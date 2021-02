اینکه بچه‌ها حین بزرگ شدن درگیر شغل پدر و مادرشان شوند چیز غیرمعمولی نیست، به‌ویژه اگر شغلشان در صنعت نمایش و سینما باشد. دهه‌هاست که کارگردان‌ها بچه‌های خودشان را در فیلم‌هایشان جلو دوربین می‌برند. بعضی‌ها شاید بگویند این کار پارتی‌بازی است، ولی از نظر بعضی‌ها استفاده از فرزندان کار منطقی و درستی است که گاهی از هزینه‌های اضافی می‌کاهد. وقتی فرزندتان حاضر و آماده در خانه نشسته،‌ چرا وقت صرف پیدا کردن بازیگر کنید؟

گاهی اوقات هم این کارگردان‌ها فرصتی به بچه‌هایشان دادند و همین سکوی پرتابی برایشان شد تا در سینما شناخته شوند و سر پروژه‌های دیگری هم بروند. به نظر بی‌انصافی و نوعی رانت است، چون صنعت سرگرمی دنیای بی‌رحمی است و ورود به آن از سخت‌ترین کارهای دنیا. ولی به هر حال برای رسیدن به هدفتان از هر کمکی که می‌توانید باید استفاده کنید.

در ادامه ۱۲ کارگردانی را معرفی می‌کنیم که به پسرها و دخترهایشان نقش دادند و آن‌ها را جلو دوربین فیلم‌هایشان بردند.

۱. ریچارد لینکلیتر

وقتی قرار است فیلمی در طول یک دهه ساخته شود، پیدا کردن بازیگرانی که این مدت زمان طولانی در خدمت پروژه باشند کار بسیار دشوار و حتی غیرممکنی است. وقتی ریچارد لینک‌لتر مشغول انتخاب بازیگران برای فیلم «پسرانگی» (Boyhood) بود این شانس را داشت که دخترش لورلای اتفاقا بازیگر بااستعدادی هم بود.

لورلای در این فیلم نقش خواهر بزرگتر میسون را بازی می‌کند و چون به موضوع و فضای پروژه نزدیک بوده، خیلی طبیعی و نزدیک به واقعیت هم نقش‌آفرینی کرده. با دیدنش حس می‌کنید انگار خود خودش است و داریم یک ویدئو از فیلم خانگی ریچارد لینک‌لتر می‌بینیم.

۲. ران هاوارد

ران هاوارد در زمان بچگی‌هایش بازیگر شوی اندی گریفیث بود. پس طبیعی است که استعداد بازیگری‌اش را به دخترش برایس دالاس هاوارد منتقل کرده باشد. اولین نقش‌های برایس در فیلم‌های پدرش بود و اغلب نقش‌های سیاهی لشکر و بی‌نام را بازی می‌کرد.

در فیلم «ذهن زیبا» (A Beautiful Mind) که سال ۲۰۰۱ ساخته شد، برایس نقش یکی از دانشجوهای هاروارد را بازی می‌کرد. ولی از آن زمان سال‌های زیادی گذشته و برایس دالاس هاوارد تبدیل به بازیگری مطرح و موفق شده است که در فیلم‌های پرفروشی مثل «دنیای ژوراسیک» و سریال‌هایی مثل «آینه‌ی سیاه» (Black Mirror) بازی می‌کند.

۳. کوین اسمیت

زندگی کوین اسمیت از جهات بسیار الهام‌گرفته از چیزهای مختلف است. اسم دخترش را با الهام از شخصیت منفی مشهور دنیای دی‌سی یعنی هارلی کویین انتخاب کرده است،‌ و خیلی از شخصیت‌های زن فیلم‌هایش هم تأثیرگرفته از دخترش هستند.

هارلی کویین اسمیت در تعداد زیادی از فیلم‌های پدرش ظاهر شده است. از جمله «فروشنده‌ها ۲» (Clerks 2) و «عاج فیل» (Tusk). تازه‌ترین حضورش هم در فیلم «ریبوت جی و باب ساکت» (Jay and Silent Bob Reboot) بود. انگار هر فیلمی که کوین اسمیت می‌سازد دخترش هم در آن بازی می‌کند.

۴. ارنی لایولی

بلیک لایولی، ستاره‌ی سریال «دختر سخن‌چین» (Gossip Girl) اولین نقشش را در یک فیلم سینمایی به خاطر پدرش به دست آورد. بلیک لایولی ده ساله در فیلم فانتزی پدرش «مرد شنی» (Sandman) بازی کرده بود که سال ۱۹۹۸ ساخته شد. با اینکه این فیلم کلا فراموش شده و اطلاعات زیادی هم از آن در دسترس نیست،

ولی بلیک لایولی راهش را ادامه داد و او حالا از ستاره‌های محبوب سینماست که با رایان رینولدز هم ازدواج کرده. اولین نقش مهمش را در فیلم The Sisterhood of the Traveling Pants بازی کرد و آن زمان دختری دبیرستانی بود.

۵. جاد آپاتو

دو دختر جاد آپاتو، ماد و آیریس، همیشه در پروژه‌های او حاضر می‌شوند. در فیلم‌های «باردار» (Knocked Up) و دنباله‌اش، آپاتو کل خانواده‌ را در فیلم بازی داد. ماد و آیریس نقش دخترهای کاراکتر لزلی من را بازی می‌کنند، و لزلی من هم که خودش همسر جاد آپاتو است. البته این قضیه مزیت‌هایی هم داشت و دیگر برای پیدا کردن بازیگرانی که شبیه بازیگر زن اصلی فیلم باشند به دردسر نیفتادند.

ولی نقش شریک زندگی لزلی من را در فیلم، پل راد بازی می‌کرد. احتمالا برای جاد آپاتو سخت بوده که مرد دیگری را به جای خودش ببیند.

۶. آلفرد هیچکاک

در زمان آلفرد هیچکاک هم این قضیه اتفاق می‌افتاده. استاد تعلیق سینما از دخترش در فیلم‌های «بیگانگان در ترن»( Strangers on a Train)، «ترس صحنه»( Stage Fright) و حتی «روانی» (Psycho) استفاده کرده بود.

در روانی، پاتریشیا هیچکاک نقش کارولین را بازی می‌کند، همکار ماریون کرین در دفتر. کارولین همانی است که به ماریون قرص‌های آرام‌بخشی را می‌دهد که شب عروسی گرفته بود. پاتریشیا در ۱۰ قسمت از سریال پدرش«آلفرد هیچکاک تقدیم می‌کند» هم بازی کرده بود.

۷. بروس پالترو

گوئینیت پالترو حالا ستاره‌ی مشهوری است و قبل از اینکه در فیلم پدرش «دوئت» (Duets) در سال ۲۰۰۰ بازی کند، فیلم‌های زیادی در کارنامه‌اش داشت.

در فیلم جاده‌ای بروس پالترو، دخترش نقش لیو را بازی می‌کد، دختر ریکی دین. لیو و ریکی حتی در جایی از فیلم آهنگ Cruisin از اسموکی رابینسون را در کارائوکی می‌خوانند و گوئینیت فرصتی پیدا کرد تا مهارت‌های خوانندگی‌اش را نشان دهد. دوئت آخرین فیلم بروس پالترو بود و او در سال ۲۰۰۲ از دنیا رفت.

۸. ایوان رایتمن

ایوان رایتمن با ساخت فیلم‌های «شکارچیان روح» (Ghostbusters) به شهرت و محبوبیت زیادی رسید. او از اعتبارش استفاده کرد تا پسرش جیسون را در تعدادی از پروژه‌هایش بیاورد.

جیسون رایتمن در فیلم‌های «روز پدر»، «دِیو» و از همه مشهورتر «شکارچیان روح ۲» حضور داشت. اما جیسون رایتمن در ادامه‌ی مسیر کاری‌اش از بازیگری گذشت و کارگردان و تهیه‌کننده‌ای به شدت موفق شد. فیلم‌هایی مثل «جونو» و «بالا در آسمان» ساخت و نامزد ۴ اسکار شد.

۹. جان هیوستون

کارگردان افسانه‌ای جان هیوستون که به خاطر ساخت فیلم‌هایی مثل «شاهین مالت» شناخته می‌شود، دخترش آنجلیکا را در تعدادی از فیلم‌هایش بازی داد که بعضی‌هایشان موفق‌تر از بقیه بودند. فیلم «قدم زدن با مرگ و زندگی» (A Walk with Love and Death) که در سال ۱۹۶۹ ساخت فروش خوبی نداشت و آنجلیکا هم بعدها در مصاحبه‌ای گفت که خیلی از این نقش خوشش نمی‌آمد و حس می‌کرد فیلم‌نامه‌اش زیادی سانتی مانتال است.

ولی جان هیوستون همچنان آنجلیکا را در فیلم‌هایش می‌آورد و بعدا فیلم «شرف خانواده‌ی پریتزی» (Prizzi’s Honor) را ساخت که آنجلیکا به خاطرش اسکار بهترین بازیگر مکمل را برد.

۱۰. فرانسیس فورد کاپولا

سوفیا کاپولا را بیشتر به خاطر فیلم‌هایی که کارگردانی کرده می‌شناسند، ولی او این فرصت را هم داشت تا در قسمت سوم پدرخوانده برای پدرش بازی کند. سوفیا کاپولا نقش‌های کوتاهی در یکی دو فیلم بازی کرده بود. بعد از اینکه وینونا رایدر به دلیل بیماری موفق نشد برای بازی در پدرخوانده ۳ حاضر شود، کاپولا سراغ دخترش رفت تا نقش دختر مایکل کورلئونه را بازی کند.

در آن زمان انتقادهای زیادی به کاپولا شد و اکثرا از اینکه پارتی بازی کرده و به دخترش نقش داده ناراحت بودند. بازی خیلی بدی هم ارائه داده بود و همین بر خشم مردم اضافه می‌کرد. خوشبختانه سوفیا کاپولا در کارگردانی و فیلم‌نامه‌نویسی موفقیت‌های بیشتری کسب کرد و بیشتر فیلم‌هایش در جشنواره‌ها خوب عمل کردند و نظر مثبت منتقدان را هم جلب کردند.

۱۱. کریستوفر نولان

فیلم‌های کریستوفر نولان معمولا شخصیت‌های کودک زیادی ندارد. ولی با این حال موفق شده بچه‌هایش را در فیلم‌هایش بیاورد. در واقع هر چهار فرزندش را در آثارش دیده‌ایم. پسرش رُری، در فیلم «شوالیه‌ تاریکی برمی‌خیزد» یکی از دانش‌آموزهایی است که در اتوبوس مدرسه نشسته، در همان صحنه‌ی معروف پل گاتهام که اواخر فیلم می‌بینیم.

در «بین ستاره‌ای» هم دخترهای نولان را پشت وانتی می‌بینیم، در جایی از فیلم که وضعیت زمین وخیم‌تر شده. در «تلقین» هم نقش پسربچه‌ی کاب (دی‌کاپریو) را پسر خود نولان بازی می‌کند. اما نکته‌ی جالبتر این است که نولان عنوان پروژه‌هایش را در حین تولید، از روی اسم پسرها و دخترهایش می‌گذارد. مثلا عنوان شوالیه تاریکی برمی‌خیزد در هنگام تولید، «مگنوس رکس» بود که از نام پسرش مگنوس الهام گرفت.

۱۲. کلینت ایستوود

کلینت ایستوود ابایی از حضور بچه‌هایش جلو دوربین فیلم‌هایش ندارد. کیمبر لین، مورگان، کترین و آلیسون همگی اعضای خانواده‌ی ایستوود هستند که در فیلم‌های پدرشان حضور کوتاهی داشته‌اند. ولی اسکات ایستوود را همه بیشتر می‌شناسیم که در فیلم‌های «گرن تورینو»، «پرچم‌های پدرانمان» و «شکست‌ناپذیر» بازی کرده.

ولی اسکات ایستوود گفته که این نقش‌ها حاضر و آماده تقدیمش نشدند و مجبور بوده مثل بقیه برایشان تست دهد. حتی گفته سر صحنه‌ی گرن تورینو، رابطه‌ی پدر و پسریشان باعث شده ایستوود با او سخت‌گیر تر باشد و شرایط دشواری را تحمل کرده.

