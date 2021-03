بالاخره فیلم لایو اکشن «تام و جری» به کارگردانی تیم استوری اکران شد، اما منتقدان و سینمادوستان ماجراجویی جدید موش و گربه را اصلا دوست نداشته‌اند.

تماشای سریال تام و جری بخشی از خاطرات شیرین دوران کودکی میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان تشکیل می‌دهد. پویانمایی به نویسندگی و کارگردانی ویلیام هانا و جوزف باربرا که با پشتیبانی مترو گلدوین مایر بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۸ در ۱۱۴ قسمت پخش شد. سریالی با قسمت‌های کوتاه که در آن یک موش و گربه‌ی بامزه مدام سربه‌سر یکدیگر می‌گذارند و شکل عجیبی از رابطه‌ی شکار و شکارچی را ارائه می‌دهند. این مجموعه از اهمیت و محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است و پس از گذشت ده‌ها سال، همچنان در قلب افراد بسیاری جای دارد.

کارتون نوستالژیک؛ بازیگوشی‌های تام و جری با تم خشونت

تا به امروز چندین فیلم سینمایی بلند و کوتاه بر اساس داستان‌های تام و جری ساخته شده است که بسیاری از آن‌ها به موفقیت یا توفیقی نسبی دست پیدا کرده‌اند. کمپانی برادران وارنر در همکاری با ترنر انترتینمنت این موش و گربه‌ی دوست‌داشتنی را چند روز پیش در قالب یک فیلم لایو اکشن به سینماها آوردند، اما منتقدان از کیفیت آن راضی نیستند و اثر جدید تیم استوری را خسته‌کننده و ضعیف می‌دانند که در زمینه‌ی فیلم‌‌نامه و جلوه‌های بصری از مشکلات بسیاری رنج می‌برد.

تا به این ساعت برای فیلم لایو اکشن تام و جری در پایگاه راتن تومیتوز ۵۲ بررسی و میانگین امتیاز ۲۵ از ۱۰۰ به ثبت رسیده و در متاکریتیک نیز بر اساس ۱۴ بررسی امتیاز این فیلم ۳۱ از ۱۰۰ است. از میان نقدهای مهم نوشته شده برای تام و جری جدید تنها بررسی نسبتا مثبت مربوط به پیتر دبروژ از رسانه‌ی ورایتی است و مابقی منقدها و رسانه‌های سرشناس نگاهی متوسط یا ضعیف به این فیلم دارند.

نقدهای فیلم لایو اکشن تام و جری

پیتر دبروژ از ورایتی

امتیاز: ۶۰ از ۱۰۰

بدون شک هیچ اسکاری نسیب تام و جری نخواهد شد، اما فیلم آنقدرخوب و سرگرم‌ کننده هست که بتوان از تماشایش لذت برد.

تریسی براون از لوس آنجلس تایمز

نظر کلی: منفی

اگر شما به دنبال تجربه‌ی حس و حال و تماشای خشونت خاص تام و جری هستید، بهتر است به جای دیدن این فیلم لایو اکشن به سراغ فیلم‌های کوتاه یا برخی قسمت‌های سریال تلویزیونی تام و جری بروید.

جاش اسپیگل از اسلش فیلم

امتیاز: ۳۰ از ۱۰۰

در بسیاری از جهات هدف تام و جری تبدیل شدن به یک کارتون لایو اکشن است، اما در اغلب نکات پایه‌ای و مهم فیلم‌نامه‌ای مشکل دارد. داستان کسل کننده و شخصیت‌های تک بعدی باعث شده‌اند محصول نهایی دوست‌داشتنی نباشد.

جیسون بیلی از نیویورک تایمز

امتیاز: ۳۰ از ۱۰۰

فیلم لایو اکشن تام و جری یک شکست تجاری خواهد بود، تلاشی غم‌انگیز برای تبدیل کردن این موش و گربه به چیزی که هرگز نبوده‌اند: باحال.

برایان تالریکو از راجر ایبرت

امتیاز: ۲۵ از ۱۰۰

این فیلم چه برای آن‌هایی که با تام و جری بزرگ شده‌اند و چه برای کودکانی که این دو شخصیت را نمی‌شناسند، به یک اندازه ناامیدکننده است.

فیلم لایو اکشن تام و جری از ۸ اسفند (۲۶ فوریه) همزمان با اکران در سینماهای آمریکا در دسترس مشترکان سرویس آنلاین HBO مکس نیز قرار گرفته است.

