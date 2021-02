والت دیزنی حق استفاده از شخصیت‌های جسیکا جونز و پانیشر را برای چند سال در اختیار نتفلیکس قرار داده بود، اما از امروز و با پایان یافتن قرارداد این دو کمپانی، اجازه‌ی استفاده از این شخصیت‌های محبوب ابرقهرمانی دوباره به مارول استودیوز بازگشته است.

نتفلیکس با دریافت حقوق استفاده از شخصیت‌های محبوبی از دنیای کمیک‌های مارول همانند دردویل (بی‌باک)، آیرون فیست (مشت آهنین)، لوک کیج، پانیشر و جسیکا جونز قصد داشت دنیای ابرقهرمانی خود را راه بیندازد، اما تصمیم مسئولان دیزنی برای راه‌اندازی سرویس دیزنی پلاس این تصمیم را تحت شعاع خود قرار داد و در سال ۲۰۱۹ سریال‌های اختصاصی که برای این شخصیت‌ها ساخته شده بودند، یکی پس از دیگری لغو و نتفلیکس تقریبا دو سال قید حقوق و دنیای ابرقهرمانی تازه شکل گرفته‌اش را زد تا سیاست‌های مد نظر خود را در راستای مقابله و رقابت با دیزنی پلاس اعمال کند. حالا قراداد دیزنی با نتفلیکس برای استفاده از تمام این شخصیت‌ها پایان یافته است.

هنوز مشخص نیست پایان این همکاری چه تاثیری بر وضعیت در دسترس بودن سریال‌های اختصاصی نتفلیکس دارد. برخی گزارشات حاکی از این هستند که مجموعه‌ی «مدافعان» (The Defenders) و تعدادی از سریال‌های ساخته شده بر اساس شخصیت‌های مدافعان به زودی از نتفلیکس حذف خواهند شد یا در دیزنی پلاس نیز منتشر می‌شود؛ زیرا آن‌ها حق پخش انحصاری این مجموعه‌ها را ندارند.

در مینی‌سریال مدافعان چارلی کاکس در نقش مت مورداک / بی‌باک، کریستن ریتر در نقش جسیکا جونز، مایک کولتر در نقش لوک کیج، فین جونز در نقش دنی رند / مشت آهنی و الودی یونگ در نقش الکترا ناچویس بازی کردند که در مجموعه‌های مستقل شخصیت‌های‌شان نیز حضور داشتند. حالا معلوم نیست مارول استودیوز در توسعه‌ی دنیای تلویزیونی خود با این بازیگران برای حضور در نقش‌های مذکور همکاری خواهد کرد یا بازیگران دیگری جایگزین آن‌ها می‌شوند.

برای دوست‌داران آثار ابرقهرمانی سریال‌های قابل توجه‌ای همانند «فالکون و سرباز زمستان» (The Falcon and the Winter Soldier) به زودی از طریق دیزنی پلاس پخش خواهند شد و دیزنی انتظار دارد به لطف این مجموعه‌ها تا پایان سال میلادی تعداد مشترکان سرویس آنلاین‌اش به طرز محسوسی افزایش یابد. از چند هفته‌ی قبل نیز پخش «وانداویژن» (WandaVision) از دیزنی پلاس آغاز شد که عموم بازخوردهای آن مثبت بوده و امتیاز این سریال در راتن‌تومیتوز و IMDb به ترتیب ۹۲ از ۱۰۰ و ۸۲ از ۱۰۰ است.

