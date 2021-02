فیلم «کارآگاه محله چینی‌ها ۳» با وجود دنیاگیری کروناویروس و کاهش چشمگیر میزان فروش فیلم‌ها در اغلب کشورهای جهان توانست در آخر هفته‌ی گذشته با کنار زدن «انتفام‌جویان: پایان بازی» موفق‌ترین افتتاحیه‌ی فیلم‌های سینمایی را به نام خود ثبت کند.

انتقام‌جویان: پایان بازی در تمام زمینه‌ها یک موفقیت قابل توجه برای مارول استودیوز بود. بیست‌و‌دومین فیلمِ دنیای سینمایی مارول توانست با جلب نظر مثبت اغلب دوست‌داران آثار ابرقهرمانی به پرفروش‌ترین فیلم تمام دوران‌ها تبدیل شود. پایان بازی در سراسر جهان بیش از ۲.۷۹۰ میلیارد دلار فروخت تا پس از حدود ۱۰ سال به حکومت «آواتار» ساخته‌ی تحسین شده جیمز کامرون بر فهرست پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ خاتمه دهد. این فیلم همچنین سریع‌تر از هر فیلم دیگری به ۵۰۰ میلیون دلار فروش رسید و بهترین رکورد افتتاحیه‌ی فیلم‌های سینمایی را هم شکست. کسی تصور نمی‌کرد در زمان شیوع کروناویروس و تعطیلی سینماها فیلمی بتواند رکوردهای فروش را جابه‌جا کند، اما کارآگاه محله چینی‌ها ۳ برخلاف انتظارات با ۳۸۹ میلیون دلار فروش در نخستین آخر هفته‌ی اکران‌اش در چین همه را غافلگیر کرد.

در فیلم انتقام جویان ۵ شاهد درگیری تیم مدافعان با انتقام جویان خواهیم بود

پیش از این رکورد بهترین افتتاحیه با ۳۵۷ میلیون دلار مربوط به انتقام‌جویان: پایان بازی در آمریکا بود، اما چینی‌ها از هالیوودی‌ها سبقت گرفتند. سری فیلم‌های کمدی «کارآگاه محله چینی‌ها» در چین بسیار محبوب هستند و نسخه‌ی دوم این مجموعه نیز در سراسر جهان به فروشی بالغ‌بر ۵۴۰ میلیون دلار دست پیدا کرد، ولی هم‌زمانی آغاز اکران کارآگاه محله چینی‌ها ۳ با کاهش برخی محدودیت‌ها در چین باعث شده بسیاری از فیلم‌بین‌ها برای فرار از قرنطینه خانگی به سینما بروند. فیلم «کارآگاه محله چینی‌ها» نیز در سال ۲۰۱۵ با بودجه‌ی ۱۵ میلیون دلاری ساخته و اکران شد و در چین به فروشی ۱۲۵ میلیون دلاری دست یافت و تعداد بینندگان آن بیشتر از انتظارات بود. وظیفه‌ی کارگردانی و نویسندگی هر سه فیلم کارآگاه محله چینی‌ها را چن سیچنگ برعهده داشته است.

هالیوود ریپورتر در گزارشی پیرامون وضعیت باکس آفیس ۲۰۲۰ اعلام کرد فروش فیلم‌ها در سینماهای آمریکا به کمترین میزان خود طی ۴۰ سال اخیر رسیده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد طی سال گذشته مبلغ حاصل از فروش بلیت در آمریکای شمالی ۲.۳ میلیارد دلار بوده است. در حالیکه فیلم‌ها طی سال ۲۰۱۹ در گیشه‌ی سینماهای آمریکا نزدیک به ۱۱.۴ میلیارد دلار فروختند. در بازارهای بین‌المللی هم شاهد افت شدید فروش فیلم‌ها نسبت به سال‌های گذشته بودیم، اما به لطف کنترل کرونا در کره جنوبی، ژاپن و چین و بازگشایی نسبتا گسترده‌ی سینماهای این کشورها در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰ فروش فیلم‌ها در شرق آسیا بهبود پیدا کرد و این روند روبه رشد همچنان ادامه دارد.

