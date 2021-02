انیمیشن «غارنشینان: عصر جدید» این هفته نیز در صدر جدول باکس آفیس قرار گرفته است. فیلم «سرزمین آواره‌ها» با بازی فرانسیس مک‌دورمند هم از چند روز قبل روی پرده رفته، اما استقبال سینمادوستان آمریکایی از این فیلم برنده‌ی شیرطلایی جشنواره‌ی ونیز و یکی از مدعیان اصلی اسکار بهترین فیلم در سال ۲۰۲۱ اندکی پایین‌تر از انتظار بوده است.

به استثنای «جنگ با بابابزرگ» و فیلم تازه وارد سرزمین آواره‌ها، میزان فروش سایر فیلم‌های حاضر در میان ده فیلم پرفروش آمریکا در آخر هفته‌ی منتهی به ۳ اسفند (۲۱ فوریه) در قیاس با هفته‌ی گذشته کاهش یافته است. این هفته تنها دو فیلم بیشتر از ۱ میلیون دلار فروخته‌اند و مجموع فروش ده فیلم بالای جدول حتی به ۸ میلیون دلار هم نمی‌رسد!

تقریبا ۳ ماه از نمایش انیمیشن جدید دریم‌ورکس و یونیورسال پیکچرز می‌گذرد، اما به خاطر نبود رقیبی جدی در سینماها و اکران نشدن فیلم‌های جذاب طی هفته‌های اخیر غارنشینان: عصر جدید فروش خوب و پیوسته‌ای را تجربه می‌کند و مجموع فروش آن در سراسر جهان فراتر از ۱۵۴ میلیون دلار رفته که سهم بازار آمریکا و بازارهای بین‌المللی از این رقم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۳ میلیون دلار است. این انیمیشن هفته‌ی گذشته با فروشی ۱.۷ میلیون دلاری برای دومین هفته‌ی پیاپی در صدر جدول باکس آفیس قرار گرفته است.

فروش «چیزهای کوچک» نسبت به هفته‌ی گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است، اما به خاطر عملکرد بد «یهودا و مسیح سیاه» جدیدترین ساخته‌ی جان لی هنکاک با ۱.۲ میلیون دلار فروش نسبت به هفته‌ی گذشته یک پله سعود داشته و به جایگاه دوم باکس آفیس رسیده است. این فیلم داستان دو پلیس در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی را روایت می‌کند که با کمک یکدیگر قصد دارند یک قاتل زنجیره‌ای را شناسایی و دستگیر کنند.

نمایش چیزهای کوچک در بازارهای بین‌المللی هم آغاز شده و بر اساس آمار باکس آفیس موجود فیلم جدید کمپانی برادران وارنر در کشورهای اروپایی و آسیایی ۸.۴ میلیون دلار فروخته است تا مجموع فروش خود پس از ۲۴ روز اکران را به ۲۰.۲ میلیون دلار برساند.

عموم منتقدان و سینمادوستان این فیلم را چندان نپسندیده‌اند. امتیاز چیزهای کوچک در راتن‌تومیتوز، متاکریتیک و IMDb به ترتیب ۴۷ از ۱۰۰، ۵۴ از ۱۰۰ و ۶۳ از ۱۰۰ است. دبوپریا دوتا، منتقد اسکرین‌رنت در بخشی از نقد خود آورده است: «فیلم چیزهای کوچک اگرچه در نهایت به لطف کاریزمای دنزل واشنگتن و اتمسفر نوستالژیکش به عافیت می‌رسد، اما منطق‌های کلیشه‌ای و متزلزل داستانی به فیلم آسیب وارد کرده است.»

فیلم یهودا و مسیح سیاه به کارگردانی شاکا کینگ، با بازی دنیل کالویا که او را بیشتر به خاطر «برو بیرون» به خاطر می‌آوریم از ۱۰ روز پیش در سینماهای آمریکا روی پرده رفته و با توجه به دنیاگیری کروناویروس در مجوع فروش خوبی داشته است. در آخر هفته‌ی منتهی به ۳ اسفند این فیلم با نمایش در ۱۸۸۸ سالن سینما ۹۰۵ هزار دلار فروخته و مجموع فروش‌اش در آمریکا را به ۳.۳۹ میلیون دلار رسانده است. اکثر منتقدان یهودا و مسیح سیاه را دوست‌داشته‌اند و میانگین امتیاز آن در متاکریتیک و راتن‌تومیتوز به ترتیب ۸۷ از ۱۰۰ و ۹۶ از ۱۰۰ است. علاوه ‌بر منتقدان بسیاری از سینمادوستان هم از تماشای فیلم راضی بوده‌اند و امتیاز آن در IMDb بر اساس ۱۱ هزار رای ۷.۸ از ۱۰ است.

داستان فیلم یهودا و مسیح سیاه زندگی و فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی فرد همپتون (با بازی دنیل کالویا)، رهبر حزب سیاسی «پلنگ سیاه» را در دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی به تصویر می‌کشد. یک مجرم به نام ویلیام اونیل که لاکیت استنفیلد نقش او را بازی می‌کند، می‌پذیرد که به‌عنوان یک مخبر با پلیس اف‌بی‌آی (FBI) همکاری کرده و به داخل حزب نفوذ کند. مأمور روی میچل که توسط جسی پلمونز ایفای نقش شده است، مسؤول رسیدگی به اطلاعات این مخبر می‌شود. او نیل به همپتون خیانت کرده و برخی از اطلاعات حذب را فاش می‌کند. این فیلم کاملا بر گرفته از کتاب‌های تاریخ است و وجه‌های حقیقی و تاریخی آن بر تم‌های احساسی و داستانی غلبه دارد.

فروش «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» نسبت به هفته‌ی گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته، اما این فیلم با ۸۰۵ میلیون دلار فروش همچنان در رتبه‌ی چهارم قرار گرفته است. از اکران زن شگفت‌انگیز ۲ در آمریکا تا به امروز ۴۲.۶ میلیون دلار نسیب برادران وارنر شده و باکس آفیس موجو میزان فروش جدیدترین ماجراجویی‌های پرنسس دایانا/زن شگفت‌انگیز در مجموع و بازارهای بین‌المللی را به ترتیب ۱۵۹ و ۱۱۶ میلیون دلار اعلام کرده است.

این فیلم پرنسس دایانا با بازی گل گدوت را به زمان جنگ سرد می‌کشاند. در سال ۱۹۸۴، زن شگفت‌انگیز با دو دشمن قدرتمند روبه‌رو می‌شود؛ باربارا ان مینروا یا چیتا و مکسول لرد. از سویی دیگر، معشوقه‌ی دایانا یعنی استیو ترور هم برای کمک به او بازمی‌گردد. میانگین امتیاز فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۶۵ از ۱۰۰ و ۵۹ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد بسیاری از منتقدان اثر جدید جنکیز را فیلمی خوب ارزیابی کرده‌اند.

فیلم «مارکسمن» با بازی لیام نیسون و به کارگردانی رابرت لورنتس همانند هفته‌ی گذشته باری دیگر به جایگاه پنجم رضایت داده است. مارکسمن از ۱۴ تا ۲۱ فوریه ۷۷۵ هزار دلار فروخته و مجموع درآمد آن از گیشه‌ی سینماهای آمریکا پس از ۳۸ روز نمایش ۱۱.۴ میلیون دلار اعلام شده است. این فیلم از سه هفته‌ی پیش در بازهای بین‌المللی روی پرده رفته و بنا بر آمار باکس آفیس موجو، در استرالیا و چند کشور آفریقایی و آسیایی هم ۳.۷ میلیون دلار فروخته است.

فیلم مارکسمن داستان دامداری میانسال در مرز ایالت آریزونا را روایت می‌کند که به محافظ یک پسر مکزیکی تبدیل می‌شود. جیم هنسن (با بازی لیام نیسون) به این پسر که ناامیدانه از دست قاتلان کارتل‌های خلافکار مکزیکی در حال فرا است، پناه می‌دهد و از او محافظت می‌کند.

«شکارچی هیولا» طی روزهای گذشته ۶۵۰ هزار دلار هزار دلار فروخته و به مکان هفتم بسنده کرده است. استقبال سینمادوستان در خاورمیانه و آسیای شرقی هم از جدیدترین ساخته‌ی پل دبلیو. اس. اندرسون خوب بوده و میزان فروش شکارچی هیولا در آمریکا، بازارهای بین‌المللی و در مجموع پس از ۶۶ روز نمایش ۱۳.۴ ، ۱۲.۴ و ۲۵.۸ میلیون دلار اعلام شده است.

شکارچی هیولا بر اساس بازی محبوبی به همین نام ساخته‌ی شرکت کپ‌کام محصول ۲۰۱۸ ساخته شده است و داستان گروهی از سربازان انسانی به رهبری ناتالی آرتمیس (میلا یوویچ) را روایت می‌کند که به سیاره‌ی هیولاها فرستاده شده‌اند. آرتیمس و هانتر باید با همکاری یکدیگر با موجودات وحشتناک ساکن سیاره‌ی جدیدشان مبارزه کنند.

فیلم سرزمین آواره‌ها به کارگردانی کلوئی ژائو هفته‌ی گذشته در ۱۱۷۵ سالن نمایش داده شد و ۵۰۳ هزار دلار فروخت. اگر سرچلایت پیکچرز می‌توانست این فیلم مهم را در سالن‌های بیشتری و با تبلیغات بهتر اکران کند، سرزمین آواره‌ها در نخستین هفته‌ی نمایش‌اش می‌توانست به فروش بالاتری دست یابد.

سرزمین آواره‌ها برای نخستین بار در جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ نمایش داده شد و توانست نظر مثبت اغلب سینمادوستان و منتقدان را به خود جلب کند. اما تعدادی از منتقدان هم چندان از فیلم جدید ژائو راضی نبوده‌اند و آن را فاقد نکات همدلی‌برانگیز و جذاب می‌دانند؛ در حالی که چنین فیلم‌های اجتماعی و شخصیت‌محوری می‌بایست پیش از هر چیز مخاطب را به شخصیت اصلی خود نزدیک و با او همراه کنند تا تاثیرگذار ظاهر شوند. صوفیا نصراللهی در بخشی از نقد خود برای این فیلم آورده است: «فیلم کلویی ژائو استاندارد است. نکته‌های خوبی دارد. فرانسیس مک‌دورمند بازیگر خوبی است اما آن پیش‌فرض‌های ستایش‌آمیز باعث می‌شود که در نهایت فیلم تماشاگرش را اقناع نکند. از «سرزمین آواره‌ها» تصویر دوست‌داشتنی واقعی آن خانه به دوش‌ها بیشتر در ذهنم مانده تا تصویری که مک‌دورمند از فرن ارائه می‌دهد. اما حتی در نمایش همان خانه‌ به دوش‌ها هم فیلم در حد یک گزارش ژورنالیستی عمل می‌کند.»

انتظار داریم طی هفته‌های آتی و تا پیش از پخش این فیلم در سرویس‌های آنلاین، شاهد تداوم حضور سرزمین آواره‌ها در جدول باکس آفیس باشیم. امتیاز جدیدترین ساخته‌ی کلوئی ژائو در متاکریتیک، راتن‌تومیتوز و IMDb به ترتیب ۹۴ از ۱۰۰، ۹۵ از ۱۰۰ و ۷۶ از ۱۰۰ است.

فیلم «سرزمین» (Land) به کارگردانی رابین رایت و با فیلم‌نامه‌ای از جسی چاتم و ارین دیگنام هفته‌ی گذشته در ۱۲۳۱ سالن روی پرد رفت و توانست ۵۰۰ هزار دلار بفروشد تا جایگاه ششم جدول را از آن خود کند. در خلاصه داستان رسمی سرزمین آمده است: «پس از اینکه یک زن میانسال در بیابان مرگ را از نزدیک لمس می‌کند، دوباره باید به زندگی و شرایط عادی بازگردد.»

عموم منتقدان و فیلم‌بین‌ها از تماشای سرزمین راضی بوده‌اند و امتیاز این فیلم درام در IMDb، راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۶۸ از ۱۰۰ ، ۶۹ از ۱۰۰ و ۶۱ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد اگر به قصه‌های آرام و تا حدودی زنانه علاقه داشته باشید، از تماشای نخستین ساخته‌ی رابین رایت پشیمان نخواهید شد. سارا میشل فِترز در بخشی از یادداشت خود برای این فیلم آورده است: «اگرچه سرزمین تأثیر زیادی بر مخاطب خود نمی‌گذارد، اما یک تجربه‌ی سینمایی لذت بخش از بقاست.»

فیلم «اخبار جهان» با بازی تام هنکس و هلنا زنگل همچنان فروش قابل قبولی دارد و هفته‌ی گذشته به طور میانگین با نمایش در ۱۲۴۳ سالن به فروشی ۲۴۵ هزار دلاری دست یافته است. اکران اخبار جهان به کارگردانی پل گرینگرس هنوز در بازارهای جهانی آغاز نشده و این فیلم تا به امروز تنها در آمریکا روی پرده رفته و باکس آفیس موجو مجموع فروش آن را پس از ۵۹ روز نمایش ۱۱.۷ میلیون دلار اعلام کرده است.

اخبار جهان فیلمی درام به نویسندگی لوک دیویس و پل گرینگرس بوده که داستان آن از رمان «اخبار جهان» نوشته‌ی پاولت جایلز اقتباس شده است. فیلم درباره‌ی یک گوینده‌ی اخبار است که در میان حوادث بعد از جنگ داخلی آمریکا باید یک دختر یتیم را به بستگان زنده‌اش برساند، اما این سفر چندان ساده نیست و مخاطرات زیادی پیش روی آن‌ها قرار می‌گیرد.

امتیاز این فیلم در IMDb و راتن‌تومیتوز تا به این ساعت به ترتیب ۷۲ از ۱۰۰ و ۸۵ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد عموم مردم و منتقدان فیلم جدید هنکس را دوست داشته‌اند. برایان لوری از CNN در بخشی از نقد خود درباره اخبار جهان آورده است: «این فیلم یک اثر جامع است که داستانی آشنا را در بستر پس‌زمینه‌ای تاریخی ارائه می‌دهد.»

«جنگ با بابابزرگ» با بازی رابرت دنیرو با ۲۲۴ هزار دلار فروش برای بیستمین هفته‌ی متوالی در جمع پرفروش‌ترین‌ها قرار گرفته است. ۱۳۶ روز از زمان اکران این فیلم می‌گذرد و جدیدترین ساخته‌ی تیم هیل در تمام این مدت فروش قابل قبولی داشته است. مجموع فروش این فیلم کمدی-خانوادگی پس از ۲۰ هفته نمایش نمایش ۳۶.۶ میلیون دلار اعلام شده که سهم سینماهای آمریکا و سایر کشورهای جهان از این رقم به ترتیب ۲۰.۳ و ۱۶.۳ میلیون دلار است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی خانواده غارنشینان: عصر جدید

The Croods: A New Age ۱۳ ۱.۷ ۵۰.۸ چیزهای کوچک

The Little Things ۴ ۱.۲ ۱۱.۸ یهودا و مسیح سیاه

Judas and the Black Messiah ۲ ۰.۹ ۳.۳ زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴

Wonder Woman 1984 ۸ ۰.۸ ۴۲.۶ مارکسمن

The Marksman ۶ ۰.۷ ۱۱.۴ شکارچی هیولا

Monster Hunter ۱۰ ۰.۵ ۱۳.۴ سرزمین آواره‌ها

Nomadland ۱ ۰.۵ ۰.۵ سرزمین

Land ۲ ۰.۵ ۱.۶ اخبار جهان

News of the World ۹ ۰.۲ ۱۱.۷ جنگ با بابابزرگ

The War with Grandpa ۲۰ ۰.۲ ۲۰.۳

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

