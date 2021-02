بازگشت کرنستون در نقش والتر وایت در فصل ۶ «بهتره با ساول تماس بگیری»

باب ادنكرك بازیگر نقش اول سریال «بهتره با ساول تماس بگیری» (Better Call Saul) در مورد آنچه در فصل آخر این سریال اتفاق می‌افتد و اینکه آیا طرفداران ممکن است والتر وایت از سریال «برکینگ بد» را (Breaking Bad) ببینند، ابراز امیدواری کرده است.

ستاره‌ی سریال «بهتره با سوال تماس بگیری» امیدوار است که برایان کرنستون در آخرین فصل سریال در نقش والتر وایت ظاهر شود. این سریال پیش درآمد اصلی سریال محبوب برکینگ بد بوده و توسط پتر گولد و وینس گیلیگان ساخته شده است. گیلیگان خالق فیلم بریکینگ بد هم هست که برایان کرنستون در نقش والتر وایت در آن بازی می‌کند. وایت یک معلم شیمی است که با دانش‌آموز قدیمی دبیرستان خود، جسی پینکمن، همکاری می‌کند تا بعد از اینکه فهمید به سرطان ریه‌ی بدخیم مبتلا است، با تولید متامفتامین از خانواده‌اش حمایت مالی کند.

داستان بهتره با ساول تماس بگیری شش سال قبل از وقایع بریکینگ بد اتفاق می‌افتد، و زندگی شخصیت ساول گودمن را به تصویر می‌کشد که قبل از اینکه وی به عنوان وکیل جنایی والتر و جسی که در فصل دوم سریال بریکینگ بد با او در ارتباط بودند شناخته شود، به جیمی مک‌گیل معروف بود. همانطور که فصل‌های پیش درآمد روند خود را ادامه می‌دهد، جدول زمانی هر دو سریال به صورت میلی‌متری به یکدیگر نزدیکتر می‌شود. بهتره با ساول تماس بگیری اکنون در حال تولید فصل پایانی خود است که به جای ده قسمت معمول، سیزده قسمت خواهد بود.

در مصاحبه ای با کولیدر، باب اودنکرک، بازیگر نقش وکیل آب‌زیرکاه، با نام ساول گودمن، اظهار داشت که وی هنوز مطمئن نیست که کرنستون ارتباطی با این سریال دارد یا خیر، در عین حال گفت که این سریال تولیدش را آغاز کرده است. در گفتگو با استیون وینتراوب، از اودنكرك سوال شد كه آیا كرنستون احتمالا در فصل پایانی سریال به عنوان والتر وایت برمی‌گردد یا حتی احتمالا برای كارگردانی اپیزودی از این پیش درآمد به عنوان آنچه در سریال بریكینگ بد و سایر سریال‌ها انجام داده است برمی‌گردد یا خیر. اودنکرک پاسخ می‌دهد:

نمی‌دانم. من فقط متن دو قسمت اول فیلمنامه را دارم، بنابراین امیدوارم که این اتفاق بیفتد. البته این شایعه را شنیده‌ام، اما هنوز از اتفاق افتادن چیزی مطمئن نیستم.

داستان بهتره با ساول تماس بگیری در سال ۲۰۰۴ رخ می‌دهد، چهار سال قبل از اینکه بریکینگ بد اتفاق بیفتد، در نتیجه زمان و فضای بیشتری برای داستان در دسترس کارگردان باقی می‌گذارد. این سریال همچنین با سرعت کم و پایدارتر و اکشن بسیار کمتری نسبت به درام جنایی والتر وایت شناخته می‌شود. هرچند این باعث نشده است که نویسندگان از این واقعیت استفاده کنند که این یک پیش درآمد است و شخصیت‌های زیادی از بریکینگ بد را در هر فصل رو کنند، از جمله چهره‌ی کاملا آشنای کرنستون.

با توجه به اینکه بهتره با ساول تماس بگیری در فصل آخر خود قرار دارد، حالا وقت خوبی است برای اینکه تمام کاراکترها را برای یک پایان چشمگیر دور هم جمع کند. آیا ادنکرک با اظهارات خود هواداران را تحریک می‌کند یا نه؟ روشن است که تا زمان پخش فصل آخر در سال ۲۰۲۲ سوالات بی‌پاسخ زیادی در ذهن هواداران وجود دارد. اما یک چیز مطمئن این است که حضور والتر وایت به صورت فلش‌فورواردهای سیاه و سفید که در هر فصل از پیش درآمد دیده می‌شد نخواهد بود، به دلیل مرگش که خیلی قبل‌تر از آن اتفاق می‌افتد. این سریال به دلیل توضیح کوچکترین جزئیات نیز مشهور است، بنابراین کرنستون ظاهر شود یا نشود، موفقیت سریال ثابت کرد هر اتفاقی که بیفتد ارزش انتظار را دارد.

فصل ششم سریال «بهتره با ساول تماس بگیری» نکات جدیدی از شخصیت‌های «بریکینگ بد» به تصویر می‌کشد

منبع: Screenrant

The post بازگشت کرنستون در نقش والتر وایت در فصل ۶ «بهتره با ساول تماس بگیری» appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala