۱۵ لباسی که بتمن در سینما و تلویزیون پوشیده است

لباس بتمن اصلی‌ترین و مهم‌ترین دارایی و ابزار او است. باید در عین هراس‌انگیز و مستحکم بودن، راحت و فرز باشد و به این قهرمان شنل‌پوش اجازه دهد تا حرکات رزمی و ضربات مرگبارش را روی سر خلافکاران و جنایتکاران خراب کند. در کنار تمام این ویژگی‌ها، لباس بتمن باید متناسب با فیلمی باشد که در آن حضور دارد. حس و حال فیلم ساخته شده تأثیر مستقیمی روی رنگ و فرم و ابعاد مختلف لباس بتمن می‌گذارد.

از رونمایی بتمن رابرت پتینسون مدتی می‌گذرد و هواداران بی‌شمار بروس وین با دیدن تریلر آن حسابی ذو‌ق‌زده شدند. این بهانه‌ای شد تا لباس‌های بتمن در سینما را از بدترین تا بهترین رده‌بندی کنیم.

۱۵. لباس بتمن در سریال بتمن و رابین سال ۱۹۴۹

رابرت لاوری در این سریال ساخت دهه‌ی چهل میلادی نقش بتمن را بازی می‌کرد. درست است که بیشتر از ۷۰ سال می‌گذرد، ولی واقعا نقابش را خیلی بد طراحی کردند. نه سوراخ چشم‌ها جای درستی قرار داشت و نه گوش‌ها خوب جا گرفته بودند.

نماد بتمن روی سینه‌ی لباس هم که دیگر نیاز به گفتن ندارد. همه چیز شبیه یکی از این لباس‌هایی است که با قیمت ناچیز در مغازه‌ها می‌فروشند و دست بچه‌ها می‌دهند.

۱۴. لباس بتمن در سریال بتمن ۱۹۴۳

لباسی که به تن لوییس ویلسون کردند از مشکلاتی مشابه لباس لاوری رنج می‌برد، ولی با اینکه ۶ سال از آن قدیمی‌تر بود، لوگوی بتمن روی سینه‌اش را خیلی بهتر طراحی کرده بودند. کمربند تجهیزاتش هم کاربردی‌تر و جذاب‌تر به نظر می‌رسید. اگرچه همینش باعث دردسر شد.

در یکی از صحنه‌های فیلم که بتمن سر و ته آویزان شده، می‌توانید پاکت سیگارهای لوییس ویلسون را ببیندی که از جیب‌های همین کمربند بیرون می‌افتد.

۱۳. بتمن و رابین: زره یخی

بتمن‌هایی که جوئل شوماخر ساخت هرکدام دو ست لباس داشتند، آن هم فقط به دلیل اینکه اسباب‌بازی‌های مرتبط به فیلم در مدل‌های مختلف تولید شوند و فروش بیشتری پیدا کنند.

این لباس جایگزین در فیلم بتمن و رابین که به لباس یخی معروف شده، برای زمانی بود که بروس، دیک و باربارا می‌خواستند با مستر فریز مبارزه کنند و جلوی او را در دستیابی به اهدافش بگیرند. در واقع این لباس را طراحی کرده بودند تا تحمل حملات مستر فریز و سرمای طاقت‌فرسای آن را داشته باشد. ولی واقعا با سلیقه‌ی بدی طراحی شده بود و با دیدنش نمی‌دانستید چه واکنشی نشان دهید.

۱۲. بتمن برای همیشه: لباس دوم

بعد از اینکه ریدلر انبوهی از لباس‌های بتمن را نابود می‌کند، بروس وین باقیمانده‌ی تجهیزاتش را به کار می‌گیرد تا لباسی طراحی کند و به نبرد نهایی با دشمنانش برود.

نتیجه‌اش لباسی ساده و سیاه شد که هیچ ظرافت و جذابیت خاصی نداشت و به نظر می‌رسید چیزی است که بروس وین امکان ندارد سراغش برود. ولی خب همان‌طور که گفتیم حضور این لباس‌های مختلف در فیلم‌های شوماخر توجیه اقتصادی داشتند.

۱۱. بتمن و رابین: لباس اصلی

این لباس تلفیقی بود از دو تا از لباس‌های بتمن برای همیشه و مدل و طراحیش جوری بود که جزو بدنام‌ترین لباس‌های بتمن قرار گرفت. هنوز هم هیچکس نمی‌داند چرا برای لباس بتمن نوک سینه طراحی کردند و چنین تصویر عجیب و زننده‌ای را به مخاطبان سینما نشان دادند.

لباس بتمن در بتمن و رابین چیزی بود که کلکسیون شکست‌های فیلم شوماخر را تکمیل می‌کرد و برای سال‌ها استودیوها را ترساند که سراغ ساخت فیلمی درباره‌ی بتمن بروند. پوشیدنش دردسر زیادی هم برای جرج کلونی داشت. وزن خود لباس نزدیک ۳۰ کیلو بود و نقاب و شنل که به هم متصل بودند وزنی معادل ۱۸ کیلوگرم داشتند.

۱۰. بتمن علیه سوپرمن: لباس کابوس بتمن

در بتمن علیه سوپرمن لحظه‌ای وجود دارد که در آن بروس وین طی کابوس یا تصویری ذهنی از آینده‌ای محتمل، زمینی ویران را می‌بیند که تحت سلطه‌ی سوپرمنی شرور و پلید قرار گرفته.

لباس بتمن در اینجا همان لباسی است که در فیلم‌های جهان سینمایی دی‌سی می‌پوشد،‌ منتهی کت بلندی رویش پوشیده و عینک ایمنی به چشم زده، و البته سلاح هم به دست می‌گیرد. یکجورهایی زیاده‌روی بود ولی به هر حال در کابوس و فضای ذهنی بتمن می‌گذشت و کسی نمی‌تواند ایراد زیادی از آن بگیرد.

۹. بتمن علیه سوپرمن: لباس زرهی بتمن

وقتی زمان رویارویی بتمن با سوپرمن فرا رسید، بروس لباسی مخصوص برای خودش طراحی کرد که با استفاده از کریپتونایت بتواند از قدرت خداگونه‌ی سوپرمن بکاهد و او را شکست دهد. زرهی که بتمن در مبارزه با سوپرمن به تنش کرده ضخیم و مستحکم و غیرقابل نفوذ است و آن را با الهام از لباسی که در کمیکی از فرانک میلر دیده بودیم، طراحی کرده‌اند.

این زره به بتمن این فرصت را داد تا مقابل سوپرمن بایستد و مبارزه‌ای جانانه تحویلش دهد. البته که با کشف نقطه ضعف سوپرمن و تأثیری که کریپتونایت روی او می‌گذارد، نصف قضیه حل شده بود.

۸. لیگ عدالت: لباس تاکتیکی بتمن

با زره و تسلیحات ارتقا یافته و عینک محافظ پرواز، این لباس بتمن به نوعی پیشرفته‌ترینش در حوزه‌ی تکنولوژی و گجت‌ها به حساب می‌آمد. لباسی که مخصوص مبارزه با موجودات بیگانه طراحی شده بود تا بروس بتواند با کمک آن جلو حمله‌ی نیروهای متخاصم را به زمین بگیرد.

لباس تاکتیکی بتمن به نسب زرهی که مقابل سوپرمن به تنش کرد، جمع‌وجورتر بود و بیشتر به تنش می‌نشست، ولی گزینه‌ی خیلی خوبی برای مبارزه با استپن‌ولف و ارتشش به حساب می‌آمد.

۷. بتمن برای همیشه: لباس اصلی

بعد از دو فیلم بتمنی که تیم برتون با بازی مایکل کیتون ساخت، ول کیلمر لباس این قهرمان را به تنش کرد و در فیلم جول شوماخر حاضر شد.

به گفته‌ی شوماخر، لباسی که در این فیلم برای بتمن طراحی کرده بودند الهام‌گرفته از یونان باستان بود و یکسری ویژگی‌های عجیب و غریبش نیز به خاطر همین قضیه بود. ولی با این حال نکات مثبتی هم داشت و تغییراتی که در لباس بتمن داده بودند جالب به نظر می‌رسید. مثلا نماد خفاش روی سینه‌ی بتمن که در فیلم‌ها برتون زردرنگ بود، اینجا کمتر توی چشم می‌آمد و کمربند ابزارآلاتش را هم با طراحی جدیدی ساخته بودند.

۶. لباس آدام وست

قبل از اینکه تیم برتون بیاید و نسخه‌ی سینمایی بتمن را بسازد، این آدام وست بود که با سریال دهه‌ی ۶۰ بتمن تصویری آشنا از این قهرمان‌ شنل‌پوش به مردم نشان داد. این لباس رنگ روشن‌تری داشت و شنلش هم کوتاه بود تا پای آدام وست به آن گیر نکند.

لباس آدام وست برای نسلی که آن سال‌ها به تماشای تلویزیون می‌نشستند تنها نمونه‌ی تصویری بتمن بود و هوادارانش یاد آن را برای همیشه در فرهنگ عامه گرامی داشتند.

۵. لباس بتمن بازمی‌گردد

در بتمن بازمی‌گردد بروس را در حالی می‌بینیم که حسابی پا گرفته و انقدر در مبارزه‌ی با جرم و جنایت حرفه‌ای شده که حالا در غار معروفش یک عالمه لباس بتمن دارد.

لباس بتمن در این فیلم تفاوت زیادی با فیلم اول برتون نداشت، ولی تغییراتی در آن داده بودند تا انعطاف بیشتری داشته باشد، و البته شنلش هم اینبار قابلیت کایت‌سواری داشت.

۴. لباس بتمن سال ۱۹۸۹

وقتی بتمن تیم برتون در سال ۱۹۸۹ اکران شد، هواداران این قهرمان بالاخره توانستند اولین نسخه‌ی سینمایی او را روی پرده ببینند. لباس بتمن در این فیلم تماما سیاه بود و روی سینه‌اش نماد خفاش را با پس‌زمینه‌ای زرد حک کرده بودند. ولی مشکل اصلیش حرکات گردن بود.

لباس را جوری طراحی کرده بودند که مایکل کیتون نمی‌توانست سرش را آزادانه بچرخاند و مجبور بود هربار برای نگاه کردن به اطراف، کل بالاتنه‌اش را تکان دهد. گویا لباس مشکل دیگری هم داشته که البته به نفع کیتون تمام شده. طبق گفته‌ی کیتون، وقتی او ماسک بتمن را روی سرش می‌گذاشته صدای اطراف را نمی‌شنیده و همین حسی از تنگناهراسی به او میداده که برای بازی در نقش بتمن مناسب بود. کیتون می‌گوید: «وقتی لباس را می‌پوشیدم کاملا توی خودم می‌رفتم، و این چیزی بود که واقعا می‌خواستم. حسی بود که به نظرم به بروس وین می‌خورد.»

وقتی قرار بود لباس بتمن را برای این فیلم طراحی کنند، تیم برتون به همه گفته بود که به هیچ عنوان از پارچه‌های چسبان استفاده نکنند و مثل کمیک‌ها برای بتمن لباس زیر روی لباس اصلی نگذارند، چون حس می‌کرد اینطوری بتمن تهدیدآمیز نخواهد بود.

از طرفی باب رینگ‌وود، طراح لباس فیلم در آن زمان گفته بود که سر و شکل دادن به لباس بتمن برایش کار سختی بوده چون در کمیک‌ها بتمن را به عنوان مردی چهارشانه و عضلانی می‌بینیم، در حالی که مایکل کیتون مردی با بدنی معمولی بود. ولی تیم برتون منطق جالبی برای انتخاب او داشت.

برتون می‌گفت: «اگر یکی بدنی عضلانی و چهارشانه مثل بروس وین کمیک‌ها داشته باشد، دیگر چه نیازی دارد لباس بتمن بپوشد؟» این ایده که یک آدم با ظاهر و بدنی معمولی تبدیل به قهرمانی خودسر شود، به نظر برتون جالب‌تر می‌آمد. «بتمن یک ابرقهرمان خیلی مدرن است. آدمی است که با مشکلاتی درونی سروکار دارد و شخصیتی دوگانه از خودش بروز می‌دهد.»

لباس بتمن تیم برتون شاید کاربردی‌ترین لباس بتمن نباشد، ولی مسلما یکی از مشهورترین‌ها است که خیلی از طراحی‌های بعدی با الهام از آن ساخته شدند.

۳. لباس بتمن آغاز می‌کند سال ۲۰۰۵

لباس بتمن آغاز می‌کند کریستوفر نولان طراحی ملموس و جسورانه‌ای داشت و سعی شده بود تا جای ممکن واقعی به نظر برسد. سعی کردند با مهندسی معکوس بفهمند که در زندگی واقعی چطور می‌توان ابزارآلات و تجهیزات و لباس بتمن را طراحی کرد و ساخت.

بروس با کمک بخش تحقیقات و توسعه‌ی شرکت وین که تحت مدیریت لوشس فاکس بی‌نظیر و نابغه است، لباس مخصوصی را که از قبل در آنجا طراحی شده را برمی‌دارد و سعی می‌کند مولفه‌های دلخواهش را به آن اضافه کند تا یک لباس بتمن شکیل و درست و حسابی به وجود بیاید. مرحله به مرحله با شکل‌گیری ایده‌ها و اجزا مختلف لباس بتمن آشنا می‌شویم و این خودش از بخش‌های جذاب فیلم است.

لباس بتمن در فیلم نولان شخصیت منحصر به فرد خودش را داشت. کریستین بیل گفته بود وقتی لباس بتمن را می‌پوشید، دیگر نقش بروس وین را بازی نمی‌کرد و کاملا به شخصیتی دیگر تبدیل می‌شد و می‌خواست این دوگانگی بتمن/بروس وین را به بهترین شکل ممکن نشان دهد. در روز اول فیلم‌برداری در لباس بتمن، کریستین بیل لباس را تمام مدت روی تنش نگه داشت تا کاملا به آن عادت کند. البته دو نفر همیشه دنبال او بودند تا مراقب باشند آسیبی به لباس نرسند. این دو نفر در تمام مدت فیلم‌برداری این وظیفه را بر عهده داشتند.

البته ساخت این لباس برای گروه تولید زحماتی داشت. برای اینکه کامل با تن و بدن کریستن بیل جور در بیاید، در ابتدا ماکتی از بدن بیل ساختند و لباس را روی آن قالب کردند. ولی خیلی از اجزا و قطعات این لباس و تجهیزات بتمن در این فیلم، الهام‌گرفته از تجهیزات نظامی هستند. همان‌طور که در خود فیلم هم به آن اشاره می‌شود.

نکته‌ی جالبی که در پشت صحنه‌ی فیلم و در زمان پیش‌تولید و انتخاب بازیگر بتمن رخ داد، حضور ماسک بتمن ول کیلمر بود. گویا برای انتخاب بازیگر بروس وین، تعدادی بازیگر تست داده بودند که در میانشان چهره‌های آشنایی مثل کیلین مورفی و جیک جیلنهال و هنری کویل به چشم می‌خورد. بخشی از این تست‌ها مستلزم این بود که بازیگرها لباس بتمن را بپوشند و دیالوگ بگویند، و برای این تست‌ها از ماسکی استفاده شد که ول کیلمر در بتمن برای همیشه می‌پوشید و گروه تولید به همین منظور از انبار بیرونش آورده بودند.

۲. بتمن علیه سوپرمن: لباس اصلی سال ۲۰۱۶

لباس بن افلک در جهان سینمای دی‌سی از دنیای کمیک‌ها وام گرفته. از لباس همیشگی و قدیمی بتمن در کمیک‌ها که به رنگ خاکستری و یک‌تکه بود گرفته تا لباسی که فرانک میلر در «بازگشت شوالیه‌ی تاریکی» طراحی کرد.

بتمن در این لباس ابزاری تعبیه کرده که صدایش را تغییر دهد و کلفت‌تر کند تا شناسایی نشود. این ایده‌ای بود که کوین اسمیت، کارگردان و از دوستان بن افلک به او پیشنهاد داد چرا که حس می‌کرد صدای اصلی بن افلک برای بتمن کمی زیر است و آن بمی لازم را ندارد.

این لباس هیچ زرق و برق اضافه‌ای ندارد و به بهترین شکل ممکن ساخته شده. کاملا مناسب قهرمان تاریک گاتهام که می‌خواهد در سایه‌ها حرکت کند و دیده نشود. نه خبری از نمادهای رنگین است و نه گجت‌های پر سر و صدا. کاربردی است و چشم‌نواز و انعطاف‌پذیر و به بتمن اجازه می‌دهد تا دشمنانش را حسابی غافلگیر کند و تک تک آن‌ها را با ضرباتی مهلک از پا در بیاورد.

مایکل ویلکینسون، طراح لباس فیلم تعمدا از به کارگیری قطعات زرهی و مستحکم خودداری کرد و لباس بتمن را از پارچه ساخت، چرا که می‌گفت: «قدرت بتمن ما از لباس و تجهیزاتش نمی‌آید، قوای بدنی فوق‌العاده و مهارت‌های مبارزه‌ی حیرت‌انگیزش است که از او چنین قهرمان بزرگی ساخته.»

گویا بن افلک خیلی از این لباس خوشش آمده بود و بعد از فیلم‌برداری پرسیده بود که می‌تواند آن را برای خودش نگه دارد یا نه. تهیه‌کننده‌ها هم گفتند چرا نمی‌شود، ولی باید صد هزار دلار در ازای آن پرداخت کنی. بن افلک هم بیخیال قضیه شد و به جایش با لباس عکس گرفت.

۱. لباس بتمن در شوالیه‌ی تاریکی (۲۰۰۸) و شوالیه‌ی تاریکی برمی‌خیزد (۲۰۱۲)

بروس وین بعد از اینکه یک سال به مبارزه‌ی با جرم و جنایت مشغول شد به یک آنارشیست خطرناک برخورد که سطح جدیدی از مبارزه را می‌طلبید. برای همین تصمیم گرفت تغییراتی در لباس قبلی بدهد و بخش‌های مهمی از آن را ارتقا دهد.

به منظور این کار او تصمیم گرفت محافظت بیشتر را فدای انعطاف‌پذیری کند. حالا لباس از قطعات بیشتری تشکیل می‌شد و به بتمن اجازه می‌داد تا هم سرش را راحت‌تر بگرداند، هم در اجرای حرکات رزمی آزادی عمل بیشتری داشته باشد.

البته اینکه لباس بتمن راحت‌تر و انعطاف‌پذیرتر باشد، خواسته‌ی مستقیم نولان بود که آن را در فیلم‌نامه آورد و در منطق داستان گنجاند. این لباس برای کریستین بیل هم راحت‌تر بود و به او اجازه می‌داد با فراغ بال بیشتری بازی کند و حس بگیرد. برای ساخت این لباس از ۲۰۰ قطعه‌ی مجزا استفاده کردند تا مفاصل و اعضای بدن بتمن آزادی عمل کافی را برای مبارزات و حرکات مختلف داشته باشد.

لباس شوالیه‌ی تاریکی واقعا ویژه و چشم‌نواز بود و هربار نگاهش می‌کنید لذت می‌برید. هم کاربردی است هم باحال و هیجان‌انگیز. در هر پوستر و عکس فیلم حسابی می‌درخشد و نگاه‌ها را به خودش جلب می‌کند.

