نخستین تصویر از سریال داستان لیزی منتشر شد؛ اقتباسی از کتاب استیون کینگ

اپل تی‌وی قصد دارد سریال «داستان لیزی» را بر اساس کتابی به همین نام نوشته‌ی استیون کینگ بسازد و حالا نخستین تصویر از آن را منتشر کرده است.

داستان لیزی یک مینی‌سریال هشت قسمتی خواهد بود که فیلم‌نامه‌‌اش توسط استیون کینگ نوشته شده و کارگردانی آن نیز برعهده‌ی جی. جی. آبرامز، سازنده‌ی «جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر» (Star Wars: the rise of SkyWalker‎) است. سریال جدید اپل تی‌وی از تیم بازیگری قابل توجه‌ای بهره می‌برد و جولیان مور، بازیگر برنده‌ی اسکار، نقش لیزی را ایفا خواهد کرد و بازیگران سرشناس دیگری همانند جنیفر جیسن لی، جوآن آلن و کلایو اوون در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

شخصیت محوری این سریال زنی میانسال به نام لیزی است که چندی پس از فوت شوهرش درگیر ماجراهای عجیب و مرموزی می‌شود. لیزی، دو سال بعد از درگذشت همسرش که نویسنده‌ای سرشناس بوده، تصمیم می‌گیرد به محل کار او برود و نوشته‌ها و وسایل‌اش را مرتب کند، اما در اثنا مرد ناشناسی با او تماس می‌گیرد و تهدید می‌کند که اگر لیزی تمام نوشته‌ها و اسناد باقی مانده را به او تحویل ندهد، عواقب بدی در انتظارش خواهد بود.

نخستین تصویر منتشر شده از سوی اپل تی‌وی پلاس بیشتر جنبه‌ی هنری دارد و این طرح کلی، زنی را نشان می‌دهد که به هنگام غروب آفتاب به جنگل خیره شده است. این تصویر برای خوانندگان کتاب «داستان لیزی» به خوبی حس و حال و فضای تاریک و معمایی داستان را تداعی می‌کند.

اپل تی‌وی علاوه‌بر این مجموعه، قصد دارد چندین سریال جدید و اختصاصی دیگر را هم طی سال ۲۰۲۱ پخش کند تا علاوه‌بر حفظ مشترکان فعلی‌اش، نظر مشترکان سایر سرویس‌های آنلاین همانند نتفلیکس و دیزنی پلاس را نیز به سمت خود جلب کند. از میان سایر سریال‌های در حال ساخت و کنجکاوی‌برانگیز این سرویس می‌توان به وی‌ورک (WeWork) با بازی جرد لتو و ان هتوی اشاره کرد. داستان این سریال با شرکت وی‌ورک مرتبط است؛ وی‌ورک شرکت آمریکایی بوده که فضای کار مشترک برای استارتاپ‌های فناوری ایجاد می‌کند و به کارآفرینان، نویسندگان آزاد و کسب و کارهای کوچک و بزرگ خدماتی ارائه می‌دهد.

بر اساس اطلاعات موجود، سریال داستان لیزی در تابستان پیش رو از اپل تی‌وی پلاس پخش خواهد شد.

منبع: Screenrant

