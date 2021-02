گاها فیلم‌هایی که بر اساس کمیک‌ها ساخته شده‌اند نیز می‌توانند صحنه‌های بسیار ترسناکی داشته باشند و فیلم‌های مارول هم از این ماجرا مستثنا نیست. فیلم‌های مشهور شرکت مارول مثل فیلم تیغه (Blade) در سال ۱۹۹۸، ثابت کرده‌اند که صرفا یک فیلم ابرقهرمانی کلیشه‌ای نیستند که در آن قهرمان‌ها در صحنه‌های کامپیوتری همه‌ی دشمنان را از پیش رو برمی‌دارند و دنیا را نجات می‌دهند. بلکه فیلم‌های مارول گاها می‌توانند آزاردهنده، دلهره‌آور و ترسناک باشند. مخاطب معمولا از شخصیت‌هایی مانند بتمن، مبارز چریکی که دشمنان ترسناک را شکار می‌کند، کمی انتظار ترسناک بودن دارد. با این‌حال شخصیت‌های فیلم‌های مارول نیز گاها به شکل ترسناکی ظاهر می‌شوند که مختص فیلم‌های ترسناک است.

در این مطلب فهرستی از ترسناک‌ترین صحنه‌های فیلم‌های مارول را که مو به تنتان سیخ می‌کند، فهرست کردیم. صحنه‌ها بر اساس سال انتشار فیلم‌ها مرتب شده‌اند و برخی فیلم‌هایی که قبل از دنیای مارول منتشر شده‌اند نیز در فهرست وجود دارند.

۱. صحنه‌ی حمام خون در فیلم تیغه (Blade)

محصول: ۱۹۹۸

فیلم تیغه یکی از موفق‌ترین فیلم‌های مارول در ژانر ترکیبی اکشن و ترسناک بود که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد. تماشای وسلی اسنایپس و کشته‌ شدن خون‌آشام‌ها به دست او، هم جالب است و هم گاها ترسناک. در صحنه‌ی آغازین فیلم تیغه، وسلی اسنایپس به یکی از کلوپ‌های زیرزمینی خون‌آشام‌ها وارد می‌شود.

این صحنه، یکی از بهترین صحنه‌های معرفی شخصیت در فیلم‌های مارول است و درحالی‌که مضمون بزرگسال و ترسناک فیلم را نشان می‌دهد، مهارت‌های مبارزه‌ی شخصیت بلید (Blade) را به تصویر می‌کشد. در این صحنه که نوعی حمام خون در جریان است و از سقف کلوپ بر روی صدها خون‌آشام خون می‌بارد، بلید قدرت مبارزه و مشت‌زنی خود را به رخ می‌کشد. این صحنه‌ی فیلم تیغه، هم مهیج و هم وحشت‌آور است. در واقع ایجاد تعادل میان مهیج بودن و وحشتناک بودن یک صحنه، کار سختی است اما کارگردان استفن نورینگتون (Stephen Norrington) و نویسنده‌ی فیلم دیوید اس. گویر (David S. Goyer) استادانه آن را به اجرا در آوردند.

۲. احیای خون‌آشام پس از سوختن در فیلم تیغه

در فیلم تیغه، نور خورشید و آتش برای یک خون‌آشام مرگبار هستند. یکی از خون‌آشام‌های خشن در فیلم به اسم کوئین با بازی دونال لوگ نیز در آتش می‌سوزد.

دو متخصص در یک آزمایشگاه پزشکی که ان بوشه رایت و تیم گینی نقش آن‌ها را بازی کرده‌اند، در حال بررسی جسد کوئین هستند. اما ناگهان جسد سیاه و سوخته کوئین زنده می‌شود، گلوی افراد را می‌درد و خون آن‌ها را می‌خورد و مخاطب زهر ترک می‌شود. این‌که کوئین در فیلم نمی‌تواند بمیرد شاید جالب و خنده‌دار باشد اما صحنه‌ی زنده شدن او پس از سوختن، بسیار ترسناک و دلهره‌آور است.

۳. ملاقات با ریپر (Reaper) در فیلم تیغه ۲ (Blade II)

محصول: ۲۰۰۲

کارگردان فیلم گیرمو دل تورو، فیلم تیغه ۲ و مخصوصا صحنه‌ی آغازین و وحشتناک آن را، به خوبی ساخته است.

مقدمه‌ی فیلم، و صحنه‌ی معرفی شرور بزرگ نوماک (Nomak) که لوک گاس نقش او را بازی کرده است، بسیار جالب است. در یک مرکز اهدای خون کهربایی رنگ در اروپای شرقی، خون‌آشام‌ها اهداکننده‌های بی‌خبر را به خون‌آشام تبدیل می‌کنند. نوماک با یک هودی ظاهر می‌شود و فاش می‌کند که او یک خون‌آشامی به نام ریپر است که به صورت ژنتیک دست‌کاری شده است. ریپر قبل از این که فیلم به قسمت نوشته‌ها و معرفی‌ها وارد شود، چانه‌اش از وسط باز می‌شود و زبان شلاق مانندش از چانه‌اش بیرون می‌زند. این مقدمه‌ی ترسناک، خبر از ترس و وحشتی عمیق‌تر در دنیای فیلم تیغه را می‌دهد.

۴. خانه‌ی درد در فیلم تیغه ۲

در فیلم تیغه ۲، بلید مجبور می‌شود برای از بین بردن نوماک و دارودسته‌ی خطرناکش، با دشمنان خود که در واقع گروهی خبره از خون‌آشام‌ها هستند، همکاری کند. در جست و جوی نوماک، بلید و گروه بلاد پک به یک لانه‌ی پر از فساد متعلق به خون‌آشام‌ها وارد می‌شوند. این صحنه، یکی از آزاردهنده‌ترین و وحشتناک‌ترین صحنه‌های فیلم‌هایی است که بر اساس کمیک‌ها ساخته شده‌ است.

خانه‌ی درد جایی است که هر گندکاری در آن رخ می‌دهد. خون‌آشام‌ها به عیاشی و خوش‌گذرانی می‌پردازند و یا پوست‌های پشتشان را سلاخی می‌کند. این صحنه از فیلم، یک تصویر سادیسمی از موجوداتی جاودان و وحشی را نمایش می‌دهد که درد را به خودشان می‌چشانند و برخی از آن‌ها هیچ دردی احساس نمی‌کنند. این صحنه هم عجیب است و هم وحشتناک. آمدن ریپر و راه رفتن او روی دیوارها، صحنه را بیش از پیش وحشتناک می‌کند. در اوج صحنه، یک جنگ با اسلحه‌ها و شمشیرها درمی‌گیرد. یکی از افراد گروه بلاد پک زخمی شده و بر زمین می‌افتد و در حالی که دارد به یک خون‌آشام تبدیل می‌شود، خون‌آشام‌های ریپر سرش را با شمشیر قطع می‌کنند.

۵. صحبت‌های نورمن آزبورن با خودش در فیلم مرد عنکبوتی (Spider-Man)

محصول: ۲۰۰۲

هیچ چیز بهتر از صحبت‌های اثرگذار و ترسناک ویلم دفو در یک فیلم نیست.

در فیلم مرد عنکبوتی به کارگردانی سم ریمی (Sam Raimi) و به کمک شخصیت نورمن آزبورن با بازی ویلم دفو، جزئیات کمیک و به خصوص صحبت‌های شرور به زیبایی نمایش داده شده‌اند. هم‌زمان که آزبورن دارد به گرین گابلین تبدیل می‌شود، شخصیت واقعی و رنجور او، بر خود سالم‌ترش در آینه پرخاش می‌کند و بر سر او فریاد می‌کشد. در واقع تمام صحنه‌های گرین گابلین آدم را زهر ترک می‌کند، اما این مواجهه اولیه‌ی او با نفس هشدار دهنده‌اش، واقعا اثر گذار است.

۶. حمله‌ی دکتر اختاپوس در فیلم مرد عنکبوتی ۲ (Spider-Man 2)

محصول: ۲۰۰۴

سم ریمی تمام چیزهایی که در طول ساخت سه فیلم ترسناک مرده شریر (Evil Dead) یاد گرفته بود، در این صحنه از فیلم زیبای مرد عنکبوتی ۲ به نمایش گذاشت. این صحنه مشهور و ماندگار، بیشتر به یک صحنه از فیلم ترسناک شبیه است تا یک فیلم ابرقهرمانی هیجان‌انگیز.

دکتر اختاپوس بر روی یک تخت، بی‌حرکت خوابیده است و یک تیم جراحی در تلاش‌اند تا بازوهای فلزی متصل به بدن او را، از بدنش جدا کنند. اما این بازوهای فلزی اهداف دیگری در سر دارند. بازوها زنده می‌شوند و تمام دکترهای حاضر در اتاق عمل را با خشونت ملایم که فیلم را برای رده سنی نوجوان مجاز کند، به قتل می‌رسانند. با این حال این صحنه یکی از صحنه‌های دلهره‌آور فیلم است. ریمی و همکارانش با استفاده از عواملی مانند تصویر بریدن بازوها، زاویه‌ی دید بازوهای فلزی هنگام کشتن دکترها و استفاده استثنائی از جلوه‌های کاربردی دوربین، این صحنه را در ترسناک‌ترین حالت ممکن ساخته‌اند.

۷. هالک در برابر بیوه‌ی سیاه در فیلم انتقام جویان (The Avengers)

محصول: ۲۰۱۲

هالک در فیلم‌های دنیای مارول معمولا یک قهرمان نمایش داده می‌شود. اما گاها خشم و کج خلقی او بر شخصیت دیگرش بروس بنر با هنرنمایی مارک رافلو غلبه می‌کند و هالک به هیولایی خشن و غیر قابل مهار تبدیل می‌شود. این صحنه‌ی کوتاه اما بیاد ماندنی از فیلم انتقام جویان، نهایت خشم و غضب هالک را به تصویر می‌کشد.

هالک فریاد می‌زند: «زندگی تو؟!» و سپس بیوه‌ی سیاه را در هلی کریر دنبال می‌کند و بر سرش آوار می‌ریزد. این صحنه در اولین فیلم انتقام جویان، از دنیای سینمایی مارول فراتر رفته است. این صحنه مانند یک فیلم ترسناک کوچک است که در عمق یک فیلم چند بخشی مخفی شده و دست کمی از فیلم‌های ترسناک و وحشتناک ندارد.

۸. حمله‌های روحی تونی استارک ناشی از اختلال اضطراب پس از سانحه در مرد آهنی ۳ (Iron Man 3)

محصول: ۲۰۱۳

فیلم مرد آهنی ۳ دنباله‌ی داستان تونی استارک در فیلم انتقام جویان است و بر روی احساسات روحی تونی استارک پس از تجربه‌ی نزدیک به مرگ او در جنگ نیویورک با لشکر فضایی لوکی را بررسی می‌کند.

در یکی از صحنه‌های این فیلم، تونی استارک در روز روشن در یکی از رستوران‌های شهر ملیبو است که پسر کوچکی او را آزار می‌دهد. این آزار باعث بروز حملات روحی او می‌شود و این صحنه را به یک صحنه‌ی دلهره‌آور مشابه صحنه‌های فیلم‌های ترسناک دهه‌ی ۸۰ تبدیل می‌کند.

۹. کابوس‌های لوگان در فیلم ولورین (The Wolverine)

محصول: ۲۰۱۳

اولین فیلم ولورین ساخته‌ی جیمز منگولد، کمی ناهموار اما با ارزش است و کارگردان در فیلم، جهش یافته‌های جاودان را وارد قلمروهای ناشناخته و غنی از احساسات کرده است. فیلم ولورین در واقع، جنبه‌های روحی و روانی شخصیت ولورین را که عضوی از گروه مردان ایکس (X-Men) است، بررسی می‌کند و تمرکز فیلم به طور ویژه‌ای بر روی این موضوع است که چگونه ولورین برای نجات دنیا مجبور شد جین گری، زنی را که عاشقش بود، به قتل برساند.

شخصیت جین گری توسط فمکه جانسن در فیلم ولورین ایفای نقش شده است. فیلم ولورین این سوال را می‌پرسد که یک قهرمان برای نجات دنیایی که آدم‌هایش از او متنفر هستند و از او می‌ترسند، چه بهای روحی و روانی باید بپردازد؟ جواب سوال این است که این شخصیت گه‌گاه با تخیلات جین تسخیر می‌شود. این تخیلات ابتدا به صورت یک رویا سراغ قهرمان می‌آیند و سپس سریعا و به طور ترسناکی تبدیل به یک کابوس وحشتناک می‌شوند.

۱۰. کابوس‌های انتقام جویان در فیلم انتقام جویان: عصر اولترون (Avengers: Age of Ultron)

محصول: ۲۰۱۵

در فیلم انتقام جویان: عصر اولترون، اولترون از اسکارلت ویچ به عنوان نوعی سلاح برای جنگ روحی و روانی علیه قدرتمندترین قهرمانان زمین استفاده می‌کند. اسکارلت ویچ به ذهن قهرمانان به ویژه تونی، ثور و ناتاشا، نفوذ می‌کند و ترس‌ها و شک‌های آنان را به شکل ترسناکی به واقعیت می‌آورد. تونی بدون اغراق پایانی را می‌بیند که در آن دوستانش و دیگر اعضای گروه انتقام جویان، مرده‌اند و ثور به کمک همیدال چشم سفید و کور که ایدریس البا نقش او را بازی کرده است، اتفاقات رگناروک (Ragnarok) را در جهان آسگارد می‌بیند.

اما تخیلات بیوه‌ی سیاه به صورت وحشت‌های روزانه به سراغ او می‌آیند و تصویرهایی از گذشته‌‌اش مدام به سراغش می‌آیند. بیوه‌ی سیاه مدام مجبور می‌شود لحظه‌هایی از تمرینات آدم کشی‌اش را ببیند. او هم‌چنین یک دختر کوچک بدون چهره و عجیب و یک تخت پزشکی با چرخ‌های لق و زوار در رفته را می‌بیند. این صحنه‌های ترسناک با دیگر بخش‌های فیلم انتقام جویان: عصر اولترون هماهنگ نیست اما وحشتناک و دلهره آور است.

۱۱. حمله‌ی اولترون به جشن پیروزی در فیلم انتقام جویان: عصر اولترون (Avengers: Age of Ultron)

فیلم عصر اولترون با اولین تیزر خود، مضمون ترسناک و شرور نقش اولش را به نمایش گذاشت. تیزر فیلم با ورژن آهسته و غمگین آهنگ «من به هیچ چیز و هیچ کسی وابسته نیستم» (I’ve Got No Strings) از انیمیشن پینوکیوی شرکت دیزنی، به خوبی مأموریت ترسناکی را که در پیش پای قهرمانان فیلم است، به نمایش گذاشت.

اولترون، ربات قاتل وحشتناک و روانی، به جشن پیروزی انتقام جویان که در برج استارک برگزار کرده بودند حمله می‌کند. تاریکی، خشونت و وحشت در این صحنه به وجود مخاطب رخنه می‌کند. اولترون، که جیمس اسپیدر نقش او را در فیلم بازی کرده است با پوشیدن یکی از زره‌های آهنی از لژیون آهنی تونی استارک که در جنگ آسیب دیده است، بسیار راز آلود صحبت می‌کند و در یک لحظه از حالت ساکن به موجودی وحشتناک و مرگبار تبدیل می‌شود. او می‌گوید تنها راه نجات جهان، منقرض کردن نسل قهرمانان و انسان‌های آن است که با اولترون مقابله می‌کنند. صحبت‌های او در مورد اهدافش برای کشتار دست جمعی انسان‌ها و قهرمانان و جنگ با گروه انتقام جویان در حالی که زره آهنی‌اش جرقه می‌دهد و مایعاتی از آن نشت می‌کند، وحشت آور و ترسناک است.

۱۲. خفگی وید ویلسون در ددپول (Deadpool)

محصول: ۲۰۱۶

فیلم ددپول با بازی رایان رینولدز یکی از آزاردهنده‌ترین و تراژدیک‌ترین فیلم‌های ابرقهرمانی است. این فیلم در سال ۲۰۱۶ منتشر شد و در آن وید ویلسون که در حال مرگ به علت سرطان است، به دنبال درمان برای سرطان خود می‌گردد و این موضوع او را به یک قاتل شکست‌ناپذیر تبدیل می‌کند. در نتیجه‌ی جستجوهایش او به جایی می‌رسد که به جای درمان بیماری‌اش، نیروهای جهش‌یافته‌ی خود را فعال می‌کند. اما زجرها و دردهایی مثل ضربان شدید قلب و شوک‌های الکتریکی که او در مسیر فعال کردن نیروهایش تحمل می‌کند، بسیار وحشتناک است.

اما وحشتناک‌ترین زجری که او تحمل می‌کند خفگی نزدیک به مرگ است که حدود ۷۲ ساعت، مدام و پی در پی آن را تحمل می‌کند. وید ویلسون در یک دستگاه تابوت مانند با یک تیوپ قرار دارد، که اکسیژن به طور کامل بیرون کشیده می‌شود و سپس دوباره تنظیم می‌شود. در نتیجه‌ی این شکنجه که شبیه تله‌های فیلم اره (Saw) است، شخصیت ددپول متولد می‌شود.

۱۳. مرگ آقا و خانم هاوارد استارک در فیلم کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی (Captain America: Civil War)

محصول: ۲۰۱۶

فیلم‌های مرد آهنی هیچ‌وقت چگونگی مرگ پدر و مادر تونی استارک را به مخاطب نشان نداد و شاید دلیل مهمی پشت آن بود. چگونگی مرگ پدر و مادر تونی در فیلم کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی و توسط یک فلش بک فاش شد که سرباز زمستان را در بدترین حالت خود نشان می‌داد. به سختی می‌شود صحنه‌ی ترور پدر و مادر تونی استارک را تماشا کرد زیرا این صحنه باکی بارنز را مجددا در نقش منفی نشان می‌دهد. باکی بارنز زمانی یک قهرمان بود اما با شست و شوی مغزی تبدیل به قاتل ماهری شد که عملیات‌ها و حمله‌هایش انتقام جویان را تقریبا نابود کرد. به همین دلیل شرارت این شخصیت، بسیار تراژدیک است.

۱۴. مرگ چارلز اگزویر در فیلم لوگان (Logan)

محصول: ۲۰۱۷

لوگان یکی از بهترین فیلم‌های شخصیت ولورین است که طرفداران لایقش بودند و انتظارش را می‌کشیدند. در این فیلم که ساخته‌ی جیمز منگولد است، امکان ندارد که مخاطب در عمق زندگی شخصیت‌های معروفی که دارند به پایان زندگی‌هایشان نزدیک می‌شوند، غرق نشود. نهایتا در فیلم، مرگ چارلز اگزاویر سال‌خورده که پتریک استوارت نقش او را بازی کرده است، رقم می‌خورد و صحنه‌ی مرگ او بسیار ناراحت کننده و وحشتناک است و شبیه یک صحنه از فیلم‌های ترسناک ساخته شده است.

چارلز فکر می‌کند قاتل او، ایکس ۲۴ (X-24) نیست بلکه ولورین است. به همین دلیل در لحظه‌ی مرگ یک سخن پایانی تلخی از روی تامل و اندیشه می‌گوید و سپس به طور ناگهانی با صدای وحشتناک چنگال‌های آدامانتیومی به قتل می‌رسد. خون از زخم‌های سینه‌ی چارلز جاری می‌شود و قاتل خون سردش سرش را بالا می‌آورد و نگاه می‌کند. ایکس ۲۳ (X-23) که دافنه کین به جای او ایفای نقش کرده است، در حالی که از خانه به بیرون برده می‌شود، فریاد می‌زند. در فیلم‌های قبلی مردان ایکس شاید صحنه‌های مرگ بیشتری وجود دارد، اما این صحنه‌ی مرگ بسیار وحشتناک و دلهره‌آور است.

۱۵. هشدار کرکس به پیتر پارکر در مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه (Spider-Man: Homecoming)

محصول: ۲۰۱۷

اولین فیلم مرد عنکبوتی با بازی تام هالند، بیشتر خوش گذرانی و سرگرمی است اما سپس مرد عنکبوتی متوجه می‌شود که دشمن بزرگ او، پدر دوستش است.

مرد عنکبوتی تام هالند به طرز وحشتناکی این واقعیت را در یک اتفاق عادی زندگی نوجوانی‌اش و زمانی که در حال رفتن به جشن دبیرستان است، متوجه می‌شود. زمانی که پیتر پارکر متوجه می‌شود که پدر لیز همان کرکس است که مایکل کیتون در فیلم نقش او را بازی می‌کند، شوک و وحشت در چهره‌ی او نمایان می‌شود. کرکس شخصا پیتر پارکر و لیز را به جشن می‌رساند و می‌خواهد که یک گفتگوی خصوصی و پدرانه با پیتر پارکر داشته باشد. در این لحظه وحشت و عذاب پیتر به اوج خود می‌رسد. فیلم در این صحنه به طرز ماهرانه‌ای بر خلاف تصور مخاطب عمل می‌کند و وحشت را به دل مخاطب می‌اندازد. کرکس پیتر پارکر را تهدید می‌کند که اگر مرد عنکبوتی یک بار دیگر در کارهایش دخالت کند، او و تمام کسانی که دوست دارد را خواهد کشت.

۱۶. مرد آهنی زامبی در فیلم مرد عنکبوتی: دور از خانه (Spider-Man: Far From Home)

محصول: ۲۰۱۹

به دلیل حضور شخصیت میستریو در فیلم مرد عنکبوتی: دور از خانه که جیک جیلنهال نقش او را بازی کرده است، و به دلیل توهمات و حقه‌های هولوگرافیک بی‌نهایتی که این شخصیت برای مرد عنکبوتی ایجاد می‌کند، مرد عنکبوتی تام هالند در این فیلم، وارد یک سفر توهمی می‌شود که در مورد بدترین ترس‌ها و ناامنی‌های او است. اما ترسناک‌ترین مواجهه‌ی مرد عنکبوتی، مواجهه‌ی او با مرد آهنی زامبی است که به سمت او می‌آید و این صحنه به یک کلیپ وحشتناک شبیه است.

سفر توهمی پیتر پر است از صحنه‌های عجیب و ترسناک از مجموعه‌ی دکتر استرنج (Doctor Strange). پیتر از میان یک کالیدوسکوپ که از آینه‌های عجیب و غریب ساخته شده‌اند و ترس‌ها و شک‌های او را به او منعکس می‌کنند، هراسان می‌دود. بدترین لحظه‌ برای پیتر جایی است که ناگهان جسد راهنمای فوت کرده‌اش را می‌بیند و این ذهنیت را در او ایجاد می‌کند که با پرتاب کردن تار عنکبوت نمی‌توان از آن موقعیت فرار کند.

۱۷. مردهای خندان در فیلم جهش یافتگان جدید (The New Mutants)

محصول: ۲۰۲۰

فیلم جهش یافتگان جدید نهایتا در سال ۲۰۲۰ منتشر شد و ثابت کرد که تمام تاخیرها و فیلم‌برداری‌های مجدد فیلم به این دلیل بود که استدیوی مارول و استدیوی قرن بیستم فاکس، پروژه‌ی خوبی در دست ندارند. تنها نکته‌ی مثبت اکران این پروژه‌ی بدنام، اضافه‌ شدن شخصیت‌های مردان خندان در فیلم به دست نویسنده و کارگردان، جاش بون بود.

بون عاشق آثار استفن کینگ است و در این فیلم او علاقه خود به رمان استاد وحشت (Master of Horror) را در به تصویر کشیدن موجودات وحشتناکی که یک دهان گشاد دارند، نشان داده است. این مردان خندان شکنجه دهنده‌هایی هستند که به گذشته‌ی مجیک، جهش یافته‌ی قدرتمندی که آنیا تیلور جوی نقش او را بازی کرده است، مربوط می‌شوند. هنگامی که مجیک و دوستان جهش یافته‌ی او در آسایشگاه محصور شده‌اند، این موجودات آن‌ها را دنبال می‌کنند. خنده‌ی وحشتناک آن‌ها که دندان‌های چاقو مانندشان را به نمایش می‌گذارد، بسیار ترسناک است و مخاطب را زهر ترک می‌کند.

منبع: Collider

