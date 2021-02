دیزنی پلاس تا سال ۲۰۲۶ رکورد تعداد مشترکان نتفلیکس را خواهد زد

با توجه به گفته‌ی یکی از تحلیلگران، پیش‌بینی شده است مشترکان جهانی دیزنی پلاس در سال ۲۰۲۶ به ۲۹۴ میلیون برسد و این در حالی است که تعداد ۲۸۶ میلیون مشترک پیش‌بینی شده برای نتفلیکس را پشت سر می‌گذارد.

پیش‌بینی شده است که دیزنی با غلبه بر رهبر فعلی دنیای سرویس‌های استریم، نتفلیکس، تا سال ۲۰۲۶ به یک سرویس پخش آنلاین با بیشترین تعداد مشترکان جهانی تبدیل شود. بیماری همه‌گیر کنونی که باعث شده بسیاری از مردم در خانه بمانند و در جست‌وجوی کاری برای انجام باشند، به نفع شرکت‌های آنلاین است.

در دو سال گذشته شاهد پیوستن سرویس‌های جدیدی مانند Peacock ،HBO MAX و APPLE TV+ به سرویس‌های پخش آنلاین و کسب درجات مختلفی از موفقیت‌های آنان بوده‌ایم؛ که در میان سرویس‌های پیشنهادی جدید دیزنی پلاس یکی از موفق‌ترین‎ها بوده است.

دیزنی پلاس در نوامبر سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد و به تازگی اعلام کرده که تعداد مشتریکنش به ۹۵ میلیون رسیده که هدف اصلی دیزنی، یعنی جذب ۹۰ میلیون مشترک در مدت ۴ سال، را پشت‌سر گذاشته است؛ و هیچ نشانه‌ای از روند کاهشی جذب مخاطب برای این سرویس وجود ندارد. در عین‌حال مدت‌هاست که نتفلیکس به عنوان سرویس معیار پخش آنلاین با داشتن بیش از ۲۰۰ میلیون کاربر شناخته شده است. با این حال ممکن است در چند سال کوتاه پیش‌رو دچار تغییراتی شود.

با در نظر گرفتن مجموعه‌ی فیلم‌ها و انیمیشن‌های تولیدی دیزنی که همگی دارای محتواهایی خانوادگی هستند و هم‌چنین با توجه به این‌که کمپانی دیزنی صاحب امتیاز تولید سریال جنگ ستارگان و سریال‌های مارول، که تولیدشان با توجه به علایق طرفدارانشان موجب افزایش تمایل آن‌ها به ساخت بیشتر این سری‌ها می‌گردد، تعجب‌اور نیست اگر دیزنی پلاس در ۵ سال آینده به پادشاه پخش آنلاین تبدیل شود.

طی برنامه‌ی Investor Day در ماه دسامبر، دیزنی ده‌ها فیلم و سریال اصلی را که مستقیما برای پخش به دیزنی پلاس می‌روند، معرفی کرد. ۱۰ مورد از آن پروژه‌ها مربوط به جنگ ستارگان هستند، از جمله مجموعه‌هایی با تمرکز بر روی شخصیه‌های محبوب که احتمالا خواهند توانست موفقیتی مثل سریال مندلورین را مجددا تکرار کنند. ده مورد دیگر از پروژه‌های پیش‎روی مجموعه‌های مارول هستند که به جذب مخاطب به همان شیوه سریال واندا‎ویژن کمک خواهند کرد.

با تمام این‌ها، نتفلیکس زیر بار چالشی که دیزنی پلاس برایش تدارک دیده نمی‌رود. در اوایل ژانویه، نتفلیکس اعلام کرد که امسال حداقل ۷۱ فیلم اصلی را پخش خواهد کرد. هم‌چنین سریال بریجتون که در اواخر سال ۲۰۲۰ به نمایش درآمد، نشان داد که نتفلیکس بیشتر از سایر سرویس‌ها توانایی تولید محتوا‎های پر‎سر‎و‎صدا و مهیج را دارد.

به نظر نمی‌رسد که تعداد ۱۰۵ میلیون مشترکی که نتفلیکس بیشتر از دیزنی پلاس دارد، کم شود و با توجه به همه‌گیری بیماری فعلی، مردم بیش از هر زمان دیگر عضو سرویس‌های پخش آنلاین گوناگون هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که دیزنی پلاس و نتفلیکس در آینده‌ای قابل پیش‌بینی باهم هم‌زیستی و مدارا کنند، که این کار برای کسانی که از داشتن تعداد زیاد محتوا و فیلم و سریال‌های اصلی برای انتخاب لذت می‌برند، بسیار مناسب است.

