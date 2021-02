سریال ویچر؛ موجودات جادویی ترسناک فصل اول چه چیزهایی هستند؟

در فصل اول سریال ویچر، در طول ماجراجویی گرالت از ریویا (Geralt of Rivia) با بازی هنری کویل (Henry Cavill)، موجودات جادویی مختلفی حضور دارند. در این مطلب تمام این موجودات را توضیح داده‌ایم.

فصل اول سریال ویچر که از پلتفرم نتفلیکس (Netflix) پخش می‌شود، دارای چندین موجود جادویی است که همه‌ی آن‌ها را در این مطلب آورده‌ایم. سریال ویچر از روی مجموعه کتاب‌ها و بازی‌های کامپیوتری آن ساخته شده است و فصل اول آن در سال ۲۰۱۹ از پلتفرم نتفلیکس پخش شد. این سریال سریعا معروف شد و موفقیت بزرگی را به دست آورد. در این سریال هنری کویل به عنوان گرالت از ریویا ایفای نقش می‌کند که یکی از بامهارت‌ترین مبارزان و قتلان دنیاست و به گرگ سفید (White Wolf) نیز معروف است. او با تخصص جادوگری‌اش هیولا‌ها را نابود می‌کند. سریال ویچر پر است از این هیولا‌ها و موجودات جادویی.

نقش اصلی سریال ویچر به هنری کویل سپرده شد

فیلم‌برداری فصل دوم سریال ویچر از سر گرفته شد

گرالت تمام عمر خود را تمرین کرده است تا در صورت پرداخت پول از طرف کسی، هرگونه موجود جادویی را برای او نابود کند. داستان گرالت در فصل یک سریال ویچر، ارتباط او با شخصیت سیری (Ciri) را آشکار کرد، اما او یک رابطه عاشقانه با ینیفر از ونکربرگ (Yennefer of Vengerberg) نیز دارد. سریال ویچر بخش‌های جذاب مختلفی درباره‌ی انسان‌ها دارد، اما یکی از پرطرفدارترین قسمت‌های این سریال نابودی موجودات جادویی توسط گرالت بود.

موجودات جادویی فصل اول سریال ویچر اکثرا دشمنان گرالت بودند، اما دنیای فانتزی این سریال موجودات جادویی دیگری نیز دارد. ۸ فصل اول سریال ویچر، دنیایی پر از آدم‌ها، قاتلان، جادوگران و همه نوع هیولا‌ها را به تصویر کشید و این دنیا در فصل دوم سریال با معرفی موجودات جدید تکمیل خواهد شد. در واقع دنیای سریال ویچر با پیش‌درآمد‌ها و اسپین‌آف‌ها، هم‌چنان در حال گسترش است. با‌ این‌حال در این مطلب تمام موجودات جادویی فصل ۱ سریال ویچر را آورده‌ایم.

کیکیمورا (Kikimora)

فصل اول سریال ویچر با یک مبارزه‌ی حماسی میان گرالت و کیکیمورا شروع می‌شود. گرالت در نزدیکی منطقه‌ی بلاویکن (Blaviken) با این هیولای غول‌پیکر و زهرآگین که در باتلاق زندگی می‌کند، به مبارزه‌ می‌پردازد. این هیولا چالش بزرگی برای گرالت بود اما گرالت توانست پس از جلوگیری از غرق شدن خود توسط هیولا، او را شکست بدهد. کیکیمورا ظاهری حشره مانند دارد و دارای ۶ پای غول‌پیکر است.

این هیولا در سریال افسانه‌ی ویچر با روایت یک داستان کوتاه به نام شیطان کوچک (The Lesser Evil) به روش مشابهی معرفی شد. البته در این داستان اسم هیولا کیکیمور بود نه کیکیمورا. در بازی‌های کامپیوتری ویچر سه نوع از این هیولا وجود دارد: ملکه، جنگجو و کارگر‌. اما این‌که گرالت در فصل اول سریال ویچر با کدام نوع مبارزه می‌کند، مشخص نیست.

استریگا (Striga)

در فصل اول سریال ویچر، گرالت با استریگا نیز مبارزه می‌کند. استریگا یک زن است که توسط نفرین، به یک هیولا تبدیل شده است. این جانور در قسمت سوم سریال ویچر نشان داده می‌شود، زمانی که به گرالت پول می‌دهند تا هیولایی را در منطقه‌ی تمریا (Temeria) نابود کند. دختر پادشاه فولتست (Foltest)، آدا (Adda) که همه فکر می‌کردند مرده است، توسط این نفرین مرموز به یک هیولا‌ی گوشت‌خوار تبدیل می‌شود. آدا در واقع در همان ابتدا، در دوران جنینی نفرین شده بود و با تولد آدا، مادرش فوت کرد. جنین و مادر در یک قبر گذاشته شدند و به این صورت جنین از جسد مادر تغذیه کرد و به یک استریگا تبدیل شد. استریگاها فقط در شب‌ها شکار می‌کنند و بسیار سریع و قدرتمند هستند. در پایان مبارزه‌ی گرالت با استریگا در فصل اول سریال ویچر، گرالت با دور نگه‌داشتن استریگا از دخمه‌اش تا صبح، به هیولا کمک کرد که دوباره به یک انسان تبدیل شود.

باسیلیسک (Basilisk)

باسیلیک در فصل اول سریال ویچر دیده نمی‌شود اما در قسمت ۶ به طور مستقیم به آن اشاره شده است. در این قسمت، جرالد تازه از کشتن یک باسیلیک برگشته است که مجددا کسی او را برای کشتن یک هیولا فرامی‌خواند. با توجه به منابعی که سریال ویچر از آن‌ها الهام گرفته است، باسیلیک نوعی دراکونید (draconid) است. دراکونید در واقع موجودی خزنده مانند مثل دایناسور است. باسیلیک دارای منقاری مثل منقار پرندگان، بال‌های شبکه‌ای، چنگال‌های درهم‌ تنیده است. باسیلیک‌ها در بازی کامپیوتری اصلی ویچر و در بازی ویچر ۳: شکار وحشیانه (The Witcher 3: Wild Hunt)، در قسمتی که تاریخچه و داستان اسکل (Eskel) با هیولاها توضیح داده می‌شود، حضور دارند. باسیلیک‌ها معمولا این‌گونه به تصویر کشیده می‌شوند که می‌توانند با قدرت افسانه‌ای خود کسی را بکشند و یا با یک نگاه او را به سنگ تبدیل کنند. اما در دنیای سریال ویچر، باسیلیک‌ها چنین قدرتی ندارند.

سیلوان (Sylvan)

سیلوان در فصل اول سریال ویچر، در قسمت دوم دیده می‌شود. این موجود کمیاب به طور فیزیکی ترکیبی است از انسان و بز. اکثر بخش‌های بدن آن‌ها مانند بدن انسان است، اما شاخ‌ها، سم‌ها، گوش‌ها و چشم‌هایشان شبیه بز است. سیلوان‌ها معمولا گونه‌ی آرامی هستند اما یک سیلوان به نام تورک (Torque) در سریال، برای گرالت دردسرساز می‌شود. مردم شهر آن حوالی، به دلیل شاخ‌هایش فکر می‌کنند تورک یک نوع شیطان است و هنگامی که گرالت و جاسکیر (Jaskier) زیاد نزدیک می‌شوند، تورک به آن‌ها حمله می‌کند. گرالت تصمیم می‌گیرد تورک را نکشد و زندگی‌اش را به او ببخشد. بعد‌ها مشخص می‌شود که تورک با الف‌های محلی همدست بوده و از انسان‌ها دزدی می‌کرده است.

کرالک (Krallach)

کرالک‌ها به طور مختصر در فصل اول سریال ویچر دیده می‌شوند و جزو خلاقیت‌های اصلی سریال هستند. این جانور که شبیه سوسک است به دلیل داشتن دست و پاهای تیز، مرگبار و سریع هستند. در قسمت ۴ سریال، یک آدم‌کش جادوگر از این جانور استفاده می‌کند. کرالک چند تن از محافظ‌های ینیفر را می‌کشد.

ویلنترتنمرت، اژدهای طلایی (Villentretenmerth the Golden Dragon)

قسمت ۶ از فصل اول سریال ویچر یک اژدهای قدرتمند طلایی‌رنگ به نام ویلنترتنمرت را معرفی می‌کند. این هیولای نادر، قدرت آن را دارد که شکل فیزیکی خود را تغییر دهد و به شکل انسان تبدیل شود. اسم این اژدها در شکل انسان بورچ تری جکداوز (Borch Three Jackdaws) است که گرالت را برای انجام یک مأموریت استخدام می‌کند. بورچ ابتدا گفت که قرار است یک اژدها را بکشند، اما بعد‌ها فاش کرد که هدفشان حفاظت از یک اژدهای هم‌نوع اوست.

داپلر (Doppler)

در فصل اول سریال ویچر، موجودی به نام داپلر نیز وجود دارد. این موجودات قابلیت تغییر شکل دارند و از داپلگنگر (doppelganger) و همزاد عادی بسیار قدرتمندتر است. یک داپلر می‌تواند تمام خاطرات و توانایی‌های فردی را که در ظاهر به او شبیه است، به دست بیاورد. در فصل اول، داپلر به شکل‌های موساک (Mousack)، سیری و کاهیر (Cahir) درمی‌آید. تابه‌حال گرالت با هیچ داپلری روبه‌رو نشده است اما هیچ‌وقت به قطع نمی‌توان گفت که این اتفاق در آینده اتفاق نخواهد افتاد.

جین (Djinn)

در قسمت پنجم فصل اول سریال ویچر، گرالت و جاسکیر با یک جین مبارزه می‌کنند. جین به کسی که او را اسیر کند، سه آرزو عطا می‌کند و سپس به هرکجا که برود آن‌جا را نابود می‌کند. جاسکیر ناخواسته جین را آزاد می‌کند و توسط این موجود قدرتمند زخمی می‌شود. ینیفر بعد‌ها تلاش می‌کند که جین را کنترل کند و بتواند آن سه آرزو را داشته باشد. یکی از آرزو‌های ینیفر بچه‌دار شدن است. اما بعدا مشخص می‌شود که صاحب جین گرالت است که به روح کمک می‌کند تا از بدن ینیفر خارج شود. اما سومین و آخرین آرزوی گرالت در سریال ویچر مشخص نمی‌شود.

نفرین شده (The Cursed One)

موجود نفرین شده، از دیگر هیولا‌های فصل اول سریال ویچر، کمی متفاوت است. موجود نفرین شده به طور کلی یک هیولا نیست بلکه انسانی نفرین شده به نام دونی (Duny)، معروف به اورچئون از ارلن والد (Urcheon of Erlenwald) است. دونی می‌خواهد با پاوتا (Pavetta) دختر ملکه کالانته از سینترا (Calanthe of Cintra) ازدواج کند اما به دلیل نفرین، سرش مانند سر یک جوجه تیغی است. دونی قبلا جان ملکه را نجات داده بود. در نتیجه سعی کرد با استفاده از غافل‌گیری، حکم اعدام ملکه را بشکند. با ازدواج دونی و پاوتا، نفرین دونی نیز از بین می‌رود.

نکر‌ها (Nekkers)

گروهی از نکر‌ها که به غول (ghouls) نیز معروف‌اند، در قسمت پایانی فصل اول سریال ویچر مشاهده می‌شوند. آن‌ها به گرالت حمله کرده، او را گاز می‌گیرند و با این روش او را مسموم می‌کنند. این موجودات معمولا در گورستان‌ها و میدان‌های جنگ پیدا می‌شوند و از افراد مرده و جسد‌ها تغذیه می‌کنند. نکر‌ها هم‌چنین چنگال‌های بلند و تیزی دارند و از روش شکار گروهی به نفع خودشان استفاده می‌کنند.

هیریکا (Hirikka)

هیریکا یک هیولای بسیار نادر و کمیاب است که در قسمت ۶ در فصل اول سریال ویچر ظاهر می‌شود. این موجود که در خطر انقراض قرار دارد، در قلمرو‌های شمالی زندگی می‌کند و گفته می‌شود که این موجود از اژدها نیز نادرتر است. گرالت و همراهانش در طول یک مأموریت به طور اتفاقی با یک هیریکا مواجه می‌شوند و گرالت تلاش می‌کند که به‌ صورت صلح‌آمیز کنترل اوضاع را به دست بگیرد، اما هیریکا نهایتا توسط آیک (Eyck) کشته می‌شود.

منبع: screenrant

The post سریال ویچر؛ موجودات جادویی ترسناک فصل اول چه چیزهایی هستند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala