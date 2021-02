قسمت سوم پدینگتون ساخته خواهد شد

سومین قسمت از سری فیلم‌های بسیار موفق پدینگتون (Paddington) به طور رسمی در حال ساخت است، و نوید ماجراجویی‌های بیشتر برای این خرس دوست‌داشتنی و خانواده‌ی او را می دهد.

همه‌ چیز دارد برای طرفداران پدینگتون خوب پیش می‌رود، چون قسمت سوم پدینگتون رسما در دست ساخت است. باورتان می‌شود که به چهارمین سال متوالی بعد از پخش پدینگتون ۲ نزدیک می‌شویم؟ در حالی‌که در تمام این مدت هیچ فیلم جدیدی از پدینگتون وجود نداشته است؟ ۴ سال بدون شنیدن صدای آرامش‌بخش بن ویشاو (Ben Whishaw) در نقش پدینگتون، که درباره‌ی خوبی‌های مارمالاد صحبت کند. ۴ سال بدون این‌که آقای براون، هیو بنویل (Hugh Bonneville)، به مکانی وحشتناک و هیجان‌آور در زندان‌هایی که خانواده‌اش او را به آنجا فرستاده‌اند، اعزام شود. ۴ سال بدون ورود شخصیت شرور جدید به صحنه برای تهدید معروف‌ترین خرس پرو. به نظر خیلی‌ها زندگی بدون پدینگتون کاملا حوصله سر بر است.

به لطف وبسایت Variety می‌دانیم که Studio Canal روی پدینگتون ۳ به سختی کار می‌کند و این پروژه هنوز در مراحل اولیه است. در پاسخی که Studio Canal به رسانه‌ها داد گفته شد: «ما می‌توانیم تایید کنیم که بر روی پدینگتون ۳ بسیار سخت و با نهایت دقت و توجه، مشابه پدینگتون ۲ کار می‌کنیم.»

تقریبا ساخت قسمت سوم پدینگتون غیر قابل تردید است، اما به این معنی نیست که بتوانیم جزئیات این قسمت از فیلم که بسیار مورد انتظار است را حدس بزنیم. مثلا اگر تولید فیلم تا حدی در حال انجام باشد، می‌توانیم تاریخ پخش آن را در ۲۰۲۳ پیش‌بینی کنیم. اگرچه باید نسبت به این زمان شک و تردید داشته باشیم، چرا که برنامه‌های تولید ممکن است در یک لحظه تغییر کند. هم‌چنین می‌دانیم که پل کینگ (Paul King)، کارگردان دو قسمت قبلی پدینگتون، این قسمت را کارگردانی نخواهد کرد. کینگ از سال ۲۰۱۸ به فیلم جدید ویلی ونکا به نام ونکا (Wonka) پیوسته و تمرکز خود را بیشتر بر روی آن پروژه گذاشته است (او از زمان پدینگتون ۲ چند قسمت از سریال نیروی فضایی را نیز کارگردانی کرده است). او ممکن است در قسمت دیگری از ساخت این فیلم نقش داشته باشد اما دیگر آن را کارگردانی نمی‌کند.

هم‌چنین این احتمال که بازیگران محبوب پدینگتون نقش‌هایشان را در فیلم سوم هم تکرار کنند وجود دارد. با این وجود این موضوع هنوز رسما تایید نشده است. بنویل در مصاحبه‌ی اخیر خود در رادیو BBC2 (هم‌چنین از طریق Variety) برخی از اطلاعات پدینگتون ۳ را آشکار و اظهار کرد که این پروژه در حال پیشرفت و نهایی شدن است. بنابراین بنویل، ویشاو و بازیگران دیگر از جمله سالی هاوکینز (Sally Hawkins)، جولی والترز (Julie Walters)، مادلین هریس (Madeleine Harris) و ساموئل جوزلین (Samuel Joslin) احتمالا برای بازی در پدینگتون ۳ باز خواهند گشت، مگر این‌که دلیلی برای ایجاد تغییرات بزرگ در تیم بازیگران وجود داشته باشد. مثلا این‌که داستان برای فیلم جدید به طور کلی تغییر کند.

حال که صحبت از بازیگران شد به این سوال مهم و بی‌پاسخ که چه کسی نقش شرور جدید را بازی خواهد کرد هم اشاره کنیم. پیش از این نیکول کیدمن (Nicole Kidman) و هیو گرانت (Hugh Grant) در نقش شخصیت‌های منفی پدینگتون و پدینگتون ۲ بازی کرده‌اند. شخصیت منفی جدید در پدینگتون یکی از بزرگ‌ترین افتخاراتی است که به یک بازیگر داده خواهد شد بنابراین انتخاب درست آن بسیار مهم است.

اگر حق انتخاب با ما بود، جودی دنچ (Judi Dench) یا حتی کنت برانا (Kenneth Branagh) را برای این نقش پیشنهاد می‌کردیم. هر دو بازیگر ثابت کردند که توانایی خوبی در ایفای نقش‌های مختلف دارند. اما متاسفانه باید صبورانه منتظر باشیم تا پدینگتون ۳ پیشرفت بیشتری کند و از وضعیت بازیگران این فیلم پرطرفدار آگاه شویم. اکانت رسمی پدینگتون در توئیتی اعلام کرد:‌ «من در حال آماده‌سازی یک سری ماجراجویی‌های بزرگ و کوچک برای شما هستم.»

