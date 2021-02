جدایی نادر از سیمین؛ یکی از ۱۰ فیلم برتر IMDb با محوریت زنان

در حالی که حضور بازیگر نقش اول زن در فیلم‌های امروزی هنوز هم به نسبت کم است، اما همانطور که در لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb دیده می‌شود، پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است.

در طول تاریخ سینما، اکثر فیلم‌های ساخته شده دارای روایتی عمدتا مرد محور بوده‌اند که کاراکتر زن‌ در آن‌ها یا شخصیت‌های فرعی هستند یا اصلا نقش مهمی ندارند. البته فیلم‌های زن محور وجود داشته‌اند، اما اخیرا حضور آن‌ها به عنوان نقش اصلی بیشتر شده و فیلم‌های بیشتری هم با حضور زنان ساخته می‌شود.

البته این موضوع در لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb که دارای بالاترین امتیاز‌ها از دیرباز تا کنون بودند، منعکس شده است. برخی از این فیلم‌ها زنان را به عنوان هم‌بازی یا نقش مکمل در خود جای دادند، در حالی كه در بعضی دیگر، آن‌ها نقش اصلی را بر عهده دارند.

در ادامه ۱۰ فیلمی را معرفی می‌کنیم که بالاترین امتیاز را در لیست IMDb داشتند و زنان نقش پر رنگی در آن ایفا می‌کنند و فیلم جدایی نادر از سیمین هم در بین آن‌ها دیده می‌شود.

۱۰ بازیگر برتر سال ۲۰۲۰ به انتخاب سایت IMDb

۱۰. مرثیه‌ای بر یک رویا (Requiem For A Dream)

کارگردان: دارن آرنوفسکی

محصول: ۲۰۰۰

امتیاز imdb به فیلم: ۸ از ۱۰

مرثیه‌ای بر یک رویا اثر دارن آرونوفسکی یک فیلم جالب است از این حیث که چهار شخصیت مختلف با بازی‌های جرد لتو، الن برستین، جنیفر کانلی و مارلون وینز در آن حضور دارند که همگی به عنوان نقش اصلی در نظر گرفته می‌شوند. این فیلم از نظر انتقادی بسیار موفق بود و چندین نامزدی جوایز مهم را به خود اختصاص داد.

این فیلم که بر اساس رمانی به همین نام در سال ۱۹۷۸ ساخته شده، چهار شخص مختلف را دنبال می‌کند که با اعتیاد به مواد مخدر و تاثیر این مواد بر زندگی‌شان دست و پنجه نرم می‌کنند.

۹. املی (Amelie)

کارگردان: ژان پیر ژونه

محصول: ۲۰۰۱

امتیاز imdb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

وقتی صحبت از کمدی‌های عاشقانه می‌شود، فیلم املی به کارگردانی ژان پیر ژونه یک گوهر کمیاب است. مسلما این فیلم که یکی از بهترین فیلم‌های فرانسوی سال‌های اخیر است، آدری توتو را به عنوان تنها نقش اصلی خود معرفی می‌کند که نامزد دریافت چندین جایزه از جمله ۵ جایزه‌ی اسکار شده است.

این فیلم که در پاریس ساخته شده، زندگی معاصر شهر را به شکلی عجیب از نگاه پیشخدمت جوانی به نام املی به تصویر می‌کشد که تصمیم می‌گیرد ضمن مبارزه با کمرویی و خجالت خود، زندگی اطرافیانش را نیز بهبود بخشد.

۸. ویران شده (Incendies)

کارگردان: دنی ویلنوو

محصول: ۲۰۱۰

امتیاز imdb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

ویران شده که غالبا به عنوان بزرگترین اثر دنی ویلنوو در نظر گرفته می‌شود، یک تریلر جنگی نامزد اسکار است که از سه نقش اصلی تشکیل شده که دو تا از آن‌ها زن (لوبنا آزابال و ملیسا دزورمو-پولن) هستند که نامزد اسکار شدند.

این فیلم با اقتباس از نمایشی به همین نام، داستان دوقلوی کانادایی را روایت می‌کند که پس از مرگ مادرشان به خاورمیانه سفر می‌کنند تا در حالی که جنگ داخلی خونینی در جریان است، از گذشته‌ی مخفی او مطلع شوند.

۷. جدایی نادر از سیمین (A Separation)

کارگردان: اصغر فرهادی

محصول: ۲۰۱۱

امتیاز imdb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

درام ایرانی جدایی نادر از سیمین یک فیلم موفق انتقادی و تجاری بود که برنده‌ی جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم خارجی شد. لیلا حاتمی و پیمان معادی در این فیلم به ترتیب زن و شوهر هستند.

داستان در درجه‌ی اول به یک زن و شوهر متاهل طبقه‌ی متوسط ایرانی متمرکز است که پس از ۱۴ سال زندگی مشترک تصمیم به جدایی می‌گیرند. فیلم تاثیر این تصمیم را بر دختر و اطرافیانشان به تصویر می‌کشد.

۶. بیگانه (Alien)

کارگردان: ریدلی اسکات

محصول: ۱۹۷۹

امتیاز imdb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

بیگانه که شاید مشهورترین اثر ریدلی اسکات باشد، یک فیلم کلاسیک ترسناک علمی تخیلی با یک بازیگر زن قوی است که اغلب او را یکی از بهترین شخصیت‌های زن خلق شده می‌دانند. سیگورنی ویور در این فیلم نقش مهمی را با نام الن ریپلی بازی می‌کند که در قسمت‌های بعدی این سری فیلم نیز حضور داشته.

این داستان بر روی یک کشتی فضایی به نام نوسترومو اتفاق می‌افتد که با هفت خدمه در حال بازگشت به زمین است. رایانه‌ی کشتی، خدمه را از پیامی که برایشان مخابره می‌شود با خبر می‌کند، آن‌ها تصمیم می‌گیرند سیاره‌ی مورد نظر را بررسی کنند. آن‌ها سرانجام با موجودی وحشی روبرو می‌شوند که آن را بیگانه می‌نامند.

۵. شاهزاده مونونوکه (Princess Mononoke)

کارگردان: هایائو میازاکی

محصول: ۱۹۹۷

امتیاز imdb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

یکی از بهترین کارهای هایائو میازاکی، پرنسس مونونوکه است عمدتا روی مضمون طبیعت تمرکز دارد، اما در آن دو شخصیت اصلی از جنس مخالف نیز وجود دارد که آن را به یک فیلم برجسته‌ی زنانه تبدیل می‌کند.

این فیلم در اواخر دوره‌ی موروماچی در ژاپن اتفاق می‌افتد و داستان شاهزاده‌ی جوانی به نام آشیتاکا را روایت می‌کند که با زن جوانی به نام سان که توسط گرگ‌ها بزرگ شده است ملاقات می‌کند و همه‌ی اینها در حالی است که درگیری بین خدایان جنگل و انسان در جریان است.

۴. روانی (Psycho)

کارگردان: آلفرد هیچکاک

محصول: ۱۹۶۰

امتیاز imdb به فیلم: ۸.۵ از ۱۰

فیلم روانشناختی آلفرد هیچکاک احتمالا شناخته شده‌ترین اثر وی است و به دلیل عناصر کوبنده، بازی‌های برجسته و فیلمبرداری پیچیده و موارد دیگر، یکی از مهم‌ترین فیلم‌های ساخته شده در سینمای جهان محسوب می‌شود. اگرچه به طور کلی این فیلم تمرکز بر نقش‌آفرینی مردانه دارد (با بازی آنتونی پرکینز)، اما با یک قهرمان زن (با بازی ژانت لی) شروع می‌شود و سپس زن دیگری (با بازی ورا مایلز) را به عنوان کاراکتر اصلی معرفی می‌کند.

این داستان براساس رمانی به همین نام در سال ۱۹۵۹ ساخته شده و داستان یک سارق فراری با نام ماریون کرین را دنبال می‌کند که توسط نورمن بیتس که صاحب متل است، کشته می‌شود و عواقب این اتفاقات باعث می‌شود خواهر ماریون، لیلا و معشوقش سام در این باره به تحقیق بپردازند.

۳. سکوت بره‌ها (The Silence Of The Lambs)

کارگردان: جاناتان دم

محصول: ۱۹۹۱

امتیاز imdb به فیلم: ۸.۶ از ۱۰

سکوت بره‌ها یکی دیگر از فیلم‌های ترسناک روانشناختی است که توسط یک زن ممتاز (با بازی جودی فاستر) و همبازی مرد وی (با بازی آنتونی هاپکینز) روایت می‌شود. این فیلم با کسب جوایز متعدد و تبدیل شدن به یک پدیده‌ی فرهنگی، یک موفقیت تجاری عظیم داشت.

این داستان براساس رمانی به همین نام در سال ۱۹۸۸ ساخته شده كه یك مامور جوان FBI در حال تحقیق در مورد یك قاتل زنجیره‌ای با نام مستعار بیل بوفالو است. برای گرفتن او، مامور تصمیم می‌گیرد از یک قاتل سریالی سابق و روانپزشک، یعنی دکتر هانیبال لکتر کمک بگیرد.

۲. شهر اشباح (Spirited Away)

کارگردان: هایائو میازاکی

محصول: ۲۰۰۱

امتیاز imdb به فیلم: ۸.۶ از ۱۰

شهر اشباح، فیلم درخشان دیگری به کارگردانی میازاکی، به خاطر دستاوردهایش در گیشه و همچنین ستایش فراوان از سوی منتقدان و جایگاه نمادین در بین مخاطبان عادی شناخته شده است. علاوه بر این، فیلم داستان بزرگ شدن دختری ۱۰ ساله است.

چیهیرو به همراه والدینش به محله‌ی جدیدی نقل مکان می‌کنند، اما در راه، با تونلی عجیب روبرو می‌شوند که آن‌ها را به دنیای ارواح می‌کشاند. در آنجا، والدین چیهیرو به خوک تبدیل شده‌اند و او اکنون باید راهی برای آزادی آن‌ها و خودش پیدا کند.

۱. انگل (Parasite)

کارگردان: بونگ جون هو

محصول: ۲۰۱۹

امتیاز imdb به فیلم: ۸.۶ از ۱۰

یکی از موفق‌ترین فیلم‌های خارجی سال‌های اخیر، فیلم انگل به کارگردانی بونگ جون هو است که جوایز زیادی از جمله بهترین فیلم آکادمی اسکار و نخل طلا از جشنواره‌ی کن را بدست آورد. انگل سومین فیلمی است که توانسته به چنین موفقیت چشمگیری دست یابد. این فیلم از گروهی بازیگر تشکیل شده که نیمی از آن‌ها زن هستند.

داستان یک خانواده‌ی فقیر را دنبال می‌کند که تصمیم می‌گیرند با معرفی خود به عنوان کارمندانی بدون رابطه‌ی فامیلی و کاملا غریبه، در یک خانواده‌ی ثروتمند نفوذ کنند.

گلشیفته فراهانی در لیست ۱۰ ستاره‌ی نوظهور سال ۲۰۲۰ سایت IMDb قرار گرفت

منبع: Screenrant

The post جدایی نادر از سیمین؛ یکی از ۱۰ فیلم برتر IMDb با محوریت زنان appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala