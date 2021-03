استودیو دیزنی برای ساخت انیمیشن رایا و آخرین اژدها (Raya and the Last Dragon) کمی تاخیر کرد اما در نهایت موفق شدند یک انیمیشن صمیمی و پر از امید را تولید کنند.

بیش از چهار سال از زمان انتشار آخرین انیمیشن ارجینال استودیوی دیزنی به نام موانا (Moana 2016) می‌گذرد، اما این استودیو پس از دو دنباله از فروزن (Frozen II 2019) و رالف خرابکار (Ralph Breaks the Internet 2018) با رایا و آخرین اژدها، که یک انیمیشن کاملا جدید و از نظر موضوعی غنی است، دوباره بازگشت.

در رایا و آخرین اژدها، نویسندگان فیلم‌نامه کوی نگوین (Dispatches from Elsewhere) و آدل لیم (Crazy Rich Asians) به همراه کارگردانان دان هال (Big Hero 6) و کارلوس لوپز استرادا (Blindspotting) دنیای کوماندرا را معرفی می­‌کنند، جایی که انسان‌ و اژدها با هم زندگی می­‌کنند تا این‌که یک نیروی شیطانی معروف به دروون (Druun) به آن‌ها حمله می‌کند.

هنگامی که فیلم شروع می­‌شود، کوماندرا به دو جناح مختلف از انسان­‌ها تقسیم شده و همه‌ی اژدهاها ناپدید شده‌­اند و این اتفاق راه را برای زنی قهرمان به منظور متحد کردن همه هموار می­‌کند. در دیزنی برای شروع تولید انیمیشن رایا و آخرین اژدها کمی تاخیر پیش آمد اما در نهایت موفق شدند یک انیمیشن صمیمی و پر از امید را تولید کنند.

فیلم به این شکل دنبال می­‌شود که رایا (با صدا پیشگی کلی مری ترن) تلاش می­‌کند تا آخرین اژدها، که اژدهایی آبی به نام سیسو (با صدا پیشگی Awkwafina) است را پیدا کند و پدرش رئیس بنجا (با صدا پیشگی دنیل داعه کیم) را از دست دروون نجات دهد. رایا در این سفر از سرزمین­‌های مختلفی که در اختیار جناح‌های مختلف است می‌گذرد و در آن‌جا می‌بیند که چگونه جنگ میان دروون و انسان‌ها همه چیز را ویران کرده است. او هم‌چنین با گروهی از بازماندگان که خانواده خود را در جنگ از دست داده‌اند، از جمله یانگ بون، بیبی نوئی و جنگجو تانگ ملاقات می­‌کند. رایا با دوستان جدید و تاک تاک (Tuk Tuk)، حشره مورد علاقه و دوست‌داشتنی‌اش، باید با ناماری (با صدا پیشگی جما چان)، کسی از گذشته‌اش که کلید نجات کوماندرا است، روبرو شود.

از آن‌جایی که رایا و آخرین اژدها دنیای گسترده­‌ای برای توضیح دادن در پیش روی بینندگان دارد، بسیاری از بخش‌های ابتدایی فیلم به شکل مجموعه­‌ای داستانی عمل می‌­کند، مانند تاریخچه کوماندرا و زمینه‌­سازی برای مضامین اعتماد در طول بخش‌های دوم و سوم فیلم.

این در حالی است که تمام این تنظیمات به گونه­‌ای اعمال شده­‌اند که با پایان فیلم هیچ چیز زاید و اضافه‌ای احساس نمی­‌شود، اما در این بین کمی شعار قبل از این‌که فیلم شروع شود وجود دارد، که می­‌گوید داستان رایا و آخرین اژدها ماجرایی است که سرمایه‌گذاری در آن آسان است. به علاوه، این فیلم با صحنه­‌های اکشن بسیار عالی و مبارزات واقع‌گرایانه همراه است و به لطف انیمیشن فیلم، تماشای آن بسیار لذت‌بخش‌تر شده است. در کل، رایا و آخرین اژدها قطعه بزرگی از جهان‌سازی را در اوایل داستان طراحی می‌­کند و در پایان به تمام آن‌چه فیلم در ایتدای امر وعده داده بود می‌پردازد.

صدای مری ترن به جای شخصیت اصلی، بیشترین بار مسئولیت را در فیلم به دوش می‌کشد و او هم به خوبی از پس این کار بر می‌آید. او هم‌چنین با سیسو به خوبی کار می­‌کند که این همکاری کمی شبیه به رابطه علاءالدین و جن است، اگرچه منابع مدرن‌­ فیلم‌نامه خیلی خوب در این مورد عمل نمی‌کند. در نتیجه، جذاب­‌ترین بخش فیلم اتفاقات میان رایا و سیسو نیست، بلکه صحنه‌های میان رایا و ناماری است که گذشته‌ی‌ پیچیده‌ای دارند.

صدای ترن و چان به این شخصیت‌ها و رابطه آن‌ها عمق لازم را می­‌دهد، و این کمبود به شدت در میان رابطه رایا و سیسو حس می­‌شود. بقیه کاراکترها که عمدتا توسط بازیگران آمریکایی-آسیایی صدا پیشگی شده‌اند، به خوبی از کار درآمده‌ و توانستند دنیای کوماندرا را به خوبی زنده کنند، به ویژه صدای کیم در نقش پدر رایا و صدای ساندرا او در نقش ویرانا مادر ناماری. اما این فیلم متعلق به مری ترن و صدای او است و او در نقش رایا سرآمد است.

شاید بتوان گفت که رایا و آخرین اژدها پس از موانا اولین انیمیشن اریجینال دیزنی است، زیرا روند دیزنی در جستجوی عمیق‌ درون مضامین پیچیده را دنبال می‌کند و شیوه‌­های ارتباطی انسان‌ها با یکدیگر را بررسی می‌نماید. با وجود این‌که موانا دختری امیدوار و نترس بود، اما رایا احساس بی‌اعتمادی دارد، و نه تنها توسط دروون، بلکه توسط خیانت انسان‌ها آسیب دیده است.

سفر او درباره‌ی یافتن قدرتی است که بتوان دوباره اولین قدم را برای اعتماد به کسی برداشت و اگرچه ممکن است در پس زمینه‌ای از یک جهان افسانه‌ای باشد که زمانی پر از اژدها بود، اما این مبارزه‌ی بسیاری از افراد در زندگی آن‌ها است. مشابه برخورد با غم و اندوه در قسمت دوم انیمیشن فروزن و نحوه کنترل دوستی‌ها در رالف خرابکار، رایا و آخرین اژدها به بینندگان خود نقشه راهی برای اعتماد و چگونگی اعتماد دوباره آن‌ها به شخص خائن بعد از خیانت را می­‌دهد. این یک درس مهم برای همه سنین است و به رایا و آخرین اژدها اجازه می‌دهد تا جز بهترین انیمیشن‌های دیزنی در سال­‌های اخیر قرار بگیرد.

طرفداران دیزنی در هر سنی باید رایا و آخرین اژدها را ببینند. رایا و آخرین اژدها پس از مواجه با تاخیر در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا هم اکنون از طریق دیزنی‌پلاس و سالن‌های محدود سینما در حال اکران است. از آن‌جا که رایا و آخرین اژدها فیلم تازه، بدیع و سرگرم کننده‌ای است شاید ارزش پرداخت هزینه‌های اضافی را داشته باشد. مطمئنا این فیلم، یک فیلم خانوادگی و مناسب برای بینندگان در هر رده سنی است، اما کسانی که از انیمیشن‌های دیزنی در سال‌های اخیر لذت برده‌اند، چیزهای زیادی برای لذت بردن پیدا می­‌کنند. رایا و آخرین اژدها با انیمیشنی با جزئیات بالا، اکشن هیجان‌انگیز و داستانی جذاب درباره اعتماد، تمام ویژگی‌های آثار کلاسیک و مدرن دیزنی را دربر است.

