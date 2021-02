جوئل کوئن و ایتن کوئن، که به عنوان برادران کوئن شناخته می‌شوند، یک زوج فیلم‌ساز هستند که سبک متفاوت آن‌ها در ژانر، منجر به تحقق چندین فیلم سینمایی مورد تحسین منتقدان و استقبال جهانی شده است و می‌توان مدعی بود که تعداد کمی از فیلم‌ها قادر به رقابت با آن‌ها هستند.

آثار آن‌ها، از جمله «تقاطع میلر» (Miller’s Crossing)، «فارگو» (Fargo)، «لبوفسکی بزرگ» (The Big Lebowski)، «جایی برای پیرمردها نیست» (No Country for Old Men)، «شهامت واقعی» (True Grit) و کار اخیرشان، «تصنیف باستر اسکراگز» (The Ballad of Buster Scruggs)، توانایی این دو کارگردان خلاق را برای بازی در بین خطوط مختلف سینمایی اثبات کرده است. موضوعات و ژانرها با سیالیت یکپارچه و اصالت رشک‌ برانگیزی در فیلم آن‌ها نمایش داده شده. تماشای این فیلم‌ها به خودی خود می‌تواند به عنوان یک برنامه‌ی درسی مفید برای هر فیلمساز تازه‌کاری محسوب شود.

با نگاهی کوتاه به مصاحبه‌های انجام شده با این دو برادر توسط نشریات و برنامه‌های متفاوت، چیزی که خیلی نظر ما را جلب کرد، سوال پر تکرار و مداوم خبرنگاران از این دو بود؛ «آیا کار کردن شما دو برادر بر سر یک پروژه، برایتان چالشی هم به همراه داشت؟ آیا تا به حال به مشکلی بر خوردید؟ کارها را چگونه تقسیم می‌کنید؟». خب این سوالات قطعا برای هر کسی پیش می‌آید. مگر می‌شود دو برادر اینقدر هم فکر و موفق عمل کنند؟

ایتن کوئن یک بار گفت: «مردم همیشه در مورد همکاری ما به عنوان دو برادر، کنجکاو هستند» او همچنین اضافه می‌کند که «ما طرح کلی نمی‌دهیم، در نتیجه کاری برای تقسیم کردن نداریم. فقط، از ابتدا شروع می‌کنیم و درباره‌ی اولین صحنه صحبت می‌کنیم، بعد آن را می‌نویسیم، و به همین ترتیب به مرحله‌ی بعدی می‌رویم». ساده به نظر می‌رسد، اما مگر می‌شود به همین سادگی توانسته باشند ۱۳ نامزدی اسکار را از آن خود کنند؟

در مصاحبه، جوئل که صریح‌تر است و می‌خواهد از بحث بی‌پایان در مورد چگونگی کار با برادرش دور ‌شود می‌گوید: «من خیلی خوشحالم که دیگر مجبور نیستم در مورد نحوه‌ی کارم با ایتن یا چگونگی شکل گرفتن پروژه‌هایمان صحبت کنم، یا … می‌دانید منظور من چیست؟ ۲۰ سال است که به این سوالات پاسخ می‌دهم. فکر می‌کنم برای مردم جالب باشد. اما حتما تا حالا جواب سوالاتشان را گرفته‌اند!» نمی‌شود ساده از این قضیه گذشت که چگونه دو نفر، آن هم دو برادر کاری را می‌کنند که معمولا انفرادی انجام می‌شده و شاید با ادامه‌ی روند شغلی مخالفت‌هایشان با هم بیشتر شود.

اگرچه بحث‌های خسته کننده درباره‌ی چگونگی همکاری جوئل و ایتن قطعا ادامه خواهد یافت، اما کوئن‌ها از گفتگو با سینما و به طور خاص انواع فیلم‌هایی که تاثیری ماندگار بر کار و دیدگاه خودشان داشته‌اند بسیار خوشحال می‌شوند. وقتی از آن‌ها پرسیده می‌شود که از کجا همکاری را شروع کردند، می‌گویند که جوئل در جوانی، که در حومه‌ی مینیاپولیس بزرگ شده بود، با پس‌انداز و انجام کارهایی مثل چمن‌زنی اولین دوربین سوپر ایت (Super 8) خود را خرید، از آنجا این دو برادر شروع به بازسازی فیلم‌های مورد علاقه‌شان در همان محله‌ی خود کردند.

در حالی که این دو عشق سینما همیشه مشتاق فیلم دیدن و فیلم ساختن بودند، اما نه ایتن و نه جوئل علی‌رغم علاقه‌ی زیاد، هیچکدام ننشستند تا لیستی جامع از فیلم‌های مورد علاقه‌شان تهیه کنند که به قولی مورد تائید همه‌ی زمان‌ها و همه کس باشد. با این اوصاف، سایت IMDb موفق شده است از بین خروارها مصاحبه‌ی انجام شده توسط این دو برادر، لیستی از ۳۰ فیلم مورد علاقه‌ی آن‌ها تهیه کند.

شاید میراث یهودی این دو برادر بر دیدگاهشان تاثیر به سزایی داشته، و شاید آن‌ها از یک الگوی مشخص استفاده می‌کنند. به هر حال از هر نظر که به آن‌ها بنگریم، موفقیت می‌بینیم و آینده‌ای روشن‌تر از قبل.

و حالا ۳۰ فیلم مورد علاقه‌ی برادران کوئن که می‌تواند ادای احترام به برخی از کارگردان‌های بزرگ سینمای کلاسیک از جمله رومن پولانسکی، استنلی کوبریک و سرجیو لئونه و همچنین برخی از کارگردان‌های معاصر باشد.

۱. دکتر استرنج‌لاو (Dr. Strangelove)

کارگردان: استنلی کوبریک

استنلی کوبریک بازیگران: پیتر سلرز، جرج سی اسکات، استرلینگ هایدن و …

پیتر سلرز، جرج سی اسکات، استرلینگ هایدن و … محصول: ۱۹۶۴

۱۹۶۴ امتیاز متاکریتیک: ۹۷ از ۱۰۰

این فیلم تحسین شده که نامزد جوایز بسیاری هم شده بود، یک کمدی سیاه درباره‌ی جنگ است. ژنرال جک ریپر (با بازی استرلینگ هایدن) برای پیش‌دستی در جنگ با روسیه، برایشان یک بمب‌افکن مجهز به بمب اتم ارسال می‌کند و رئیس جمهور آمریکا پس از اطلاع از این موضوع دانشمندی به نام دکتر استرنجلاو (با بازی پیتر سلرز) را به خدمت می‌گیرد تا به آن‌ها در جلوگیری از یک فاجعه کمک کند!

۲. محله‌ی چینی‌ها (Chinatown)

کارگردان: رومن پولانسکی

رومن پولانسکی بازیگران: جک نیکلسون، فی داناوی، رومن پولانسکی و …

جک نیکلسون، فی داناوی، رومن پولانسکی و … محصول: ۱۹۷۴

۱۹۷۴ امتیاز متاکریتیک: ۹۲ از ۱۰۰

این فیلم که در ژانر جنایی و مرموز و در عین حال درام ساخته شده، از آثار تحسین شده‌ی پولانسکی محسوب می‌شود. در این فیلم می‌بینیم یک کارآگاه خصوصی به نام جیک گیتس (با بازی جک نیکلسون) که برای افشاگری یک مرد متقلب، توسط همسرش به نام خانوم مالوری (با بازی فی دوناوی) استخدام شده، خود را در دام ترفندها، فساد و قتل گرفتار می‌کند. نیکلسون و داناوی هر دو برای این فیلم برنده‌ی اسکار بهترین بازیگر زن و مرد شدند.

۳. انزجار (Repulsion)

کارگردان: رومن پولانسکی

رومن پولانسکی بازیگران: کاترین دونوو، ایان هندری، جان فریزر و .. .

کاترین دونوو، ایان هندری، جان فریزر و .. محصول: ۱۹۶۵

۱۹۶۵ امتیاز متاکریتیک: ۹۱ از ۱۰۰

انزجار داستان زنی به نام کارول (با بازی کاترین دونوو) است که از لحاظ روانی شرایط مساعدی ندارد و نسبت به مردها با دید بدی برخورد می‌کند و حتی نمی‌تواند به دوست پسر خودش که عاشق اوست نزدیک شود. این داستان جذاب تا آنجا ادامه می‌یابد که کارول بعد از مدتی تنهایی دچار فروپاشی روانی شده تا جایی که زندگی روزمره‌اش دچار اختلال می‌شود و دست به قتل می‌زند. جذابیت این فیلم از نظر من آنجاست که خود رومن پولانسکی در آن حضور دارد، هرچند کوتاه!

۴. مستاجر (The Tenant)

کارگردان: رومن پولانسکی

رومن پولانسکی بازیگران: رومن پولانسکی، ایزابل آجانی، ملوین داگلاس و …

رومن پولانسکی، ایزابل آجانی، ملوین داگلاس و … محصول: ۱۹۷۶

۱۹۷۶ امتیاز متاکریتیک: ۷۱ از ۱۰۰

این فیلم که با اقتباس از کتاب رولان توبور به همین نام ساخته شده، یک فیلم ترسناک روانشناختی است که خود پولانسکی هم در آن بازی می‌کند. این فیلم به نوعی تغییر سبک زندگی و تاثیر روانی آن را بر روی انسان نشان می‌دهد؛ آپارتمان‌ نشینی در عصری که تازه از جنگ رهایی پیدا کرده و شکل متفاوت زندگی را به خوبی می‌توانید در این فیلم حس کنید.

۵. بچه‌ی رزماری (Rosemary’s Baby)

کارگردان: رومن پولانسکی

رومن پولانسکی بازیگران: میا فارو، جان کاساوتیس، روث گوردون و …

میا فارو، جان کاساوتیس، روث گوردون و … محصول: ۱۹۶۸

۱۹۶۸ امتیاز متاکریتیک: ۹۶ از ۱۰۰

رومن پولانسکی استاد فیلم‌های ترسناک روانشناختی است و شاید دلیل علاقه‌ی برادران کوئن به آثار او همین باشد. فیلم بچه‌ی رزماری هم مانند فیلم قبلی با اقتباس از رمانی نوشته‌ی آیرا لوین ساخته شده. در این فیلم می‌بینیم که زوج جوانی به نام‌های رزماری و گای (با بازی میا فارو و جان کاساوتیس) برای زندگی به خانه‌ای نقل مکان می‌کنند که اتفاقات عجیب و ترسناکی در آن رخ می‌دهد. این اتفاقات ترسناک مانند مرگ مشکوک زنی که رزماری به تازگی با او آشنا شده بود، باعث پریشانی روحی و روانی او می‌شود و بعد از بارداری و تولد فرزندش او را درگیر اتفاقاتی می‌کند.

۶. چاقو در آب (Knife in the Water)

کارگردان: رومن پولانسکی

رومن پولانسکی بازیگران: لئون نیمچیک، زگمونت مالانوویچ، یولانتا امگا و …

لئون نیمچیک، زگمونت مالانوویچ، یولانتا امگا و … محصول: ۱۹۶۲

۱۹۶۲ امتیاز متاکریتیک: –

چاقو در آب که اولین فیلم بلند رومن پولانسکی هم هست، توانست اسکار بهترین فیلم بلند خارجی زبان را از آن خود کند. این فیلم داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که برای گذراندن تعطیلات با قایق به دریاچه‌ای می‌روند و پسر جوان دیگری که دانشجو است، آن‌ها را همراهی می‌کند. درگیری‌هایی بین پسر جوان و مرد رخ می‌دهد که باعث می‌شود پسر به دریاچه بیافتد و مرد تصور می‌کند که او مرده است. داستان به همینجا ختم نمی‌شود و روند داستان حتما شما را به دیدن آن تشویق می‌کند.

۷. داستان پام بیچ (The Palm Beach Story)

کارگردان: پرستون استرجس

پرستون استرجس بازیگران: جوئل مک‌کری، کلودت کولبرت، مری آستور و …

جوئل مک‌کری، کلودت کولبرت، مری آستور و … محصول: ۱۹۴۲

۱۹۴۲ امتیاز متاکریتیک: –

داستان پام بیچ یک کمدی رمانتیک عالی با داستانی جالب است. زنی که برای حمایت مالی همسرش که یک مخترع است و برای اختراع جدیدش به پول نیاز دارد، از او طلاق می‌گیرد و با یک مرد پولدار ازدواج می‌کند!

۸. بهشت و جهنم (High and Low)

کارگردان: آکیرا کوروساوا

آکیرا کوروساوا بازیگران: توشیرو میفونه، تاتسویا ناکادای، کیوکو کاگاوا و …

توشیرو میفونه، تاتسویا ناکادای، کیوکو کاگاوا و … محصول: ۱۹۶۳

۱۹۶۳ امتیاز متاکریتیک: –

این فیلم ژاپنی داستان سهامدار شرکتی را روایت می‌کند که پسرش به اشتباه دزدیده شده و سارق برای آزاد کردن پسرش (که در واقع پسر راننده‌اش است) تقاضای پول زیادی کرده. دوراهی اخلاقی که این سهامدار بر سر آن گیر افتاده، داستان جالبی را می‌سازد.

۹. خرس‌های بد خبر (The Bad News Bears)

کارگردان: مایکل ریچی

مایکل ریچی بازیگران: بیلی باب تورنتون، گرگ کینر، مارشا گی هاردن و …

بیلی باب تورنتون، گرگ کینر، مارشا گی هاردن و … محصول: ۱۹۷۶

۱۹۷۶ امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

«خرس‌ها» اسم تیم بیسبالی است که یک مربی الکلی دارد. او در گذشته بازیکن بیسبال بوده که برای سال‌ها در لیگ بازی می‌کرده. بازیکنان جوان و کم تجربه تیم را به سمت نابودی می‌برند اما مربی با استخدام دو بازیکن جدید و کار بلد سعی دارد تیم را نجات دهد. آیا داستان این فیلم برایتان آشنا نیست؟!

۱۰. خانم‌ها (Dames)

کارگردان: ری انرایت، بازبی برکلی

ری انرایت، بازبی برکلی بازیگران: دیک پاول، روبی کیلر، جوان بلوندل و …

دیک پاول، روبی کیلر، جوان بلوندل و … محصول: ۱۹۳۴

۱۹۳۴ امتیاز متاکریتیک: –

دامز یک فیلم کمدی موزیکال درباره‌ی یک میلیونر عجیب است که باور دارد آمریکا مرکز بی‌اخلاقی است! او کمپینی به کمک اقوامش تشکیل می‌دهد تا علیه بی‌اخلاقی‌های موجود قیام کند.

۱۱. جایی که عقاب‌ها جرات پیدا می‌کنند (Where Eagles Dare)

کارگردان: برایان جی هاتن

برایان جی هاتن بازیگران: ریچارد برتون، کلینت ایستوود، مری یور و …

ریچارد برتون، کلینت ایستوود، مری یور و … محصول: ۱۹۶۸

۱۹۶۸ امتیاز متاکریتیک: ۶۳ از ۱۰۰

این فیلم که ما ایرانی‌ها به نام « قلعه‌ی عقاب‌ها» می‌شناسیم، داستان ماجراجویی یک گروه کماندویی هفت نفره را روایت می‌کند که ماموریتشان نجات یک ژنرال آمریکایی است که به دست آلمانی‌ها اسیر شده. در حین ماموریت متوجه می‌شوند که یک خائن در بینشان حضور دارد و …

۱۲. طالع (The Fortune)

کارگردان: مایک نیکولز

مایک نیکولز بازیگران: استکارد چنینگ، جک نیکلسون، وارن بیتی و …

استکارد چنینگ، جک نیکلسون، وارن بیتی و … محصول: ۱۹۷۵

۱۹۷۵ امتیاز متاکریتیک: –

در این فیلم دو هنرمند کلاهبردار به نام‌های نیکی و اسکار حضور دارند که برای بدست آوردن ثروت یک زن، با یکدیگر رقابت می‌کنند. این دو در این راه از هیچ تلاشی دست بر نمی‌دارند و هیچ چیز نمی‌تواند آن‌ها را متوفق کند. برای رسیدن به هدفشان حتی حاضرند آدم بکشند!

۱۳. نگهبان برادران (Brother’s Keeper)

کارگردان: جو برلینگر، بروس سینوفسکی

جو برلینگر، بروس سینوفسکی بازیگران: دبلیو ارل براون، تراویس تریت، ری وایز و …

دبلیو ارل براون، تراویس تریت، ری وایز و … محصول: ۱۹۹۲

۱۹۹۲ امتیاز متاکریتیک: ۹۳ از ۱۰۰

جو برلینگر و بروس سینوفسکی، این مستند را در مورد مرگ، در ایالت نیویورک در سال ۱۹۹۰ کارگردانی کردند. ویلیام وارد، که در خانواده‌ای با چهار پسر، فرزند بزرگ‌تر بود، در خانه‌ی خود مرده پیدا شد و برادرش دلبرت را به کشتن وی متهم کردند. برگزاری دادگاه منجر به تنش در جامعه‌ی کوچک روستایی که برادران در آن زندگی می‌کنند شد.

۱۴. ایل بیدون (Il Bidone)

کارگردان: فردریکو فلینی

فردریکو فلینی بازیگران: برودریک کرافورد، جولیتا ماسینا، ریچارد بیسهارت و …

برودریک کرافورد، جولیتا ماسینا، ریچارد بیسهارت و … محصول: ۱۹۵۵

۱۹۵۵ امتیاز متاکریتیک: –

این فیلم کمدی درام ایتالیایی، سه کلاهبردار (با بازی‌های برودریک کرافورد، ریچارد بیسهارت و فرانکو فابریزی) را به تصویر می‌کشد که درگیر مسائل شغلی و خانوادگی هستند. چیزی که در اکثر فیلم‌های ایتالیایی شاهدش هستیم!

۱۵. دستفروش (Salesman)

کارگردان: آلبرت مایلز، دیوید مایلز، شارلوت زورین

آلبرت مایلز، دیوید مایلز، شارلوت زورین بازیگران: پاول برنان، چارلز مک‌دویتس، جیمز بیکر و …

پاول برنان، چارلز مک‌دویتس، جیمز بیکر و … محصول: ۱۹۶۹

۱۹۶۹ امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

این فیلم داستان چهار فروشنده‌ی كتاب مقدس است که خانه به خانه از بوستون به فلوریدا با یك تلاش ظاهرا بیهوده برای فروش نسخه‌های لوکس كتاب خوب به كاتولیك‌های طبقه‌ی كارگر سفر می‌كنند.

۱۶. روزی روزگاری در غرب (once Upon a Time in the West)

کارگردان: سرجیو لئونه

سرجیو لئونه بازیگران: هنری فوندا، چارلز برانسون، جیسون روباردز و …

هنری فوندا، چارلز برانسون، جیسون روباردز و … محصول: ۱۹۶۸

۱۹۶۸ امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

روزی روزگاری در غرب، یک وسترن ایتالیایی یا به قول فیلم‌بازها «وسترن اسپاگتی» درجه یک به کارگردانی سرجیو لئونه است که خیلی دیر مورد توجه قرار گرفت. داستان از این قرار است که در اطراف فلگستون یک قطعه زمین وجود دارد که روی آن آب قرار دارد و بارون ریلی مورتون (با بازی گابریل فرزتی) قصد دارد آن را بدست آورد، زیرا می‌داند قرار است راه‌آهن از آنجا بگذرد و ارزش زمین دوچندان می‌شود. او یکی از دست نشانده‌های خود را به نام فرانك (با بازی هنری فوندا) می‌فرستد تا مالك زمین، یعنی مك باین (با بازی فرانك ولف) را بترساند، اما در عوض فرانك او را می‌كشد و قتل را به گردن یك راهزن معروف به نام شاین (با بازی جیسون روباردز) می‌اندازد. در همین حال، یک هفت‌تیرباز حرفه‌ای سابقه‌دار برای تسویه حساب (با بازی چارلز برانسون) و همسر جدید مک بین به نام جیل (با بازی کلودیا کاردیناله)، وارد شهر می‌شوند.

۱۷. جوزی ولز یاغی (The Outlaw Josey Wales)

کارگردان: کلینت ایستوود

کلینت ایستوود بازیگران: کلینت ایستوود، چیف دن جورج، سوندرا لوک و …

کلینت ایستوود، چیف دن جورج، سوندرا لوک و … محصول: ۱۹۷۶

۱۹۷۶ امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

در این فیلم شاهد روایت داستان جوسي ولز (با بازی کلینت ایستوود، کارگردان این فیلم) هستیم که پس از اتمام جنگ داخلي، برای یک زندگي ساده و آرام، به غرب می‌رود. او به گروهی از شهرک‌نشینان که به حفاظت نیاز دارند، می‌پیوندد. او متخصص برقراری نظم و آرامش است!

۱۸. کاخ گریزر (Greaser’s Palace)

کارگردان: رابرت داونی سر

رابرت داونی سر بازیگران: رابرت داونی سر، لوانا آندرس، آلبرت هندرسون و …

رابرت داونی سر، لوانا آندرس، آلبرت هندرسون و … محصول: ۱۹۷۲

۱۹۷۲ امتیاز متاکریتیک: –

فیلم سورئال نویسنده و کارگردان، رابرت داونی در مورد زندگی مسیح در یک شهر ویران شده‌ی غرب وحشی که توسط سیویتهد گرازر (با بازی آلبرت هندرسون) اداره می‌شود، اتفاق می‌افتد. هنگامی که پسر سیویتهد، لامی (با بازی مایکل سالیوان) را به همجنس‌گرایی متهم کرد و او را به قتل رساند، غریبه‌ی مرموزی به نام جسی (با بازی آلن آربوس) پسر را از مرگ برمی‌گرداند. در همین حال، زنی بدون نام (با بازی السی داونی) پس از قتل همسر و پسرش برای رسیدن به شهر تلاش می‌کند.

۱۹. داک (Doc)

کارگردان: فرانک پری

فرانک پری بازیگران: فی داناوی، استیسی کیچ، هریس یولین و …

فی داناوی، استیسی کیچ، هریس یولین و … محصول: ۱۹۷۱

۱۹۷۱ امتیاز متاکریتیک: –

در این جنگ مسلحانه در او کی کرال، داک هالیدی (با بازی استیسی کیچ) به همراه کیتی الد (با بازی فی داناوی) روسپی به تامبستون در آریزاز سفر می‌کند. اگرچه این سفر دشوار است زیرا داک به بیماری سل مبتلا است، اما آن‌ها سرانجام به مقصد می‌رسند، جایی که هالیدی با دوست قدیمی خود مارشال ویات ارپ (با بازی هریس یولین) که با گروه خلافکار کلانتون درگیر شده بود روبرو می‌شود.

۲۰. زندگی و روزگار قاضی روی بین (The Life and Times of Judge Roy Bean)

کارگردان: جان هیوستون

جان هیوستون بازیگران: پل نیومن، ژاکلین بیسه، آنتونی پرکینز و …

پل نیومن، ژاکلین بیسه، آنتونی پرکینز و … محصول: ۱۹۷۲

۱۹۷۲ امتیاز متاکریتیک: –

یک کمدی وسترن جذاب که داستان روی با بازی پل نیومن را روایت می‌کند. او یک قانون‌شکن است که به یک روستای خراب شده تبعید می‌شود. هنگامی که یک دختر جوان با او ملاقات می‌کند، روی به شهر برمی‌گردد و خود را به عنوان حامی آنجا معرفی، و عدالت را به روش خودش برقرار می‌کند.

۲۱. توپ‌های ناوارون (The Guns of Navarone)

کارگردان: جی لی تامپسون

جی لی تامپسون بازیگران: گریگوری پک، جیمز رابرتسن جاستیس، دیوید نیون و …

گریگوری پک، جیمز رابرتسن جاستیس، دیوید نیون و … محصول: ۱۹۶۱

۱۹۶۱ امتیاز متاکریتیک: –

این فیلم که در ژانر جنگی و ماجراجویانه ساخته شده، برنده‌ی یک اسکار بهترین جلوه‌های ویژه و چندین نامزدی شده بود. داستان درباره‌ی گروهی از سربازان نخبه‌ی یونانی است که وظیفه‌ای غیرممکن به آن‌ها محول شده که با کمک جنگجویان چریکی توپ‌های قدرتمند آلمان را از جزیره‌ی اژه خارج کنند.

۲۲. دوست آمریکایی (The American Friend)

کارگردان: ویم وندرس

ویم وندرس بازیگران: دنیس هاپر، برونو گانز، ژرار بلن و …

دنیس هاپر، برونو گانز، ژرار بلن و … محصول: ۱۹۷۷

۱۹۷۷ امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

فیلم دوست آمریکایی (The American Friend) فیلمی نئونوآر از ویم وندرس در سال ۱۹۷۷ است، که از رمان «بازی ریپلی» نوشته‌ی پاتریشیا هایسمیت در سال ۱۹۷۴ اقتباس شده. در این فیلم دنیس هاپر به عنوان جنایتکار حرفه‌ای به نام تام ریپلی و برونو گانز در نقش جاناتان زیمرمن، یک عرضه کننده‌ی آثار هنری بسیار بیمار حضور دارد که ریپلی را مجبور به قتل می‌کند.

۲۳. بوئینگ، بوئینگ (Boeing, Boeing)

کارگردان: جان ریچ

جان ریچ بازیگران: جری لوئیس، تونی کرتیس، یوجین بوردن و …

جری لوئیس، تونی کرتیس، یوجین بوردن و … محصول: ۱۹۶۵

۱۹۶۵ امتیاز متاکریتیک: –

روزنامه‌نگار آمریکایی، برنارد لارنس (با بازی تونی کورتیس) حسابی سرش را با روابط عاشقانه شلوغ کرده است. او سه دوست‌دختر دارد، که همه‌ مهماندار هواپیما هستند. با ابتکار، او این روابط را به شکلی مرتب کرده که هیچکدام از وجود دیگری بویی نبرد. اما طرح بی عیب و نقص برنارد با معرفی جت‌های سریع و جدید از بین می‌رود. با توجه به اینکه دختران قرار است یک باره به آپارتمان وی در پاریس برسند، با میزبانی (جری لوئیس) و برنامه‌ای که در نظر گرفته، اوضاع بدتر می‌شود.

۲۴. لمس سمور (That Touch of Mink)

کارگردان: دلبرت من

دلبرت من بازیگران: دوریس دی، کری گرانت، گیگ یانگ و …

دوریس دی، کری گرانت، گیگ یانگ و … محصول: ۱۹۶۲

۱۹۶۲ امتیاز متاکریتیک: –

کتی تیمبرلیک (با بازی دوریس دی) در حال رفتن به مصاحبه‌ی شغلی است که اتومبیل تاجری به نام فیلیپ شاین (با بازی کری گرانت) باعث می‌شود گِلی شود. او دستیار خود، راجر (با بازی گیگ یانگ) را می‌فرستد تا عذرخواهی کند، اما راجر با ملاقات کتی متوجه می‌شود که او برای رئیسش بسیار مناسب است. با وجود جذابیت متقابل، کتی و فیلیپ چیزهای مختلفی از زندگی می‌خواهند. فیلیپ می‌خواهد پرواز کند و با سفر کردن خوش بگذراند، در حالی که کتی خواستار ازدواج است.

۲۵. یک کار جهانی (A Global Affair)

کارگردان: جک آرنولد

جک آرنولد بازیگران: باب هوپ، میشل مرسیه، لیزلوت پولور و …

باب هوپ، میشل مرسیه، لیزلوت پولور و … محصول: ۱۹۶۴

۱۹۶۴ امتیاز متاکریتیک: –

باب هوپ، یک افسر سازمان ملل، وقتی یک نوزاد رها شده را در دفتر کارش پیدا می‌کند، در شرایط ناخواسته‌ای گیر می‌افتد. حالا او باید به دنبال مادر باشد و با این همه زن که ادعا می‌کنند صاحب این فرزند هستند کار ساده‌ای نیست.

۲۶. حرف‌های خودمانی (Pillow Talk)

کارگردان: میشل گوردون

میشل گوردون بازیگران: دوریس دی، راک هادسون، تونی رندل و …

دوریس دی، راک هادسون، تونی رندل و … محصول: ۱۹۵۹

۱۹۵۹ امتیاز متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

در اولین بازی مشترک دوریس دی و راک هادسون شاهد فیلمی کمدی و شیرین هستیم. این دو در این فیلم یک خط تلفن را به صورت مشترک استفاده می‌کنند اما برد (با بازی راک هادسون) بیشتر اوقات تلفن را برای صحبت با دوست‌دخترش اشغال می‌کند و همین مساله باعث رنجش جن (با بازی دوریس دی) میشود و نزاع شیرینی بین این دو در می‌گیرد.

۲۷. گزارش چاپمن (The Chapman Report)

کارگردان : جرج کیوکر

: جرج کیوکر بازیگران : کلیر بلوم، گلینیس جونز، شلی وینترز و …

: کلیر بلوم، گلینیس جونز، شلی وینترز و … محصول : ۱۹۶۲

: ۱۹۶۲ امتیاز متاکریتیک: –

گزارش چاپمن (Chapman Report) یک فیلم درام آمریکایی تکنیکالور در سال ۱۹۶۲ است که توسط کمپانی DFZ ساخته شده و توسط برادران وارنر توزیع شده است. دکتر چاپمن برای انجام یک تحقیق به لس‌آنجلس می‌آید. زنان زیادی در این مطالعه مورد بررسی قرار می‌گیرند که زندگی هر کدام از آن‌ها داستان این فیلم را شکل می‌دهد.

۲۸. میان‌بر (Detour)

کارگردان: ادگار جی اولمر

ادگار جی اولمر بازیگران: تام نیل، آن سوج، کلودیا دریک و …

تام نیل، آن سوج، کلودیا دریک و … محصول: ۱۹۴۵

۱۹۴۵ امتیاز متاکریتیک: –

در نیویورک، آل رابرتز (با بازی تام نیل) نوازنده‌ی پیانو از عزیمت دوست دختر خواننده‌اش، سو هاروی (با بازی کلودیا دریک) به هالیوود، ابراز ناراحتی می‌کند. در آریزونا، آل سواری با چارلز هاسکل (با بازی ادموند مک دونالد) آشنا می‌شود، اما در یک حادثه‌ی عجیب، هاسکل کشته می‌شود. آل، هراسان، هویت و اتومبیل هاسکل را می‌دزدد، اما به زودی با ورا (با بازی آن سویج) مرموز روبرو می‌شود، که به نظر می‌رسد همه چیز را در مورد هویت واقعی او می‌داند.

۲۹. ماجراجویی تارزان در نیویورک (Tarzan’s New York Adventure)

کارگردان: ریچارد تروپ

ریچارد تروپ بازیگران: جانی ویسمولر، مائورین اوسالیوان، جانی شفیلد و …

جانی ویسمولر، مائورین اوسالیوان، جانی شفیلد و … محصول: ۱۹۴۲

۱۹۴۲ امتیاز متاکریتیک: –

یکی دیگر از مجموعه داستان‌های تارزان با نام ماجراجویی تارزان در نیویورک، تارزان، جین و شامپانزه را نشان می‌دهد که باید پس از ربوده شدن پسر توسط باک، رئیس سیرکی که تحت تاثیر مهارت‌های ذاتی او در ارتباط برقرار کردن با فیل‌ها قرار گرفته است، آن سوی اقیانوس اطلس پرواز کنند تا پسر را نجات دهند.

۳۰. ایزی رایدر (سبک سواران) (Easy Rider)

کارگردان: دنیس هاپر

دنیس هاپر بازیگران: پیتر فوندا، دنیس هاپر، جک نیکلسون و …

پیتر فوندا، دنیس هاپر، جک نیکلسون و … محصول: ۱۹۶۹

۱۹۶۹ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

ویات (با بازی پیتر فوندا) و بیلی (با بازی دنیس هاپر)، دو هیپی هارلی‌سوار، یک معامله‌ی مواد مخدر را در جنوب کالیفرنیا به اتمام رسانده و تصمیم می‌گیرند برای جستجوی حقیقت معنوی در سراسر کشور سفر کنند. در سفر خود، آن‌ها تعصب و نفرت ساکنان شهر کوچکی در آمریکا را تجربه می‌کنند و همچنین با افراد دیگری که به دنبال سبک زندگی متفاوت هستند ملاقات می‌کنند. پس از یک تجربه‌ی ترسناک مواد مخدر در نیواورلئان، این دو مسافر تعجب می‌کنند که آیا روزی راهی برای زندگی مسالمت‌آمیز در آمریکا پیدا می‌کنند؟

ایزی رایدر از جمله اولین فیلم‌هایی است که به صورت نمادین جنبش اعتراضی هیپی‌ها را به تصویر ‌کشید.

