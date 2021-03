نامزد شدن برای جوایز مهمی مانند گلدن گلوب و اسکار افتخار قابل توجه‌ای برای اهالی سینما و تلویزیون است، اما عموم مردم به جای فهرست نامزدها تنها به برندگان این جوایز نگاه می‌کنند. به همین خاطر در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به بزرگ‌ترین بازندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱ که از نظر بسیاری از سینمادوستان بیش از برندگان شایسته‌ی دریافت جایزه‌ها بودند.

به خاطر دنیاگیری کروناویروس برگزاری مراسم گلدن گلوب امسال حدود دو ماه به تعویق افتاد و سرانجام شب گذشته این رویداد به صورت نیمه حضوری و نیمه آنلاین برگزار شد. ایمی پولر و تینا فی در دو شهر متفاوت اجرای مراسم گلدن گلوب ۲۰۲۱ را برعهده داشتند و برندگان و میهمانان این رویداد از طریق تماس تصویری در آن شرکت کردند.

برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱ در بخش سینما و تلویزیون مشخص شد

برندگان برخی شاخه‌ها مانند بهترین فیلم کمدی یا بهترین سریال کوتاه به آسانی قابل پیش‌بینی بود، اما در بخش بهترین بازیگر زن نقش اصلی تعداد نامزدهای شایسته به گونه‌ای بود که حدس زدن را بسیار دشوار می‌کرد، اما رای دهندگان گلدن گلوب چشم خود را روی بازی درخشان ونسا کربی و فرانسیس مک‌دورموند بستند و در انتخابی مصلحت‌اندیشانه این جایزه را به خاطر فیلم «ایالات متحده علیه بیلی هالیدی» به آندرا دی اهدا کردند.

نگاهی به مهم‌ترین بازندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱

گلن کلوز برای مرثیه هیلبیلی

گلن کلوز با هفت بار نامزدی دریافت جایزه‌ی اسکار بدون برنده‌شدن، در بین بازیگران زن رکورددار ناکامی در اسکار است. کلوز امیدوار بود به واسطه‌ی نقش‌آفرینی خوب خود در «مرثیه هیلبیلی» جایزه‌ی گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل را به دست آورد و مسیر برای دریافت نخستین اسکارش هموار شود، اما جودی فاستر این اجازه را به او نداد. اگرچه بازی فاستر در «موریتانی‌ها» شایسته‌ی تقدیر است، اما بازی کلوز در مرثیه هیلبیلی نیز به گونه‌ای بود که سزاوار دریافت گلدن گلوب باشد.

ونسا کربی برای تکه‌های یک زن و فرانسیس مک‌دورموند برای سرزمین آواره‌ها

انتخاب آندرا دی به خاطر بازی در فیلم ایالات متحده علیه بیلی هالیدی به عنوان بهترین بازیگر نقش اصلی زن یکی از عجیب‌ترین اتفاقات مراسم شب گذشته بود. اغلب منتقدان و سینمادوستان ونسا کربی و فرانسیس مک‌دورموند را انتخاب‌های شایسته‌تری برای این بخش می‌دانستند؛ حتی افرادی که از تماشای فیلم‌های «تکه‌های یک زن» و «سرزمین آواره‌ها» نیز لذت نبرده‌اند، با هواداران این آثار در خصوص چشم‌گیر بودن بازیگران محوری آن‌ها اتفاق نظر دارند.

کیلی کوئوکو برای مهمان‌دار

بعد از موفقیت‌های فراوان سریال کمدی «شتز کریک» در مراسم امی، اهدای جایزه‌ی بهترین سریال کمدی یا موزیکال در مراسم گلدن گلوب به این مجموعه چندان دور از انتظار نبود. کاترین اوهارا نیز همانند امی ۲۰۲۰ جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی زن در یک مجموعه‌ی کمدی یا موزیکال را به خود اختصاص داد. هرچند بازی اوهارا در نقش مویرا رز خوب است، اما نمی‌توان بازی کیلی کوئوکو در سریال جدید «مهمان‌دار» را هم نادیده گرفت. کوئوکو سی‌وپنج ساله قطعا یکی از بزرگ‌ترین بازندگان شب گذشته است؛ زیرا در یک رقابت سخت جایزه‌ی مهمی را به اوهارا باخته که اگر اعضای گلدن گلوب کمی سخاوتمندتر بودند جایزه‌ی این بخش به او می‌رسید.

سریال کبیر (The Great)

«کبیر» یک سریال کوتاه کمدی درام آمریکایی از شبکه‌ی هولو بوده که بر اساس داستان به قدرت رسیدن کاترین کبیر، ملکه‌ی روسیه ساخته شده است. این مجموعه در مراسم گلدن گلوب ۲۰۲۱ در شاخه‌های بهترین سریال کمدی یا موزیکال، بهترین بازیگر نقش اصلی مرد (نیکلاس هولت) و بهترین بازیگر نقش اصلی زن (ال فانینگ) نامزد شده بود، اما هیچ‌کدام از این جوایز به ساخته‌ی هولو نرسید تا کبیر را بزرگ‌ترین بازنده‌ی مراسم دیشب بخوانیم. برخی از سریال‌بین‌ها عدم موفقیت این کبیر در هیچ‌یک از بخش‌های گلدن گلوب امسال را ناعادلانه می‌دانند.

فیلم دور دیگر

فیلم «دور دیگر» به کارگردانی توماس وینتربرگ نیز یکی از ناکامان قابل توجه گلدن گلوب ۲۰۲۱ است. خیلی از سینمادوستان انتظار داشتند وینتربرگ با این فیلم دومین جایزه‌ی گلدن گلوب بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان (خارجی‌زبان) را به خانه ببرد، اما اینچنین نشد. دور دیگر پیش از این، جوایز مهمی مانند بهترین فیلم جشنواره‌ی لندن ۲۰۲۰ و بهترین فیلم جوایز فیلم اروپا ۲۰۲۰ را کسب کرده بود و اغلب منتقدان این فیلم دانمارکی را شانس نخست دریافت اسکار بهترین فیلم بین‌المللی می‌دانند.

منبع: USA Today

