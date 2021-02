دیزی ‌ریدلی (Daisy Ridley)، که بیشتر به خاطر بازی‌ در نقش «ری» در سه‌گانه ‌جنگ‌ ستارگان شناخته می‌شود، مایل است تا نقش زن‌ عنکبوتی را در دنیای سینمایی مارول بازی کند.

در شایعه‌های اخیر، بسیار به گوش می‌رسد که «دیزی ‌ریدلی»، درحالی که خودش نیز تایید می‌کند، مایل است تا نقش «زن‌عنکبوتی» را در دنیای سینمایی شخصیت‌های مارول بازی کند. ریدلی در سال ۲۰۱۵ با بازی نقش اول ری در تمام سه فیلم دنباله جنگ ستارگان، به عنوان سوپراستار معرفی شد. سه‌گانه دنباله جنگ ستارگان، شامل قسمت‌های نیرو برمی‌خیزد (The Force Awakens)، آخرین جدای (The Last Jedi) و خیزش اسکای واکر (The Rise of Skywalker) می‌شود.

سومین فیلم در سال ۲۰۱۷ به عنوان عالی‌ترین فیلم بین این سری فیلم‌ها برگزیده شد و ریدلی مطمئن نیست که دوباره در این نقش بازی می‌کند یا نه. هرچند هیچ خبر رسمی‌ای منتشر‌ نشده، اما گزارش شده که فیلم زن‌ عنکبوتی در دست‌ ساخت است و از همان اوایل سال گذشته که آلیشیا ویکاندر (Alicia Vikander) را در نظر داشتند و شایعات پخش شد، ریدلی شخص محبوبی بین افراد تیم سازنده بوده. اگرچه ریدلی پروژه‌های متعددی مثل فیلم آشوب مدام (Chaos Walking) با همکاری تام هولند (Tom Holland) در دست ساخت دارد، گفت که مطمئن نیست در رابطه با جنگ ستارگان چه‌ اتفاقی خواهد افتاد.

چیز زیادی از فیلم زن‌ عنکبوتی مشخص نیست، اما احتمالا کارگردان فیلم بوک‌ اسمارت (Booksmart)، اولیویا وایلد (Olivia Wilde) برای ساخت آن در نظر گرفته شود. گزارش‌های سال گذشته مشخص کردند که وایلد قراردادی برای تهیه‌ی یک فیلم از دنیای سینمایی مارول که دارای یک نقش اول زن خواهد بود، بسته است. پس از آن، افکار عمومی به سرعت به این سمت رفت که این فیلم قطعا زن‌ عکنبوتی است، که وایلد آن را با انتشار یک توییت حاوی ایموجی عنکبوت، تأیید کرد.

اخیرا ریدلی با ساریا ولیسون که نوشته‌های او پرفروش‌ترین نوشته‌های USA Today است، درباره‌ی فیلم آشوب مدام که به زودی منتشر می‌شود، صحبت کرد و بالاخره به شایعات زن‌ عنکبوتی واکنش نشان داد. ریدلی اشاره کرد که هیچ ایده‌ای درباره‌ی این پروژه یا درباره‌ی نقش اول احتمالی آن ندارد، اما با خوشحالی از آن استقبال می‌کند. ریدلی گفت: «اوه خدای من، خیلی دوست دارم که نقش زن‌ عنکبوتی را بازی کنم، اما این چیزی مثل دنیای گسترش یافته‌ی داستان مرد‌عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی (Into the Spiderverse)‌ نیست؟». ریدلی هم‌چنین اضافه کرد که فیلم مرد‌ عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی را دوست داشت و هم‌چنین از تماشا کردن وانداویژن بسیار لذت برد.

به همراه هالند به عنوان شخصیت اصلی همراه او در فیلم آشوب مدام، شایعه‌های «زن‌ عنکبوتی زیر لایه‌ی دیگری از ابهام فرو می‌رود. هالند با بازی در فیلم جدید مرد عنکبوتی به کارگردانی جان واتس (Jon Watts) به دنیای سینمایی مارول، که هنوز نام‌گذاری نشده است، برمی‌گردد. هم‌چنین ریدلی به تصمیمش برای دور ماندن از فضای مجازی اشاره کرد و گفت که این تصمیم بعد از دور شدن او از فضای مجازی در سال ۲۰۱۶ به دلیل مزاحمت اینترنتی، گرفته شد. ریدلی هیچ برنامه‌ای برای بازگشت به رسانه‌های اجتماعی ندارد. احتمالا توانایی او برای جدا کردن زندگی شخصی از زندگی حرفه‌ای مدیون چنین تصمیم است.

پس از دیدن بازی‌های متعادل ریدلی در سه گانه جنگ ستارگان، هیچ شکی نیست که اون انتخاب بی‌نظیری برای بازی در نقش زن‌ عنکبوتی است، و حتی دانستن این که ریدلی طرفدار بقیه‌ی پروژه‌های دنیای سینمایی مارول است، بسیار هیجان‌انگیزکننده‌تر است. اگرچه درحال حاضر همه چیز مبهم است، اما بسیار جالب است که می‌دانیم ریدلی، درباره‌ی شروع چنین نقشی که بسیار از لحاظ تجاری نیز موفق است، نظر مثبتی دارد.

