فیلم جدید انیمیشن سینمایی ۱۰۱ سگ خالدار (۱۰۱ Dalmatians) شرکت دیزنی به نام کروئلا (Cruella)، قرار است در سال ۲۰۲۱ با بازی اما استون (Emma Stone) منتشر شود.

در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به لایو اکشن کروئلای دیزنی، و نیز تاریخ انتشار و اطلاعات فاش شده از داستان آن. این فیلم به کارگردانی کریگ گیلسپی (Craig Gillespie) و فیلمنامه‌ی دینا فاکس (Dana Fox) و تونی مک‌نامارا (Tony McNamara)، داستان یکی از معروف‌ترین شرور‌های دیزنی، کروئلا د ویل (Cruella de Vil) را روایت می‌کند.

شخصیت کروئلا برای اولین بار در انیمیشن سینمایی ۱۰۱ سگ خالدار دیزنی (که خود اقتباسی بود از رومان ۱۰۱ سگ خالدار نوشته‌ي دودی اسمیت /Dodie Smith) به عنوان آنتاگونیستی حضور یافت که قاطعانه قصد داشت تعداد زیادی از توله‌سگ ‌های دالمی را بگیرد و آن‌ها را به یک کت خز تبدیل کند. این شخصیت در سال ۱۹۹۶ در لایو اکشن ۱۰۱ سگ خالدار دوباره حضور یافت. در طول دهه‌ی اخیر، لایو اکشن‌هایی که شرکت دیزنی از انیمیشن‌های معروف خود ساخته، بسیار موفق بوده است. فیلم کروئلا اقتباس جدیدی از انیمیشن سگ خالدار نیست، اما شخصیت شرور را در سبک فیلم مالفیسنت (Maleficent) بازسازی کرده است.

فیلم کروئلا که اما استون در نقش اول آن هنرنمایی کرده است، چهره‌ای از این شرور معروف را نشان مي دهد که طرفداران تا به حال ندیدند. او جوان، جسور و با استعداد است و به افکار دیگران اهمیتی نمی‌دهد. تریلر اول فیلم نشان می‌دهد که شخصیت کروئلا در این فیلم کمی انسانی‌تر و اخلاقی‌تر به تصویر کشیده شده است. اما باید منتظر ماند و دید که آیا این ایده موفق خواهد شد یا نه.

تاریخ و نحوه‌ی انتشار فیلم کروئلا

از آن‌جایی که بیماری فراگیر کرونا باعث تعطیلی تمام سینما‌ها در سال ۲۰۲۰ شد، استدیو‌های فیلم به دنبال راه‌های دیگری برای انتشار فیلم‌های خود هستند. برخی از استودیو‌ها تصمیم گرفتند که به جای اکران فیلم در پر‌ده‌های سینما، از سرویس استریم استفاده کنند. در طول بیماری فراگیر، سرویس استریم Disney+ بسیار محبوب شده است و شایعات حاکی از آن است که فیلم کروئلا نیز قرار است از طریق این پلتفورم استریم منتشر شود. البته تریلر رسمی فیلم کروئلا تایید می‌کند که شرکت دیزنی فعلا دارد با روش اکران سینمایی پیش می‌رود.

در اواخر سال ۲۰۲۰ کمپانی برادران وارنر (Warner Bros) یک استراتژی جدید برای اکران فیلم‌های پیش گرفت. طی این استراتژی، تمام فیلم‌های سال ۲۰۲۱ این شرکت قرار است به طور هم‌زمان هم در سینما‌ها و هم در پلتفرم استریم HBO Max اکران شوند. اگر این استراتژی موفق شود، احتمالا استدیو‌های دیگر نیز این روش را در پیش خواهند گرفت. از آن‌جایی که شرایط ویروسی کووید۱۹ هم‌چنان پابرجا است، طرفداران باید این را در نظر بگیرند که ممکن است فیلم کروئلا نیز به این روش اکران شود.

فیلم کروئلا در اصل برای اکران در سینما در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بود. اما به دلیل بیماری کووید۱۹، ساخت این فیلم نیز همانند فیلم‌های دیگر در سال ۲۰۲۰، دچار تاخیر شد. نهایتا قرار شد این فیلم در روز ۲۸ ماه می سال ۲۰۲۱ در سینماها اکران شود و هنوز در وضعیت اکران فعلی خود باقی مانده است. اما با توجه به این‌که چندیدن استدیو اکران فیلم‌های خود را تا سال ۲۰۲۲ به تاخیر انداختند، دور از ذهن نیست که تاریخ اکران فیلم کروئلا نیز دوباره تغییر یابد.

ارتباط فیلم کروئلا با داستان ۱۰۱ سگ خالدار چیست؟

جزئیات داستان فیلم کروئلا هنوز مشخص نیست، اما قطعا با داستان‌ ۱۰۱ سگ خالدار مرتبط خواهد بود. هر قسمت از فیلم‌های دیزنی شخصیت کروئلا را به شیوه‌ای به زندگی‌های راجر (Roger)، آنیتا (Anita) و سگ‌های آن‌ها آورده است. در داستان فیلم اصلی، کروئلا یکی از همکلاسی‌های آنیتا است. در نسخه‌ی لایو اکشن، کروئلا رئیس آنیتا است. فیلم کروئلا نیز طبق سنت آنتاگونیست داستان را به نوعی به آنیتا مرتبط خواهد کرد. بر اساس تایید وب‌سایت Decider، بازیگر امیلی بیچام (Emily Beecham) به جای شخصیت آنیتا ایفای نقش خواهد کرد. از آن‌جایی که تریلر فیلم شامل صحنه‌هایی از سگ‌های خالدار نیز هست، احتمالا طرفداران بتوانند پردیتا (Perdita)، سگ آنیتا را نیز در تریلر ببینند.

در فیلم کروئلا بازیگر برنده اسکار،اما استون، به عنوان نقش اصلی و مرکزی به جای شخصیت شرور معروف حضور دارد. اولین تریلر فیلم شخصیت بارونس ون هلمن (Baroness Von Hellman) با بازی اما تامپسون (Emma Thompson) را نشان می‌دهد که صاحب یک خانه‌ی مد است و کروئلا را به عنوان کارمند می‌پذیرد. پل والتر هاوزر (Paul Walter Hauser) و جوئل فرای (Joel Fry) نیز نقش نوچه‌های کروئلا، هوراس (Horace) و جاسپر (Jasper) را بازی خواهند کرد. مارک استرانگ (Mark Strong)، کربی هاول-بپتیست (Kirby Howell-Baptiste) و امیلی بیچام (Emily Beecham) نیز در این فیلم حضور خواهند داشت.

تریلر فیلم کروئلا

اولین تریلر فیلم کروئلا در روز ۱۷ فوریه سال ۲۰۲۱ منتشر شد. این ویدیو دهه ۱۹۷۰ میلادی را در فیلم نشان می‌دهد و بیشتر تمرکزش این است که ریشه‌های بد ذاتی کروئلا را به تصویر بکشد. این ریشه‌ها شبیه به ریشه‌های شخصیت‌هایی هم‌چون جوکر و هارلی کوئین است و این موضوع باعث افزایش کنجکاوی و هیجانات درباره‌ی این فیلم می‌شود.

