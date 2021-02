پس از فیلم «منک» دیوید فینچر قصد دارد در ادامه‌ی همکاری‌اش با نتفلیکس فیلم «قاتل» (The Killer) را برای این سرویس آنلاین بسازد.

در کارنامه‌ی دیوید فینچر فیلم‌های موفقی مانند «مورد عجیب بنجامین باتن» و منک به چشم می‌خورد؛ آثاری که هم مورد توجه منتقدان قرار گرفته‌اند و هم عموم فیلم‌بین‌ها از تماشای آن‌ها راضی بوده‌اند. اما اغلب سینمادوستان فینچر را به خاطر فیلم‌های تریلر و درام معمایی‌اش دوست دارند و بازگشت او به این سبک با فیلم قاتل خبر خوشحال کننده‌ای است. این کارگردان پنجاه‌وهفت ساله قصد دارد بر اساس کمیک‌بوک (رمان گرافیکی) «قاتل» نوشته‌ی الکسیس نولنت فیلم بلند داستانی با همین نام برای نتفلیکس بسازد.

فیلم‌های دیوید فینچر از بدترین تا بهترین

قاتل، داستان آدمکش خونسردی را روایت می‌کند که دچار عذاب وجدان می‌شود و احساسات لطیف انسانی به سراغ او می‌آیند. تهیه‌کنندگی این فیلم به سین چافین، همسر دیوید فینچر سپرده شده و بر اساس گزارش هالیوود ریپورتر و ددلاین مایکل فاسبندر هم برای ایفای نقش شخصیت اصلی با نتفلیکس به توافق رسیده است.

فینچر با فیلم‌های روان‌شناختی همانند «زودیاک» و «هفت» توانمندی خود در تصویرگری داستان‌های جنایی با محوریت قاتل‌های زنجیره‌ای را ثابت کرده است. این فیلم‌ساز برنده‌ی جایزه‌ی گلدن گلوب و بفتا طی سال‌های فعالیتش همواره تأثیرات قابل‌توجه‌ای بر جریان‌های حاکم بر دنیای سینما و تلویزیون داشته است. جدای از فیلم‌های قدیمی او که باعث تحول آثار تریلر و روان‌شناختی شدند، پس از فیلم «شبکه‌ی اجتماعی» در سال ۲۰۱۰ شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از فیلم‌های زندگی‌نامه‌ای بودیم که به‌جای تمرکز بر تصویرگری جزء به جزء زندگی افراد، به دنبال نشان دادن سویه‌های مختلف مشاغل، سیاست، تکنولوژی‌های جدید و موضوعاتی تازه و متناسب با دنیای امروز از زوایه دید افراد مهم بودند. پس از آن فینچر با فیلم «دختر گمشده» در سال ۲۰۱۴ باعث شد فیلم‌سازان دیگری هم به سراغ روایت داستان‌هایی بر اساس خشونت پنهان زنانه بروند و حتی تأثیر این فیلم در دنیای تلویزیون و بر سریال‌هایی همچون «دروغ‌های کوچک بزرگ» نیز مشهود است.

منک به عنوان جدیدترین ساخته‌ی فینچر در ۱۴ آذر (۴ دسامبر ۲۰۲۰) از نتفلیکس پخش شد و انتظار می‌رود در فصل جوایز پیش رو در اغلب شاخه‌ها‌ی فنی و رشته‌ی بهترین کارگردانی شاهد موفقیت آن باشیم.

