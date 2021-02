۱۰ فیلم ترسناک غیر اریجینال که محبوبیت زیادی کسب کردند

برتری یک داستان را همیشه نمی‌توان با اورجینال بودن آن سنجید. در حقیقت، برخی از فیلم‌های ترسناک در حالی‌که غیر اصیل قلمداد می‌شوند، محبوبیت زیادی پیدا می‌کنند. برای هر فیلم موفق پرفروش و ترسناک، معمولا برخی کپی‌های ارزان به منظور سودآوری ساخته می‌شود.

این موضوع منجر به تولید فیلم‌هایی مانند آتلانتیک ریم (Atlantic Rim)، آبراهام لینکلن علیه زامبی‌ها (Abraham Lincoln VS Zombies) و غیره شده است که معمولا مستقیما به فیلم تبدیل می‌شوند یا به کانال SyFy وارد می‌شوند.

به ازای هر چند فیلم کم‌ارزش و خنده‌دار، در واقع یکی دو مورد وجود دارد که تلاش‌های بیشتری برای آن‌ها انجام شده است. ممکن است این فیلم‌ها غیراصل باشند اما حداقل می‌توانند سرگرمی مناسبی را فراهم کنند.

۱. تاریک مطلق (Pitch Black)

تاریک مطلق یکی از فیلم‌های علمی-تخیلی اوایل دهه ۲۰۰۰ است. این فیلم اولین قسمت از سه‌گانه ریدیک بود و آن‌چنان که شایسته‌اش بود مورد توجه قرار نگرفت. تاریک مطلق فیلمی است که به شهرت وین دیزل کمک زیادی کرد.

موضوع این فیلم در مورد گروهی از افراد است که در آینده‌ای دور روی یک سیاره بیگانه سقوط می‌کنند. وقتی خورشید غروب می‌کند، همه‌چيز خونین و تاریک می‌شود. شخصیت ریچارد بی.ریدیک با بازی ون دیزل چنان مورد علاقه طرفداران قرار گرفت که دو دنباله از این فیلم هم ساخته شد. اول این‌که فیلم از لحاظ وجود موجودات خطرناک اصلی فیلم معروف به بیورپترها (موجودات فضایی ترسناک فیلم)، به وضوح از فیلم‌هایی مانند بیگانه (Aliens) الهام گرفته‌ است. دلیل این هم آن است که خالق ریدیک، دیوید توهی، تاریک مطلق را از فیلمنامه‌ای که برای Alien 3 نوشته، برداشت کرده است.

۲. نهنگ قاتل (Orca)

فیلم آرواره‌ها اولین فیلمی بود که به عنوان فیلمی پرفروش هیاهو کرد و یکی از نمادین‌ترین فیلم‌های ساخته‌ شده است. بنابراین پس از اکران آرواره‌ها، فیلم‌های زیادی از جمله پیرانا (Piranha)، شاخک‌ها (Tentacles) و حتی سایر فیلم‌هایی که به نوعی مرتبط با کوسه‌ها بودند، از آن تقلید کردند.

نهنگ قاتل که بر اساس کتابی با همین عنوان ساخته شد، فیلمی از همین سری بود که شهرت خوبی نیافت. در این فیلم، به جای این‌که یک حیوان قاتل به‌ طور تصادفی انسان‌های بی‌گناه را بکشد، ماجرای یک انتقام روایت می‌شود. در این داستان همسر و کودک یک نهنگ توسط یک شکارچی به قتل رسیدند که این اتفاق منجر به ادامه یک قتل‌عام شد؛ کشتن همه کسانی که با شکارچی متخلف در ارتباط بودند. گرچه فیلم، کلاسیک نبود اما به دلیل کپی از فیلم آرواره‌ها آن هم با تغییراتی بسیار خلاقانه، طرفداران زیادی پیدا کرد.

۳. ضبط (REC)

وقتی فیلم پروژه جادوگر بلر (The Blair Witch Project) به سینماها آمد، دنیا را به وحشت انداخت. در سال ۲۰۰۷، یک فیلم اسپانیایی معروف به ضبط تلاش کرد همان کار را با تهدید موجودی زامبی مانند در داخل یک آپارتمان در حالی که کسی در تمام مدت فیلم‌برداری می‌کند، انجام دهد. آرئی‌سی در واقع به چنان موفقیتی تبدیل شد که چندین دنباله همراه با اقتباسی آمریکایی معروف به قرنطینه (Quarantine) دریافت کرد. قرنطینه نتیجه زمانی بود که فیلم‌هایی مانند فعالیت فراطبیعی (Paranormal Activity) باعث شدند سبک ترکیبی فوتیج اوج بگیرد.

۴. سقوط (The Descent)

در سال ۲۰۰۵، دو فیلم در مورد افراد گمشده در غاری ناشناخته و وجود هیولا در آن غارها تولید شد. هردو دقیقا در یک ماه بیرون آمدند. یکی از آن‌ها یک فیلم تئاتری با بودجه هنگفت به نام غار بود در حالی‌که دیگری فیلمی ساخته‌ شده به‌ طور مستقل توسط نیل مارشال با نام سقوط بود.

اگرچه دشوار است که بگوییم کدام فیلم نسبت به دیگری بهتر بود، اما در واقع این فیلم نیل مارشال است که موفق‌تر ظاهر شد.

۵. مزاحم (Intruder)

در دهه ۱۹۸۰، ژانر اسلشر (سلاخی) با تقلید از فیلم‌هایی مانند هالووین (Halloween) ‌که این ژانر در آن‌ها به خوبی انجام گرفته‌ بود، به اوج خود رسید. مزاحم از همین سری فیلم‌ها بود که سکانس‌های اسلشر آن کمتر و دارای اندکی چاشنی طنز بود. اگر بخواهیم در مورد خلاصه داستان فیلم بگوییم این است که کارگران اواخر شب در یک فروشگاه پس از اتمام زمان کاری توسط یک شرور اسرارآمیز مخفیانه تعقیب می‌شوند.

حضور ستاره مهمان بروس کمپبل و خود سم ریمی نشان می‌دهد که مزاحم یک فیلم خاص است. نوعی اسلشر که با وجود داشتن صحنه‌های کمدی، بیننده را به هیجان می‌آورد. با گذشت سال‌ها، مزاحم به عنوان فیلمی ارزشمند که نادیده گرفته‌شده شناخته می‌شود.

۶. ستاره عمیق ششم (DeepStar Six)

بعد از فیلم ورطه (The Abyss) از جیمز کامرون، اواخر دهه ۱۹۸۰ چندین فیلم ترسناک در لوکیشن اعماق دریا ساخته‌ شد. فیلم‌هایی مانند Leviathan و The Rift از این قبیل بودند اما هیچ یک موفقیت ستاره عمیق ششم را کسب نکردند. در اصل، این فیلم همان بیگانه ریدلی اسکات است اما در انتهای اقیانوس با یک هیولای بزرگ از خانواده سخت‌پوستان که خدمه را دنبال می‌کند.

این هیولا در عین غیراورجینال بودن، یک ایده منحصر به فرد برای آن زمان است و برخی از کشتارها هنوز در یاد مانده است. هم‌چنین تلاش می‌شود به شخصیت‌ها عمق بیشتری نسبت به ذهنیت شما از یک اسلشر داده شود. ستاره عمیق ششم در هنگام اکران مورد لطف قرار نگرفت اما طی سال‌های بعد طرفداران خود را پیدا کرد و حتی الهام‌بخش فیلم‌هایی مانند زیرآب (Underwater) نیز شد.

۷. خانه ۱۰۰۰ جنازه (House Of 1000 Corpses)

راب زامبی به عنوان یک فیلمساز به دلیل سبک جنجالی، مبتذل و همراه با ریزه کاری در آثارش، فیلم‌سازی هنجارشکن به حساب می‌آید. مردم می‌توانند هم‌زمان فیلم‌هایش را دوست داشته باشند یا از آن متنفر باشند و مطمئنا در مورد اولین کارگردانی وی چنین است. خانه ۱۰۰۰ جنازه گروهی از افراد را در یک سفر جاده‌ای نشان می‌دهد. آن‌ها در نهایت از مکانی ناشناخته سر در می‌آورند و یک خانواده عجیب آن‌ها را برای شکنجه و کشتار به گروگان می‌گیرند.

آیا این داستان آشنا به نظر می‌رسد؟ دلیل این امر این است که راب زامبی در تولید خانه ۱۰۰۰ جنازه تقریبا در بسیاری جوانب از جنایات اره برقی تگزاس (The Texas Chainsaw Massacre) الهام گرفته‌ است.‌‌‌‌‌‌ این فیلم طرفداران خود را داشت و در نتیجه، راب زامبی یک سه گانه کامل از آن ساخت.

۸. سربازان سگی (Dog Soldiers)

سربازان انگلیسی در حالی‌که گرگینه‌های خون‌خوار قصد ورود به داخل خانه‌ای کوچک را دارند در آن سنگر گرفتند. نیل مارشال کارگردان این فیلم آشکارا اعتراف کرد که ایده فیلم سربازان سگی از فیلم شب مردگان زنده (Night Of The Living Dead) و چندین فیلم دیگر گرفته شده است.

خوشبختانه، این امر منجر به این شد که سربازان سگی اغلب به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های ساخته شده در رابطه با گرگینه‌ها شناخته شود. با وجود بودجه بسیار ناچیز، سربازان سگی یک فیلم اکشن-ترسناک عالی است که در دوره‌ای که فیلم‌های گرگینه‌ای در حال فراموشی بودند، بسیار عالی بود.

۹. جمعه سیزدهم (Friday The 13th)

بله، یکی از موفق ترین سری فیلم‌های ترسناک که تاکنون ساخته شده در واقع یک کپی بوده‌ است. این کپی‌برداری از اولین صحنه از فردی در حال قتل یک دختر نوجوان تا بسیاری از جنبه‌های دیگر در فیلم مشهود است. به جمعه سیزدهم اورجینال بودجه‌ای حتی کمتر از بودجه هالووین اختصاص داده‌ شد. البته پیشینه‌ای ایجاد شد و یازده فیلم دیگر در این سری از جمله فیلم کابوس در خیابان الم (Nightmare On Elm Street) ساخته‌ شد.

۱۰. دریاچه آرام (Lake Placid)

فیلم آرواره‌ها (Jaws) را بردارید، آن اتفاق را در یک دریاچه تصور کنید و تمساح را جایگزین کوسه کنید؛ نتیجه آن فیلم دریاچه آرام است. یک کمدی ترسناک که در آن موجودی مرموز در دریاچه‌ای در ماین در حال کشتار است. به نظر می‌رسد یک تمساح بیست متری افرادی نظیر بیل پولمن، الیور پلت، بریجت فوندا و برندن گلیسون را گردهم آورده است.

دریاچه آرام با جلوه‌های ویژه عالی اجراشده توسط استن وینستون، بازیگرانی متعهد، و تعادلی خوب در کمدی و وحشت، در آن زمان کاملا مورد توجه قرار گرفت و یادآور فیلم‌های هیولا محور شد‌.

منبع: Screenrant

