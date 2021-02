در نسخه‌ی لیگ عدالت زک اسنایدر، بتمن دارای اسلحه‌ها، زره‌ها و جنگ‌افزارهای پیشرفته است. در واقع از شخصیت بتمن به بهترین شکل در این فیلم استفاده شده است.

در فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر، شخصیت بتمن بسیار قوی‌تر و آماده‌تر برای جنگ نشان داده‌ شده و این اغراق یک اقدام هوشمندانه است. نسخه‌ی تدوین زک اسنایدر به یک افسانه‌ی هالیوودی تبدیل شده است که شاید روزی در کتاب‌های تاریخ درباره‌ی آن نوشته شود. در واقع این پروژه روزی صرفا یک خبر داغ در مورد فیلمی از اسطوره‌ها و ابر قهرمان‌ها بود، اما اکنون یکی از مهم‌ترین فیلم‌های پیش‌رو است که مخاطبان بسیاری انتظارش را می‌کشند.

این فیلم قرار است در روز ۱۸‌ام ماه مارس، از رسانه HBO Max منتشر شود. کمپین‌های تبلیغاتی فیلم از هم‌اکنون، تفاوت‌های بزرگی را بین این نسخه و نسخه قدیمی فیلم نشان می‌دهند. جدیدترین تریلر فیلم نشان می‌دهد که شخصیت بتمن در فیلم برای مقابله با نیرو‌های آپوکالیپس (Apokolips)، ارتقا یافته است.

جزئیاتی از فیلم جدید بتمن با بازی رابرت پتینسون منتشر شد

«دی‌سی»‌ برگ‌های برنده‌اش را رو کرد؛ از بتمن رابرت پتینسون تا لیگ عدالت اسنایدر

همه چیز درباره‌ی نقش جوکر در لیگ عدالت زک اسنایدر

قدرتمندتر شدن بتمن در فیلم اسنایدر به این معنا نیست که به بتمن قدرت‌های ماورایی داده شده باشد. بلکه، بتمن دارای مجموعه‌ای از مهمات، سلاح‌ها و ماشین‌های پیشرفته است که با استفاده از آن‌ها می‌تواند مستقیما با مهاجمان آپوکالیپسی مبارزه کند. یکی از جالب‌ترین تجهیزات بتمن که در جدیدترین تریلر فیلم قابل مشاهده است، تانک بتمن می‌باشد. طرح این تانک مستقیما از کامیک بازگشت شوالیه تاریکی (The Dark Knight Returns) گرفته شده است. این تانک زرهی‌ که در تریلر به‌ طور خلاصه به آن اشاره شده، در جنگ با پارادیمن‌ها (Parademons) برای بتمن یک سلاح بسیار موثر و قوی محسوب می‌گردد. صحنه‌ای دیگر از تریلر نیز مبارزه سرسخت بتمن با مهاجمان را نشان می‌دهد.

هم‌چنین در قسمتی از تریلر دیده شده که بتمن با استفاده از دستکش‌های آهنی خود، گلوله‌ها و حملات مهاجمان را دفع می‌کند. این حرکت بتمن را در اولین تریلر منتشر شده توسط دی سی فن‌دام (DC FanDome) نیز دیده بودیم. این صحنه‌ها نشان می‌دهند که بتمن نه تنها سلاح‌ها و جنگ‌افزار‌های کافی برای مقابله با ارتش آپوکالیپس آماده کرده، بلکه زره‌های خود را نیز نسبت به فیلم بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت (Batman v Superman: Dawn of Justice)، ارتقا داده داده است. این تغییرات و ارتقا‌ها برای شوالیه شنل‌پوش (Caped Crusader) کاملا منظقی هستند.

در فیلم بتمن در برابر سوپرمن که بتمن با خود سوپرمن می‌جنگد، بروس وین با زره‌هایی مقاوم که از کامیک بازگشت شوالیه تاریکی گرفته شده است، کاملا آماده به جنگ می‌رود. اما بتمن فکر نکرده بود که ممکن است بلافاصله با دومز‌دی (Doomsday) روبرو شود و سر یک دوراهی قرار گرفت. با این‌حال نهایتا با آخرین گوله‌ی کریپتونایت (Kryptonite) خود، این جانور کریپتونی وحشی را به‌ طور موقت از پای درآورد. با توجه به این‌که بتمن یک قهرمان بسیار باهوش و خردمند است و حملات احتمالی را به درستی پیش‌بینی می‌کند، از او انتظار می‌رود که در فیلم جدید با سلاح‌های جنگی کافی و با زر‌های ارتقا یافته به جنگ مهاجمان بیگانه برود.

در تدوین زک اسنایدر، احتمالا مهارت‌های رزمی و قدرت فیزیکی بتمن که در طول دهه‌های مختلف به دست آمده، نمایش داده خواهد شد. ویدیویی نمایشی از پشت صحنه فیلم نشان می‌دهد که بتمن با یک دست در حال مبارزه با یکی از پارادیمون‌ها است. زک اسنایدر هم‌چنین عکسی منتشر کرد که نشان می‌دهد بتمن در حال کوبین سر یکی از حریفان خود به دیوار آجری است. این عکس می‌تواند نشان‌ دهنده‌ی یکی از صحنه‌های مبارزه‌ی بتمن در سطح صحنه‌ی مبارزه‌ی انبار در فیلم بتمن علیه سوپرمن باشد. در هر صورت، بتمن که توانست با دو ابرقدرت بیگانه مبارزه کند، در این فیلم نیز آماده به میدان نبرد خواهد آمد.

بر اساس تریلر، در فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر برای هر یک از اعضای تیم، صحنه‌هایی ویژه با مرکزیت آن شخصیت وجود خواهد داشت. بتمن که کاملا از خطرات و وقایع پیش رو آگاه است، از تمام موانع و گزینه‌های موجود استفاده‌ خواهد کرد تا بتواند جلوی تهاجم رهبران آپوکالیپس را بگیرد. ارتقای شخصیت بتمن در فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر، کاملا منطقی و عقلانی است. زیرا بتمن قهرمانی است که همیشه برای آینده برنامه‌ریزی می‌کند.

منبع: Screenrant

The post در لیگ عدالت اسنایدر بتمن قدرتمند‌تر از نسخه‌های قبلی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala