همه‌ی مردم در گوشه و کنار دنیا سر یک چیز با هم توافق دارند؛ اینکه ۲۰۲۰ سالی مزخرف و پرتنش و طاقت‌فرسا بود. تازه اگر بخواهیم با ارفاق بگوییم. ولی از زیر تاریکی‌ها و فلاکت‌های این سال عجیب و غریب سریالی سر بیرون آورد که دل خیلی‌ها را شاد کرد، به همه امید بخشید و یادمان آورد همه چیز هنوز تمام نشده: سریالی به نام تد لاسو.

این سریال ساخته و پرداخته‌ی جیسون سودیکیس (که خودش نقش اصلی را هم بازی کرده)، برندان هانت، جو کل و بیل لارنس است و داستان تد لاسو را روایت می‌کند، مربی فوتبال آمریکایی باروحیه و مهربان و خوش‌اخلاقی که مربی‌گری یک تیم فوتبال را در لیگ برتر انگلستان قبول می‌کند، آن هم در حالی که رسما هیچ چیزی از فوتبال سرش نمی‌شود. سودیکیس و هانت کاراکتر تد لاسو را براساس تبلیغ‌هایی که برای شبکه‌ی ان‌بی‌سی ساخته بودند، طراحی کردند.

تد لاسو که حالا در رشته‌های مختلف نامزد گلدن گلوب و انجمن بازیگران آمریکا شده، از همان اولین قسمتش با مخاطبان ارتباط گرفت و همه را شیفته‌ی شوخی‌های بامزه و لحظات تأثیرگذارش کرد. مهم نیست اهل فوتبال هستید یا نه، این سریال دست روی چیزهایی گذاشته که هر انسانی با هر سلیقه و سن و جنسیت و روحیه‌ای با آن سر و کار دارد. تد لاسو به اعضای تیم، و مخاطبان سریال، یاد می‌دهد که به خودشان ایمان داشته باشند و توانایی‌هایشان را نادیده نگیرند.

اگر با دیدن تد لاسو کلی کیف کرده‌اید و دنبال سریال‌های مشابه آن می‌گردید، در ادامه ۱۰ سریالی را معرفی کرده‌ایم که می‌توانید تا آمدن فصل دوم آن خودتان را سرگرم کنید.

۱. اسکرابز (Scrubs)

سال‌های پخش: ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰

تعداد قسمت‌ها: ۱۸۲ (۹ فصل)

طراح: بیل لارنس

بازیگران: زک برف، دونالد فیسون، سارا چالک

امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۳ از ۱۰

بیل لارنس از سازندگان تد لاسو سال‌ها پیش از آنکه این سریال در اپل تیوی محبوب شود، سریال‌های مطرح و برنده‌ی امی می‌ساخت. او برای سریال‌هایی مثل فرندز طرح و فیلم‌نامه می‌نوشت و در سال ۱۹۹۵ اولین سیت‌کام خودش را خلق کرد با نام «اسپین سیتی» (Spin City) با بازی مایکل جی. فاکس. اسپین سیتی سریالی بود که مسیر لارنس را برای ساخت شاهکار بعدیش هموار کرد: اسکرابز.

اسکرابز سریالی سرحال بود که در بیمارستانی به نام اسکرابز می‌گذشت. مثل تد لاسو، اسکرابز هم بین منتقدان محبوب شد هم دل مخاطبان و تماشاچیان عادی را به دست آورد. در طول ۹ فصل، این سریال مخاطبانش را با دنیایی پر از روحیه و انرژی مثبت، شوخی‌های هوشمندانه، رابطه‌هایی که باعث می‌شد به عشق ایمان بیاوریم، شخصیت‌های تأثیرگذاری که علی‌رغم ظاهر خشن قلبی بزرگ داشتند و گروهی از کاراکترها که به قدری دوست‌داشتنی بودند که مثل اعضای خانواده و رفقایتان می‌پذیرفتیدشان رو به رو کرد. خلاصه بگوییم، تمام مولفه‌هایی که تدل لاسو را به چنین سریال دوست‌داشتنی و جذابی تبدیل کرده، در اسکرابز هم حضور دارد.

۲. جای خوب (The Good Place)

سال‌های پخش: ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰

تعداد قسمت‌ها: ۵۰ (۴ فصل)

طراح: مایکل شور

بازیگران: کریستن بل، ویلیام جکسون هارپر، جمیلا جمیل

امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۲ از ۱۰

بعد از تماشای تد لاسو شاید به فکر بروید و در رفتارتان با خود و دیگران تجدید نظر کنید. یکی از توصیه‌ها و جمله‌های معروف تد لاسو در سریال این است که «مثل ماهی قرمز باش.» فلسفه‌ای که اساسا می‌گوید چطور بعد از اینکه اشتباهی مرتکب شدیم یا کسی در حقمان بدی کرد، فراموشش کنیم و ادامه دهیم. تد با استفاده از این جمله به بقیه می‌گوید که چقدر مهم است نسبت به اطرافیانمان با احترام برخورد کنیم و در عین حال به خودمان باور داشته باشیم.

سیت‌کام‌های دهه‌های گذشته همیشه با پیام‌های اخلاقی گل‌درشت به پایان می‌رسیدند، ولی در کمدی‌های مدرن به ندرت می‌بینیم که پیشنهاد تازه‌ای ارائه شود و رویکردی جدید و مثبت‌نگر به زندگی یادمان دهد. تد لاسو از این لحاظ ایده‌های تر و تازه‌ای داشت و بدون اینکه توی ذوق بزند، حرف‌هایش را می‌زد.

اگر دنبال سریالی می‌گردید که مثل تد لاسو شما را به فکر وا دارد و باعث شود رفتارتان را نسبت به خود و دیگران تغییر دهید، جای خوب بهترین گزینه است. این سریال درجه‌یک با چهار فصل تماشایی تصویری جالب و بامزه از زندگی پس از مرگ نشانمان می‌دهد و بررسی می‌کند که آدم خوب بودن به چه معناست.

هرکدام از بازیگران سریال بهترین اجراهایشان را به نمایش گذاشته‌اند که در صدرشان ستاره‌‌هایی مثل کریستن بل و تد دانسون قرار دارند و همگی در کنار هم تعدادی از بهترین کاراکترهای سریال‌های تلویزیونی را خلق کرده‌اند که ویژگی‌های مختلف و رنگارنگ و شخصیت‌های چندلایه‌ای دارند. در هر قسمت با تک تک این شخصیت‌ها ارتباط برقرار می‌کنید و دلتان می‌خواهد آدم‌های بهتری شوند، همچنان که در ذهن خودتان هم جرقه‌ای زده می‌شود تا سعی کنید و آدم بهتری باشید.

این سریال هم درس‌های فلسفی به شما می‌دهد، هم باعث می‌شود دیدگاهی جدید نسبت به زندگی پیدا کنید و به دنبال‌ راهی بگردید تا دنیا جای بهتری شود.

۳. پارک‌ها و تفریحات (Parks and Recreation)

سال‌های پخش: ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵

تعداد قسمت‌ها: ۱۲۵ (۷ فصل)

طراح: گرگ دنیلز، مایکل شور

بازیگران: ایمی پولر، کریس پرت، آبری پلازا

امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۶ از ۱۰

وقتی نام گرگ دنیلز، سازنده‌ی سریال بی‌نظیر «آفیس» پشت اثری باشد، نباید در موفقیت آن ذره‌ای شک کرد.

جای خوب عملا درباره‌ی زندگی پس از مرگ و بهشت و جهنم بود، ولی این سریال دیدنی درباره‌ی مدل دیگری از جهنم روی زمین است: دپارتمانی در یک بخش دولتی. ولی با این حال این محیط غیرمتعارف با تعدادی از جذاب‌ترین و محبوب‌ترین شخصیت‌ها پر شده که روحیه‌ی شاد و مثبتی دارند.

پارک‌ها و تفریحات در ابتدا با کمی مشکل مواجه شد و بینندگان زیادی جذب نکرد، ولی در ادامه هفت فصل باشکوه تحویل بینندگانش داد که همه عاشقش شدند و حالا یکی از محبوب‌ترین سیت‌کام‌های عصر مدرن است.

همچون تد لاسو، شخصیت اصلی پارک‌ها و تفریحات هم مملو از انرژی مثبت و خوشبینی است و با یک میلیون مرد قرار گذاشته تا به نیمه‌ی گم‌شده‌اش بن وایات برسد. لسلی نوپ فراز و نشیب‌های خودش را دارد، ولی همیشه با لبخندی گرم و واقعی پیش می‌رود و برای بهبود وضعیت شهرش از همه چیز مایه می‌گذارد.

بازیگران نقش مکمل پارک‌ها و تفریحات جمعی از ستارگان نام‌آشنای سینما و تلویزیون هستند که از تماشای تک تکشان لذت می‌برید و چیزی نمی‌گذرد که آ‌ن‌ها را به عنوان بخشی از خانواده‌ی خود می‌پذیرید. هرکدام از کاراکترهای سریال ویژگی‌های بامزه و جذاب منحصر به خودشان را دارند و رفتارهایشان دیدگاه جدید و تازه‌ای به شما می‌دهد تا زندگی و خودتان را جور دیگری ببینید. نکته‌ی مهم و جالب توجه و یکی از شباهت‌های بزرگ پارک‌ها و تفریحات با تد لاسو، تصویری است که از روحیه‌ی تیمی و کار گروهی نشان می‌دهد. برای همین اگر دلتان برای تد لاسو و تیم فوتبال ای‌اف‌سی ریچموند تنگ شده، پارک‌ها و تفریحات جایگزین دلچسب و باحالی است.

۴. دیترویتی‌ها (Detroiters)

سال‌های پخش: ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸

تعداد قسمت‌ها: ۲۰ (۲ فصل)

طراح: جو کلی، سم ریچاردسون، زک کانین

بازیگران: سم ریچاردسون، تیم رابینسون، پت ورن هریس

امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۸ از ۱۰

جیسون سودیکیس، برندان هانت و جو کلی کارشان را با اجراهای بداهه در شیکاگو و آمستردام شروع کردند. این اجراها نه تنها باعث شد شوخی‌هایشان را در جاهای مختلف ببرند، بلکه موقعیتی فراهم کرد تا با تعدادی از بامزه‌ترین آدم‌ها آشنا شوند. تعداد کمدین‌های بااستعدادی که از شیکاگو ظهور کردند واقعا حیرت‌انگیز است؛ اگر الان به اجراهای قدیمی این گروه بداهه‌پرداز رجوع کنید چهره‌هایی مثل تینا فی، ایمی پولر یا حتی استیو کارل را می‌بینید که جوان و خام هستند و سعی دارند جایی برای خودشان پیدا کنند. تیم سازنده‌ی تد لاسو در آن سال‌ها با زوج کمدین درجه‌یکی آشنا شدند به نام تیم رابینسون و سم ریچاردسون.

این دو بازیگر اهل میشیگان با کمک جیسون سودیکیس و جو کلی و دیگران، سریالی به نام دیترویتی‌ها را طراحی کردند، سریالی درباره‌ی دو دوست صمیمی که در دیترویت مشغول کار تبلیغات بودند. رابینسون و ریچاردسون در مصاحبه‌ای گفته بودند که می‌خواستند این سریال ادای دینی باشد به شهر دیترویت. ریچاردسون گفته بود: «خیلی از سریال‌های تلویزیونی دیترویت را با حال و هوا و جوی منفی نشان داده‌اند،‌ و ما فقط می‌خواستیم دیترویتی را که می‌شناختیم به مردم نشان دهیم.»

این سریال با دو فصل به پایان کارش رسید، اما شوخی‌های منحصر به فرد و تند و تیزش و انرژی مثبتی که داشت، تماشای آن را به تجربه‌ی لذت‌بخشی تبدیل می‌کرد. حتی اگر با دیترویت آشنایی نداشته باشید، این سریال مولفه‌های جذاب و دوست‌داشتنی زیادی دارد که می‌تواند جذبتان کند.

۵. خواربار فروشی کیم (Kim’s Convenience)

سال‌های پخش: ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ (ادامه دارد)

تعداد قسمت‌ها: ۶۱ (۵ فصل)

طراح: اینس چوی، کوین وایت

بازیگران: پل سون هیونگ لی، جین یون، آندریا بنگ

امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۲ از ۱۰

این سریال کانادایی خیلی سر و صدا نکرده و شاید اسمش به گوشتان نخورده باشد. ولی حالا و بعد از اینکه سر از نتفلیکس در آورد، کم‌کم دارد به توجهی که حقش است می‌رسد.

خواربار فروشی کیم با اقتباس از نمایشنامه‌ای به همین نام ساخته شده و سریالی بامزه و تأثیرگذار است درباره‌ی یک خانواده‌ی کره‌ای-کانادایی که در تورنتو یک مغازه‌ی خواربار فروشی را می‌گردانند.

شخصیت‌های اصلی سریال پدر و مادری مهاجر هستند به نام‌های آقای سانگ-لی کیم (پل هیونگ لی) و خانم یونگ-می کیم (جین یون) که بهشان آپا و اوما می‌گویند. این زوج دو فرزند دارند، جنت (آندریا بنگ) و یونگ (سیمو لیو) که با کمک آن‌ها مغازه را اداره می‌کنند.

خواربار فروشی کیم از همان آغاز پخشش در سال ۲۰۱۶ رضایت منتقدان و مخاطب‌ها را جلب کرد و خیلی زود سریال موفق و پربیننده‌ای شد. سازنده‌ی آن اینس چوی تمرکزش را روی نمایش واقعیت‌های زندگی مهاجران گذاشت و از کلیشه‌ها دوری کرد که همین باعث شد خیلی‌ها با داستان ارتباط بگیرند. پل سون هیونگ در مصاحبه‌ای گفته‌: «دو صحنه‌ی اول سریال را که خواندم دلم لرزید. چون پدر خودم را در آن می‌دیدم و هیچ‌وقت ندیده بودم همه چیز انقدر نزدیک به واقعیت تصویر شود. حس می‌کردم جرقه‌ای در سرم زده شده و صدای پدرم را می‌شنیدم.»

این سریال گرم و صمیمی است و ایده‌ها و شوخی‌های خیلی خوبی دارد. همچنین برای هواداران مارول جالب خواهد بود که سیمو لیو را در این سریال ببینند، پیش از آنکه نقش اصلی «شانگ-چی و افسانه‌ی ده حلقه» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) را بازی کند.

۶. محفل ۴۹ (Lodge 49)

سال‌های پخش: ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹

تعداد قسمت‌ها: ۲۰ (۲ فصل)

طراح: جیم گوین

بازیگران: وایات راسل، برت جنینگز، سونیا کسیدی

امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۶ از ۱۰

این سریال شبکه‌ی ای‌ام‌سی تأثیر بزرگی روی دوستدارانش گذاشت، با اینکه تنها با ۲ فصل به پایان رسید. محفل ۴۹ کمدی درامی است درباره‌ی پسری به نام داد (وایات راسل) که قبلا موج‌سواری می‌کرده و حالا با مرگ پدرش، گرفتار غم و افسردگی شده و برای پیدا کردن شادی به محفلی به نام لینکس می‌پیوندد. داد که بی‌خانمان است، خانه‌ی خواهرش لیز (سونیا کسیدی) زندگی می‌کند. با ورود داد به محفل، سفری پرماجرا آغاز می‌شود.

با دیگر اعضای این محفل آشنا می‌شویم که همگی شگفت‌انگیز هستند. غم و فقدان هرکدام را درک می‌کنیم و می‌فهمیم آن‌ها هم مثل داد سعی می‌کنند با این قضیه کنار بیایند. سریال درباره‌ی اهمیت اعتقاد داشتن به چیزی است، و سرگروه این محفل هم آدم خوشبینی است که برای حفظ روحیه‌ی تیم همه کار می‌کند. به نظر آشناست مگر نه؟

این سریال حال‌خوب‌کن با انبوهی از نظر مثبت و تحسین منتقدان رو به رو شد. اما متاسفانه بعد از کنسل شدن آن در سال ۲۰۱۸، تهیه‌کننده‌هایش پل جیاماتی و جیم گوین هرچه تلاش کردند موفق نشدند شبکه‌ی دیگری را برای آن پیدا کنند. اگر این دو فصل را تماشا کنید، با خودتان خواهید گفت کاش سریال ادامه پیدا می‌کرد.

۷. شتز کریک (Schitt’s Creek)

سال‌های پخش: ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰

تعداد قسمت‌ها: ۸۰ (۶ فصل)

طراح: یوجین لوی، دن لوی

بازیگران: یوجین لوی، کاترین اوهارا، دن لوی

امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۵ از ۱۰

موفقیتی که نصیب شتز کریک شد کاملا حقش است. ششمین و آخرین فصل این سریال در سال ۲۰۲۰ پخش شد ولی وقتی در ۷۲امین دوره‌ی مراسم اِمی تمام جوایز بخش کمدی را درو کرد، سر زبان‌ها آمد. در سال ۲۰۲۱ هم سیر موفقیت‌های آن ادامه داشت و نامزد ۵ گلدن گلوب و ۵ جایزه‌ی انجمن بازیگران شده. حالا که تمام فصل‌هایش روی نتفلیکس موجود است، روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند.

داستان درباره‌ی خانواده‌ی رُز است، خانواده‌ای ثروتمند که همه چیزشان را از دست می‌دهند و مجبور می‌شوند به شیتز کریک نقل مکان کنند. آن‌ها حالا باید خودشان را با سبک زندگی جدیدی وفق دهند و با کمک هم‌شهری‌های جدیدشان، ذره ذره و پله پله خودشان را بالا بکشند.

سازندگان سریال که بازیگران اصلیش هم هستند، یعنی یوجین و دن لِوی (که در واقعیت پدر و پسر هستند) سریالی بی‌نظیر ساخته‌اند که اساسا درباره‌ی خانواده است. شوخی‌های واقعا خنده‌دار و بامزه‌ای دارد که ساعت‌ها سرگرمتان می‌کند، ولی چیزی که این سریال را ویژه می‌کند، گرما و صمیمیتش است. همه از یکدیگر حمایت می‌کنند و هنگام تماشا دلتان می‌خواهد تک تکشان در مسیرشان موفق شوند.

همان‌طور که هنگام تماشای تد لاسو با انواع احساسات انسانی مواجه می‌شوید، شیتز کریک هم در یک لحظه شما را به خنده می‌اندازد و در لحظه‌ای دیگر اشکتان را در می‌آورد، البته اکثر اوقات اشک شوقتان را. تازه کاترین اوهارا هم یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌هایش را در این سریال ارائه کرده.

اگر تا الان سراغش نرفته‌اید، معطل نکنید.

۸. جمعه‌شب‌های نورانی (Friday Night Lights)

سال‌های پخش: ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱

تعداد قسمت‌ها: ۷۶ ( ۵ فصل)

طراح: پیتر برگ

بازیگران: کایل چندلر، کانی بریتون، ایمی تی‌گاردن

امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۶ از ۱۰

بعضی‌ها از ورزش خوششان نمی‌آید. اگر از این دست افراد باشید، قابل درک است که دلتان نخواهد سریالی درباره‌ی ورزش ببینید. ولی فکر کنید یک نفر موقع معرفی تد لاسو فقط بگوید سریالی است درباره‌ی یک تیم فوتبال، در حالی که همه می‌دانیم خیلی بیشتر از این‌ها است و موضوعات جذاب زیادی دارد. ولی اگر فقط به صرف ورزشی بودن آن را به شما معرفی می‌کردند، احتمالا سراغش نمی‌رفتید. جمعه‌شب‌های نورانی هم اینطوری است. در ظاهر درباره‌ی یک تیم فوتبال دبیرستانی در تگزاس است. ولی از هر طرفدار سریال بپرسید به شما می‌گوید که اصلا سریال درباره‌ی چیز دیگری است.

سریال در روستای دیلون در تگزاس می‌گذرد. اریک تیلور (کایل چندلر) مربی تیم فوتبال دبیرستان است و به همراه همسرش تمی (کانی بریتون) در آنجا زندگی می‌کنند. تمام لحظات این سریال جذاب و تماشایی است. قسمت به قسمت سراغ موضوعاتی مثل نژادپرستی، نابرابری درآمد و حقوق و مواد مخدر می‌رود و کاری می‌کند تا مخاطب با همه‌ی شخصیت‌ها حسابی درگیر شود.

