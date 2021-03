سریال بازی تاج و تخت (Game of Thrones) از لحاظ لیست گسترده عوامل بازیگری شهرت دارد، اما تنها دوازده شخصیت در هر هشت فصل این سریال فانتزی حماسی شبکه HBO بازی کرده‌اند.

بازی تاج و تخت فهرستی گسترده از بازیگران را شامل می‌شود اما فقط ۱۲ شخصیت در تمام ۸ فصل حضور داشتند. این سریال فانتزی که در آوریل ۲۰۱۱ بر اساس رمان‌های ترانه یخ و آتش از جرج آر. آر. مارتین، آغاز به کار کرد، تا قبل از پایان ماه می سال ۲۰۱۹ در هشت فصل اجرا شد.

این سریال که توسط دیوید بنیوف و دی. بی. وایس خلق شد، شامل ۷۳ قسمت بود. عجیب است که، هیچ یک از بازیگران بازی تاج و تخت در بیش از ۶۷ قسمت ظاهر نشدند، اما تعداد زیادی از آن‌ها در هر هشت فصل حضور داشتند. به منظور شبیه‌سازی این داستان حماسی که مارتین بنا نهاده بود، مجموعه بازی تاج و تخت توسط گروه بزرگی از بازیگران به نمایش گذاشته‌ شد.

با وقوع یک جنگ محوری در کشور خیالی وستروس، مجموعه‌ای از خانواده‌های اصیل پیرامون ادعای تخت آهنین درگیر شدند. علاوه بر دهها و دهها شخصیت جانبی قابل‌توجه و ستاره‌های مهمان در سریال، این مجموعه لیستی چشمگیر از چهره‌های اصلی رسینماا شامل می‌شد. از میان بازیگران ابتدایی و نقش اصلی سریال، کیت هرینگتون، امیلیا کلارک، پیتر دینکلیج، نیکولای کستر-والدو و لنا هیدی حضور پررنگ‌تری داشتند. هنگامی‌که نام بازی تاج و تخت به میان می‌آید، این اسامی تنها قطره‌ای از دریای فهرست بازیگران سریال است. باتوجه به تعداد شخصیت‌های معرفی‌شده در بازی تاج و تخت، برخی از بینندگان انتظار داشتند تعداد فصل‌ها و قسمت‌های این مجموعه بسیار بیشتر شود.

چهره‌هایی مانند سر داوس سی‌ورث، برن استارک و بری‌ین از تارث گرچه به صورت یکپارچه در حضور داشتند، اما در همه فصل‌ها ظاهر نمی‌شدند. همان‌طور که گفته‌ شد، در این‌جا اسامی شخصیت‌هایی را می‌بینید که در تمامی هشت فصل حضور داشته‌اند.

۱. جان اسنو (کیت هرینگتون)

جان اسنو در مجموع در ۶۲ قسمت از هشت فصل بازی تاج و تخت ظاهر شد. جان که در ابتدا به عنوان پسر نامشروع ند استارک معرفی شد، سرانجام پی برد که پسر لیانا استارک و ریگار تارگرین است. جان پس از تبدیل شدن به فرمانده نگهبانان شب، نگاه خود را به بازیابی کنترل خاندان استارک بر شمال معطوف کرد و این در حالی بود که جنگ قریب‌الوقوع علیه وایت واکرها را رهبری می‌کرد. علی‌رغم درگیری عاشقانه و وفاداری جان به دنریس تارگرین، جان چاره‌ای جز کشتن دنریس قبل از تصاحب تخت آهنین در فصل ۸ نداشت.

هرینگتون با پیوستن به نگهبانان شب هنگام اعزام به تبعید، از حوادث سریال جان سالم به دربرد.

۲. دنریس تارگرین (امیلیا کلارک)

دنریس تارگرین به‌ طور تصادفی تعداد قسمت‌های مشترکی را با محبوب و در نهایت قاتل خود، جان اسنو بازی‌ کرده‌ است. دنریس به‌ عنوان‌ یکی از چهره‌های اصلی زن، قبل از این‌که مادر اژدها و از نظر پیروانش ملکه شود، به عنوان شاهزاده خانم دراگون استون شروع به کار کرد. ظهور قدرت او پس از ازدواج با کال دروگو آغاز شد، اما سه اژدها کمک بسیاری به او کردند تا چندین مکان مهم را فتح کند.

دنریس پس از هم‌پیمانی با جان برای خنثی کردن قدرت شاه‌شب، بر روی تصاحب تخت آهنین تمرکز کرد. اگرچه مدت کوتاهی او حاکم هفت اقلیم پادشاهی شد، اما در آخر سریال و قبل از نشستن رسمی بر تاج و تخت، زندگی‌اش به پایان‌ رسید.

۳. تیریون لنیستر (پیتر دینکلیج)

از میان تمام شخصیت‌های مطرح در بازی تاج و تخت، تیریون لنیستر در بیش‌تر اپیزودها ظاهر شد که از ۷۳ قسمت مجموعا در ۶۷ قسمت حضور داشت. کوچک‌ترین فرزند لرد تایوین لنیستر، همیشه با خانواده‌اش اختلاف داشت که این موضوع تا بزرگسالی ادامه پیدا کرد. تیریون علی‌رغم خدمت به خاندان اشرافی خود، از جمله برادرزاده دیوانه خود، جفری باراتئون، سرانجام برای کمک به هدف دنریس، هم‌پیمان خود را تغییر داد. با پایان این سریال، تیریون آخرین لانیستر باقی مانده بود که به عنوان لرد جدید Casterly Rock و دست پادشاه معرفی شد.

۴. سرسی لنیستر (لنا هیدی)

سرسی لنیستر شخصیت دیگری بود که در ۶۲ قسمت از این مجموعه حماسی فانتزی حضور داشت. گرچه سرسی به عنوان یکی از شرورترین افراد این سریال معرفی شد، اما این شخصیت از لحاظ شخصی آسیب زیادی دید. وی سرانجام ملکه اقلیم هفت پادشاهی شد، اما این اتفاق پس از مرگ همه فرزندانش افتاد. در حالی که رازهایش او را گرفتار می‌کردند، اما قبل از آن به‌ دلیل دشمنی با دنریس آینده او در معرض خطر بود. سرسی در ۸ فصل بازی‌ کرد، اما به دلیل مرگ ناشی از حمله دنریس به کینگز لندینگ، نتوانست به آخر سریال برسد.

۵. جیمی لنیستر (نیکولای کاستر-والدو)

جیمی لنیستر مانند خواهر و برادرش در هر هشت فصل بازی تاج و تخت و در ۵۵ قسمت بازی‌ کرد. جیمی که به شاه‌کش لقب داشت مانند خواهر خود سادیستی نبود، اما با وجود دردسرهایی که در سرتاسر وستروس ایجاد کرد، به خاندان لنیستر نیز وفادار بود. جالب این‌جاست که جیمی در موارد مختلف از جمله نبرد وینترفل به خاندان استارک کمک کرد. در فصل آخر سریال، در حالی‌که دنریس به دنبال برکناری ملکه از سلطنت بود، جیمی سعی داشت نزد سرسی بازگردد. جیمی و سرسی پس از مدفون شدن در زیر آوار خرابه‌های ناشی از حمله دنریس به شهر کشته‌ شدند.

۶. سانسا استارک (سوفی ترنر)

بدون شک دختر بزرگ ند و کتلین استارک جذاب‌ترین تغییر شخصیتی را در طول پخش بازی تاج و تخت داشته‌ است. سانسا استارک به‌ عنوان یک آرمان‌گرای ساده‌لوح آغاز به کار کرد که می‌خواست روح خود را بفروشد تا یک زن نجیب شود. پس از این‌که بیشتر اعضای خانواده‌اش توسط لنیسترها کشته‌ شدند، سانسا به حقیقت اعتراف کرد.

این زن جوان از چندین تجربه وحشیانه جان سالم به در برد، اما به طرز تحسین‌برانگیزی از سختی‌های خود به عنوان انگیزه‌ای برای ادامه حرکت به جلو استفاده‌ کرد. اندکی پس از بازگشت به وینترفل و جنگ برای خانه‌اش، سانسا ملکه شمال لقب گرفت.

۷. آریا استارک (میسی ویلیامز)

ازآن‌جا که مسیر او نمی‌توانست متفاوت از سانسا باشد، آریا استارک نیز در ۵۹ قسمت از هشت فصل بازی تاج و تخت ظاهر شد. آریا برخلاف خواهرش، رفتاری پسرانه داشت که به او کمک می‌کرد تا از چنگ لنیسترها بگریزد. آریا در طول سفر پرفراز و نشیب خود قبل از تعلیم دیدن به‌ عنوان‌ مرد بی‌چهره با متحدان اصلی خود پیمان می‌بندد. او درنهایت پس از به قتل رساندن چند نام در لیست قتل‌های خود، با برخی از اعضای خانواده‌اش در وینترفل دیدار کرد. آریا در کمال تعجب به عنوان چهره‌ای که شاه‌شب را کشت، معرفی شد. در پایان سریال، آریا تصمیم گرفت که به سفری با قایق رهسپار شود و این‌گونه نقش او در سریال پایان‌ یافت.

۸. تیان گریجوی (آلفی آلن)

تیان گریجوی به‌ خاطر وفاداری غیرقابل پيش‌بينی خود یکی از شخصیت‌های پیچیده در طول هشت فصل مجموعه بازی تاج و تخت بود. او که در ابتدا با راب استارک هم‌پیمان بود، با خیانت به او از حمله خانواده‌اش به شمال حمایت کرد. درپی دوران گروگانی‌شدن تیان در خانه رمزی بولتون، تیان تلاش کرد تا با نجات سانسا از خانه بولتون، خودش را نجات‌ دهد. وی هم‌چنین سعی کرد قبل از کمک در نبرد وینترفل، که طی آن جنگ برای حفاظت از بران در مقابل شاه‌شب کشته شد، رابطه خود را با خواهرش یارا بهبود بخشد.

۹. سمول تارلی (جان بردلی)

سمول تارلی به عنوان نزدیک‌ترین دوست جان در هر ۸ فصل از سریال ظاهر شد. او قبل از شروع خطرناک‌ترین ماموریت‌ها، به‌ عنوان‌ یکی از نیروهای نگهبان شب فعالیت خود را آغاز کرد. از آن‌جاکه سم غالبا در كنار جان بود، دستاوردهای قابل‌توجه خود از جمله ایجاد خانواده با گیلی و کسب تجربه مورد نیاز برای تبدیل شدن به استاد بزرگ را در اواخر سریال بدست آورد.

۱۰. جورا مورمنت (این گلن)

گرچه جورا مورمنت شخصیتی اصلی در بازی‌ تاج و تخت به حساب نمی‌آمد، اما این شخصیت در تمام فصل‌ها حضور داشت. جورا در ۵۲ قسمت حضور خود در درجه اول به دنریس خدمت می‌کرد. جورا که در بسیاری از صحنه ها، ملکه‌ی خود را نجات داده‌ بود، برای مدت کوتاهی به دلیل ابتلا به تب سیاه مسئولیت خود را رها کرده‌ بود. اما سمول تارلی او را از مرگ حتمی نجات داد. جورا توانست پیش از نبرد وینترفل، که محل مرگ غم‌انگیز او شد، با نیروهای دنریس متحد شود.

۱۱. بران (جروم فلین)

بران در چند قسمت از هریک از فصل‌های بازی‌ تاج و تخت حضور داشت. او اول در نقش یک شرخر وارد داستان شد و قبل از این‌که کار بیشتری در کینگز لندینگ به‌ دست‌ آورد، محافظ شخصی تیریون شد. بران علی‌رغم داشتن ارتباط با خاندان لنیستر، نقشی بیش از یک وحشی داشت. زمانی‌که برن استارک به‌ عنوان‌ حاکم جدید هفت اقلیم انتخاب شد، به دلیل هم‌پیمانی با تیریون، لرد هایگاردن و استاد سکه شد.

۱۲. لرد واریس (کنلت هیل)

واریس علی‌رغم عدم فعالیت بدنی در جنگ پنج اقلیم، یکی از اعضای اصلی درگیری براساس اطلاعاتش بود. در حالی‌که واریس به‌ عنوان استاد زمزمه‌ (Master of Whisper) در شورای کوچک خدمت می‌کرد، سرانجام از کینگز لندینگ فرار کرد. او هم‌چنان یكی از حامیان اصلی دنریس بود و تا زمان حمله به كینگز لندینگ به او خدمت می‌کرد. واریس به دلیل نگرانی‌هایش در مورد سلامت عقل دنریس، در فصل آخر بازی تاج و تخت به جرم خیانت اعدام شد.

منبع: Screenrant

