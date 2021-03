برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱ در بخش سینما و تلویزیون مشخص شدند

برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱ معرفی شدند. فرش قرمز این مراسم از ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه به وقت تهران آغاز شد. هفتاد و هشتمین دوره‌ی جوایز گلدن‌ گلوب در بخش بهترین‌های سینما و تلویزیون در حضور ستاره‌های سینما برگزار شد. مراسم انجمن مطبوعات خارجی هاليوود که در فصل دوم جوايز برگزار می‌شود مهم‌ترين راه برای رسيدن به اسکار است و متشکل از روزنامه‌نگاران و عکاسانی است که از صنعت سرگرمی گزارش تهيه‌ می‌کنند. تعداد اعضای این انجمن کمتر از اسکار است اما بعد از اسکار مهم‌ترین جایزه سینمایی به شمار می‌رود. امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا این مراسم با دو ماه تاخیر برگزار شد و البته شیوه‌ی برگزاری آن هم با همیشه متفاوت بود. با ما در پوشش لحظه به لحظه مراسم همراه باشید. لیست کامل برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱ را می‌توانید در ادامه ببینید.

برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱ در بخش سینما

بهترین فیلم درام:

نامزدهای بهترین فیلم درام

پدر (The Father)

منک (Mank)

سرزمین آواره‌ها (Nomadland)

زن جوان خوش‌آتیه (Promising Young Woman)

دادگاه شیکاگو ۷ (The Trial of the Chicago 7)

بهترین فیلم کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین فیلم کمدی یا موزیکال

بورات ۲ (Borat Subsequent Moviefilm)

همیلتون (Hamilton)

موسیقی (Music)

پالم اسپرینگز (Palm Springs)

جشن رقص پایان سال (The Prom)

بهترین کارگردانی:

نامزدهای بخش بهترین کارگردانی

امرالد فنل (زن جوان خوش آتیه)

دیوید فینچر (منک)

یکشب در میامی (رجینا کینگ)

آرون سورکین (دادگاه شیکاگو ۷)

کلویی ژائو (سرزمین‌ آواره‌ها)

بهترین بازیگر نقش اول مرد درام:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول درام

ریز احمد (صدای متال/Sound of Metal)

چادویک بوزمن (بلک باتم ما رینی/Ma Rainey’s Black Bottom)

آنتونی هاپکینز (پدر)

گری اولدمن (منک)

طاهر رحیم (موریتانی‌ها/ The Mauritanian)

بهترین بازیگر نقش اول زن درام:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن درام

وایولا دیویس (بلک باتم ما رینی)

آندرا دی (ایالات متحده علیه بیلی هالیدی)

ونسا کربی (تکه‌هایی از یک زن)

فرانسیس مک‌دورمند (سرزمین آواره‌ها)

کری مولیگان (زن جوان خوش آتیه)

بهترین بازیگر نقش اول مرد کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد کمدی یا موزیکال

ساشا بارون کوهن (بورات۲)

جیمز کوردن (جشن پایان سال تحصیلی)

لین-مانوئل میراندا (همیلتون)

دو پاتل (تاریخچه شخصی دیوید کاپرفیلد)

اندی سمبرگ (پالم اسپرینگز)

بهترین بازیگر نقش اول زن کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن کمدی یا موزیکال

ماریا باکالوا (بورات۲)

کیت هادسن (موسیقی)

میشل فایفر (خروج فرانسوی/French Exit)

رزاموند پایک (من زیاد اهمیت می‌دهم/ I Care a Lot)

آنا تیلور- جوی (اما/ Emma)

برنده بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: دانیل کالیوآ (یهودا و مسیح سیاه)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

ساشا بارون کوهن (دادگاه شیکاگو ۷)

دانیل کالیوآ (یهودا و مسیح سیاه)

جرد لتو(چیزهای کوچک)

بیل موری(بر صخره‌ها)

لزی اودم جونیر(یک شب در میامی)

لارا درن برای دادن جایزه روی صحنه آمد که کت و شلوار ساده‌ی مشکی پوشیده. دنیل کالویا از خانه وصل می‌شود و لارا درن شوخی می‌کند که به دلیل مشکلات اینترنت نمی‌توانند با او ارتباط برقرار کنند و فقط به او تبریک می‌گویند. کالویا برمی‌گردد و از همکارانش تشکر می‌کند و درباره‌ی اهمیت زندگی شعری می‌خواند.

بهترین بازیگر نقش مکمل زن:

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن

گلن کلوز (مرثیه هیل بیلی)

جودی فاستر (موریتانی ها)

اولیویا کولمن (پدر)

آماندا سیفراید (منک)

هلنا زنگل (اخبار دنیا)

بهترین فیلمنامه:

نامزدهای بهترین فیلمنامه

امرالد فنل (زن جوان خوش‌آتیه)

جک فینچر (منک)

کریستفر همپتون و فلورین زلر (پدر)

آرون سورکین (دادگاه شیکاگو ۷)

کلوئی ژائو (سرزمین آواره ها)

بهترین موسیقی فیلم:

نامزدهای بهترین موسیقی فیلم

آسمان نیمه‌شب (The Midnight Sky)

تنت (Tenet)

اخبار جهان (News of the World)

منک

روح (Soul)

بهترین ترانه:

نامزدهای بهترین ترانه

جنگیدن برای تو (یهودا و مسیح سیاه)

اینجا صدای من است (دادگاه شیکاگو ۷)

دیده شد (زندگی در پیش رو)

تایگرز و توید (ایالات متحده و بیلی هالیدی)

بهترین فیلم خارجی زبان:

نامزدهای بهترین فیلم خارجی زبان

دور دیگر (Another Round)

لا لیورونا (La Llorona)

زندگی در پیش رو (The Life Ahead)

میناری (Minari)

دوتایی ما (Two of Us)

بهترین انیمیشن:

نامزدهای بهترین انیمیشن

کرودزها: عصر جدید (The Croods: A New Age‎)

به پیش (Onward)

برفراز ماه (Over the Moon)

ولف واکرز (Wolfwalkers)

روح

برنده یک عمر فعالیت هنری در سینما:

برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱ در بخش مجموعه‌های تلویزیونی

بهترین سریال کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین سریال کمدی یا موزیکال

امیلی در پاریس (Emily in Paris)

مهماندار (The Flight Attendant)

کبیر (The Great)

شیتز کریک (Schitt’s Creek)

تد لاسو (Ted Lasso)

بهترین بازیگر مرد سریال کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین بازیگر مرد سریال موزیکال یا کمدی

دان چیدل (دوشنبه سیاه)

نیکلاس هولت(کبیر)

جیسون سودوکیس(تد لاسو)

رامی یوسف (رامی)

بهترین بازیگر زن سریال کمدی یا موزیکال:

نامزدهای بهترین بازیگر زن سریال موزیکال یا کمدی

لیلی کالینز (امیلی در پاریس)

کیلی کوکو (مهمان دار)

ال فانینگ (کبیر)

کاترین اوهارا (شیت کریک)

جین لوی (فهرست موسیقی شگفت انگیز زوئی)

بهترین مینی سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بهترین سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

آدم های عادی (Normal People)

گامبی وزیر (The Queen’s Gambit)

تبر کوچک (Small Axe)

فروپاشی (The Undoing)

ناراست‌کیش (Unorthodox)

بهترین بازیگر زن مینی سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

کیت بلانشت (خانم آمریکا/ MRs. America)

دیزی ادگار-جونز (آدم‌های عادی)

شیرا هاس (ناراست کیش)

نیکول کیدمن (فروپاشی)

آنا تیلور-جوی (گامبی وزیر)

بهترین بازیگر مرد مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

جان بویگا (تبر کوچک)

براندن کلیسون (قاعده کومی)

دانیل لوی (شیت کریک)

جیم پرسون (هالیوود)

دونالد ساترلند (فروپاشی)

بهترین بازیگر زن مکمل سریال، مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بهترین بازیگر زن مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

هلنا بونهم کارتر (تاج)

جولیا گارنر (اوزارک)

آنی مورفی (شیتس کریک)

سینتیا نیکسون (راچد)

بهترین بازیگر مرد مکمل سریال، مینی‌سریال یا فیلم تلویزیونی:

نامزدهای بازیگر مرد مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

جان بویگا (تبر کوچک)

براندن کلیسون (قاعده کومی)

دانیل لوی (شیت کریک)

جیم پرسون (هالیوود)

دونالد ساترلند (فروپاشی)

بهترین سریال درام:

نامزدهای بهترین سریال درام

تاج (The Crown)

لاورکرافت کانتری (Lovecraft Country)

مندلورین (The Mandalorian)

اوزاک (Ozark)

راچد (Ratched)

بهترین بازیگر مرد سریال درام:

نامزدهای بهترین بازیگر مرد سریال درام

جیسون بیتمن (اوزارک)

جاش اوکانر

باب ادنکیرک (بهتره با سال تماس بگیری/Better Call Saul)

آل پاچینو (شکارچیان/ Hunters)

متیو ریس (پری میسون/ Perry Mason)

بهترین بازیگر زن سریال درام:

نامزدهای بهترین بازیگر زن سریال درام

اولیویا کولمن (تاج)

جودی کومر (کشتن ایو/ Killing Eve)

اما کورین (تاج)

لورا لینی (اوزراک)

سارا پالسون (راچد)

جایزه یک عمر دستاورد هنری در تلویزیون:

شرح مراسم اعلام برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱

این احتمالا عجیب و غریب‌ترین مراسم سینمایی بود که به دلیل کرونا دیدیم. روی فرش قرمز دو مجری آراسته با لباس‌های شب مجلل و با فاصله از یکدیگر ایستاده‌اند و با نامزدهایی که داخل خانه نشسته‌اند به شکل تصویری و آنلاین صحبت می‌کنند. نامزدهای مرد اکثرا در خانه کت و شلوار رسمی پوشیده‌اند و پاپیون زده‌اند اما نامزدهای زن مثل کری مولیگان با لباس‌های اسپرت‌تری نشسته‌اند. برخی از نامزدهای مرد مثل دنیل کالویا هم کت و شلوارهای راحت‌تری پوشیده‌اند.

تینا فی و امی پوهلر دو مجری مراسم در دو هتل حضور دارند. یکی مثل همیشه در هتل بورلی هیلتون لس‌آنجلس و دیگری در نیویورک و جایزه‌دهنده‌ها هم که ستاره‌های سینما هستند روی سن می‌روند و اسامی نامزدها و برنده را می‌خوانند اما نامزدها در سالن حضور ندارند و به شکل آنلاین و تصویری به مراسم وصل شده‌اند.

امسال مراسم آن شور و حال سابق را ندارد که البته به خاطر حضور نداشتن ستاره‌‌ها روی فرش قرمز طبیعی است. بخشی از حرف‌های فرش قرمز به ماجرای زنان و حضور پررنگشان در تلویزیون و سینما برمی‌گردد. مجریان فرش قرمز شوخی می‌کنند که لیاقت نیکول کیدمن در مینی‌سریال «فروپاشی» بیشتر از این بوده است که شوهرش چنین آدمی باشد و بعد به سینما می‌روند و به نقش کری مولیگان در فیلم «زن جوان نویددهنده» اشاره می‌کنند. کری مولیگان از خانه‌اش به آن‌ها ملحق می‌شود و می‌گوید که این نقش را دوست دارد چون شبیه نقش‌های کلاسیک نیست و مستقیما از ذهن امرالد فنل نشات گرفته است.

امسال از یازده کشور دنیا گلدن گلوب نامزدهایی در بخش‌های مختلف دارد که در راستای سیاست جدید جوایز سینمایی برای در نظر گرفتن کشورهای مختلف جهان است. اتحادیه‌ی مطبوعات خارجی که برگزارکننده‌ای مراسم مهم گلدن گلوب است هفته‌ی سختی را پشت سر گذرانده چون تحقیقات برخی مطبوعات نشان داد که گلدن گلوب از لحاظ منابع مالی چندان سالم نیست.

امی پوهلر و تینا فی اشاره می‌کنند که تکنولوژی کاری کرده که اصلا تصورش را هم نمی‌کنید که این دو نفر از دو جای مختلف میزبان گلدن گلوب هستند. سن دو هتل دقیقا شبیه هم طراحی شده است و تینا دستش را دراز می‌کند و در تصویر می‌بینیم که موی امی را نوازش می‌کند‍! مهمانان با ماسک نشسته‌اند و تعدادشان سر میزها محدود است.

تینا فی به تعداد کم اعضای سیاهپوست گلدن گلوب اشاره می‌کند.

فی و پوهلر لباس‌های ساده‌‌ی مشکی پوشیده‌اند. آن‌ها فیلم‌های نامزد شده را معرفی می‌کنند و با هر کدام شوخی می‌کنند. مثلا فی می‌گوید نکته‌ی فیلمنامه‌نویسی آرون سورکین در «دادگاه شیکاگو ۷» این است که ۷ مرد صحبت می‌کنند ولی شما فکر می‌کنید که ۱۰۰ نفر در حال حرف زدن هستند که اشاره به دیالوگ‌نویسی تند و سریع سورکین دارد.

فی و پوهلر به تفاوت‌های فیلم و سریال اشاره می‌کنند از جمله اینکه برای فیلم شما باید دو ساعت جلوی تلویزیون‌تان بنشینید اما برای دیدن سریال پنج تا یک ساعت نشستن جلوی تلویزیون لازم است. ضمن اینکه اگر دیدید که بازیگران انگلیسی نقش انگلیسی‌ها را بازی می‌کنند شاهد سریال تلویزیونی هستید اما اگر بازیگران انگلیسی نقش آمریکایی‌ها را بازی می‌کردند مشغول دیدن فیلم هستید!

برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۰ در بخش سینما و تلویزیون

