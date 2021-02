فیلم‌های علمی تخیلی موجود در سرویس استریم نتفلیکس (Netflix) را بررسی کردیم و تعدادی از فیلم‌های برتر را در این مطلب آورده‌ایم.

ژانر علمی تخیلی یکی از بهترین ژانر‌های دنیای سینما است. این ژانر بسیار انعطاف‌پذیر‌ و گسترده‌تر از دیگر ژانرها بوده و به نویسندگان، فیلم‌سازان و بازیگران کمک می‌کند تا خلاقیت خود را بدون هیچ محدودیتی به فیلم اعمال کنند. تمام فیلم‌های علمی تخیلی می‌توانند عناصری از جمله اکشن، درام، ماجراجویی، عشق و عاشقی و راز و رمز در خود داشته باشند، بدون آن‌که اختلالی در ترکیب این عناصر ایجاد شود. اما این موضوع ممکن است در مورد ژانر‌های دیگر صادق نباشد. به طور خلاصه، ژانر علمی تخیلی می‌تواند برای هر نوع مخاطبی، چیزی برای گفتن داشته باشد.

باتوجه‌ به نکته ذکر شده، فیلم‌های علمی تخیلی موجود در سرویس استریم نتفلیکس را بررسی کردیم و تعدادی از فیلم‌های مناسب را در این مطلب آورده‌ایم. اگر دوست دارید یک فیلم خانوادگی را با کودکانتان تماشا کنید یا دوست دارید با دوستانتان به تماشای یک فیلم اکشن بنشینید و یا فیلم عجیبی را ترجیح می‌دهید که قبلا نظیرش را ندیده‌اید، در این مطلب مورد مناسبی را برای خود پیدا خواهید کرد.

۱. برف‌شکن (Snowpiercer)

کارگردان : جون هو بونگ

: جون هو بونگ نویسنده‌ها : جون هو بونگ، کلی مسترسون

: جون هو بونگ، کلی مسترسون بازیگران: کریس ایوانز، جیمی بل، تیلدا سوینتون

قبل از تماشای سریال برف‌شکن که از شبکه TBS پخش می‌شود، توصیه می‌شود که فیلمش با همین نام را هر چه زود‌تر تماشا کنید. این فیلم مربوط به آینده است، زمانی که یک آزمایش مربوط به اصلاحات آب و هوایی خوب پیش نمی‌رود و باعث نابودی تمام زندگی‌ها بر روی کره زمین می‌شود. تنها چندین نفر از گونه‌ی انسان از این نابودی نجات پیدا می‌کنند و با یک قطار جهانی به نام برف‌شکن سفر می‌کنند. با این‌حال همان شرارتی که باعث اختلاف‌های طبقاتی و تقسیمات زندگی انسان‌ها می‌شد، هنوز باقی است و در قطار برف‌شکن نیز یک اختلاف طبقاتی وجود دارد و مسافران به گروه‌هایی تقسیم شده‌اند. نهایتا تشدید درگیری بین طبقات، منجر به خشونت و کشف حقایق بسیار وحشتناکی می‌شود.

برف‌شکن تقریبا یک فیلم عالی و بی‌نقص است. این فیلم اکثر شرور‌ها و شیاطین جامعه و نیرو‌های اصلی که زندگی انسان‌ها را کنترل می‌کنند و حتی کسانی که خود را متمدن می‌نامند را نیز دربرمی‌گیرد. به دلیل طبیعت خطی و کشیده بودن قطار، فیلم‌برداری فیلم اکثرا یک نواخت است و با پیشروی قدم به قدم داستان، مخاطب و دوربین را مجبور به تماشا و تعقیب فیلم می‌کند.

اکشن و اتفاقات فیلم با یک روش منحصربه‌فرد، جذاب و گاها حال به هم زنی همراه است، اما در کل به صورت قدرتمندی گسترش می‌یابند زیرا موضوع اصلی فیلم درگیری‌های اجتماعی است. شیوه‌ی روایت داستان فیلم نیز بسیار جالب است، از بالا به پایین و از سطح به عمق. دیدن این فیلم شدیدن توصیه می‌شود.

۲. اوکجا (Okja)

کارگردان :‌ جون هو بونگ

:‌ جون هو بونگ نویسنده‌ها : جون هو بونگ، جان رانسن

: جون هو بونگ، جان رانسن بازیگران: آن سئو هیون، تیلدا سوینتون، استیون یون، جیک جیانهال، پل دینو، جیانکارلو اسپوزیتو، لیلی کالینز

اوکجا یکی از فیلم‌های مشهور در نتفلیکس است که بونگ جون هو در سال ۲۰۱۳ بعد از فیلم برف‌شکن آن را ساخت و به‌ صورت سنتی از سینما‌ها پخش شد. موضوع این فیلم به‌ نوعی صنعت کشاورزی مدرن و علوم ترکیبی مهندسی ژنتیک است. داستان این فیلم، علم را به طور افراطی و گاها تا حد مضحکی به تصویر می‌کشد و اصلا دستاورد‌های دنیای واقعی را نشان نمی‌دهد. اما فیلم یک درس اخلاقی بسیار مهمی دارد و آن این است که انسانی که بسیار مغرور شود و خود را خدا بداند، به‌ زودی انسانیت خود را از دست می‌دهد.

شخصیت اول فیلم اوکجا، یک حیوان بزرگ حاصل از مهندسی ژنتیک است که به طور طبیعی و ارگانیک به دست صاحبش میجا در کره‌ی جنوبی بزرگ شده است. از آن‌جایی‌که اوکجا منتخب حیوانات پرورش‌یافته است، کنگره‌ی چندملیتی میراندو (Mirando) قصد دارد اوکجا را پس بگیرد و او را به طور کامل مطالعه کند تا بتواند سرمایه‌گذاری در شرکت را افزایش داده و سهام شرکت را هم از نظر اقتصادی و هم از نظر کشاورزی بهبود بخشد. میجا با استفاده از فعالان حقوق حیوانات و افرادی که استخدام کرده و تمام تلاشش را می‌کند تا دوست حیوانش را برگرداند و با راه یافتن موضوع به رسانه اوضاع پیچیده‌تر می‌شود. این فیلم پیام اخلاقی مهمی دارد و دیدن آن به‌ ویژه به کسانی که مدافع حقوق حیوانات هستند و برای حیوانات می‌جنگند، توصیه می‌شود.

۳. عجیب‌الخلقه‌ها (Freaks)

نویسنده‌، کارگردان :‌ زک لیپوفسکی، ادمبی. استاین

:‌ زک لیپوفسکی، ادمبی. استاین بازیگران: امیل هیرش، بروس درن، گریس پارک، آماندا کرو، لکسی کالکر

فیلم عجیب‌الخلقه‌ها به کارگردانی زک لیپوفسکی و ادم بی. استاین یک نکته‌ی شگفت‌انگیز دارد. اما بهتر است آن را نگوییم و برای پایان این بخش نگه‌ داریم. زیرا هر چه با اطلاعات کمتری وارد داستان این فیلم شوید، برایتان جالب‌تر خواهد بود. اما بهتر است بدانید این فیلم یکی از بهترین فیلم‌های شخصیت‌محور علمی تخیلی و ترسناک در سال ۲۰۱۹ است.

لکسی کالکر در این فیلم اجرای فوق‌العاده‌ای را به نمایش گذاشته و نقش دختر ۷ ساله‌ای به نام کلوئی را بازی می‌کند. کلوئی همراه پدرش هنری که امیل هرش نقش او را اجرا کرده است، تمام عمرش را در خانه و به‌ دوراز دنیا زندگی کرده است. پدرش همیشه به کلوئی می‌گوید که دنیای بیرون خطرناک است اما کلوئی هرچه بیشتر بزرگ می‌شود بیشتر وسوسه می‌شود تا به دنیای بیرون پا بگذارد و نهایتا این کار را انجام می‌دهد.

حالا برویم سراغ دلیل اصلی اثرگذار بودن فیلم و جزئیاتی که احتمالا کمی از داستان فیلم را فاش خواهد کرد. بدون شک افراد بی‌شماری عاشق فیلم‌های ابرقهرمانی هستند که بودجه‌ی بزرگی برای ساخت آن‌ها صرف شده اما اگر می‌خواهید در این ژانر فیلمی با بودجه‌ی متوسط ببینید، قطعا دیدن فیلم عجیب‌الخلقه‌ها را به شما توصیه می‌کنیم. این فیلم پر از خلاقیت است و هم‌زمان که کلوئی در فیلم به‌ تدریج حقیقت‌های دنیایش را کشف می‌کند، فیلم با ایجاد کنجکاوی‌های اولیه در شما، باعث می‌شود بیشتر و بیشتر از حقایق فیلم آگاه شوید.

۴. یادآوری کامل (Total Recall)

کارگردان :‌ پائول ور هوون

:‌ پائول ور هوون نویسنده‌ها : رونال شوزت، دن اوبنن و گری گلدمن

: رونال شوزت، دن اوبنن و گری گلدمن بازیگران: آرنولد شوارتزنگر، ریچل تیکوتین، شارون استون، مایکل آیرونساید و رونی کاکس

اگر به دنبال یک فیلم علمی تخیلی قدیمی مربوط به دهه‌های ۸۰ یا ۹۰ هستید، فیلم یادآوری کامل قطعا برای شما مناسب خواهد بود. ستاره‌ی فیلم، آرونولد شوارتزنگر که یک کارگر ساختمان است ناگهان متوجه می‌شود که یک کلنی در مریخ او را ناخواسته به دنیای جاسوسی وارد کرده‌اند. این فیلم هم عجیب و پر از هیجان و هم خنده‌دار و ترسناک است. آرنولد شوارتزنگر در فیلم به زیبایی ایفای نقش کرده است. با این فیلم آماده‌ی سفر به مریخ باشید.

۵. پشت آسمان شهر (Beyond Skyline)

نویسنده‌، کارگردان :‌ لیام او دانل

:‌ لیام او دانل بازیگران: فرانک گریلو، جونی وستون، بویانا نواکوویچ، ایکو اوویس، یایان روهیان، آنتونیو فارگاس، لیندزی مورگان، بتی گابریل

فیلم پشت آسمان شهر، یکی از فیلم‌های خاص است. در واقع هرگز فکر نمی‌کردیم از میان تمام مجموعه فیلم‌ها، فیلم علمی تخیلی آسمان شهر (Skyline) که سال ۲۰۱۰ پخش شد، بتواند مجموعه مهمی باشد. با‌ این‌حال فیلم بعدی مجموعه یک فیلم جهانی بسیار هیجان‌انگیز و پر از ماجراجویی شد.

در داستان این فیلم موفق، موجودات فضایی خطرناک مغز‌ انسان‌ها را از سرهایشان بیرون می‌کشند. فرنک گریلو در فیلم نقش افسر پلیسی را بازی می‌کند که با پسرش جانی وستون اختلاف دارد. با حمله‌ی موجودات فضایی‌ این پدر و پسر برای نجات زندگی‌شان تقلا می‌کنند. پس از حمله‌ی موجودات فضایی‌، داستان فیلم با سرعت هرچه تمام‌تر از میان مکان و شخصیت‌ها عبور می‌کند. در واقع این داستان، از یک مجموعه کتاب علمی تخیلی به یک فیلم بلند تبدیل شده است. فیلمی که داستان آن از تونل‌های زیرزمینی در زیر دریای مدیترانه عبور کرده و به زمین‌های بایر هسته‌ای لس‌آنجلس می‌آید و از سفینه‌ی فضایی می‌گذرد و نهایتا به لائوس می‌رسد. نهایتا در لائوس مارک برای جنگ و مقابله با حمله‌ی موجودات فضایی، با شورشیان همکاری می کند.

فرنک گریلو قهرمان فیلم است که همیشه در یک دستش بچه و در دست دیگرش اسلحه‌ی فضایی دارد. آنتونیو فارگاس یک سرباز قدیمی ویتنام است که همه را با الفاظ رکیک مورد خطاب قرار می‌دهد. ایکو اوویس و یایان روهیان موجودات فضایی غول پیکر را نابود می‌کند. فیلم پشت آسمان شهر شاید مورد پسند هر کسی نباشد، اما اگر فیلم رده پایین دوست دارید، این فیلم به نویسندگی و کارگردانی لیام او دنیل، می‌تواند مناسب شما باشد.

۶. در سایه‌ی ماه (In the Shadow of the Moon)

نویسنده و کارگردان : جیم میکل

: جیم میکل بازیگران: بوید هالبروک، کلوپاترا کولمن، بوکیم وودباین

فیلم در سایه‌ی ماه ساخته‌ی جیم میکل یک فیلم علمی تخیلی، جنایی و ترسناک است که در نتفلیکس پخش شد و به‌ طورکلی فیلمی جذاب است که یک داستان علمی تخیلی عالی دارد. بوید هولدبروک در این فیلم نقش مأمور پلیسی را بازی می‌کند که وارد ماجراهای جنایی شده و گرفتار تغییراتی می‌شود که قرار است سال‌های باقی‌مانده‌ی زندگی‌اش را تعیین کند. این مأمور هم‌چنین درگیر سفرهایی تراژدیک و پیچیده در زمان می‌شود که به او فرصت نجات آینده‌ی کشور را می‌دهند. فیلم در سایه‌ی ماه یک درام جنایی جذاب و متعادل است. نکته‌ی ناخوشایند فیلم این است که گاها فیلم فکر می‌کند از مخاطب جلوتر است اما این‌گونه نیست. با این‌حال فیلمی جذاب و گیراست که از لحاظ فنی داستان سفر در زمان را به‌ خوبی پیاده کرده است و ارزش تماشا کردن دارد.

۷. ویژه‌ی نیمه‌شب (Midnight Special)

نویسنده و کارگردان : جف نیکولز

: جف نیکولز بازیگران: مایکل شنون، جوئل اجرتون، کیرستن دانست، ادام درایور، سم شپارد و جیدن مارتل

اگر فیلم‌های علمی تخیلی مستقل را که ساخته‌ی شرکت‌های بزرگ نیستند ترجیح می‌دهید، بهتر است فیلم ویژه‌ی نیمه‌شب را تماشا کنید. داستان این فیلم که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، در تگزاس (Texas) اتفاق می‌افتاد و راجع به یک پدر (مایکل شنون) است که متوجه می‌شود پسرش (جیدن مارتل) قدرت‌های ویژه‌ای دارد و مجبور می‌شود با او همراه شود. پدر و پسر هم توسط دولت و هم توسط یک فرقه دنبال می‌شوند و همکاری آن‌ها با چالش‌های مختلفی روبه‌رو می‌شود.

ادام درایور نقش یک تحلیلگر از آژانس امنیت ملی (NSA) را بازی می‌کند که توجهش به این پسر و قدرت‌های ویژه‌اش جلب شده است. با این‌که داستان فیلم یک داستان ابرقهرمانی به نظر می‌رسد، اما کارگردان نیکولز یک رویکرد واقع‌گرایی و منطقی را به فیلم و داستان آن اعمال کرده است. این فیلم یکی از فیلم‌های جشنواره‌ی ساندنس (Sundance) است که با اجراهای درخشان بازیگران و جلوه‌های ویژه‌ی مینیمالیست (minimalist)، بیشتر از صحنه‌ها و خود داستان بر روی شخصیت‌‌ها تمرکز می‌کند و مایکل شنون به‌ عنوان یک پدر، یک اجرای پراحساس را به نمایش گذاشته است.

