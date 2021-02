تریلر کامل فیلم ۴ ساعته‌ی لیگ عدالت زک اسنایدر (نسخه‌ی جدید فیلم لیگ عدالت با تدوین زک اسنایدر)، شامل جوکر، دارک ساید، درس‌های تاریخی بیشتر و آینده کابوس‌وار و چند بخش دیگر است.

جدید‌ترین تریلر فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر، بخش‌های حماسی از نسخه جدید فیلم به تدوین زک اسنایدر را فاش می‌کند. این بخش‌ها شامل حضور بیشتر شخصیت دارک ساید، رونمایی از اولین جوکر با بازی جرد لتو (Jared Leto)، عناصر داستانی اصلی مانند آینده‌ی کابوس‌وار هستند. این فیلم قرار است از رسانه اچی بی او مکس (HBO Max) پخش گردد. اولین تریلر جالب فیلم علاوه بر نمایش جریانات اصلی، تغییراتی که در نسخه‌ی جدید فیلم اعمال شده‌اند را نیز نشان می‌دهد. نسخه‌ی قدیمی فیلم لیگ عدالت به کارگردانی جاس ویدون (Joss Whedon) در سال ۲۰۱۷ اکران شده بود.

نسخه تدوین اسنایدر (اسنایدر کات) لیگ عدالت، علی رغم دلایلی که وجود چنین پروژه‌ای را نشان می‌داد، حدودا به مدت ۳ سال در باور عمومی به یک افسانه‌ی اینترنتی تبدیل شده بود. تا این‌که نهایتا در ماه می سال ۲۰۲۰ رسانه HBO Max ساخت این فیلم را رسما تایید کرد. اسنایدر تمام فیلم را در سال ۲۰۱۶ به طور کامل فیلم‌برداری کرد و اقدامات پس از فیلم برداری اولیه را انجام داد و اکثر جلو‌ه‌های ویژه‌ی فیلم را نیز ساخت. اما فیلم هنوز کامل نبود. فیلم‌برداری مجدد بخش‌هایی که توسط ویدون نوشته و کارگردانی شده بود، تولید این فیلم را کاملا در یک مسیر متفاوتی قرار داد. در واقع تولید فیلم در یک مسیر کاملا متفاوتی از آن‌چه که زک اسنایدر در نظر داشت قرار گرفت و در نتیجه اسنایدر از اکثر اهدافش صرف نظر کرد.

به لطف بودجه‌ی ۷۰ میلیون دلاری و فیلم‌برداری‌های اضافی، اسنایدر فیلم خود را کامل کرد و به برخی از قول‌های خودش از جمله تغییر طراحی شخصیت استفن‌ولف (Steppenwolf) نیز عمل کرد. او هم‌چنین مدت زمان فیلم را طولانی‌تر کرده و شخصیت جوکر با بازی جرد لتو را نیز به فیلم اضافه کرد. فیلم لیگ عدالت اسنایدر قرار است در روز ۱۸ ماه مارس اکران شود و می‌توان گفت که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های شرکت دی سی (DC) خواهد بود. در این مطلب جریانات اصلی این فیلم را که در جدیدترین تریلر آن افشا شد، بررسی می‌کنیم.

زنگ‌ها به صدا در آمدند، سوپرمن مرد

همان‌طور که صحنه‌ی جنگ متروپولیس (Metropolis) در فیلم مردی از فولاد (Man of Steel)، بار دیگر از نگاه بروس وین (Bruce Wayne) در فیلم بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت نمایش داده شده است، در اول صحنه‌ی تریلر فیلم لیگ عدالت اسنایدر نیز صحنه‌ مرگ سوپرمن در فیلم بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت، دیده می‌شود. حرفای شخصیت لکس لوتر (Lex Luthor) در فیلم بتمن در برابر سوپرمن نیز به این صحنه اضافه شده است که می‌گوید: «ناقوس‌ها به صدا درآمدن… در عمق تاریکی، در میان ستاره‌ها. خدا مرد»

مفهوم اصلی این جمله در واقع مربوط به فیلم بتمن علیه سوپرمن است، بعد از این‌که لکس لوتر با اسپین‌ولف ارتباط برقرار می‌کند. و به این معنی است که دارک ساید می‌داند زمین برای تصاحب آماده است. در صحنه‌ی مرگ سوپرمن میبینم که امواج حاصل از فریاد او، در کل جهان پخش می‌گردد و جعبه‌های مادر (Mother Boxes) خاموش را فعال می‌کند. در نتیجه استفن‌ولف برای حمله‌ به کره‌ی زمین تحریک می‌گردد.

هیپولیتا (Hippolyta) و تمیسکیرا (Themyscira)

شخصیت هیپولیتا با بازی کانی نیلسن (Connie Nielson) با این‌که در نسخه‌ی ۲۰۱۷ فیلم حضور چندانی نداشت، در نسخه تدوین اسنایدر نقش اساسی و مهمی در داستان درس تاریخ و در جزیره‌ی تمیسکیرا دارد. در اولین رونمایی او، هیپولیتا در لبه‌ی یک صخره‌ ایستاده است و سازه‌ای که جعبه‌ی مادر آمازون در آن بود، به داخل اقیانوس فرو می‌ریزد و احتمالا بعد از جنگ آمازون با استفن‌ولف است که استفن‌ولف جعبه را می‌دزد و فرار می‌کند.

از آن‌جایی که هیپولیتا و آمازونی‌ها در این صحنه با جدیت ایستاده‌اند، به نظر می‌رسد که در حال انجام نوعی مراسم خاکسپاری برای خواهران شکست‌خورده‌ی خود هستند و خانه‌ی جعبه‌ی مادر را به عنوان نمادی از یک قبر، به داخل اقیانوس می‌اندازند. زیرا زن‌های جاودان آمازونی در جزیره‌ی تیمیسکیرا نیازی به گور و قبرستان ندارند.

کابوس بتمن دربار‌ه‌ی پایان دنیا

در تریلر صحنه‌ای از لکس کوتر به بروس وین عوض می‌گردد. بروس می‌گوید: « من یه خوابی دیدم…که بیشتر شبیه یک اخطار بود». سپس صحنه‌ای از بتمن با پالتو‌اش در آینده‌ای کابوس‌‌وار نمایش‌ داده می‌گردد که اولین بار در فیلم بتمن علیه سوپرمن پخش شد. بخش دنیای کابوس از مهم‌ترین بخش‌هایی است که از نسخه‌ی اصلی فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر حذف شده بود. در نتیجه احتمالا این بخش از داستان، قرار است اثر بزرگی بر فیلم داشته باشد.

تریلر فیلم، صحنه‌هایی از بتمن را به همراه شخصیت سایبورگ (Cyborg) با بازی ری فیشر (Ray Fisher) و یک شخصیت دیگر که جلوتر از او صحبت خواهیم کرد، در کابوس نشان می‌دهد. ایده کابوس در واقع عواقب از دست دادن سوپرمن و اهمیت وجود او را به تصویر می‌کشد که نه تنها یک ابر‌قهرمان فیزیکی، بلکه نماد الهام و امید برای دیگران بود. اگر این نماد از دست برود و یا به نماد بدی و زشتی تبدیل شود، همان‌گونه که جاناتان کنت (Jonathan Kent) در فیلم مردی از فولاد می‌گوید: «آن شخص (نماد) هر کسی که باشد، چه شخصیت خوبی داشته باشد چه بد، دنیا تغییر خواهد کرد.»

حمله‌ا‌ی در پیش است… اما این حمله قبلا اتفاق افتاده است

همان‌طور که چندین بار در پیش‌‌نمایش‌ها دیده‌ایم، ارتباط زن شگفت‌انگیز (Wonder Woman) با تمام این اتفاقات، بسیار مفهومی‌تر و معنادارتر از نسخه قبلی فیلم است که در سال ۲۰۱۷ به کارگردانی جاس ویدون ساخته شد. در نسخه‌ی ویدون، زن شگفت‌انگیز تیر هیپولیتا را در تلویزیون می‌بیند، فقط همین. اما در فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر، زن شگفت انگیز به یکی از معابد آمازون‌ی‌ها می‌رود و در آن‌جا یک نقاشی دیواری کشف می‌کند. این نقاشی دیواری، درواقع داستان آخرین حمله‌ی دارک ساید به زمین را باز‌گو می‌کند.

در این بخش از داستان درس تاریخ، خواهیم دید که دارک ساید در تلاش است که معادله‌ی ضد زندگی را بدست بیاورد. اما آمازونی‌ها، آتلانتیسی‌ها، انسان‌ها، یک فانوس سبز و خدایان یونان همگی باهم متحد می‌شوند تا جلوی دارک ساید را بگیرند. در این میان یک نبرد تن به تن نیز بین آرس، خدای جنگ، و دارک ساید صورت می‌گیرد.

دارک ساید و نیرو‌های آپوکالیپس (Apokolips)

دارک ساید دارد می‌آید. چندسالی است که مخاطبان از حضور شخصیت دارک ساید در نسخه‌ی اصلی فیلم لیگ عدالت اسنایدر آگاهند. اما با گذشت زمان، حضور و نقش این شخصیت در فیلم، مهم‌تر و پرمفهوم‌تر شد. زمانی قرار بود که دارک ساید شروری باشد یک نقش ساده در فیلم دارد، اما الان کاملا واضح است که دارک ساید در فیلم لیگ عدالت اسنایدر، حضوری پررنگ و شبیه به حضور شخصیت سائورون (Sauron) در فیلم ارباب حلقه‌ها را دارد. حتی می‌توان گفت که نقش دارک ساید، از نقش سائورون نیز مهم‌تر است. زیرا دارک ساید در این فیلم شخصیت‌پردازی شده و دارای دیالوگ است (صداپیشگی دارک ساید قرار است توسط ری پوررتر / Ray Porter صورت بگیرد).

علاوه بر حضور دارک ساید در این فیلم، شخصیت‌هایی از جمله خدایان جدید سیاره آپوکالیپس، مشاور ارشد و شکنجه‌گرش دیساد (Desaad) و رهبر گروه نخبگان (Elites) و گروه فیوری (Furies)، گرنی گودنس (Granny Goodness) نیز در فیلم حضور دارند و به دارک ساید کمک می‌کنند. در واقع به شکل هیجان انگیزی قرار است پای جهان چهارم (Fourth World) در کامیک‌ها که توسط جک کیربای (Jack Kirby) طراحی شده، به این فیلم باز شود. البته توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که این فیلم قرار بود حدودا ۵ ماه قبل از فیلم انتقام جویان: جنگ ابدیت (Avengers: Infinity War) منتشر شود. در فیلم جنگ ابدیت، شخصیت تانوس (Thanos) که از دارک ساید الهام گرفته‌ شده است، معرفی می‌گردد.

استفن‌ولف وعده می‌دهد که «این جهان نابود خواهد شد»

در جدیدترین تریلر فیلم لیگ عدالت اسنایدر مشاهد می‌کنیم که وعده استفن ولف مبنی بر نابودی جهان، پیامی از طرف او به دارک ساید است. با این‌که دارک ساید در این فیلم یک شخصیت منفی و شرور بسیار بزرگ است، استفن‌ولف نیز یک تهدید جدی برای جهان محسوب می‌گردد. طراحی جدید شخصیت استفن‌ولف نقش او را در فیلم جدید پررنگ‌تر کرده و انگیزه‌های جدیدی ایجاد می‌کند که در نسخه‌ی ۲۰۱۷ فیلم اثری از آن‌ها نبود.

در تریلر صحنه‌هایی‌ از ژنرال دارک ساید، استفن‌ولف و تبر نورانی‌‌اش را می‌بینیم که دنیا را بر سر آمازونی‌ها و تیم لیگ عدالت ویران می‌کند. استفن‌ولف به عنوان یک شرور بزرگ در این فیلم، بسیار خشن‌تر و دارای قدرت بسیار زیادی است. به همین دلیل اعضای تیم لیگ عدالت برای شکست دادن او، باید با‌ هم متحد شوند و برای برگرداندن سوپرمن از سرزمین مردگان، تلاش کنند.

استفن‌ولف در جزیره‌ی تمیسکیرا آمازونی‌ها را لت و پار می‌کند

باتوجه به صحنه‌ی حمله‌ی استفن‌ولف به جزیره‌ی تمیسکیرا و دزدیدن جعبه‌ی مادر در نسخه‌ی ۲۰۱۷ ساخته جاس ویدون، قطعا تغییرات قابل توجهی در نسخه جدید فیلم صورت خواهد گرفت. طراحی بهبود‌ یافته و جدید شخصیت استفن‌ولف و تبر نورانی قدرتمند‌ش، او را به یک شخصیت بسیار خطرناک و نیرومند تبدیل کرده است.

کلیپ‌های کوتاه سیاه و سفیدی که اسنایدر قبلا از این صحنه‌ به اشتراک گذاشته بود، نشان می‌دهد که این صحنه‌ بسیار خشن خواهد بود و کشتار و خون‌ریزی‌هایی در سبک فیلم ۳۰۰ خواهد داشت. در نتیجه به دلیل وجود این صحنه‌ها، احتمالا فیلم در رده‌ی سنی بزرگسال قرار خواهد گرفت.

بتمن به جنگ‌جویانی مثل آکوامن نیاز دارد

بروس وین برای تشکیل یک حلقه‌ی اتحاد و تیمی از جنگجویان، به دنبال افراد قدرمتند می‌گردد تا به کمک این تیم بتواند با حملات احتمالی که از وقوعشان ترس دارد، مقابله کرده و از جهان محافظت کند. یکی از اولین افرادی که بروس وین به دنبالش می‌رود، آرتور کری (Arthur Curry) معروف به آکوامن است. این‌ نمای جدید آکوامن از مواجهه‌ی او با استفن‌ولف گرفته شده است، زمانی که آن شرور می‌خواهد جعبه‌ی مادر آتلانتیس را از مرا (Mera) بگیرد.

می‌دانیم که شخصیت‌های بیشتری از آتلانتیسی‌ها (احتمالا نه از خود آتلانتیس) از جمله ولکو (Vulko) با بازی ویلن دفو (Willen Dafoe)، در فیلم خواهند بود. هم‌چنین خواهیم دید که آکوامن چگونه زره و نیزه‌ی سه شاخه‌اش را بدست می‌آورد.

سایبورگ در قسمت کابوس، دارای اسلحه‌های بیشتری است

برخلاف نمایش در تبلیغات و تریلر‌ها، از قدرت سایبورگ در ساخت سلاح و جنگ افزار جدید، در تدوین ابتدایی فیلم استفاده نشده بود. بر اساس تخریب‌های آخرالزمانی و پس‌زمینه‌ی طلایی رنگ صحنه‌ی سایبورگ در تریلر فیلم جدید، به احتمال زیاد این صحنه مربوط به قسمت کابوس است.

اگر توانایی مقابله با گاو وحشی را نداری، شنل قرمز را برایش تکان نده

کریس تریو (Chris Terrio)، نویسنده‌ی فیلم بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت، به طرز خلاقانه‌ای با کلمات بازی کرده و به ویژه از طریق دیالوگ‌ شخصیت‌های لکس لوتر و آلفرد (Alfred)، جملات جالبی را خلق کرده است. این بازی با کلمات او، در فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر نیز حضور ویژه‌ای دارد. مثلا جمله‌ی آلفرد که می‌گوید: «اگر توانایی مقابله با گاو وحشی رو نداری، نباید شنل قرمز رو براش تکون بدی»، نه تنها خودش یک استعاره مستقل است، بلکه هشداری نیز در مورد بازگرداندن سوپرمن (شنل قرمز) برای مقابله با استفن‌ولف (گاو وحشی) است.

بری آلن (Barry Allen) زندگی آیریس وست (Iris West) را نجات می‌دهد

بخشی از تدوین جدید فیلم، صحنه‌هایی را با تصاویر رایانه‌ای ناقص از روز‌های اول شخصیت بری آلن با بازی ازرا میلر (Ezra Miller) به عنوان فلش (The Flash) را نشان می‌دهد که در حال نجات دادن جان آیریس وست با هنرنمایی کیرسی کلمنز (Kiersey Clemons) است. این صحنه برای کسانی که به مدت سه سال تدوین اسنایدر را دنبال کرده‌اند، صحنه‌ی جدیدی نیست. اما دیدن این صحنه با جلو‌ه‌های ویژه تکمیل شده در یک تریلر اصلی، بسیار جالب است.

دلیل فرستاده‌ شدن سوپر من به زمین

جاناتان کنت در فیلم مردی از فولاد به سوپرمن گفت: «تو به یه دلیلی به زمین فرستاده شدی و حتی اگه قرار بقیه عمرت رو به خاطرش از دست بدی، باید دلیل اومدنت رو پیدا کنی». زمانی که سوپرمن ژست اولین مبارزه‌اش در فیلم مردی از فولاد را می‌گیرد، مفهوم این پیام جاناتان به او، آشکار می‌گردد. در آغاز فیلم، با در نظر گرفتن این‌که سوپر‌من مرده است، انگیزه او برای پیدا کردن دلیلش که ادامه زندگی‌اش را از او گرفت، کاملا قابل درک است.

برنامه‌ی فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر گسترش داستان شخصیت سوپرمن بود. با این‌حال شخصیت‌های مختلف فیلم لیگ عدالت به نوعی نشان دادند که چرا سوپرمن مهم‌ترین ابرقهرمان است. در واقع زمانی که سوپر‌من یک بچه کوچک بود، پدرش این واقعیت را به او گوش زد کرده بود. و حالا سوپرمن می‌فهمد که قرار است دوباره زنده شود. او در فیلم بتمن در برابر سوپرمن، لوئیس لین (Lois Lane) را دنیایش خطاب می‌کند اما در بخش کابوس این فیلم، به بتمن می‌گوید: « لوئیس دنیای من بود و تو دنیامو ازم گرفتی». و این بدان معناست که، وقتی سوپرمن هدفش را از دست می‌دهد، نابودی جهان اتفاق می‌افتد.

سایبورگ شخصیت مرکزی فیلم است

زک اسنایدر حتی قبل از ترک پروژه در سال ۲۰۱۷، چندیدن بار گفت که جوهره‌ این فیلم، شخصیت سایبورگ یا ویکتور استون (Victor Stone) با هنرنمایی ری فیشر است. ری فیشر هم‌چنین این موضوع را فاش کرد که تنها صحنه‌ی سایبورگ در نسخه‌ی ۲۰۱۷ فیلم که اساسا توسط اسنایدر فیلم‌برداری نشده بود، در واقع مربوط به فیلم صحنه‌ی پشت‌بام پلیس گاتهام است. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که فیلم جدید تمرکز ویژه‌ای بر روی سایبورگ داشته باشد.

یکی از لحظه‌‌های بسیار مهم فیلم، صحنه‌ای است که نما از سوپرمن که با لباس سیاه در حال عروج است، به سایبورگ در حال پرواز تغییر می‌کند. ویکتور استون نیز همانند سوپرمن، باید قدرت‌هایی که دارد را درک و هدف زندگی‌اش را پیدا کند. تنها‌ یک تفاوت مهم بین این دو شخصیت وجود دارد. هدف سایبورگ این بود که تبدیل به یک ستاره‌ی فوتبال شود و این هدف از او گرفته شد. سوپرمن یک موجود بیگانه است که می‌خواهد جایگاه خود را در دنیا درک کند. اما سایبورگ یک انسان است که جایگاهش در دنیا را گم کرده و در فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر، قرار است این جایگاه را دوباره به دست بیاورد.

نمای خاص تریلر، خود ویکتور استون را در نوعی دنیای دیجیتال نشان می‌دهد که احتمالا یا در حال هک یک جعبه‌ی مادر است و یا در حال نفوذ به سیستم‌های کامپیوتری دنیا.

آمازونی‌ها دوباره در داستان درس تاریخ می‌جنگند

مخاطبان در پایان سال ۲۰۲۰، در فیلم زن شگفت انگیز ۱۹۸۴ (Wonder Woman 1984) ، صحنه‌هایی از اقدامات و جنگ آمازونی‌ها را دیدند. اما نسخه‌ی اسنایدر، شامل صحنه‌های بیشتری از آمازونی‌ها است. آمازونی‌ها نقش بسیار مهمی در جنگ علیه دارک ساید و دار و دسته‌اش ایفا می‌کنند. البته می‌دانیم که آمازونی‌ها یک جنگ مهم دیگری نیز در جزیره‌ی تمیسکیرا با حمله‌ی استفن‌ولف در پیش دارند.

براساس احساسات مخاطبان نسبت به فیلم زن شگفت انگیز ۱۹۸۴، مشخص است که مخاطبان خواستار صحنه‌های بیشتری از آمازونی‌ها و جزیره‌ی تمیسکارا هستند. فیلم‌ ۴ ساعته‌ی لیگ عدالت زک اسنایدر، قطعا باید شامل صحنه‌های بیشتری از آن‌ها باشد.

بتمن یک ماشین جنگی دارد

طرفداران کامیک بازگشت شوالیه تاریکی (Dark Knight Returns) ساخته‌ی فرنک میلر (Frank Miller) که تا حد زیادی الهام‌بخش بن افلک (Ben Affleck) در نقش بتمن بود، احتمالا از دیدن اتومبیل تانک مانند بتمن به اسم ماشین جنگی که مستقیما از طرح کامیک گرفته‌ شده‌ است، بسیار هیجان‌زده‌ خواهند شد. جذاب‌ترین نکته راجب این نما، این است که قبل از اکران آن، چنین نمایی قبلا در هیچ تبلیغ و تیزر و تریلری دیده نشده بود. و این می‌تواند مثال خوبی از سورپرایز‌های احتمالی تدوین ۴ ساعته اسنایدر باشد.

در این نما، همه‌جا تخریب شده است و پس زمینه پر از خاکستر و تجهیزات است. لباس بتمن همان لباس فیلم بتمن در برابر سوپر من: طلوع عدالت است. این بدان معناست که احتمالا بتمن قرار است محل مرگ سوپرمن و دومزدی (Doomsday) را حفاری کند و ماشین جنگی بتمن نیز محتملا یک بت‌دوزر یا یک بت‌تانک است. البته با دیدن چند صحنه، نباید کارایی این خودرو را دست کم گرفت. با این‌که اکثر جز‌ئیات این فیلم مشخص است، این سوال که چه سورپرایز‌هایی در محصول نهایی ۴ ساعته نهفته است، مخاطب را بسیار هیجان زده کرده است.

فلش در زمان سفر می‌کند تا یک انفجار را معکوس کند

در نبرد نهایی، فلش از نیروی اسپید فورس (Speed Force) برای به عقب برگرداندن زمان استفاده می‌کند و می‌بینیم که یک انفجار مهیب رخ داده است. همان‌طور که فلش به سمت انفجار می‌دود، مشاهده می‌کنیم که در مقابل او، با معکوس شدن انفجار، زمین دوباره بازسازی می‌گردد. این صحنه با جلوه‌های اسلوموشن بسیاری همراه است که زک اسنایدر با مقیاس مناسب آن‌ها را به صحنه اضافه کرده است.

سایبورگ به جعبه‌های مادر متصل می‌گردد

نقش سایبورگ در فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر، بسیار مهم است. زیرا تنها راه پیروزی تیم، این است که سایبورگ از قدرتش استفاده کرده، به جعبه‌های مادر متصل شود و جلوی نابودی جهان توسط جعبه‌ها را بگیرد. این توانایی سایبورگ در واقع به دلیل قدرت‌های سایبرنتیک اوست که خود محصولی از یک جعبه‌ی مادر است. در این صحنه‌ انتظار می‌رود که سایبورگ به داخل جعبه‌ مادر برود و ما خواهیم دید که او توسط تجسماتی از خانواده‌اش و وعده‌ی دوباره کامل شدن، وسوسه می‌گردد.

جوکر داستان کابوس، در یک جامعه زندگی می‌کند

زک اسنایدر شخصیت جوکر با بازی جرد لتو را با چهره معروف این شخصیت رو نمایی می‌کند. قبل از این‌که صورت لتو را ببنیم، صدای او را می‌شنویم که جمله‌ی معروفش را می‌گوید: «ما در یک جامعه زندگی می‌کنیم». جوکر لتو از صحنه‌هایی است که اسنایدر در اکتبر ۲۰۲۰، در فیلم‌برداری‌های اضافی، حدود ۴ الی ۵ دقیقه به فیلم اضافه کرده است. و این صحنه یکی از جذاب‌ترین بخش‌های فیلم است.

جمله‌ی کامل جوکر در فیلم به این شکل است: «ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که افتخار در آن به یک خاطره‌ی دوردست تبدیل شده است. مگه نه بتمن؟». این صحنه مربوط به مواجهه‌ی بتمن و جوکر در آینده‌ی کابوس‌وار است. آینده‌ای که ممکن است شوالیه‌ی تاریکی و شاهزاده دلقک جرم با هم همکاری کنند. با نظر گرفتن این نکته می‌توان گفت، جمله‌ی جوکر یک کنایه است و او در واقع، تغییر اصول بتمن پس از فروپاشی جامعه را مسخره می‌کند.

منبع: Screenrant

