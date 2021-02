از آرنولد تا راک؛ ۱۵ ورزشکاری که بازیگر شدند

بازیگری و دیده شدن در صفحه‌ی تلویزیون و سینما آنقدر جذابیت دارد که هرکسی حتی یک بار هم که شده دوست داشته باشد امتحانش کند. این قضیه برای افراد مشهوری که در عرصه‌های دیگر مانند تجارت، سیاست، ورزش و … چهره‌ای شناخته شده هستند جذابیت بیشتری دارد و حتی راه رسیدن به بازیگری گاهی برایشان هموارتر است. در حالی که اکثر ورزشکاران، رقابت و حضور در زمین‌های بازی را انتخاب کردند، برخی هم هستند که سعی در درخشیدن زیر نور چراغ‌های هالیوود دارند. برخی به عنوان شخصیت‌های کلاسیک در فیلم‌های پرفروش و دیگران در آثار فراموش نشدنی گیشه.

همانطور که می‌دانیم بسیاری از ورزشکاران، در ورزش مورد علاقه‌ی خود تاثیرگذار ظاهر می‌شوند، برخی دیگر بعد از مدتی بازنشسته می‌شوند و جایگاه مربیگری را انتخاب می‌کنند. سایر ورزشکاران، که استعداد و علاقه‌ای در خود می‌بینند، یا توسط مدیران و کارگردان‌ها به خاطر اندام، چهره و قابلیت‌های دیگرشان پیشنهاد بازی در فیلم دریافت می‌کنند، در سینما به ستاره‌های بزرگی تبدیل می‌شوند. بعضی اوقات متوجه می‌شوند که استعداد بازیگری آن‌ها به اندازه‌ی ضربه فنی کردن حریف، ضربه زدن به توپ و یا انداختن آن در سبد چشمگیر است.

در ادامه ۱۵ ورزشکاری که چه در دوران فعالیت ورزشی چه بعد از بازنشستگی و یا کنار گذاشتن آن در فیلم حضور داشتند و در بازیگری موفقیت کسب کردند نام بردیم.

۱. آرنولد شوارتزنگر (Arnold Schwarzenegger)

شوارتزنگر مدت‌ها قبل از اینکه فرماندار کالیفرنیا باشد، چهار بار آقای جهان و قهرمان بین‌المللی پاورلیفتینگ اتریش بود و بعدها به بزرگترین قهرمان اکشن نسل خود یا هر نسل دیگری تبدیل شد. اگرچه او در فیلم کلاسیک «نابودگر» (The Terminator) به کارگردانی جیمز کامرون فقط ۱۸ خط صحبت می‌کند، اما با یک جمله به یاد ماندنی شد: «برمی‌گردم».

او علاوه بر این فیلم به یاد ماندنی که باعث شهرتش شد، در فیلم‌های «کونان بربر» (Conan the Barbarian) محصول ۱۹۸۲، «غارتگر» (Predator) محصول ۱۹۸۷، «یادآوری کامل» (Total Recall) و بسیاری از فیلم‌های دیگر نیز به نقش‌آفرینی پرداخت. امروزه، ما آرنولد شوارتزنگر را به عنوان یک بازیگر و کارآفرین برجسته می‌شناسیم و فراموش می‌کنیم که او زمانی یک ورزشکار بود.

۱۵ فیلم برتر آرنولد شوارتزنگر؛ مرد عضلانی اکشن‌های نوستالژیک

۲. کریم عبدالجبار (Kareem Abdul-Jabbar)

کریم عبدالجبار یکی از برترین بازیکنان تاریخ NBA و یکی از بهترین‌های لیکرز بود که پیراهن این تیم را به تن کرد. عبدالجبار مانند لبرون یک نام ماندگار است و تقریبا هر طرفدار معمولی او را به خاطر دستاوردهایش در این عرصه می شناسد.

در سال ۱۹۸۰، کریم به عنوان کاپیتان در کنار لزلی نیلسن و جولی هاگورتی در فیلم «هواپیما» (Airplane) بازی کرد. به عنوان یک ورزشکار، به خصوص در یک ورزش سخت مانند بسکتبال، یافتن وقت برای انجام هر کار دیگری دشوار است، چه رسد به بازی در یک فیلم. علاوه بر این ما هیچوقت غول قد بلند فیلم «بازی مرگ» (Game of Death) که با بروس لی مبارزه کرد را از یاد نخواهیم برد، که او هم کریم عبدالجبار بود. باید اضافه کنم که او در فیلم فلچ (Fletch) محصول ۱۹۸۵ هم حضور داشت.

۳. کارل ویدرز (Carl Weathers)

ویدرز قبل از اینکه به عنوان قهرمان سنگین وزن فیلم برنده‌ی اسکار راکی با نام آپولو کرید شناخته شود، در ایالت سن‌دیگو فوتبال بازی می‌کرد، که چهار فصل با اوکلند ریندرز (Oakland Raiders NFL) و BF CFL معروف به شیرها بازی کرد.

او بعد از آن در فیلم‌های دیگری از جمله راکی ۲ (Rocky II) محصول ۱۹۷۹، راکی ۳ (Rocky III) محصول ۱۹۸۲، راکی ۴ (Rocky IV) محصول ۱۹۸۵، غارتگر (Predator) محصول ۱۹۸۷، هپی گیلمور (Happy Gilmore) محصول ۱۹۹۶ هم به نقش‌‌آفرینی پرداخت.

۴. مایک تایسون (Mike Tyson)

مایک تایسون معروف به مایک آهنی (Iron Mike) با ۲۰ سال و ۴ ماه و ۲۲ روز جوانترین مبارز برنده‌ی کمربند قهرمانی سنگین وزن (WBC ، WBA و IBF) قبل از باخت به باستر داگلاس در توکیو در یکی از بزرگترین مبارزات ناراحت کننده‌ی تاریخ ورزش بود.

تایسون که زندگی شخصی‌اش خود یک فیلم سینمایی جذاب است، با بازی در نقش‌های کوتاه در فیلم‌هایی مانند «آشنایی با مادر» (How I Met Your Mother) و خماری « Hangover» جایش را در سینما محکم کرد. فیلم‌های دیگری که تایسون در آن‌ها حضور داشت شامل راکی بالبوا (Rocky Balboa) محصول ۲۰۰۶، خماری ۲ (The Hangover Part II) محصول ۲۰۱۱ بود.

۵. لبرون جیمز (Lebron James)

همه می‌دانند که کینگ جیمز کیست. مسلما به عنوان یکی از بهترین بازیکنان بسکتبال NBA در تمام دوران، او یک نام درخشان است. چیزی که طرفداران لبرون نمی‌دانستند این بود که او در فیلم «فاجعه» (Trainwreck) به کارگردانی جود آپاتو استعداد بازیگری‌اش را به خوبی نشان داد. اگرچه در این فیلم با ایمی شومر و بیل هادر بازی می‌کرد، لبرون برای اولین حضورش در سینما، بسیار خوش درخشید.

حرفه‌ی بازیگری او هنوز به پایان نرسیده است. در آینده‌ای نزدیک، لبرون جیمز در دنباله‌ی «هرج و مرج فضایی» (Space Jam) بازی خواهد کرد که در سال ۱۹۹۶ ستاره‌ی بسکتبال دیگری نیز در آن حضور داشت. لبرون همچنین در تولید فیلم هم دست داشته است و به احتمال زیاد بعد از بازنشستگی نام او را بیشتر خواهیم شنید.

دنباله‌ی Space Jam را کارگردان سریع و خشن با حضور لبرون جیمز می‌سازد

۶. لارنس تیلور (Lawrence Taylor)

لارنس تیلور یک هیولا در زمین فوتبال، و به عبارتی یک هالک ترسناک با عطش برنده شدن بود. او یکی از پر درآمدترین بازیکنان فوتبال آمریکایی تاریخ خودش بود.

تیلور قبل از بازی در فیلم «هر یکشنبه‌ی کذایی» (Any Given Sunday)، کار خود را در فیلم «پسر آب» (Waterboy) محصول ۱۹۸۹ آغاز کرد. او در این فیلم در تیمی با بازی آل پاچینو و به کارگردانی دنیس کوئید در نقش یک جانباز پیر بازی می‌کند. او علاوه بر این‌ها در فیلم‌های «در جهنم» (In Hell) محصول ۲۰۰۳، «شفت» (Shaft) محصول ۲۰۰۰ و چندین فیلم دیگر بازی کرد.

۷. تری کروز (Terry Crews)

اگر سریال «بروکلین نه نه» (Brooklyn Nine-Nine) با بازی تری کروز را ببینید، حتما تعجب خواهید کرد که او یک فوتبالیست حرفه‌ای سابق و عضو NFL در دهه‌ی ۹۰ بود، هرچند که هرگز پایش به لیگ باز نشد. مطمئنا او از بازیگری نتیجه‌ی بهتری گرفته!

دیگر فیلم‌هایی که او در آن‌ها حضور داشته شامل «سندی وکسلر» (Sandy Wexler) محصول ۲۰۱۷، «مخلوط» (Blended) محصول ۲۰۱۴ و تعداد زیادی سریال و شو که اکثرا کمدی و طنز هستند می‌شود.

۸. ژان کلود ون‌دام (فرانکی) (Jean-Claude Van Damme)

ژان کلود ون دام بدنساز، بازیگر و بدلکار بلژیکی است. ون دام در حدود پنجاه فیلم بازی کرده. این بازیگر بلژیکی با فیلم‌های اکشن هنرهای رزمی متعدد مشهور شد. علاوه بر این، ژان کلود به ۵ رشته‌ی هنرهای رزمی تسلط داشته و همچنین به عنوان فیلمنامه نویس، کارگردان، تهیه کننده، تدوین‌گر و کارگردان بر روی بیش از ده فیلم کار کرده است.

از جمله فیلم‌هایی که او در آن‌ها به عنوان بازیگر حضور داشته می‌توان به «ما جوان می‌میریم» (We Die Young) محصول ۲۰۱۹، «بانسر» (The Bouncer) محصول ۲۰۱۸، «آب سیاه» (Black Water) محصول ۲۰۱۸ و … اشاره کرد.

آمازون یک سریال با بازی ژان-کلود ون دام می‌سازد

۹. جیسون استاتهام (Jason Statham)

استاتهام بازیگر فیلم‌های اکشن، دو نقش اول فیلمش را به لطف گای ریچی به دست آورد. در حالی که او اکنون در فیلم‌ها به عنوان یک مرد سرسخت شناخته می‌شود، در واقع یک شناگر ماهر بود و از جمله در انگلیس در بازی‌های مشترک المنافع ۱۹۹۰ شرکت کرد.

دیگر فیلم‌هایی که او در آن‌ها حضور داشت: «قفل، انبار و دو بشکه باروت» (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) محصول ۱۹۹۸، «قاپ زنی» (Snatch) محصول ۲۰۰۰، «ارواح مریخ» (Ghosts of Mars) محصول ۲۰۰۱ و …

بهترین فیلم‌های جیسون استاتهام به ترتیب نمرات منتقدان

۱۰. تری برادشاو (Terry Bradshaw)

تری بردشاو چهار بار قهرمان سوپر بول و کوارتر مدافع افسانه‌ای پیتسبورگ استیلرز بود. امروزه بسیاری بردشاو را به عنوان گوینده‌ی رادیو یا مربی سابق می‌شناسند اما بسیاری فراموش می‌كنند كه بردشاو نقش بزرگی در فیلم «شکست در اجرا» (Failure to Launch) داشت، فیلمی با بازی متیو مك کانهی و سارا جسیكا پاركر.

بردشاو در این فیلم که نقش پدر مک‌کاناهی و شوهر کتی بیتس را بازی می‌کرد، بسیار با استعداد عمل کرد. او یک نقش خنده‌دار عالی در این فیلم داشت. بنابراین چه طرفدار فوتبال باشید و چه طرفدار تری بردشاو، این فیلم تماشایی است. او همچنین در سریال‌های «متاهل… بچه‌دار» (Married… with Children‎) محصول ۱۹۸۷-۱۹۹۷ ، خانواده‌ی امروزی (Modern Family) نیز حضور داشت.

۱۱. ری آلن (Ray Allen)

ری آلن یکی دیگر از ستاره‌های بسکتبال است که به این لیست راه پیدا می‌کند و شانس درخشش در فیلم «او بازی را برد» (He Got Game) سال ۱۹۹۸ را پیدا کرد. ری آلن فقط دو سال در حرفه‌ی بسکتبال بود که در کنار دنزل واشنگتن بازی کرد و به خاطر بازی در نقش عیسی شاتلزورث مورد ستایش بسیاری قرار گرفت.

آلن در طول دوران بسکتبال خود به بازی در نقش‌های جزئی در فیلم‌ها و نمایش‌ها ادامه داد و اگرچه اکنون بازنشسته است، بدون شک ممکن است در آینده‌ای نزدیک او را در سینما ببینیم.

۱۲. جیم براون (Jim Brown)

جیم براون با عملکردی بی‌نظیر به عنوان یکی از برترین مهاجم‌های توپ‌بر فوتبال در تاریخ NFL توجه‌های زیادی را به سمت خود معطوف کرد. وقتی بازنشسته شد به حرفه‌ی بازیگری روی آورد که حتی شهرت و محبوبیتش را دوچندان کرد.

جیم براون در سال ۱۹۶۹ در «۱۰۰ اسلحه» (۱۰۰ Rifles) بازی کرد. او که زودتر از موعد بازنشت شد، ادعا می‌کند به این دلیل است که در فیلم‌ها موفقیت مالی بیشتری نسبت به آنچه که در ۹ سال فعالیت ورزشی‌اش داشته، پیدا کرده است. می‌توانید در فیلم‌های «شورش» (Riot) محصول ۱۹۶۹، «مریخ حمله می‌کند» (Mars Attacks!) محصول ۱۹۹۶، «هر یکشنبه‌ی کذایی» (Any Given Sunday) محصول ۱۹۹۹ و … شاهد دیگر نقش‌آفرینی‌های براون باشید.

۱۳. جت لی (Jet Li)

جت لی، رزمی کار ماهر رشته‌ی ووشو که اکثرا در فیلم‌های رزمی و اکشن او را دیده‌ایم، از سن خیلی کم این ورزش را شروع کرد و در آن موفقیت‌های چشمگیری داشت. بعدها آموزش کنگ‌فو را شروع کرد و در سال ۱۹۷۴ به عنوان یکی از بهترین‌های کنگ‌فو از سوی دولت چین انتخاب شد. او توانست ۵ بار مقام قهرمانی ووشو چین را از آن خود کند.

لی که در سن خیلی کم در فیلم «معبد شائولین» بازی کرده بود، پس از مدتی به هالیوود رفت و توانست در فیلم‌های بسیاری که اکشن و رزمی بودند حضور پیدا کند. از جمله‌ی این فیلم‌ها می‌توان به «استاد» (The Master) محصول ۱۹۸۹، «روزی روزگاری در چین» (Once Upon a Time in China) محصول ۱۹۹۱، «آخرین قهرمان در چین» (Last Hero in China) محصول ۱۹۹۳ و … اشاره کرد.

۱۴. دواین جانسون (راک) (Dwyane Johnson)

دواین جانسون قبل از اینکه تبدیل به یکی از بزرگترین ستارگان سینما شود، در WWE یک قهرمان معروف به راک بود و قبل از آن در رشته‌ی راگبی نیز فعالیت داشت.

جانسون اکنون یک بازیگر برجسته در باکس آفیس است و نقشی مهم در سری فیلم‌های «سریع و خشمگین» (Fast and Furious) دارد و همچنین در بی‌شمار فیلم اکشن و ماجراجویی دیگر بازی می‌کند. تعدادی از فیلمهایی که او در آن‌ها حضور داشته: سری فیلم‌های «جومانجی» (Jumanji)، «آسمان‌خراش» (Skyscraper) محصول ۲۰۱۸، «رمپیج» (Rampage) محصول ۲۰۱۸ و …

۱۵ فیلم برتر راک (دواین جانسون)؛ پردرآمدترین بازیگر هالیوود

۱۵. جان سینا (John Cena)

جان سینا قبل از ورود به حرفه‌ی بازیگری، قهرمانی‌های متفاوت زیادی در دوره‌ی حرفه‌ای کشتی خود به دست آورده، از جمله ۵ قهرمانی کمربند یونایتد استیتس، چهار قهرمانی کمربند تگ تیم، و رکورد بزرگش یعنی قهرمانی ۱۶ دوره‌ی جهان و همچنین دو بار قهرمانی مسابقات رویال رامبل.

سینا در سال ۲۰۱۵ در فیلم «فاجعه» (Trainwreck) ظاهر شد و در سال ۲۰۱۸ به ترتیب در فیلم‌های «بازدارندگان» (Blockers) و «بامبلبی» (Bumblebee) نمایش‌های کمدی و اکشن خود را به نمایش گذاشت و علاوه بر این‌ها شاهد بازی او در فیلم سریع و خشمگین هم هستیم که در آینده‌ی نزدیک اکران خواهد شد.

جان سینا از جزئیات فیلم سریع و خشمگین ۹ می‌گوید

The post از آرنولد تا راک؛ ۱۵ ورزشکاری که بازیگر شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala