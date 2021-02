برخی فیلم‌ها به قدری محشر و درجه‌یک ساخته می‌شوند که تا سالیان بعد به عنوان بهترین نمونه‌ی ژانر خودشان شناخته می‌شوند و حتی شاید پایه‌‌گذار گونه‌ای فیلم باشند. «ارباب حلقه‌ها» بدون شک یکی از همین فیلم‌ها است. آثار تالکین الهام‌بخش بی‌شمار فیلم و سریال و انیمیشن فانتزی شده است و تأثیرگذاریش برای همیشه ادامه دارد. حتی گاهی اوقات معیار سنجش یک اثر فانتزی، کتاب‌های تالکین و فیلم‌های ارباب حلقه‌ها هستند.

اغلب این آثار مولفه‌های مشابهی دارند؛ فضا و اتمسفر قرون وسطایی، سلسله‌های پادشاهی، دورف‌ها و اژدهایان. ژانر فانتزی پتانسیل خلق داستان‌های بی‌نظیر و خلاقانه‌ی بی‌شماری را دارد و تالکین بهترین و دست‌نیافتنی‌ترین نمونه‌اش را به جهانیان عرضه کرد.

۱۲ فیلم که هواداران ارباب حلقه‌ها باید ببینند

جهانی فانتزی مملو از موجودات و هیولاهای شگفت‌انگیز و نیروهای جادویی، سفری دور و دراز و افسانه‌ای در سرزمین‌های زیبا و شگرف و نبردهایی سخت و نفس‌گیر مولفه‌هایی هستند که ماندگاری این ژانر را در طول دهه‌های مختلف تضمین کرده‌اند، ژانری که سرگرمی‌های ناب و تماشایی به مخاطبانش عرضه می‌کند.

اگر از تماشای چندین و چند باره‌ی ارباب حلقه‌ها حسابی لذت برده‌اید و هرچه فیلم و سریال مشابهش بوده هم تماشا کرده‌اید،‌ در ادامه ۱۰ انیمه‌‌ای را معرفی می‌کنیم که دیدنش برای هواداران ارباب حلقه‌ها ضروری است.

۱۰. دوازده قلمرو (The Twelve Kingdoms)

سال‌های پخش: ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳

تعداد قسمت‌ها: ۴۵

در زمینه‌ی فانتزی‌های حماسی،‌ کمتر انیمه‌ای مثل ۱۲ قلمرو به مولفه‌های این ژانر وفادار بوده. در این انیمه قهرمان زنی دلیر و شجاع در جهانی که با الهام از فرهنگ چینی خلق شده پیش می‌رود.

یوکا ناکاجیما از دبیرستانش در ژاپن به دنیای ۱۲ قلمرو می‌آید و زندگیش برای همیشه عوض می‌شود و می‌فهمد که او در واقع یک امپراتور است. امپراتوری که باید با مسئولیت‌های جدید در سرزمینی بیگانه رو در رو شود.

۱۲ قلمرو ایده‌ی خیلی ارجینال و نویی ندارد، اما حس و حال حماسی و فانتزی داستانش را با هنرمندی تمام خلق کرده و تماشایش واقعا لذت‌بخش است.

۹. برزرک (Berserk)

سال‌های پخش: ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸

تعداد قسمت‌ها: ۲۵

برزرک انیمه‌ای است که باید با احتیاط سراغش بروید و از قبل بدانید که قرار است با لحظاتی تکان‌دهنده و خشن و غم‌انگیز مواجه شوید. این انیمه بیش از حد خشن است و نسبت به کاراکترهایش هیچ رحمی ندارد.

یکی از تاریک‌ترین و تلخ‌ترین پایان‌بندی‌های تاریخ انیمه‌ها را هم می‌توانید در قسمت آخر این انیمه ببینید. هواداران انیمه هنوز هم از قسمت‌های پایانی این سریال به عنوان تلخ‌ترین تجربیاتشان یاد می‌کنند.

برزرک شخصیت‌های دوست‌داشتنی زیادی ندارد،‌ ولی برای کسانی که عشق دیدن نبردهای خونین و شوالیه‌ها و هیولاها را دارند، گزینه‌ی به شدت خوبی است.

۸. موریبیتو (Moribito)

سال‌های پخش: ۲۰۰۷

تعداد قسمت‌ها: ۲۶

آثار تالکین از جهات بسیاری قابل تمجید است، از ابعاد داستان و دنیایش گرفته تا مضامین عمیق و تأثیرگذار. کمتر کسی می‌توانید ایراد یا مشکلی جدی در آن پیدا کند. اما شاید تنها مشکلی که بتوان به آن اشاره کرد، نبود شخصیت‌های زن در نقش‌های کلیدی و مهم باشد. به جز ائووِن که نقشی اساسی در داستان ایفا می‌کند، دیگر شخصیت‌های زن ماجرا مثل گالادریل و آروِن حضور خیلی کمی در کتاب دارند و پیتر جکسون مجبور شده صحنه‌های جدیدی بنویسد تا آن‌ها را بیشتر در داستان درگیر کند.

اما در موریبیتو قهرمان اصلی داستان زنی به نام بالسا است که یکی از بهترین قهرمان‌های انیمه به حساب می‌آید. بالسا موظف می‌شود که از جان یک شاهزاده محافظت کند. گویا پدر این شاهزاده قصد داشته او را به قتل برساند. بالسا حین محافظت از شاهزاده، در طول سرزمین‌هایشان سفر می‌کند تا بهای جان‌هایی که در گذشته گرفته را بپردازد. به هر حال او زنی جنگجو است و آدم‌های زیادی را با نیزه‌اش کشته.

جهان انیمه‌ی موریبیتو جدی و عمیق و تأثیرگذار و به شدت تماشایی است و شک نکنید که ارزش وقت شما را دارد.

۷. افسانه‌ی قهرمانانه‌ی ارسلان (The Heroic Legend Of Arslan)

سال‌های پخش: ۲۰۱۵

تعداد قسمت‌ها: ۳۳

انتظارها از انیمه‌ی ارسلان خیلی بالا بود، و شاید همین باعث شد برای رسیدن به موفقیت و محبوبیت راه سختی را بپیماید. این انیمه با اقتباس از رمان‌های فانتزی حماسی نوشته‌ی نویسنده‌ی ژاپنی یوشیکی تاناکا ساخته شده که در دهه‌ی ۸۰ میلادی منتشر شد. داستان در سرزمین پارس می‌گذرد، قلمرویی که با الهام از ایران قدیم خلق شده. ماجرا درباره‌ی شاهزاده‌‌ای جوان به نام ارسلان است که باید از سرزمینش در مقابل حمله‌ی قلمرو همسایه دفاع کند.

مانگای این رمان در ابتدا به دست هیرومو آراکاوا، آرتیست و طراح شهیر «کیمیاگر تمام‌فلزی» (Fullmetal Alchemist) منتشر شده بود و همه از قبل برای دیدن انیمه‌اش انتظار می‌کشیدند و توقع بالایی داشتند.

ارسلان داستانش را با حصوله شروع می‌کند و شاید کمی طول بکشد تا پا بگیرد،‌ اما وقتی به اوج می‌رسد می‌بینید که همه چیز ارزش انتظارتان را داشته.

۶. چایکا: شاه‌دخت تابوتی (Chaika: The Coffin Princess)

سال‌های پخش: ۲۰۱۴

تعداد قسمت‌ها: ۲۳

از برخی جهات عجیب است که چایکا: شاه‌دخت تابوتی در زمان انتشارش و سال ۲۰۱۴ محبوبت بیشتری پیدا نکرد. این انیمه با اقتباس از مجموعه رمانی به همین نام ساخته شده و داستان تورو آکورا، شمشیرزنی بازنشسته را روایت می‌کند که بعد از پایان جنگ گوشه‌گیر شده و حالا با جادوگری به نام چایکا ملاقات می‌کند.

چایکا در واقع دختر امپراتور است. امپراتور در حین جنگ کشته و بدنش تکه تکه شده و حالا دخترش قصد دارد قطعات بدن او را از هشت جنگجویی که آن‌ها را به عنوان طلسم استفاده می‌کنند پس بگیرد. تورو هم با او همراه می‌شود تا با کنار هم گذاشتن قطعات پدرش، خاکسپاری شایسته‌ای برای او ترتیب دهند. این دو پا در سفری می‌گذارند که پر از ماجراجویی و جادو و هیولاهای عجیب و غریب است.

۵. کاموی طلایی (Golden Kamuy)

سال‌های پخش: ۲۰۱۸

تعداد قسمت‌ها: ۴۰

کاموی طلایی همیشه بین هواداران مانگا محبوبیت زیادی داشته و به نظر می‌رسد در طول سالیان مختلف به شهرت و محبوبیتش اضافه می‌شود. این انیمه از معدود آثاری است که شخصیتی از قوم آینو را به تصویر می‌کشد، قومی بومی و ژاپنی که کمتر از آن‌ها چیزی دیده‌ایم و دوره‌ای از تاریخ ژاپن را نمایش می‌دهد که به ندرت سراغش رفته‌اند؛ یعنی وقایع بعد از جنگ امپراتوری روسیه و ژاپن در اوایل قرن بیستم.

برخلاف اتمسفر و فضای مدرن، قصه حس و حالی حماسی و بی‌زمان دارد و کاراکترهای دوست‌داشتنی و جذابش و سفر عجیبشان برای به دست آوردن طلا قلب خیلی از تماشاگران را به دست می‌آورد.

۴. افسانه‌ی وینلند (Vinland Saga)

سال‌های پخش: ۲۰۱۹

تعداد قسمت‌ها: ۲۴

افسانه‌ی وینلند در جهانی فانتزی نمی‌گذرد، ولی سفری اسطوره‌ای و فانتزی را روایت می‌کند. نویسنده‌های کمی مثل تالکین پیدا می‌شوند که برای خلق آثارشان تحقیق‌های طولانی و دقیق و عمیق کرده باشند، ولی ماکوتو یاکیمورا بدون شک توانایی رقابت با او را دارد. یاکیمورا به ایسلند سفر کرد تا تاریخ وایکینگ‌ها را مطالعه کند و بیشتر از ۱۵ سال از عمرش را صرف کار کردن روی این انیمه کرده.

داستان درباره‌ی ثورفین است که در کنار قاتل پدرش، اسکیلاد، یکی از رهبرهای وایکینگ‌ها، بزرگ می‌شود و می‌خواهد قدرت و نیروی کافی را به دست آورد تا انتقام پدرش را بگیرد. داستان نکات مهمی را درباره‌ی بیهودگی انتقام و عواقب تصمیم‌ها و کارهایمان مطرح می‌کند. ثورفین باید یاد بگیرد که به دنبال کشف سواحل جدید برود و خشونت را پشت سر بگذارد، تا به یک زندگی خوب برسد.

۳. دیو کش (Demon Slayer)

سال‌های پخش: ۲۰۱۹

تعداد قسمت‌ها: ۲۷

با توجه به موفقیت عظیم مانگا، این انیمه معرفی چندانی نیاز ندارد. ولی بیشتر مولفه‌هایی که این داستان را تبدیل به یک اثر به شدت محبوب و موفق کرده همان چیزهایی است که طرفداران ارباب حلقه‌ها را جذب داستان فرودو و سم کرد.

داستان درباره‌ی تانجیرو است که دیوها خانواده‌اش را به طرز فجیعی می‌کشند و خواهرش هم تبدیل به یک دیو می‌شود. او بعد از این فاجعه قسم می‌خورد که دیوها را بکشد و برای خواهرش درمانی پیدا کند.

این انیمه پر است از هیولاها و سحر و جادو و ماجراهای نفس‌گیر و تکان‌دهنده‌ای که در بهترین داستان‌های فانتزی شاهدش هستیم.

۲. کاتاناگاتاری (Katanagatari)

سال‌های پخش: ۲۰۱۰

تعداد قسمت‌ها: ۱۲

سامورایی‌ها تأثیر عمیقی روی ادبیات و داستان‌هایی که تا به حال خوانده و شنیده‌ایم گذاشته‌اند. کاتاناگاتاری یکی از انیمه‌های کلاسیک و مطرحی که تا به حال ساخته شده. داستان درباره‌ی استراتژیستی به نام تاگامه است که قصد دارد با کمک یک سامورایی بی‌شمشیر به نام شیچیکا ۱۲ شمشیر جادویی را پیدا کند.

آرت این انیمه منحصر به فرد و ویژه است و رابطه‌ی عمیق و جذابی که بین دو شخصیت اصلی داستان جریان دارد قلب و گرمایی به ماجرا بخشیده که هرچه جلوتر می‌رود تماشایی‌تر می‌شود و وقتی تماشاگر به نقطه‌ی اوج احساسی قصه می‌رسد، مبهوت می‌ماند.

۱. دورورو (Dororo)

سال‌های پخش: ۲۰۱۹

تعداد قسمت‌ها: ۲۴

مانگای دورورو دقیقا بعد از انتشار ارباب حلقه‌ها نوشته شد. اوسامو تزوکا، پدرخوانده‌ی تمام انیمه‌ها، مانگای این مجموعه را در اواخر دهه‌ی ۶۰ طراحی کرد و اولین اقتباس‌های انیمه‌ای آن در سال ۱۹۶۹ ساخته شد. در سال ۲۰۱۹ بازسازی بی‌نظیری از آن ترتیب دادند و داستان و شخصیت‌ها و مضامینش سرانجام فرصت پیدا کردند خودی نشان دهند و مخاطبان را مبهوت خودشان کنند.

داستان درباره‌ی یک سامورایی با نام دایگو کاگه میتسو است که با ۴۸ شیطان پیمانی می‌بندد، و شیاطین در ازای کمک به او، ۴۸ عضو از بدن فرزند به دنیا نیامده‌اش را طلب می‌کنند. او قرارداد را قبول می‌کند و فرزندش بدون پوست، چشم، گوش و… متولد می‌شود. این فرزند کسی نیست جز هیاکیمارو.

هیاکامارو که رها شده و ناقص و دردمند است، باید هیولاها و شیاطین را شکست دهد تا اعضای بدنش را پس بگیرد. در طول این سفر عجیب و نفس‌گیر، بچه‌ای یتیم به نام دورورو همراهی‌اش می‌کند و از طریق این همراهی است که هیاکامارو به انسانیت خودش بازمی‌گردد.

منبع: CBR

The post ۱۰ انیمه‌ی جذاب که هواداران ارباب حلقه‌ها باید ببینند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala