فعالیت استیون کینگ به عنوان نویسنده از سال ۱۹۷۴ با انتشار رمان «کری» (Carrie) آغاز شد که در واقع چهارمین کتاب نوشته شده، و اولین رمان منتشر شده‌ی وی بود. از آن زمان به بعد، کینگ بیش از ۶۰ رمان (که برخی با نام مستعار ریچارد بکمن شناخته می‌شوند) و پنج کتاب با داستان واقعی، همراه با تقریبا ۲۰۰ داستان کوتاه نوشت.

سومین رمان منتشر شده‌ی کینگ با عنوان «درخشش» (The Shining) بود که به او کمک کرد تا به عنوان نویسنده‌ی برجسته‌ی ژانر وحشت شناخته شود و البته رمان «سیلمزلات» (Salem’s Lot) هم بسیار مورد استقبال منتقدان و خوانندگان قرار گرفت. موفقیت و محبوبیت آثار کینگ تا حد زیادی می‌تواند به دلیل استفاده‌ی بخش‌هایی از زندگی شخصی در کارهایش باشد، مانند رمان «درخشش» که بعید است فیلمش را ندیده باشید! با اینکه همه‌ی آثار کینگ نتوانستند موفقیت «درخشش» را کسب کنند، هنوز هم اقتباس از رمان‌ها و داستان‌های کوتاه او متوقف نشده است و پس از موفقیت اخیر «آن» (IT) و «آن؛ فصل دوم» (IT: Chapter Two)، موج جدیدی از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی با اقتباس از آثار استیون کینگ ساخته شد و به این زودی‌ها هم متوقف نمی‌شود.

در حالی که بسیاری از پروژه‌ها در جهنم تولید گم شده‌اند و هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در آن‌ها وجود ندارد، مانند اقتباس فیلم «شیوه‌ی تنفس» (The Breathing Method) و مجموعه‌ی تلویزیونی «زیبارویان خفته» (Sleeping Beauties)، دیگران تاریخ انتشار را برای سال ۲۰۲۱ تائید کردند. در ادامه سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی با اقتباس از کتاب‌های استیون کینگ که برای تولید در سال ۲۰۲۱ تائید شدند همراه با آن‌هایی که امسال اکران می‌شوند را نام بردیم.

۱. فیلم آتش افروز (Firestarter)

کتاب آتش‌افروز در سال ۱۹۸۰ منتشر شد و در سال ۱۹۸۴ فیلمی به کارگردانی مارک ال لستر ساخته شد که با بازی درو بریمور در نقش چارلی مک‌گی، دختری با توانایی‌های پروکینتیک را به تصویر می‌کشد که همچنین می‌تواند آینده‌ی نزدیک را نیز ببیند. فیلمی که در سال ۱۹۸۴ ساخته شد، یک دنباله‌ی سریالی هم در سال ۲۰۰۲ با عنوان «آتش‌افروز؛ شروع دوباره» (Firestarter: Rekindled) داشت و بازسازی آن در سال ۲۰۱۷ انجام شد. اخبار مربوطه نشان می‌داد که بازسازی خیلی کند انجام می‌شد بعد از آن کیت توماس در سال ۲۰۱۹ به عنوان کارگردان معرفی شد و زک افران و مایکل گرییز به ترتیب در نقش اندی مک‌گی و جان رین برد به جمع بازیگران پیوستند، بنابراین فیلم در اواخر سال ۲۰۲۱ آماده خواهد شد.

۲. فیلم از یک بیوک ۸ (From A Buick 8)

کتاب «از یک بیوک ۸» در سال ۲۰۰۲ منتشر شد، و دقیقا مانند رمان «کریستین» (Christine) که در سال ۱۹۸۳ منتشر شده بود، همه چیز در مورد یک ماشین فوق طبیعی است. در سال ۲۰۰۵ قرار شد فیلمی اقتباسی به کارگردانی جورج رومرو ساخته شود که در سال ۲۰۰۷ با توبی هوپر جایگزین شد، اما پروژه پس از مشکلات مالی لغو شد. شانس جدیدی برای اقتباس از این داستان در سال ۲۰۱۹ اعلام شد و در آگوست سال ۲۰۲۰، گفته شد که جیم میکل برای کارگردانی این فیلم قراردادی امضا کرده است، و در حالی که وضعیت این پروژه به عنوان «در حال ساخت» ذکر شده است، هیچ صحبتی از زمان شروع فیلمبرداری آن وجود ندارد، بنابراین اکران آن می‌تواند در سال ۲۰۲۱ یا بعد از آن باشد.

۳. فیلم پیاده‌روی طولانی (The Long Walk)

کتاب پیاده‌روی طولانی در سال ۱۹۷۹ به نام ریچارد بکمن منتشر شد و آینده‌ی آمریکا را که تحت سلطه‌ی یک دیکتاتور توتالیتر و مبارز است، روایت می‌کند. داستان شرکت کنندگان یک مسابقه‌ی پیاده‌روی سالانه را دنبال می‌کند، که هر یک باید سرعت حداقل چهار مایل در ساعت را در طول مسابقه حفظ کند و اگر حتی سرعتشان ۳۰ ثانیه پایین بیاید، یک اخطار دریافت می‌کنند، اما اگر بعد از سه هشدار سرعت خود را باز هم کاهش دهند، «برچسب» می‌خورند، اصطلاحی که معنای مرگبار دارد. اقتباسی از کتاب «پیاده‌روی طولانی» در اواخر ۱۹۸۰ مورد توجه قرار گرفت و جورج رومرو برای کارگردانی آن اعلام آمادگی کرد، اما این پروژه هرگز اتفاق نیفتاد. در سال ۲۰۱۸، «نیو لاین سینما» (New Line Cinema) اعلام کرد که در حال کار بر روی اقتباسی از این کتاب است، و آندره اوردال کارگردانی این پروژه را بر عهده دارد. مانند بسیاری از پروژه‌های دیگر، از آن زمان هیچ به روزرسانی انجام نشده است، اما هنوز هم می‌تواند در سال ۲۰۲۱ آماده‌ی اکران شود.

۴. فیلم سیلمزلات (Salem’s Lot)

کتاب سیلمزلات در سال ۱۹۷۵ منتشر شد و موضوع آن درباره‌ی نویسنده بن مایرز است که به شهر «اورشلیم لات» (Lot of Jerusalem) (یا به اختصار سیلمزلات) در ماین، جایی که در زمان کودکی زندگی می‌کرد ، باز می‌گردد اما با کمال تعجب، متوجه می‌شود که ساکنان شهر در حال تبدیل شدن به خون آشام‌ هستند. سیلمزلات در سال ۱۹۷۹ به صورت یک مینی سریال دو بخشی ساخته شد، در سال ۱۹۸۷ یک فیلم دنباله‌ای با عنوان «بازگشت به سیلم» (A Return to Salem) داشت و دوباره در سال ۲۰۰۴ به تلویزیون راه پیدا کرد. در سال ۲۰۱۹ و در آوریل ۲۰۲۰ اعلام شد که نام دابرمن (نویسنده‌ی فیلمنامه‌ی آن و آن؛ فصل ۲) به عنوان کارگردان برای ساخت نسخه‌ی جدیدی از این فیلم تایید شده است، اما از آن زمان دیگر به‌روزرسانی نشده است. مگر اینکه فیلم در سکوت شروع به فیلمبرداری کند (که دیگر اقدامی جدید و غافلگیرکننده در صنعت سینما نیست)، هنوز می‌توانیم امیدوار باشیم که سیلم‌لات در سال ۲۰۲۱ آماده شود.

۵. سریال داستان لیزی (Lisey’s Story)

داستان لیزی در سال ۲۰۰۶ منتشر شد و زندگی لیزی لاندون، بیوه‌ی داستان‌نویس اسکات لاندون، و در کل دو داستان را روایت می‌کند؛ یکی لیزی در زمان حال که به مرگ همسرش می‌پردازد و دیگری داستان زندگی اسکات. فیلمبرداری این سریال در اکتبر ۲۰۲۰ به پایان رسید و قرار است برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ در اپل تیوی پلاس آغاز به پخش کند. در داستان لیزی، جولیان مور در نقش لیزی و کلایو اوون در نقش اسکات بازی می‌کنند.

نخستین تصویر از سریال داستان لیزی منتشر شد؛ اقتباسی از کتاب استیون کینگ

۶. سریال چپلویت (Chapelwaite)

«چپلویت» عنوانی است که از سریال تلویزیونی «اورشلیم لات» اقتباس شده، و در واقع یکی از داستان‌های کوتاه منتشر شده در مجموعه‌ی کتابی با نام «شیفت شب» (Night Shift) است که در سال ۱۹۷۸ منتشر شد. این فیلم در سال ۱۸۵۰ در شهر خیالی گوشه‌های پریچر، شهرستان کامبرلند، مین واقع شده و داستان اشراف چارلز بون را روایت می‌کند. چپلویت قرار بود در سال ۲۰۱۹ با بازی آدرین برودی در نقش بون ساخته شود و در مارس ۲۰۲۰ امیلی همپشایر برای بازی در نقش ربکا مورگان انتخاب شد. در حالی که فیلمبرداری قرار بود در همان ماه آغاز شود، اما به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاد. سرانجام این فیلمبرداری در ژوئیه سال ۲۰۲۰ آغاز شد و انتظار می‌رفت در ماه دسامبر به پایان برسد، و اگرچه هیچ تاریخ دقیقی برای انتشار آن پیش‌بینی نشده است، اما به نظر می‌رسد می‌توانیم در سال ۲۰۲۱ شاهد پخش این سریال باشیم.

