همکاری در ساخت لیگ عدالت ۲ (Justice League 2) با وی ندارد.

زک اسنایدر بیان کرد که برادران وارنر هیچ علاقه‎‌ای به فیلم لیگ عدالت ۲ که دنباله‌ی لیگ عدالت خود اوست ندارد. تقریبا ۴ سال پس از آن‌که زک اسنایدر به دلیل مرگ دخترش و مشکلات مداومی که با استودیو داشت، لیگ عدالت را ترک کرد، فراخوان هشتگ #اسنایدر_کات‌_را_پخش_کنید (#ReleaseTheSnyderCut)، بالاخره نتیجه داد. شبکه‌ی HBO MAX در ماه مارس، زمانی که لیگ عدالت زک اکران خواهد شد، میزبان پخش آن خواهد بود. این فیلم با رتبه‌بندی Rسنی که نسخه‌ی اصلی آن چیزی در حدود ۴ ساعت است، تفاوت چشم‌گیری با فیلمی که در سال ۲۰۱۷ در سینما‌ها اکران شد خواهد داشت.

از زمانی‌که اعلام شد اسنایدر کات در حال آماده‌‎سازی برای اکران است، خیلی‌‎ها دوست داشتند بدانند که بعد از آن چه فیلمی می‌آید. اوایل پیش‎بینی می‎شد که در برنامه‎ی ۵ فیلمی سری لیگ عدالت که انتظار می‎رفت شامل لیگ عدالت ۲ و ۳ باشد، اسنایدر کات سومین فیلم باشد. اما اسنایدر هرگز پیشرفت چشم‌گیری در سری فیلم‎‌های لیگ عدالت نداشته است و به نظر نمی‌آید که در آینده نیز بتواند تغییری در این روند به وجود آورد.

اسنایدر در این‌باره گفت:‌ «تا جایی که من می‎دانم واقعیت این است که برادران وارنر هیچ میل و علاقه‎ای به همکاری در ساخت بیشتر این فیلم‌ها ندارد، حداقل نه با من! من هیچ‌وقت فکر نکردم که ساخت و پخش این فیلم به درستی و بدون مشکل انجام خواهد شد. اما نهایت تلاش خودم را کردم، آن‌قدر که تمام آن شخصیت‌ها در لیگ عدالت کنار هم قرار گرفتند و این ایده، همان موضوع فیلم است.»

این‌که اسنایدر بالاخره موفق به پخش نسخه‎ی اصلی لیگ عدالت می‎گردد، شایان توجه است؛ اما انجام این کار خیلی فراتر از مسیری است که او در آن قرار دارد. والتر حامادا (Walter Hamada)، رئیس دنیای سینمایی دی‌سی، از لیگ عدالت به عنوان سری فیلم‌های بدون ترقی نام برد.

دنیای توسعه یافته‌ی دی‌سی به تازگی شروع به کشف امکان ایجاد جهان‌های موازی در خود کرده است و یک شروع گسترده و استقبال مثبت هواداران از فیلم جدید اسنایدر می‎تواند فرصتی برای کار‌های بیشتر برای او فراهم کند. بدون شک این هدف، در این مرحله، هنوز راه زیادی را پیش رو دارد، اما همین چندی پیش بود که نظرات کاربران آنلاین بر این بود که اسنایدر کات هرگز پخش نخواهد شد.

درحال حاضر همه‎‌ی نگاه‌ها معطوف به لیگ عدالت زک اسنایدر است و اکران آن در چند هفته‌ی آینده مطمئنا بحث‌ها را به این سمت می‌کشاند که بعد از آن چه فیلمی خواهد آمد. اسنایدر پیش از این داستان لیگ عدالت ۲ را برنامه‌ریزی کرده و بارها و بارها نامحسوس اعلام کرده است که چگونگی پایان لیگ عدالت، آن‌چه بعد از آن خواهد آمد را تعیین می‌کند.

با وجود این‌که هیچ برنامه‌ای برای لیگ عدالت ۲ وجود ندارد، اما این احتمال که اسنایدر کات در حدی جالب و نفس‌گیر باشد که مخاطبین را به دیدن آن‌چه بعد از آن اتفاق خواهد افتاد مایل کند، به‎طور قوی وجود دارد.

این‌که آیا لیگ عدالت ۲ هرگز بر روی صفحه‌ی ‌تلویزیون یا سایر رسانه‌ها به نمایش در خواهد آمد یا نه را باید منتظر ماند و دید؛ اما واضح است که اسنایدر انتظار این‌که این اتفاق هم‌اکنون بیفتد را ندارد.

