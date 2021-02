کریس همسورث در نقش ثور پسر اودین دوباره از چکش خود (میولنیر) در فیلم ثور: عشق و آذرخش (Thor: Love and Thunder) استفاده خواهد کرد و در ادامه دلیل اینکه چگونه ممکن است خدای صاعقه این چکش را پس بگیرد خواهیم گفت.

به‌ نظر می‌رسد ثور، دوباره میولنیر را در ثور: عشق و آذرخش پس می‌گیرید. اما چرا خدای آذرخش دوباره از سلاح قدیمی خود استفاده می‌کند؟ ثور و میولنیر در طول آغاز جهان سینمایی مارول جدایی‌ناپذیر بودند. چکش قدرتمند سلاح انتخابی او در دو مرحله‌ی اول بود و سپس هنگامی که هلا (خواهر ثور) آن را در فیلم ثور: رگناروک (Thor: Ragnarok) نابود کرد مجبور شد که آن را فراموش کند. اگرچه ثور لحظه‌ای در انتقام‌جویان: پایان بازی از میولنیر استفاده کرد اما به نظر می‌رسید که روزهای ثور با میولنیر به پایان رسیده است.

مدت‌ها انتظار می‌رفت که میولنیر در قسمت بعدی ثور به صحنه برگردد. اعلام این‌که جین فاستر قدرتمند خواهد شد نشان دهنده‌ی نیاز به میولنیر است و حتی ناتالی پورتمن تأیید کرده که این چکش را به‌ دست خواهد گرفت. با این‌حال، اکنون شواهدی وجود دارد که ثور هم از میولنیر استفاده خواهد کرد.

ویدئویی از دو شیرین‌کاری کریس همسورث نشان می‌داد که او در حال تمرین برخی صحنه‌های اکشن با در دست داشتن میولنیر است. اگرچه احتمال دارد او فقط در حال خوش‌گذراندن، یا به احتمال زیاد در حال تمرین برای یک قسمت از مجموعه‌ی ثور: عشق و آذرخش بوده است. این نشان می‌دهد که ثور در فیلم جدید دوباره از میولنیر استفاده خواهد کرد. اما چرا؟

استفاده‌ی دوباره‌ی ثور از میولنیر می‌تواند مربوط به چگونگی دادن آن به جین فاستر، باشد. اگر او به طریقی دوباره چکش را به دست آورد، ثابت می‌کند که هنوز هم شایسته‌ی نگه‌داشتن آن است.

در کتاب‌های کمیک دیده شد که زمانی که دیگر ثور شایسته‌ی برداشتن چکش نبود جین این کار را می‌کند. به‌نظر نمی‌رسد که ثور: عشق و آذرخش داستان مشابهی را روایت کند. به ویژه به این دلیل که می‌تواند حسی مثل سرزمین پوشیده از گذشته را به ثور بدهد. ثور می‌تواند به‌ جای اینکه میونیلر را برای خودش نگه دارد، بپذیرد که او دیگر کسی نیست که باید این قدرت را داشته باشد و با کمال میل این نقش را به جین فاستر بدهد. این کار می‌تواند منجر به این شود که لحظه‌ی اهدای چکش به جای ایجاد درگیری بین این دو عاشق سابق، لحظه‌ای برای رشد و بزرگی ثور باشد.

هم‌چنین این احتمال که ثور در داستان اصلی ثور: عشق و آذرخش، از میولنیر استفاده نکند وجود دارد. اگرچه تأیید نشده است که این بخشی از داستان تایکا وایتیتی خواهد بود یا خیر، اما این فیلم می‌تواند گذشته و آینده‌ی زندگی ثور را نشان دهد. کریستین بیل (در نقش Gorr the God Butcher) رسما شخصیت شرور ثور ۴ است، اما این دو در طول تاریخ در داستان‌های کمیک با یکدیگر جنگیده‌اند که شامل هزاران سال مبارزه‌ می‌شود.

ما نمی‌توانیم روی این احتمال که ثور: عشق و آذرخش از طریق فلش بک نگاهی به گذشته‌ی ثور بیندازد حساب کنیم، که ممکن است باعث شود او از میولنیر به صورت کاملا طبیعی و همان‌گونه که انتظار می‌رود استفاده کند.

نقش میولنیر در ثور: عشق و آذرخش، هم‌چنان سوال بزرگی را درباره‌ی این فیلم باقی گذاشته و مطمئنا دیدن این‌که چه توضیحاتی درباره آن وجود دارد بسیار جذاب خواهد بود. وایتیتی چندین راه را برای برگرداندن چکش به داستانی که روایت می‌شود دارد. تنها چیزی که ما اکنون می‌دانیم این است که به نظر می‌رسد ثور دوباره به نحوی از میولنیر استفاده خواهد کرد، بنابراین توضیح دلیل آن به عهده‌ی فیلم است.

