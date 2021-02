بسیاری از فیلم‌ها و هنرمندها با نامزد شدن خود در گلدن گلوب رکوردهایی را جا به جا کرده‌اند. بعضی از این رکوردها نامزد شدن کلویی ژائو برای فیلم سرزمین آواره‌ها (Nomadland)، امرالد فنل برای فیلم زن جوان نویددهنده (Promising Young Woman) و رجینا کینگ برای فیلم یک شب در میامی (One Night in Miami) هستند.

برای نخستین مرتبه در تاریخ است که سه زن هم‌زمان در بخش بهترین کارگردانی نامزد می‌شوند. پیش از این تنها چهار زن نامزد دریافت بهترین کارگردانی شده‌اند؛ باربارا استرایسند برای ینتل (Yentl) در سال ۱۹۸۳ و شاهزاده‌ی جزر و مد (The Prince of Tides) در سال ۱۹۹۱، جین کمپیون برای پیانو (The Piano) در سال ۱۹۹۳، سوفیا کاپولا برای گمشده در ترجمه (Lost in Translation) در سال ۲۰۰۳ و کاترین بیگلو برای مهلکه (The Hurt Locker) در سال ۲۰۱۰ و برای سی دقیقه پس از نیمه‌شب (Zero Dark Thirty) در سال ۲۰۱۲.

استرایسند تنها زنی است که تا به امروز توانسته است گلدن گلوب بهترین کارگردانی را برای فیلم ینتل به دست آورد.

نامزد شدن ژائو برای سرزمین آواره‌ها او را تبدیل به نخستین زن آسیایی‌ای کرد که برای بهترین کارگردانی نامزد شده‌است. نامزدی کینگ برای یک شب در میامی که داستان ملاقات غیرواقعی چهار چهره‌ی اسطوره‌ای جامعه‌ی سیاه‌پوستان را روایت می‌کند، او را تبدیل به دومین زن سیاه‌پوست، بعد از ایوا دوورنی، می‌کند که نامزد گلدن گلوب بهترین کارگردانی شده‌است.

هر چه به گلدن گلوب نزدیک‌تر می‌شویم گمانه‌زنی‌ها بیشتر می‌شود و هم‌چنین همه منتظرند تا در نتیجه‌ی برندگان گلدن گلوب شانس‌های اسکار را با قطعیت بیشتر معرفی کنند، اما شاید بهتر است به این نکته توجه کنیم که طی دهه‌ی گذشته تنها فیلم‌های مهتاب (Moonlight)، دوازده سال بردگی (۱۲ Years a Slave) و آرگو (Argo) توانسته‌اند بعد از موفقیت در گلدن گلوب در اسکار هم به موفقیت برسند.

هفتاد و هشتمین دوره‌ی مراسم گلدن گلوب در بیست و هشتم فوریه (یازده اسفند) برگزار خواهد شد و نگاه تمام دنیا به کسانی خواهد بود که بعد از اعلام نتایج نهایی با در دست گرفتن گلدن گلوب رکوردها را جا به جا کرده‌اند.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به لیست نامزدهایی که اگر برنده‌ی گلدن گلوب شوند، تاریخ‌سازی خواهند کرد.

۱. بورات قسمت دوم (Borat Subsequent Moviefilm)

شرکت پخش‌کتتده: استودیو آمازون (Amazon Studios)

استودیو آمازون (Amazon Studios) کارگردان: جیسون ولینر

جیسون ولینر نویسندگان: پتر باینهام، ساشا بارن کوهن، آنتونی هاینس، دن سوئیمر، اریکا ریوینوجا، دن مزر، جنا فرایدمن، لی کرن

پتر باینهام، ساشا بارن کوهن، آنتونی هاینس، دن سوئیمر، اریکا ریوینوجا، دن مزر، جنا فرایدمن، لی کرن بازیگران: ساشا بارون کوهن، ماریا باکالووا

ساشا بارون کوهن، ماریا باکالووا نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۵ از ۱۰۰

۸۵ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰

خبرنگار قزاق، بورات، مأمور می‌شود تا هدیه‌ای را از کشورش به رییس جمهور آمریکا، ترامپ، منتقل کند.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین فیلم (کمدی یا موزیکال)

نخستین فیلم کمدی قسمت دومی خواهد بود که از زمان داستان اسباب بازی ۲ (Toy Story 2) در سال ۱۹۹۹ در این رشته برنده می‌شود.

نخستین لایو-اکشن قسمت دومی خواهد بود که در تاریخ گلدن گلوب در این رشته برنده می‌شود.

در صورت بردن تبدیل به نخستین فیلمی می‌شود که برای نخستین بار در سرویس پخش آنلاین به نمایش عمومی در آمده است و برنده‌ی بهترین فیلم، چه در زمینه‌ی درام و چه در زمینه‌ی موزیکال یا کمدی، می‌شود.

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم کمدی یا موزیکال/ ساشا بارون کوهن

کوهن نخستین کسی خواهد شد که هم برای فیلم اصلی و هم برای قسمت دوم، به دنبال آفرینش یک شخصیت، گلدن گلوب را می‌برد. او پیش از این برای فیلم بُرات: یادگیری‌های فرهنگی آمریکا برای انجام منفعت ملت پرشکوه قزاقستان (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan) در سال ۲۰۰۶ این جایزه را به دست آورده است.

اگر او بتواند این جایزه را به همراه جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در یک فیلم که برای دادگاه شیکاگو هفت (The Trial of Chicago 7) نامزد آن شده است ببرد، تبدیل به نخستین مردی می‌شود که دو اسکار بازیگری را در یک شب برده است.

پیش از این چهار بازیگر زن به این مهم دست پیدا کرده‌اند؛ سیگورنی ویور برای گوریل‌ها در مه (Gorillas in the Mist) و دختر شاغل (Working Girl) در ۱۹۸۸، جوآن پلورایت برای آوریل افسون‌شده (Enchanted April) و فیلم تلویزیونی استالین (Stalin) در ۱۹۹۳، هلن میرن برای ملکه (The Queen) و فیلم تلویزیونی الیزابت اول (Elizabeth I) در ۲۰۰۷ و کیت وینسلت برای جاده‌ی انقلابی (Revolutionary Road) و کتاب‌خوان (The Reader) در ۲۰۰۸.

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در فیلم کمدی یا موزیکال/ ماریا باکالووا

او سومین کسی خواهد بود که در نخستین نقش‌آفرینی سینمایی خود این جایزه را به دست می‌آورد. پیش از این باربارا استرایسند برای دختر شوخ (Funny Girl) در سال ۱۹۶۸ و جولی اندروز برای ماری پاپینز (Mary Poppins) در سال ۱۹۶۴ این رکورد را به جا گذاشته‌اند.

او جوان‌ترین کسی خواهد بود که برای نخستین نقش‌آفرینی خود در سینما این جایزه را می‌برد.

اگر او این جایزه را ببرد و سپس برای بازیگر مکمل زن در اسکار نامزد شود، یا آن را ببرد، تبدیل به دومین زنی خواهد شد که موفق می‌شود از نقش اصلی در جشنواره‌ی گلدن گلوب به نقش مکمل در اسکار تغییر نقش دهد. پیش از این مگی اسمیت برای فیلم سوئیت کالیفرنیا (California Suite) در سال ۱۹۷۸ هم این رکورد را ثبت کرده بود.

۲. اما (Emma)

شرکت پخش‌کننده: فوکوس فیچرز (Focus Features)

فوکوس فیچرز (Focus Features) کارگردان: آوتومن د وایلد

آوتومن د وایلد نویسندگان: النور کاتون

النور کاتون بازیگران: آنیا تیلور-جوی، لتی توماس

آنیا تیلور-جوی، لتی توماس نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۷۱ از ۱۰۰

۱۸۰۰، انگلستان. دختری جوان و خودخواه با نیتی خیر درون زندگی عشقی دوستانش می‌افتد.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در فیلم کمدی یا موزیکال/ آنیا تیلور-جوی

جوی اولین فرد لاتین‌تباری خواهد بود که در این رشته برنده می‌شود. پدر او اجداد آرژانتینی دارد.

۳. پدر (The Father)

شرکت پخش‌کننده: سونی پیکچرز کلاسیکس (Sony Pictures Classics)

سونی پیکچرز کلاسیکس (Sony Pictures Classics) کارگردان: فلوریان زلر

فلوریان زلر نویسندگان: کریستوفر همپتون، فلوریان زلر

کریستوفر همپتون، فلوریان زلر بازیگران: اولیویا کولمن، آنتونی هاپکینز

اولیویا کولمن، آنتونی هاپکینز نمره‌ی راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

مرد سال‌خورده‌ای که تمام کمک‌های دخترش را رد می‌کند و در حال پیر شدن به دنبال معنا دادن به این روند رو به نابودی است. به عشق خود نسبت به عزیزانش شک می‌کند و حتی به واقعیت دنیایی که در آن زیست می‌کند.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم درام/ آنتونی هاپکینز

هاپکینز مسن‌ترین فرد تاریخ خواهد شد که در این رشته نامزد شده است و اگر برنده شود مسن‌ترین شخص تاریخ می‌شود که برنده‌ی گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد نقش اصلی فیلم درام شده است.

اگر هاپکینز ببازد، با هفت مرتبه نامزدی، تبدیل به کسی می‌شود که بیشترین باخت‌ها در رشته‌ی بازیگری مرد سینمایی را به نام خود ثبت می‌کند. او علاوه بر این هفت نامزدی، دو نامزدی در زمینه‌ی تلویزیون هم دارد.

در اصل پائول نیومن با نه مرتبه نامزدی رکورد دار بیشترین باخت در زمینه‌ی بازیگری است، اما او در چندین رشته‌ی دیگر، از جمله کارگردانی، توانسته است گلدن گلوب را به خانه ببرد. هاپکینز اکنون با هفت نامزدی در زمینه‌ی جوایز سینمایی و دو نامزدی در زمینه‌ی جوایز تلویزیونی با کاترین هپبورن و سوزان ساراندن برابر است.

سایر رشته‌هایی که فیلم در آن‌ها نامزد شده ‌است

بهترین فیلم درام

بهترین فیلم‌نامه

اولیویا کلمن برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن

۴. همیلتون (Hamilton)

شرکت پخش‌کننده: دیزنی پلاس (Disney Plus)

دیزنی پلاس (Disney Plus) کارگردان: توماس کایل

توماس کایل نویسندگان: لین مانوئل میراندا (بر اساس کتاب الکساندر همیلتون از ران چرنو)

لین مانوئل میراندا (بر اساس کتاب الکساندر همیلتون از ران چرنو) بازیگران: لزلی اودوم، لین مانوئل میراندا

لزلی اودوم، لین مانوئل میراندا نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

زندگی حقیقی یکی از پدران آمریکا و اولین رییس خزانه داری که به طور زنده در تیاتر برادوی ضبط شده است.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین فیلم (کمدی یا موزیکال)

اگر برنده شود نخستین فیلم برنده‌ی گلدن گلوبی خواهد شد که واجد شرایط شرکت در جوایز اسکار نیست.

در صورت بردن تبدیل به نخستین فیلمی می‌شود که برای نخستین بار در سرویس پخش آنلاین به نمایش عمومی در آمده است و برنده‌ی بهترین فیلم، چه در زمینه‌ی درام و چه در زمینه‌ی موزیکال یا کمدی، می‌شود.

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم کمدی یا موزیکال/ لین-مانوئل میراندا

میراندا دومین بازیگر لاتینی خواهد بود که در این رشته برنده می‌شود. پیش از او کانتینفلاس برای فیلم دور دنیا در هشتاد روز (Around the World in 80 Days) در سال ۱۹۵۶ این جایزه را برده است.

او نخستین بازیگری خواهد بود که برای بازی در فیلمی که اکران خود را از شبکه‌های پخش آنلاین آغاز کرده است، در این رشته برنده می‌شود.

او نخستین بازیگری خواهد بود که در این زمینه برنده می‌شود، ولی واجد شرایط نامزد شدن در جوایز اسکار نیست.

۵. یهودا و مسیح سیاه (Judas and the Black Messiah)

شرکت پخش‌کننده: برادران وارنر (Warner Bros)

برادران وارنر (Warner Bros) کارگردان: شاکا کینگ

شاکا کینگ نویسندگان: شاکا کینگ، ویل برسون، کیت لوکاس و کنی لوکاس

شاکا کینگ، ویل برسون، کیت لوکاس و کنی لوکاس بازیگران: لاکیت استنفیلد، دنیل کالویا

لاکیت استنفیلد، دنیل کالویا نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

داستان فرد همپتون، رییس حزب پلنگ سیاه و خیانت مامور اف‌بی‌آی ویلیام اونیل.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد/ دنیل کالویا

کالویا اگر پیروز شود، تبدیل به پنجمین بازیگر مرد سیاه‌پوستی می‌شود که در این رشته رقابت را برده‌است.

لوئیس گوست جونیور در سال ۱۹۸۲ برای یک افسر و یک جنتل‌من (An Officer and a Gentleman)، دنزل واشنگتن در سال ۱۹۸۹ برای افتخار (Glory)، ادی مورفی در سال ۲۰۰۶ برای دختران رویایی (Dreamgirls) و ماهارشالا علی در سال ۲۰۱۸ برای کتاب سبز (Green Book) پیش از او در این رشته گلدن گلوب را به دست آورده‌اند و از بین آن‌ها تنها مورفی در به دست آوردن اسکار در همان سال ناکام ماند.

کالویا در سی و یک سالگی برای دومین مرتبه نامزد دریافت گلدن گلوب شده است و در این زمینه بعد از ادی مورفی، جوان‌ترین بازیگر سیاه‌پوستی است که بیش‌ترین نامزدی را به دست آورده است.

مورفی در بیست و سه سالگی برای دومین بار با فیلم پلیس بورلی هیلز (Beverly Hills Cop) در سال ۱۹۸۴ نامزد دریافت گلدن گلوب شد و رکوردی بزرگرا به نم خودش ثبت کرد.

کالویا نخستین بازیگری خواهد بود که برای بازی در یک فیلم که تمام عوامل تولیدش سیاه‌پوست هستند، گلدن گلوب را به خانه می‌برد.

اگر فیلم در رشته‌ی بهترین فیلم نامزد می‌شد تبدیل به نخستین فیلمی می‌شد که با عواملی تماما سیاه‌پوست نامزد دریافت این جایزه شده است.

بهترین آهنگ اورجینال/ جنگیدن برای تو (Fight for You) از اچ. ای. آر (H.E.R)، درنست امایل دوم و تیارا توماس

اچ. ای. آر و تیارا توماس دومین و سومین زن سیاه‌پوستی خواهند بود که در این رشته برنده می‌شوند.

پیش از آن‌ها آیرن کارا که یک آفریقایی-پورتوریکویی و کوبایی است برای آهنگ فلش‌دنس… چه احساسی (Flashdance… What a Feeling) از فیلم فلش‌دنس (Flashdance) در سال ۱۹۸۰ این جایزه را برده است.

امایل هشتمین مرد سیاهپوستی خواهد بود که این جایزه را می‌برد.

اخرین مردان سیاه‌پوستی که این جایزه را برده‌اند، کامن و جان لجند برای آهنگ افتخار (Glory) از فیلم سلما (Selma) در سال ۲۰۱۴ بوده‌اند.

۶. ما رینی بلک باتم (Ma Rainy’s Black Bottom)

شرکت پخش‌کننده: نت‌فلیکس (Netflix)

نت‌فلیکس (Netflix) کارگردان: جورج سی. ولف

جورج سی. ولف نویسندگان: روبن سانتیاگو-هادسون

روبن سانتیاگو-هادسون بازیگران: وایولا دیویس، چادویک بوزمن

وایولا دیویس، چادویک بوزمن نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ نمره ی متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

شیکاگو، ۱۹۲۷. افزایش تنش‌ها بین ما رینی و نوازنده‌ی شیپور جاه‌طلب و مدیریت سفید پوست که می‌خواهد غیر قابل کنترل، مادر سبک بلوز، را کنترل کند.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم درام/ چادویک بوزمن

بوزمن نخستین بازیگر مرد سیاه‌پوست و دومین بازیگر مردی خواهد بود که این جایزه را بعد از مرگ دریافت می‌کند.

پتر فینچ نخستین بازیگری است که برای فیلم شبکه (Network) در سال ۱۹۷۶ این جایزه را بعد از مرگ دریافت کرده‌است.

بوزمن چهارمین بازیگر سیاه‌پوستی خواهد بود که در این رشته برنده می‌شود.

پیش از او سیدنی پوآتیه در سال ۱۹۶۳ برای فیلم زنبق‌های مزرعه (Lilies of the Field)، دنزل واشنگتن در سال ۲۰۰۰ برای فیلم توفان (The Hurricane) و فارست ویتاکر در سال ۲۰۰۷ برای آخرین پادشاه اسکاتلند (The Last King of Scotland) این جایزه را برده‌اند.

او نخستین بازیگری خواهد بود که برای بازی در فیلمی که اکران خود را از شبکه‌های پخش آنلاین آغاز کرده است، در این رشته برنده می‌شود.

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در یک فیلم درام/ وایولا دیویس

دیویس دومین زن سیاه‌پوستی می‌شود که این جایزه را می‌برد.

پیش از او ووپی گلدبرگ در سال ۱۹۸۶ برای فیلم رنگ ارغوانی (The Color Purple) این جایزه را برده است. گلدبرگ در اسکار موفقیت گلدن گلوب را تکرار نکرد.

دیویس در زمینه‌ی بیشترین نامزدی در این رشته با هلی بری که برای مهمانی هیولا (Monster’s Ball) و فرانکی و آلیس (Frankie & Alice) به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱ نامزد شده‌است، برابر است. دیویس پیش از این در سال ۲۰۱۲ برای فیلم خدمتکاران (The Help) در این رشته نامزد شده بود.

دیویس در پنجاه و پنج سالگی مسن‌ترین زن سیاه‌پوستی است که تا به امروز در جشنواره‌ی گلدن گلوب نامزد دریافت جایزه شده است. هم‌چنین در صورت برنده‌شدن مسن‌ترین برنده‌ی سیاه‌پوست تاریخ هم خواهد بود.

او نخستین بازیگری خواهد بود که برای بازی در فیلمی که اکران خود را از شبکه‌های پخش آنلاین آغاز کرده است، در این رشته برنده می‌شود.

۷. منک (Mank)

شرکت پخش‌کننده: نت‌فلیکس

نت‌فلیکس کارگردان: دیوید فینچر

دیوید فینچر نویسندگان: جک فینچر

جک فینچر بازیگران: گری اولدمن، آماندا سیفرید

گری اولدمن، آماندا سیفرید نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

منک با تمام بن‌بست‌ها در نهایت فیلم‌نامه‌ی همشهری کین را می‌نویسد، و تازه به مرحله‌ای می‌رسد که باید برای بقای آن بجنگد.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین فیلم (درام)

نخستین فیلم سیاه و سفیدی که بعد از فهرست شیندلر (Shindler’s List) در سال ۱۹۹۳ در این رشته برنده می‌شود.

در صورت بردن تبدیل به نخستین فیلمی می‌شود که برای نخستین بار در سرویس پخش آنلاین به نمایش عمومی در آمده است و برنده‌ی بهترین فیلم، چه در زمینه‌ی درام و چه در زمینه‌ی موزیکال یا کمدی، می‌شود.

بهترین فیلم‌نامه/ جک فینچر

جک فینچر نخستین فیلم‌نامه‌نویس تاریخ است که بعد از مرگش نامزد دریافت جایزه شده است.

اگر جایزه را ببرد نخستین کسی خواهد شد که بعد از مرگ خود گلدن گلوب بهترین فیلم‌نامه را به دست آورده است.

اگر او پیروز شود، بیشترین شکاف‌زمانی بین مرگ یک برنده‌ی گلدن گلوب و نامزد شدن و بردن او به مدت هفده سال در تاریخ ثبت خواهد شد.

سایر رشته‌هایی که فیلم در آن‌ها نامزد شده است

گری اولدمن برای بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم درام

آماندا سیفرید برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن

دیوید فینچر برای بهترین کارگردانی

بهترین موسیقی متن

۸. موریتانی (The Mauritanian)

شرکت پخش‌کننده: اس‌تی‌اکس فیلمز (STX Films)

اس‌تی‌اکس فیلمز (STX Films) کارگردان: کوین مک‌دونالد

کوین مک‌دونالد نویسندگان: ام.ب. تراون، روری هاینس، سهراب نوشیروانی

ام.ب. تراون، روری هاینس، سهراب نوشیروانی بازیگران: جودی فاستر، طاهر رحیم

جودی فاستر، طاهر رحیم نمره‌ی راتن تومیتوز: ۷۲ از ۱۰۰

۷۲ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۵۲ از ۱۰۰

روایت زندانی شدن محمود ولد الصلاحی توسط دولت آمریکا به مدت ده سال در بازداشتگاه گوانتانامو بدون هیچ اتهامی و تلاش دو وکیل برای نجات دادن او.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم درام/ طاهر رحیم

رحیم نخستین بازیگر مسلمانی است که برای بازآفرینی نقش یک مسلمان نامزد می‌شود.

رحیم دومین بازیگر مسلمانی خواهد بود که در این رشته برنده می‌شود. پیش از او عمر شریف در سال ۱۹۶۲ برای فیلم دکتر ژیواگو (Doctor Zhivago) این جایزه را به دست آورده است. شریف در مراسم اسکار حتی نامزد هم نشد.

نخستین مرتبه در تاریخ است که دو بازیگر مسلمان، طاهر رحیم و ریز احمد برای فیلم صدای متال، با هم در یک رشته نامزد شده‌اند.

۹. موسیقی (Music)

شرکت پخش‌کننده: هانوی فیلمز (HanWay Films)

هانوی فیلمز (HanWay Films) کارگردان: سیا

سیا نویسندگان: سیا، دالاس کلایتون

سیا، دالاس کلایتون بازیگران: مدی زگلر، کیت هادسون

مدی زگلر، کیت هادسون نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹ از ۱۰۰

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین فیلم (کمدی یا موزیکال)

اگر برنده شود، پنجمین فیلمی خواهد بود که توسط یک زن کارگردانی شده است و در این رشته به پیروزی رسیده است.

پیش از این ینتل در سال ۱۹۸۳، گمشده در ترجمه در سال ۲۰۰۳، بچه‌ها حالشان خوب است (The Kids Are All Right) در سال ۲۰۱۰ و لیدی‌برد (Lady Bird) در سال ۲۰۱۷، با کارگردان‌های زن، این جایزه را برده‌اند.

از زمان فیلم شیکاگو (Chicago) که نخستین تجربه‌ی کارگردانی راب مارشال در سال ۲۰۰۲ بود و در این رشته به موفقیت رسید، دیگر کارگردانی به این موفقیت دست نیافته است و فیلم موسیقی می‌تواند به این مهم دست پیدا کند.

در زمان نوشتن این مقاله فیلم از راتن تومیتوز امتیاز ۹ از ۱۰۰ را دریافت کرده است و کم‌امتیازترین فیلم تاریخ است که توسط گلدن گلوب نامزد شده است. هم‌چنین در صورت پیروز شدن کم‌امتیازترین فیلم تاریخ خواهد بود که گلدن گلوب را به خانه می‌برد.

سایر زمینه‌هایی که فیلم در آن‌ها نامزد شده است

کیت هادسون برای بهترین بازیگر نقش اصلی زن در فیلم کمدی یا موزیکال

۱۰. اخبار جهان (News of the World)

شرکت پخش‌کننده: یونیورسال پیکچرز (Universal Pictures)

یونیورسال پیکچرز (Universal Pictures) کارگردان: پل گرینگراس

پل گرینگراس نویسندگان: لوک دیویس، پل گرینگراس

لوک دیویس، پل گرینگراس بازیگران: تام هنکس، هلنا زنگل

تام هنکس، هلنا زنگل نمره‌ی راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین بازیگر نقش مکمل زن/ هلنا زنگل

در دوازده سالگی او تبدیل به جوان‌ترین برنده‌ی گلدن گلوب خواهد شد.

در اصل، جوان‌ترین برنده‌ی گلدن گلوب ریکی شرودر است که در نه سالگی برای فیلم قهرمان (The Champ) در سال ۱۹۷۹در رشته‌ی ستاره‌ی نوظهور سال، گلدن گلوب را به خانه برد، رشته‌ای که دیگر وجود ندارد.

بهترین موسیقی متن/ جیمز نیوتون هاوارد

اگر او ببازد تبدیل به چهارمین نفر در لیست آهنگسازانی می‌شود که با بیشترین نامزدی در گلدن گلوب، هرگز برنده نشده‌اند.

در این لیست جری گلداسمیت با نه نامزدی، رندی نیومن با هفت نامزدی و لزلی بریکیوس با شش نامزدی از اول تا سوم‌اند.

۱۱. سرزمین آواره‌ها (Nomadland)

شرکت پخش‌کننده: سرچ‌لایت پیکچرز (Searchlight Pictures)

سرچ‌لایت پیکچرز (Searchlight Pictures) کارگردان: کلویی ژائو

کلویی ژائو نویسندگان: کلویی ژائو

کلویی ژائو بازیگران: فرانسیس مک‌دورمند، دیوید استراتیرن

فرانسیس مک‌دورمند، دیوید استراتیرن نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

نمره‌ی متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

پس از نابود شدن همه چیز، به دنبال بحران اقتصادی، زنی میان‌سال سفری به غرب را آغاز می‌کند و در ون قدیمی خود زندگی می‌گذراند.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین فیلم (درام)

ژائو تبدیل به نخستین زن آسیایی‌ای خواهد شد که به عنوان تهیه‌کننده در رشته‌ی بهترین فیلم برنده می‌شود.

سرزمین آواره‌ها نخستین فیلمی خواهد شد که توسط یک زن کارگردانی شده است و گلدن گلوب بهترین فیلم درام را از آن خود می‌کند.

مک‌دورمند تبدیل به دومین زن تاریخ می‌شود که در یک سال هم در زمینه‌ی تهبه‌کنندگی در رشته‌ی بهترین فیلم درام و هم در زمینه‌ی بازیگری در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی زن فیلم درام نامزد می‌شود، اما در صورت پیروزی در یکی از این رشته‌ها یا هردو تبدیل به نخستین زن تاریخ خواهد شد که با این شرایط یک یا دو گلدن گلوب می‌برد.

بهترین کارگردان/ کلویی ژائو

ژائو به نخستین زن رنگین‌پوستی تبدیل می‌شود که در این رشته برنده می‌شود.

او دومین زنی خواهد بود که در تاریخ توانسته است بعد از باربارا استرایسند در سال ۱۹۸۳ برای فیلم ینتل در این رشته برنده شود.

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در فیلم درام/ فرانسیس مک‌دورمند

مک‌دورمند تبدیل به دومین زن تاریخ می‌شود که در یک سال هم در زمینه‌ی تهبه‌کنندگی در رشته‌ی بهترین فیلم درام و هم در زمینه‌ی بازیگری در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی زن فیلم درام نامزد می‌شود، اما در صورت پیروزی در یکی از این رشته‌ها یا هردو تبدیل به نخستین زن تاریخ خواهد شد. که با این شرایط یک یا دو گلدن گلوب می‌برد.

اگر جایزه را ببرد، در شصت و سه سالگی در صف مسن‌ترین برندگان در جایگاه پنجم خواهد ایستاد.

پیش از او گلن کلوز برای فیلم همسر (The Wife)، جولی کریستی برای فیلم دور از او (Away from Her)، جودی دنچ برای فیلم خانوم براون (Mrs. Brown) و ادیث اوانز برای فیلم نجواگران (The Whisperers) در این لیست از اول تا چهارم‌اند.

بهترین فیلم‌نامه/ کلویی ژائو

ژائو نخستین زنی خواهد شد که بعد از سال ۲۰۰۵ که دیانا اوسانا و لری مک‌مورتی برای فیلم کوهستان بروکبک (Brokeback Mountain) جایزه را به صورت مشترک به خانه بردند، در این رشته برنده می‌شود.

او تبدیل به نخستین زنی می‌شود که بعد از سوفیا کاپولا در سال ۲۰۰۳ برای گمشده در ترجمه برای نوشتن فیلم‌نامه، به تنهایی جایزه را به دست می‌آورد.

او تبدیل به نخستین نویسنده‌ی زنی خواهد شد که بعد از اما تامپسون در سال ۱۹۹۵ برای فیلم عقل و احساس (Sense and Sensibility)، به تنهایی برای یک فیلم‌نامه‌ی اقتباسی جایزه را می‌گیرد.

او تبدیل به نخستین فیلم‌نامه‌نویس آسیایی تاریخ می‌شود که در این رشته گلدن گلوب را به کارنامه‌ی خود اضافه می‌کند..

۱۲. یک شب درمیامی (One Night in Miami)

شرکت پخش‌کننده: استودیو آمازون

استودیو آمازون کارگردان: رجینا کینگ

رجینا کینگ نویسندگان: کمپ پاورز

کمپ پاورز بازیگران: کینگزلی بن-ادیر، الی گوری

کینگزلی بن-ادیر، الی گوری نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

داستانی غیرواقعی از شبی رویایی در میامی ۱۹۶۴ که چهار فعال سیاسی، هنری و ورزشی (مالکوم اکس، محمد علی، جیم براون و سم کوک) دور هم جمع شده‌اند و از نقش‌های خود در حقوق مدنی با هم صحبت می‌کنند.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین کارگردان/ رجینا کینگ

کینگ نخستین زن رنگین‌پوست تاریخ خواهد شد که در این رشته به پیروزی می‌رسد.

او دومین زن سیاه‌پوست تاریخ است که بعد از ایوا دوورنی، برای فیلم سلما، در این رشته نامزد شده است.

او ششمین کارگردان سیاه‌پوست تاریخ است که در این رشته نامزد شده است و در صورت پیروزی تبدیل به نخستین سیاه‌پوست تاریخ می‌شود که در این رشته برنده شده است.

او دومین زن تاریخ خواهد بود که توانسته است بعد از باربارا استرایسند در سال ۱۹۸۳ برای فیلم ینتل در این رشته برنده شود.

او اگر برنده شود، بعد از کلینت ایستوود برای فیلم پرنده (Bird) در سال ۱۹۸۸، تبدیل به نخستین کارگردانی می‌شود که در صورتی که فیلم‌اش واجد شرایط نامزد شدن در رشته‌ی بهترین فیلم (درام) بوده است، نامزد نشده است ولی جایزه‌ی بهترین کارگردانی را گرفته‌است.

فیلم رما (Roma) که الفونسو کوارون برای آن بهترین کارگردانی را گرفت و فیلم لباس غواصی و پروانه (The Diving Bell and the Butterfly) که جولیان اشنابل برای آن بهترین کارگردانی را از آن خود کرد، هر دو به دنبال خارجی زبان بودن، واجد شرایط نامزد شدن در رشته‌ی بهترین فیلم نبودند.

کینگ تبدیل به سومین برنده‌ای خواهد شد که در دوره‌های قبل برای بازیگری گلدن گلوب را گرفته است و حالا برای کارگردانی آن را می‌گیرد.

پیش از او وارن بیتی و باربرا استرایسند این تجربه را از سر گذرانده بودند.

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد/ لزلی اودوم جونیور

اودوم اگر پیروز شود، تبدیل به پنجمین بازیگر مرد سیاه‌پوستی می‌شود که در این رشته به پیروزی رسیده است.

لوئیس گوست جونیور در سال ۱۹۸۲ برای یک افسر و یک جنتل‌من (An Officer and a Gentleman)، دنزل واشنگتن در سال ۱۹۸۹ برای افتخار (Glory)، ادی مورفی در سال ۲۰۰۶ برای دختران رویایی (Dreamgirls) و ماهارشالا علی در سال ۲۰۱۸ برای کتاب سبز (Green Book) پیش از او در این رشته گلدن گلوب را به دست آورده‌اند و از بین آن‌ها تنها مورفی در به دست آوردن اسکار در همان سال ناکام ماند.

لزلی اودوم نخستین مرد سیاه‌پوستی است که در یک سال در دو رشته‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین آهنگ اورجینال نامزد می‌شود و در صورت بردن یکی یا هر دوی آن‌ها تاریخ‌سازی خواهد کرد.

او نخستین برنده‌ی گلدن گلوب بازیگری خواهد شد که توسط یک زن سیاه‌پوست کارگردانی شده است.

بهترین آهنگ اورجینال/ حالا صحبت کن (Speak Now) از لزلی اودوم جونیور و سم آشورث

اودوم جونیور هشتمین مرد سیاهپوستی خواهد بود که این جایزه را می‌برد.

اخرین مردان سیاه‌پوستی که این جایزه را برده‌اند، کامن و جان لجند برای آهنگ افتخار برای فیلم سلما در سال ۲۰۱۴ بوده‌اند.

اودوم نخستین مرد سیاه‌پوستی است که در یک سال در دو رشته‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین آهنگ اورجینال نامزد می‌شود و در صورت بردن یکی یا هر دوی آن‌ها تاریخ‌سازی خواهد کرد.

۱۳. پالم اسپرینگز (Palm Springs)

شرکت پخش‌کننده: هولو/نئون (Hulu/Neon)

هولو/نئون (Hulu/Neon) کارگردان: مکس بارباکوف

مکس بارباکوف نویسندگان: اندی سیارا

اندی سیارا بازیگران: اندی سمبرگ، کریستین میلیوتی، جی.کی. سیمونز

اندی سمبرگ، کریستین میلیوتی، جی.کی. سیمونز نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

وقتی نیلز و سارا فرصتی پیدا می‌کنند تا در مراسم عروسی در پالم استرینگز با هم برخورد کنند، اوضاع پیچیده می‌شود.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین فیلم (کمدی یا موزیکال)

از زمان فیلم شیکاگو که نخستین تجربه‌ی کارگردانی راب مارشال در سال ۲۰۰۲ بود و در این رشته به موفقیت رسید، دیگر کارگردانی به این موفقیت دست نیافته است و فیلم پالم اسپرینگ می‌تواند به این مهم دست پیدا کند.

در صورت بردن تبدیل به نخستین فیلمی می‌شود که برای نخستین بار در سرویس پخش آنلاین به نمایش عمومی در آمده است و برنده‌ی بهترین فیلم، چه در زمینه‌ی درام و چه در زمینه‌ی موزیکال یا کمدی، می‌شود.

تبدیل به دومین فیلمی می‌شود که برای نخستین بار در جشنواره‌ی ساندنس به نمایش در آمد و گلدن گلوب بهترین فیلم کمدی یا موزیکال را به خانه برد.

پیش از پالم اسپرینگز، هانا و خواهرانش (Hannah and Her Sisters) به کارگردانی وودی آلن در سال ۱۹۸۶ همین تجربه را از سر گذرانده است.

سایر زمینه‌هایی که فیلم در آن‌ها نامزد شده است

اندی سامبرگ برای بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در یک فیلم کمدی یا موزیکال

۱۴. تاریخچه‌ی شخصی دیوید کاپرفیلد (The Personal History of David Copperfield)

شرکت پخش‌کننده: سرچ‌لایت پیکچرز

سرچ‌لایت پیکچرز کارگردان: آرماندو ایاننوچی

آرماندو ایاننوچی نویسندگان: سیمون بلک‌ول، آرماندو لانوچی

سیمون بلک‌ول، آرماندو لانوچی بازیگران: دیو پاتل، تیلدا سوئینتن

دیو پاتل، تیلدا سوئینتن نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۷۷ از ۱۰۰

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم کمدی یا موزیکال/ دیو پاتل

پاتل نخستین بازیگر آسیایی‌ای می‌شود که در این رشته جایزه را می‌برد. او اجداد هندی دارد.

او دومین آسیایی تاریخ است که در این رشته نامزد شده است.

پیش از پاتل، یول برینر برای فیلم پادشاه و من (The King and I) در سال ۱۹۵۶ توانسته بود در این رشته نامزد گلدن گلوب شود.

۱۵. جشن رقص پایان سال (The Prom)

شرکت پخش‌کننده: نت‌فلیکس

نت‌فلیکس کارگردان: رایان مورفی

رایان مورفی نویسندگان: باب مارتین، چاد بگوئلین

باب مارتین، چاد بگوئلین بازیگران: مریل استریپ، نیکول کیدمن

مریل استریپ، نیکول کیدمن نمره‌ی راتن تومیتوز: ۵۷ از ۱۰۰

۵۷ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۵۵ از ۱۰۰

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین فیلم (کمدی یا موزیکال)

در صورت بردن تبدیل به نخستین فیلمی می‌شود که برای نخستین بار در سرویس پخش آنلاین به نمایش عمومی در آمده است و برنده‌ی بهترین فیلم، چه در زمینه‌ی درام و چه در زمینه‌ی موزیکال یا کمدی، می‌شود.

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم کمدی یا موزیکال/ جیمز کوردن

کوردن نخستین مجری تلویزیونی‌ای است که برای بازی در یک فیلم سینمایی نامزد گلدن گلوب می‌شود و یا آن را به خانه می‌برد.

۱۶. زن جوان نوید دهنده (Promising Young Woman)

شرکت پخش کننده: فکوس فیچرز (Focus Features)

فکوس فیچرز (Focus Features) کارگردان: امرالد فنل

امرالد فنل نویسندگان: امرالد فنل

امرالد فنل بازیگران: کری مولیگان، بو بورنهام

کری مولیگان، بو بورنهام نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ نمره ی متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

زن جوانی که از واقعه‌ای تلخ در گذشته‌اش رنج می‌برد به دنبال انتقام گرفتن از تمام کسانی است که در مسیرش با آن‌ها مواجه می‌شود.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین فیلم (درام)

تبدیل به نخستین فیلمی می‌شود که یک زن آن را کارگردانی کرده است و گلدن گلوب بهترین فیلم درام را به دست می‌آورد.

بهترین کارگردان/ امرالد فنل

او دومین زن تاریخ خواهد بود توانسته است بعد از باربارا استرایسند در سال ۱۹۸۳ برای فیلم ینتل در این رشته برنده شود.

بهترین بازیگر نقش اصلی زن فیلم درام/ کری مولیگان

مولیگان بعد از کیت وینسلت که در سال ۲۰۰۸ برای فیلم جاده‌ی انقلابی این جایزه را به کارنامه‌ی خود اضافه کرد، نخستین زن متولد بریتانیا است که این جایزه را می‌برد.

بهترین فیلم‌نامه/ امرالد فنل

ژائو نخستین زنی خواهد شد که بعد از سال ۲۰۰۵ که دیانا اوسانا و لری مک‌مورتی برای فیلم کوهستان بروکبک جایزه را به صورت مشترک به خانه بردند، در این رشته برنده می‌شود.

او تبدیل به نخستین زنی می‌شود که بعد از سوفیا کاپولا در سال ۲۰۰۳ برای گمشده در ترجمه برای نوشتن فیلم‌نامه، به تنهایی جایزه را به دست می‌آورد.

۱۷. صدای متال (Sound of Metal)

شرکت پخش‌کننده: استودیو آمازون (Amazon Studios)

استودیو آمازون (Amazon Studios) کارگردان: داریوس ماردر

داریوس ماردر نویسندگان: داریوس ماردر، ابراهام ماردر، درک کیانفرانس

داریوس ماردر، ابراهام ماردر، درک کیانفرانس بازیگران: ریز احمد، پائول رچی

زندگی یک نوازنده‌ی درام سبک متال در هم می‌ریزد وقتی او به تدریج شنوایی خود را از دست می‌دهد.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در یک فیلم درام/ ریز احمد

احمد دومین بازیگر مسلمانی خواهد بود که در این رشته برنده می‌شود. پیش از او عمر شریف در سال ۱۹۶۲ برای فیلم دکتر ژیواگو این جایزه را به دست آورده است. شریف در مراسم اسکار حتی نامزد هم نشد.

نخستین مرتبه در تاریخ است که دو بازیگر مسلمان، طاهر رحیم و ریز احمد برای فیلم صدای متال، با هم در یک رشته نامزد شده‌اند.

او نخستین بازیگری خواهد بود که برای بازی در فیلمی که اکران خود را از شبکه‌های پخش آنلاین آغاز کرده است، جایزه‌ی بازیگری می‌گیرد.

۱۸. دادگاه شیکاگو هفت (The Trial of Chicago 7)

شرکت پخش‌کننده: نت‌فلیکس

نت‌فلیکس کارگردان: آرون سورکین

آرون سورکین نویسندگان: ارون سورکین

ارون سورکین بازیگران: مارک رایلنس، ساشا بارون کوهن

مارک رایلنس، ساشا بارون کوهن نمره‌ی راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ نمره‌ی متاکریتیک: ۷۷ از ۱۰۰

داستان هفت نفر که به دنبال اعتراضاتی صلح آمیز، که پایانی خشن به دنبال داشت، دستگیر شده‌اند و دادگاهی با نتیجه‌ی از پیش تعیین شده برای آن‌ها برگزار می‌شود.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین فیلم (درام)

نخستین فیلم دادگاهی بعد از کرامر علیه کرامر (Kramer vs. Kramer) در سال ۱۹۷۹ خواهد بود که در این رشته برنده می‌شود.

در صورت بردن تبدیل به نخستین فیلمی می‌شود که برای نخستین بار در سرویس پخش آنلاین به نمایش عمومی در آمده است و برنده‌ی بهترین فیلم، چه در زمینه‌ی درام و چه در زمینه‌ی موزیکال یا کمدی، می‌شود.

بهترین کارگردان/ آرون سورکین

او بعد از میلوش فورمن برای فیلم مردم علیه لری فلینت (The people vs. Larry Flynt) در سال ۱۹۹۶ نخستین کارگردانی خواهد شد که برای یک فیلم دادگاهی، گلدن گلوب بهترین کارگردانی را به خانه می‌برد.

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در یک فیلم/ ساشا بارون کوهن

او نخستین بازیگری خواهد بود که برای بازی در فیلمی که اکران خود را از شبکه‌های پخش آنلاین آغاز کرده است، جایزه‌ی بازیگری می‌گیرد.

اگر او بتواند این جایزه را به همراه جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم کمدی یا موزیکال برای بورات: قسمت دوم که نامزد آن شده است ببرد، تبدیل به نخستین مردی می‌شود که دو گلدن گلوب بازیگری را در یک شب برده است.

بهترین فیلم‌نامه/ آرون سورکین

سورکین رکورددار نامزدی در این رشته است، تمام نه فیلم‌نامه‌ای که او که او نوشته است نامزد دریافت گلدن گلوب شده‌اند؛ به جز عناد (Malice) در سال ۱۹۹۳.

اگر او بتواند پیروز شود، به همراه تارانتینو و رابرت بالت، با سه جایزه رکوددار گلدن گلوب بهترین فیلمنامه می‌شود. سورکین پیش از این برای فیلم‌های استیو جابز (Steve Jobs) و شبکه‌ی اجتماعی (The Social Network) این جایزه را برده است.

بهترین آهنگ اورجینال/ صدای مرا بشنو (Hear My Voice) از دنیل پمبرتون و سلست

سلست دومین زن سیاه‌پوستی خواهد بود که در این رشته برنده می‌شوند.

پیش از او آیرن کارا که یک آفریقایی-پورتوریکویی و کوبایی است برای آهنگ فلش‌دنس… چه احساسی از فیلم فلش‌دنس در سال ۱۹۸۰ این جایزه را برده است.

در صورت پیروزی، نخستین اهنگ اورجینالی خواهد بود که فیلم آن اکران خود را از سرویس‌های پخش آنلاین آغاز کرده است.

۱۹. ایالات متحده در مقابل بیلی هالیدی (The United States vs. Billie Holiday)

شرکت پخش‌کننده: هولو (Hulu)

هولو (Hulu) کارگردان: لی دانیلز

لی دانیلز نویسندگان: سوزی-لوری پارکس

سوزی-لوری پارکس بازیگران: آندرا دی، تروانته رهودز

زندگی هالیدی در حین این که توسط اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر فدرال هدف قرار گرفته است.

اهمیت تاریخی در جوایز گلدن گلوب

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در یک فیلم درام/ آندرا دی

دی دومین زن سیاه‌پوستی می‌شود که این جایزه را می‌برد.

او چهارمین زن سیاه‌پوستی است که به دنبال نخستین نقش‌آفرینی سینمایی خود نامزد دریافت این جایزه شده است.

پیش از آندرا دی، دایانا راس در سال ۱۹۷۳ برای فیلم بانو بلوز می‌خواند (Lady Sings the Blues)، گلدبرگ برای رنگ ارغوانی و گابوری سیدیب در سال ۲۰۰۹ برای فیلم گران‌بها (Precious) توانسته‌اند در نخستین نقش‌آفرینی سینمایی خود نامزدی گلدن گلوب را به کارنامه‌ی خود اضافه کنند.

دی چهارمین زن سیاه‌پوستی است که در یک سال هم در رشته‌ی بازیگری و هم در رشته‌ی آهنگ اورجینال نامزد شده است.

پیش از او بیانسه برای اهنگ گوش‌کن (Listen) از فیلم دختران رویایی، مری جی. بلیگ برای آهنگ رودخانه‌ی توانا (Mighty River) از فیلم گل‌گرفته (Mudbound) و سینتیا اریوو برای آهنگ برخیز (Stand Up) از فیلم هریت (Harriet) این رکورد را ثبت کرده‌اند.

او نخستین بازیگری خواهد بود که برای بازی در فیلمی که اکران خود را از شبکه‌های پخش آنلاین آغاز کرده است، جایزه‌ی بازیگری می‌گیرد.

بهترین آهنگ اورجینال/ تیگریس و توئید (Tigress & Tweed) از آندرا دی و رافائل سدیک

سلست دومین زن سیاه‌پوستی خواهد بود که در این رشته برنده می‌شوند.

پیش از او آیرن کارا که یک آفریقایی-پورتوریکویی و کوبایی است برای آهنگ فلش‌دنس… چه احساسی از فیلم فلش‌دنس در سال ۱۹۸۰ این جایزه را برده است.

دی نخستین زن سیاه‌پوستی خواهد شد که در دو رشته‌ی بازیگری و اهنگ اورجینال نامزد بوده است و در یکی یا هر دوی آن‌ها به موفقیت رسیده است.

سدیک هشتمین مرد سیاهپوستی خواهد بود که این جایزه را می‌برد.

اخرین مردان سیاه‌پوستی که این جایزه را برده‌اند، کامن و جان لجند برای آهنگ افتخار برای فیلم سلما در سال ۲۰۱۴ بوده‌اند.

اگر آن‌ها موفق شوند گلدن گلوب را به خانه ببرند، سومین مرتبه در تاریخ خواهد بود که خوانندگان سیاه‌پوستی که در گلدن گلوب به پیروزی می‌رسند در اسکار نامزد نمی‌شوند.

پیش از آن‌ها آهنگ‌های عشق معمولی (Ordinary Love) برای فیلم ماندلا: راه طولانی به آزادی (Mandela: Long Walk to Freedom) در سال ۲۰۱۱ و آهنگ قلب (Song of the Heart) برای فیلم خوش‌قدم (Happy Feet) در سال ۲۰۰۶ هم، همین تجربه را از سرگذرانده‌اند.

در صورت پیروزی، نخستین اهنگ اورجینالی خواهد بود که فیلم آن اکران خود را از سرویس‌های پخش آنلاین آغاز کرده است.

