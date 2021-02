نگاهی می‌اندازیم به تمام ابرقهرمان‌های دنیای توسعه یافته‌ی دی سی (DCEU) که قرار است در فیلم فلش حضور یابند. ازرا میلر (Ezra Miller) در این فیلم مجددا نقش بری الن (Barry Allen) معروف به فلش (Flash) را بازی می‌کند.

ابرقهرمان‌های مختلفی از دنیای DC قرار است در فیلم فلش حضور یابند. با این‌که گرانت گاستین (Grant Gustin) به مدت ۷ سال نقش فلش را در مجموعه‌ی تلویزیونی فلش بازی کرده است، به‌ زودی نسخه‌ی دیگری از شخصیت فلش در سینما ظاهر می‌شود. ارزا میلر به‌ عنوان سریع‌ترین ابرقهرمان دنیای DC و به‌ عنوان نقش اول در فیلم اختصاصی‌اش ایفای نقش خواهد کرد. داستان این فیلم از خط داستانی معروف فلش‌ پوینت (Flashpoint) الهام گرفته شده است. البته داستان فیلم کاملا منطبق بر داستان کمیک نخواهد بود اما با سفرهای بری الن در زمان در طول فیلم، اشاره‌های مختلفی به دنیای توسعه‌یافته‌ی دی سی خواهد داشت.

میلر به‌ زودی در فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر (Zack Snyder’s Justice League) نیز حضور خواهد یافت و طرفداران تجربه‌ای کوچک از بازیگری او در این فیلم خواهند داشت. میلر قرار است در فیلم با سفر در زمان، آینده را تغییر دهد. با این‌حال، این فیلم جدید که داستان آن از کمیک فلش‌ پوینت الهام گرفته شده است، در سطح کاملا متفاوتی خواهد بود زیرا هم با موضوع سفر در زمان و هم با جهان‌های موازی دی سی در ارتباط است. کارگردان این فیلم اندی موشیتی (Andy Muschietti) بوده و باربارا موشیتی (Barbara Muschietti) که مسئول تولید فیلم برادرش است اعلام کرده که شخصیت‌های بسیاری از دنیای دی سی در فیلم حضور خواهند داشت. روند تولید فیلم آغاز شده و در طول چندین ماه فیلم‌برداری خواهد شد. اما به دلیل شرایط ویروسی در دنیا که بر تولید فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی اثر گذاشته است، احتمال دارد روند تولید فیلم کمی بیشتر طول بکشد.

با پیشروی روند تولید و ضبط فیلم جدید فلش، قهرمان‌های جدیدی در حال اضافه شدن به گروه فیلم هستند. ری فیشر (Ray Fisher) نیز قرار بود با شخصیت سایبورگ (Cyborg) در فیلم فلش حضور یابد. اما به دلیل درگیری فیشر با کمپانی وارنر مدیا (WarnerMedia)، بخش‌های فیشر از فیلم‌نامه‌ی فیلم فلش حذف شد. فیشر در این درگیری مدعی شد که در طول تولید فیلم لیگ عدالت، جاس ویدن (Joss Whedon) با او بدرفتاری کرده است. با توجه به این‌که اقدامات بری کل دنیا را در فیلم تغییر خواهد داد، باید دید که آیا تمام ابرقهرمانان دنیای دی سی، مجددا در نقش‌های خود ظاهر خواهند شد یا خیر. اما تا به این‌جای کار، فیلم دارای ترکیب جالبی از شخصیت‌ها است.

فلش (The Flash)

شخصیت بری الن معروف به فلش، برای اولین بار و به طور خلاصه در فیلم بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت (Batman v Superman: Dawn of Justice) حضور یافت و با استفاده از تصاویر آرشیو شده نمایش داده شد. در این فیلم بری الن در روزهای اولش به‌ عنوان شخصیت فلش هنگام خرید در یک فروشگاه مواد غذایی، از یک دزدی جلوگیری می‌کند. او سپس نقش مختصری در فیلم جوخه‌ی انتحار (Suicide Squad) در سال ۲۰۱۶ داشت که قبل از حبس کردن کاپیتان بومرنگ (Captain Boomerang)، رویارویی کوتاهی با او دارد. اگر نسخه‌ی ویدون کات (Whedon cut) لیگ عدالت را در نظر نگیریم، نقش‌آفرینی‌های چندانی از شخصیت فلش دنیای دی سی به بازیگری میلر وجود ندارد. آخرین باری که طرفداران میلر را دیدند در سریال ارو و در کراس اور بحران در زمین‌های بی‌کران (Crisis on Infinite Earths) بود که بری الن میلر و بری الن گاستین، به مدت کوتاهی به طور هم‌زمان در صحنه ظاهر شدند. در واقع در این نقش کوچک بود که شخصیت بری آلن با بازی میلر، لقب فلش را دریافت کرد.

در دنیای توسعه یافته‌ی دی سی، هنری (Henry) پدر بری آلن، به جرم قتل مادرش نورا الن (Nora Allen) زندانی شده است. همانند دیگر نسخه‌های این شخصیت، بری در آزمایشگاه جنایی اداره‌ی پلیس مرکزی شهر، کار پیدا می‌کند تا روزی بتواند بی‌گناه بودن پدرش را ثابت کند. در فیلم جدید فلش نیز، بری الن کارش را در همین قسمت ادامه خواهد داد و در عین حال با سفر در زمان، اتفاقات مختلفی را تجربه خواهد کرد. با این‌که بری الن قبلا لباس پوشیده و عملیات‌هایی را به عنوان ابرقهرمان انجام داده است، این فیلم به نوعی داستان پیدایش و ظهور اوست. او هنوز آن فلشی نیست که طرفداران در کمیک‌ها او را می‌شناسند و دوستش دارند اما ماجراجویی‌هایش در این فیلم، در همین راستا خواهد بود.

بتمن (Batman) با بازی بن افلک (Ben Affleck)

یکی از سورپرایزهای بزرگ فیلم فلش زمانی بود که اعلام شد بن افلک دوباره در نقش بروس وین (Bruce Wayne) معروف به بتمن در فیلم حضور خواهد یافت. با توجه به این‌که بن افلک از فیلم بتمن (The Batman) کناره‌گیری کرده است (و قرار است از شخصیت بتمن با بازی رابرت پتینسون (Robert Pattinson) در این فیلم رونمایی شود)، به نظر می‌رسید که پس از سال ۲۰۱۷، زمان حضور او به‌ عنوان شوالیه تاریکی (Dark Knight) دیگر به پایان رسیده باشد. اما مشخص شد که این شوالیه شنل پوش دنیای دی سی، پس از انتشار اسنایدر کات از شبکه‌ی HBO Max، در یک ماجراجویی بزرگ در فیلم فلش به بری الن ملحق خواهد شد. این‌که بن افلک در چه بخش‌هایی از فیلم بازی کرده و شخصیت بتمن او تا چه حدی در داستان اصلی حضور دارد، هنوز فاش نشده است.

به نظر برخی افراد، این حقیقت که بن افلک هنوز مایل است در نقش بتمن در دنیای دی سی ایفای نقش کند، نشان می‌دهد که هنوز کار او کاملا با این دنیای سینمایی تمام نشده است. در این فیلم الهام گرفته شده از کمیک فلش‌ پوینت، پدر بروس وین حضور ندارد. اما عدم حضور او به این معنی نیست که اقدامات بری بر روی بروس اثر نخواهد گذاشت. شاید افلک به این دلیل در فیلم حضور دارد که با اقدامات بری برای برگرداندن زمان، در قبل از داستان کمیک فلش‌ پوینت ظاهر شود. با توجه به شخصیت‌های دیگر فیلم، بروس احتمالا به دلیل اقدام بری برای نجات جان مادرش و جلوگیری از قتل او در فیلم وجود دارد و احتمالا پس از اقدام بری، یک بتمن دیگری به فیلم بیاید.

بتمن مایکل کیتون (Michael Keaton)

علاوه بر حضور بتمن بن افلک، در واقع دو شخصیت از این کارآگاه مخفی دنیای دی سی در فیلم حضور خواهند یافت. قبل از اعلام حضور بن افلک در فیلم، فاش شد که مایکل کیتون همانند فیلم‌های ساخته‌ی تریم برتون (Tim Burton)، قرار است به طور رسمی دوباره در نقش بتمن ظاهر شود. از آن‌جایی که داستان فیلم بیشتر مربوط به جهان‌های موازی است، فرصتی برای حضور شخصیت بتمن کیتون فراهم می‌شود. بتمن کیتون در واقع نسخه‌ی قدیمی شخصیت بروس وین خواهد بود که در زمین ۳۸ (Earth-89) در بحران زمین‌های بی‌کران وجود داشت. زمانی که بری گذشته را تغییر داد و به آینده آمد، در نتیجه‌ی کارهای فلش، بتمن مایکل کیتون به شوالیه شنل پوش حال حاضر دنیای دی سی تبدیل خواهد شد.

در واقع فیلم فلش با این روش، بدون نیاز به آوردن شخصیت حقیقی و اولیه توماس وین (که نقش بسیار مهمی در داستان کمیک دارد)، او را به فیلم می‌آورد. بری در واقع با بتمنی همکاری خواهد کرد که هنوز بروس وین است اما نه بروس وینی که بری به او عادت کرده بود. با این‌حال یک ویژگی مهمی که بتمن کیتون در فیلم فلش دارد این است که لباس جدید بری به دست او ساخته می‌شود. با توجه به این‌که پس از فیلم فلش، بتمن کیتون ممکن است در پروژه‌های دنیای توسعه یافته‌ی دی سی حضور یابد، احتمالا او در داستان‌های بعد از کمیک فلش‌ پوینت نیز زیاد دیده خواهد شد. شاید این موضوع راه را برای حضور بتمن کیتون در پروژه‌های دیگر که در آینده‌ی نه چندان دوری از دنیای توسعه یافته‌ی دی سی اتفاق می‌افتد، هموار کند.

سوپرگرل (Supergirl)

سورپرایز دیگر فیلم فلش که اخیرا فاش شد، اعلام حضور ساشا کلی (Sasha Calle) در نقش کارا زور ال (Kara Zor-El) معروف به سوپرگرل بود. این اولین باری است که یک بازیگر لاتین شخصیت سوپرگرل را در یک لایو اکشن بازی می‌کند. ظاهرا پس از پخش فصل ۶ یعنی فصل آخر سریال، کار ملیسا بنویست (Melissa Benoist) که نقش سوپر گرل را در این سریال بازی می‌کند، به پایان خواهد رسید. این‌که اهمیت نقش سوپرگرل در فیلم فلش چقدر است و این‌که آیا حضور ناگهانی سوپرگرل در دنیای توسعه یافته‌ی دی سی مربوط به اتفاقات داستان فلش‌ پوینت است یا خیر، هنوز معلوم نیست. اما با توجه به این‌که حضور ویژه شخصیت سوپرگرل در این فیلم دلیل مشخصی خواهد داشت، فیلم فلش این شخصیت را برای اتفاقات و پروژه‌های مهم‌تری در آینده دنیای دی سی آماده خواهد کرد. یکی از سناریوها این است که در داستان فلش‌ پوینت تاریخ دوباره نوشته می‌شود و سوپر گرل به‌جای کال ال (Kal-El)، آخرین بازمانده و نجات‌یافته‌ی کریپتون (Krypton) باشد. در واقع کارا به‌ جای کلارک (Clark)، به سیاره‌ی زمین می‌آید و به عنوان محافظ نهایی سیاره به سوپرگرل تبدیل می‌شود.

بعد از اجرای نقش سوپر گرل توسط هلن اسلاتر (Helen Slater) در یک فیلم در سال ۱۹۸۴، حضور در فیلم فلش مهم‌ترین اجرای سینمایی شخصیت سوپرگرل است. در سال‌های اخیر فیلمی از دنیای توسعه ‌یافته‌ی دی سی به نام سوپرگرل (Supergirl) درباره‌ی این شخصیت در دست تولید بود که به دلایل نامعلومی متوقف شد. اما با اجرای ساشا کلی به‌ عنوان جدیدترین ورژن از این زن ابرقهرمان، احتمال تولید و تکمیل این فیلم سینمایی نیز وجود دارد.

از آن‌جایی که هنوز مدارکی درباره‌ی همکاری سوپرگرل با سوپرمن هنری کویل (Henry Cavill) وجود ندارد، این می‌تواند نشانه‌ای از طرف کمپانی برادران وارنر باشد مبنی‌ بر این‌که قرار است با کدام قهرمان کریپوتونی (Kryptonian) پیش بروند. در واقع، خوشبختانه این یعنی کلارک کنت (Clark Kent) کویل در فیلم‌های آینده، با عضو دیگری از خانواده همکاری خواهد کرد. در هرصورت، کمیک مردی از فولاد (Man of Steel) که کمی قبل از فیلمش به همین نام منتشر شد، تا حدودی وجود شخصیت کارا را در دنیای توسعه یافته‌ی دی سی نشان داد.

این احتمال نیز وجود دارد که معرفی شخصیت سوپرگرل در فیلم فلش، منجر به حضور او در فیلم مردی از فولاد ۲ (Man of Steel 2) شود. در هرصورت، شخصیت کارا در این فیلم برای اولین‌بار در یک جهان مشترک با دیگر اعضای لیگ عدالت (Justice League) همکاری خواهد کرد و این موضوع طرفداران سوپرگرل را بسیار هیجان‌زده خواهد کرد.

اما کارا احتمالا آخرین قهرمان از دنیای دی سی نیست که به این تیم اضافه می‌شود. با توجه ‌به این‌که فیلم فلش هم‌ اکنون در مرحله تولید است، احتمالا به‌ زودی شخصیت‌های دیگری نیز معرفی خواهند شد. چه شخصیت‌های قدیمی دنیای دی سی باشند و چه شخصیت‌های جدید، طرفداران فیلم فلش می‌توانند انتظار حضور شخصیت‌های بیشتری را در این فیلم داشته باشند.

