نتفلیکس سریال انیمیشنی ترمیناتور را خواهد ساخت

متسون تاملین، یکی از نویسندگان فیلم «بتمن» به کمک اسکای‌دنس مدیا سریال انیمیشنی «ترمیناتور» (نابودگر) (Terminator) را برای نتفلیکس می‌سازد.

جیمز کامرون در آخرین سال‌های قرن بیستم با ساخت فیلم‌های «ترمیناتور» و «ترمیناتور ۲: روز داوری» علاقه‌مندان به آثار علی تخیلی و اکشن را شگفت‌زده کرد. بسیاری از سینمادوستان کمکاکان «نابودگر ۲: روز داوری» را بهترین فیلم کامرون و نقش‌آفرینی آرنولد شوارتزنگر در نقش نابودگر را تاثیرگذارترین بازی کارنامه‌ی او می‌دانند. این فیلم‌ها در گیشه نیز به موفقیت‌های چشم‌گیری دست پیدا کردند و مثلا نسخه‌ی دوم نابودگر توانست با ۵۲۰ میلیون دلار فروش به پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۹۹۱ تبدیل شود. به همین خاطر خیلی زود دنباله‌هایی برای این آثار ساخته شد، اما هیچ‌کدام به موفقیت‌های دو فیلم نخست نزدیک هم نشدند.

در سال ۲۰۱۹ اسکای‌دنس مدیا تصمیم گرفت جان دوباره‌ای به سری فیلم‌های نابودگر ببخشد و «نابودگر: سرنوشت تاریک» را روی پرده برد، اما این فیلم به یک شکست تمام عیار تبدیل شد. «نابودگر: سرنوشت تاریک» حتی موفق به بازگشت سرمایه هم نشد و منتقدان نیز به هیچ‌وجه از ماجراجویی‌های جدید نابودگر راضی نبودند. اما اینطور که پیداست اسکای‌دنس مدیا قصد استراحت دادن به این مجموعه را ندارد و به زودی در همکاری با نتفلیکس سریال انیمیشنی نابودگر را خواهد ساخت.

وظیفه‌ی نویسندگی و شورانری (تهیه‌کننده‌ی اجرایی و سرپرست تیم نویسندگان) مجموعه‌ی انیمیشنی نابودگر به متسون تاملین سپرده شده است که او را بیشتر به خاطر نوشتن مشترک فیلم‌نامه‌ی فیلم بتمن همراه با مت ریوز می‌شناسیم. استودیوی ژاپنی پروداکشن آی. جی نیز وظیفه‌ی ساخت انیمیشن‌های این سریال را برعهده دارد. پروداکشن آی. جی در ساخت فیلم‌ها و انیمه‌های مشهور و مهمی همانند «حمله به تایتان»، «سایکو-پاس» و «بیل را بکش: بخش ۱» نقش داشته است.

تاملین پس از اعلام خبر ساخت این انیمیشن در گفت‌وگویی بیان کرده است: «هرکس که با سبک نوشتن من آشنایی داشته باشد به خوبی می‌داند که کارهایی از سر علاقه انجام می‌دهم و به چرخش‌های داستانی اعتقاد داردم. از اسکای‌دنس مدیا و نتفلیکس متشکرم که به من فرصت دادند تا داستان ترمیناتور را برخلاف قراردادها و انتظارات بنویسم؛ همانند وجود پرجرأت خود اثر.»

تاریخ نمایش سریال انیمیشنی نابودگر مشخص نیست، اما انتظار داریم در سال ۲۰۲۲ این مجموعه از طریق نتفلیکس پخش شود.

