کیلیان مورفی، تام هاردی و هلن مک‌کروری سه ستاره‌ی اصلی سریال پیکی بلایندرز هستند. سریالی که وقایع آن داستان گروه خلافکاری در شهر بیرمنگهام در اوایل قرن بیستم را روایت می‌کند و از شبکه‌ی بی‌بی‌سی (BBC) پخش می‌شود.

سریال پیکی بلایندرز در فصل ششم به پایان می‌رسد؛ کرونا همه چیز را تغییر داد

معرفی سریال‌های خوب؛ چرا باید پیکی بلایندرز را ببینیم؟

پخش سریال پیکی بلایندرز از سال ۲۰۱۳ آغاز شده‌است. بعضی از ستاره‌های سریال پس از جدایی از آن به سوی شهرت جهانی رفته‌اند، بعضی از آن‌ها هم از همان روز اول که به سریال پیوستند شهرت جهانی داشتند، اما سایر بازیگران در نتیجه‌ی نقشی که در پیکی بلایندرز به مقابل دوربین بردند به شهرت رسیدند و در قدم‌های بعدی به سراغ نقش‌های بزرگتر رفتند، مانند آنا تایلور جوی.

سه ستاره‌ی شناخته شده‌ی پیکی بلایندرز کیلیان مورفی، تام هاردی و هلن مک‌کروری هستند، سایر بازیگران کم‌تر شناخته شده‌، توانستند با خداحافظی از سریال به سمت نقش‌های بزرگ‌تر با بازدهی بالا پیش بروند.

بعضی مانند جو کول با خروج‌های خیره‌کننده از سریال خداحافظی کردند و بعضی دیگر مانند آدرین برودی و جاش اوکانر، بعد از حضور در یک فصل.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به جایگاه امروز بازیگران اصلی سریال پیکی بلایندرز.

۱. کیلیان مورفی (Cillian Murphy)

قطعا غافلگیر نخواهید شد اگر بدانید که این بازیگر ایرلندی هنوز هم کلیدی‌ترین نقش سریال پیکی بلایندرز را در اختیار دارد، چرا که شخصیت او، توماس شلبی، چسبی است که تمام سریال را به هم پیوند داده است.

او به ترتیب آدرین برودی و سم کلافلین را در فصل‌های چهار و پنج از پیش‌رو برداشته است و البته در فصل شش هم باز خواهد گشت.

مورفی هم‌چنین برای نقش‌های خود در هالیوود هم شناخته شده‌است. او حتی در حین بازی در پیکی بلایندرز هم در بعضی فیلم‌های هالیوودی مانند دانکرک (Dunkirk) ظاهر شده‌است.

۲. سم نیل (Sam Neill)

شخصیت حرفه‌ای نیل بعد از ظاهر شدن در سریال بی‌بی‌سی دوباره احیا شد. او در سریال‌هایی مانند شکار انسان‌های سرگردان (Hunt for the Wilderpeople) و تور: رگنراک (Thor: Ragnarok) نقش‌آفرینی کرد. هم‌چنین نیل به‌تازگی فیلم کمدی رامز (Rams) را کارگردانی کرده‌است، که در آن خودش به همراه مایکل کاتون به مقابل دوربین رفته‌اند.

۳. هلن مک‌کروری (Helen McCrory)

از زمان نقش‌آفرینی به عنوان شخصیت خاله پال، هلن مک‌کروری توانسته‌است نشان امپراتوری بریتانیا (OBE) را به دست‌آورد. هم‌چنین در طول بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ مک‌کروری و همسرش، دیمین لوئیس، از برنامه‌ی ان‌اچ‌اس (NHS) حمایت کردند و توانستند یک میلیون پوند برای خیریه جمع‌آوری کنند.

او هنوز یکی از اصلی‌ترین شخصیت‌های پیکی بلایندرز باقی مانده است و به تازگی در سریال درام کشتار جاده‌ای (Roadkill) نقش‌آفرینی کرده است.

۴. پائول اندرسون (Paul Anderson)

نقطه‌ی عطف کارنامه‌ی اندرسون زمانی بود که در سال ۲۰۱۳ به عنوان یکی از اصلی‌ترین شخصیت‌های سریال پیکی بلایندرز که در آن زمان از بی‌بی‌سی دو (BBC Two) پخش می‌شد، به عنوان آرتور شلبی مقابل دوربین رفت.

از آن زمان اندرسون در بسیاری از فیلم‌های بزرگ به نقش‌آفرینی پرداخته است از جمله فیلم‌های در دل دریا (In the Heart of the Sea) از ران هاوارد، از گور برخواسته (The Revenant) از ایناریتو و خشم خدا (Brimstone) که در سال ۲۰۱۶ پخش شد.

۵. آنابل والیس (Annabelle Wallis)

از آن جایی که او با نقش گریس در پیگی بلایندرز خداحافظی کرد، در فیلم‌های گریمزبی (Grimsby)، مومیایی (The Mummy) و آنابل: آفرینش (Annabelle: Creation) نقش‌آفرینی کرده است.

والیس هم‌چنین به دنبال رابطه‌ی عاطفی‌ای که با کریس مارتین داشت، بخش‌هایی از ترانه‌ی بالا و بالا (Up & Up)، آخرین قطعه‌ی البوم یک سر پر از رویا (A Head Full of Dreams) از کلدپلی را اجرا کرد.

در آپریل ۲۰۲۰، والیس به همراه دوست خود، جورجیا هاردینگ که یک طراح مد است، اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای خیریه‌ی ایج بریتانیا کرد.

او هم‌چنین از فعالان اصلی جنبش با داستان نجات دهید بود. جنبشی که هدفش فراهم کردن سرگرمی و تحصیلات مناسب برای کودکان و والدین به هنگام قرنطینه‌ی خانگی است.

کمک‌هایی که به جنبش با داستان نجات دهید اهدا شده است به کسانی که در سرتاسر دنیا بیش از همه توسط بیماری کووید-۱۹ تحت تاثیر قرار گرفته‌اند اهدا می‌شود و آن‌ها را از غذا، دسترسی به منابع ابتدایی یادگیری و ضروریات مورد نیاز یک خانواده بهره‌مند می‌کند.

۶. ایدو گلدبرگ (Iddo Goldberg)

گلدبرگ در فصل نخست سریال در نقش فردی تورن، معشوقه‌ی آیدا، ظاهر شد.

در سال ۲۰۱۵ او در موزیک ویدیوی آهنگ آهنرباها (Magnets) از دیسکلوژر در کنار لرد نقش‌آفرینی کرد.

گلدبرگ هم‌چنین در سریال سوپرگرل (Supergirl) شبکه‌ی سی‌بی‌اس (CBS) در نقش ضدقهرمان به مقابل دوربین رفت. بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ هم او به همراه همسرش، اشلی مدکوی در سریال سلیم (Salem) به نقش‌آفرینی پرداخت.

۷. سوفی راندل (Sophie Rundle)

راندل به دنبال بازی در نقش‌ آن واکر در سریال جنتلمن جک (Gentleman Jack)، ویکی باد در سریال محافظ شخصی (BodyGuard) و لوسی در سریال حلقه‌ی بلچلی (The Bletchley Circle) شناخته شده است. او هم‌چنین در سریال جیمزتاون (Jamestown) که در سال ۲۰۱۷ آغاز به پخش کرد در نقش آلیس ظاهر شد.

راندل در آخرین فیلم جورج کلونی، آسمان نیمه‌شب (The Midnight Sky)، که از شانس‌های اسکار امسال است هم به نقش‌آفرینی پرداخته است.

آسمان نیمه شب می‌تواند جورج کلونی را به اسکار بازگرداند

۸. جو کول (Joe Cole)

کول سریال را در فصل چهار ترک کرد.

او پس از سریال در فیلم‌های شناخته‌شده‌ای به نقش ‌آفرینی پرداخت. فیلم‌هایی مانند؛ راز در چشمانشان (Secret in Their Eyes)، اتاق سبز (Green Room)، نیایش قبل از سپیده‌دم (A Prayer Before Dawn)، قسمت دی‌جی را اعدام کن در سریال آینه‌ی سیاه (The Black Mirror) و سریال خلافکاران لندن (Gangs of London).

برادر او فین کول هم‌چنان یکی از نقش‌های اصلی پیکی بلایندرز است.

۹. پدی کانسیداین (Paddy Considine)

او بعد از پیکی بلایندرز در سریال‌های کوتاه روز سوم (The Third Day) و بیگانه (The Outsider) نقش‌آفرینی کرده است. او هم‌چنین در فیلم جورنی‌من (Journeyman) که خودش نویسندگی و کارگردانی‌ آن را برعهده داشت، به مقابل دوربین رفته‌است.

کانسیداین حضور کوتاهی بر صحنه‌ی تئاتر داشته است، اما در همان حضور کوتاه در سال ۲۰۱۸ توانسته است نامزد دریافت جوایز اولیویر و تونی شود.

۱۰. اندی نیمن (Andy nyman)

نیمن از زمان حضور در پیکی بلایندرز در سه انیمیشن شان گوسفنده (Shaun the Sheep)، مینیون‌ها (Minions) و من نفرت‌انگیز ۳ (Despicable Me 3) به صداپیشگی پرداخته است.

فیلم قصه‌های ارواح (Ghost Stories) که او در آن نقش‌آفرینی می‌کرد، توانست توجه‌های فراوانی به خود جلب کند.

۱۱. ناتاشا اوکیف (Natasha O’Keeffe)

اوکیف پس از نقش‌آفرینی در پیکی بلایندرز و از عهده‌ی نقشی پیچیده برآمدن در سریال‌های شرلوک (Sherlock) و استرایک (Strike) هم به مقابل دوربین رفته است و بیش از پیش دیده شده‌است.

۱۲. نوا تایلر (Noah Taylor)

او در پیکی بلایندرز به خوبی ظاهر شد، هم‌چنین بعد از سریال در فیلم‌های پدینگتون ۲ (Paddington 2)، آسمان‌خراش (Skyscraper) و آتش آزاد (Free Fire) به نقش‌آفرینی پرداخت.

۱۳. تام هاردی (Tom Hardy)

هاردی پیش از پیکی بلایندرز هم به عنوان یکی از ستاره‌های آینده‌دار سینما به شهرت جهانی رسیده بود. او در آخرین نقش‌آفرینی خود به عنوان آل کاپون در فیلم کاپون (Capone) مقابل دوربین رفته‌است. هاردی و مورفی علاوه بر پیکی بلایندرز در فیلم‌های دیگری هم هم‌بازی بوده‌اند؛ مانند دانکرک.

۱۴. جاش اوکانر (Josh O’Connor)

از زمان حضور کوتاه او در فصل دوم سریال با نقشی کوچک، اوکانر توانسته است با بازآفرینی شخصیت پرنس چارلز در فصل سوم و چهارم سریال تاج (The Crown) به شهرت جهانی دست پیدا کند.

۱۵. آنیا تایلور-جوی (Anya Taylor-Joy)

آنیا تایلور-جوی که تنها در فصل پنج به سریال پیکی بلایندرز پیوست، امروز یکی از شناخته شده‌ترین بازیپران زن جهان است. او در مرکز سریال پرطرفدار و رکورد شکن گامبی‌وزیر (The Queen’s Gambit) شبکه‌ی نت‌فلیکس است، هم‌چنین از شانس‌های اصلی اسکار بهترین بازیگر زن برای بازی در اقتباس سینمایی اما (Emma).

۱۰ بازی برجسته‌ی بازیگران زن سال ۲۰۲۰

منبع: birminghammail

