تام هالند می‌گوید که شخصیت نیتن دریک در فیلم آنچارتد چیزی در مایه‌های بچه‌ی ایندیانا‌جونز و جیمز‎باند است. او با این گفته تصویری از شخصیتی که قرار است در فیلم آنچارتد بازی کند به طرفداران داد.

تام هالند شخصیتش در فیلم آنچارتد که قرار است در آینده اکران شود را مانند این می‎داند که فیلم ایندیانا‎جونز و جیمز‎باند بچه‎دار شده باشند. آنچارتد بر پایه‎ی یک بازی ویدئویی به همین نام و ساخته‎ی استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) است. داستان این مجموعه بازی درباره‌‎ی یک جوینده‎ی گنج به نام نیتن دریک است که دنیا را برای یافتن اسرار تاریخی جست‌وجو می‌کند. تام هالند در این فیلم نقش دریک جوان‎تری را بازی می‎کند که به نوعی پیش درآمدی برای بازی آنچارتد است.

نیتن دریک را در فیلم آنچارتد ببینید

آنچارتد آماده‎ی تبدیل شدن به یک اقتباس هیجان‎انگیز است. با این حساب مقایسه‎ی آن با سایر فیلم‎های پرفروش منطقی به نظر می‎آید. سری فیلم‎های جیمز‎باند مجموعه‎ای کلاسیک است که قدمت آن به اولین فیلمش، دکتر نه (Dr. No) در سال ۱۹۶۲ بر می‎گردد. تا به امروز جیمز‎باند چهارمین مجموعه‎ی فیلم پر درآمد بعد از MCU، جنگ ستارگان و هری پاتر بوده است.

در عین حال، ایندیانا‎جونز نیز یکی از سری فیلم‎های موفق اکشن-ماجراجویی بوده که نقش اصلی آن هم یک مرد قوی است. در واقع، ایندی، که در سال ۱۹۸۱ شروع به کار کرد، در سبک فیلم‎هایش تا حدی از جیمز‎باند الهام گرفته است.

به گفته تام هالند، شخصیت نیتن دریک در آنچارتد نه تنها یک قهرمان اکشن شبیه به جیمز باند و ایندیانا جونز است، بلکه ترکیبی عالی از این دو شخصیت کلاسیک است. این بازیگر سری فیلم‌های مارول که در پادکست Vanity Fair صحبت می‌کرد، گفت: «فکر می‌کنم ساده‌ترین راه برای توصیف فیلم بدون کوچک شمردن آن، این است که اگر ایندیاناجونز و جیمزباند بچه‌دار شده بودند، آن بچه نیتن دریک می‌شد. این روشی است که من برای توصیف فیلم مناسب می‌دانم.»

درباره‎‌ی موضوع اصلی فیلم آنچارتد اطلاعات کمی در دست است؛ اما با توجه به گفته‎های تام هالند و اطلاعاتی که ما از بازی ویدئویی این فیلم داریم، مقایسه‎ی آن با جیمز باند و ایندیاناجونز منطقی به نظر می‎رسد. مخصوصا ارجاع و مقایسه‎ی آن با ایندیانا‎جونز، چرا که جست‎وجوی گنج توسط نیتن را می‌توان از علایق مشترک او با ایندیاناجونز باستان‌شناس دانست.

با این اوصاف، تام هالند تنها کسی نیست که این مقایسه را انجام می‎دهد. شاون لوی و هم‌چنین مارک والبرگ، هم‎بازی هالند در آنچارتد، هم در این رابطه همین نظر را دارند.

ضمنا، از آن‌جایی که سولی با بازی والبرگ، مربی دریک، نیز از افسرهای سابق نیروی دریایی ایلات متحده است، مهارت‎های جنگی‌اش بسیار به جیمز‎باند که یکی از اعضای سازمان مخفی انگلیس است شبیه است.

با این‎حال تفاوت‎های قایل توجهی بین این قهرمانان پرفروش و آنچارتد با بازی هالند وجود دارد. همان‌طور که خودش اشاره کرد او حتی جوان‎تر از نیتن دریک در بازی ویدئویی است و قابل مقایسه با هریسون فورد در زمانی شروع به ایفای نقش به عنوان اندینا‏جونز کرد و یا حتی سایر بازیگرانی که جیمز‎باند را نقش‎آفرینی کردند، نیست.

این فیلم جدیدتر و مدرن‌تر از آن سری فیلم‎ها خواهد بود. با وجود این‌که فیلم‎های ایندیانا‎جونز و جیمز باند برای دوره‌ی ۲۰۰۰ هستند، اما هنوز حساسیت کلاسیک قرن ۲۰ را در خود حفظ کرده‎اند. الهام گرفتن و پیشه قرار دادن این دو قهرمان محبوب برای هالند یک هدف بزرگ است. بنابراین امیدواریم که آنچارتد انتظارات را برآورده کند.

