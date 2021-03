امیلی بلانت توانسته با استعداد بی‌نظیرش در بازیگری بر تخت پادشاهی بریتانیا بنشیند (با بازی در فیلم ویکتوریای جوان ۲۰۰۹)، در دنیای مد صاحب‌نام شود (با بازی در فیلم شیطان پرادا می‌پوشد ۲۰۰۶) و نبض زمان را در دست گیرد (با بازی در فیلم لبه‌ی فردا ۲۰۱۴).

تولد ۳۸ سالگی او در ۲۳ فوریه بود، و ما فهرستی از بهترین بازی‌های او را در سینما آماده کرده‌ايم. با توجه به سابقه بلانت، دست‌ نیافتن او به جایزه اسکار باورکردنی نیست.

او برای بازی در فیلم‌هایش، تاکنون پنج نامزدی HFPA، دو نامزدی BAFTA و سه نامزدی Screen Actors Guild از انجمن بازیگران را به دست آورده است. او یک‌بار در کمال شگفتی (و البته با شایستگی) جایزه شگفت‌آوری را در SAG برای بازی در نقش یک مادر باردار در فیلم یک مکان ساکت (A Quiet Place) به‌ دست آورده‌ است.

این موفقیت باعث شد امیلی بلانت دومین بازیگری باشد که جایزه SAG را کسب کرده، اما هم‌چنان اسکار نگرفته‌ است. اولین نفر ادریس البا برای فیلم جانوران بی‌مرز و بوم (Beasts of No Nation) چنین تجربه‌ای را کسب کرده بود. در سال ۲۰۲۰، امیلی بلانت در فیلم اقتباسی جان پاتریک شانلی از نمایشنامه‌اش به نام آویشن کوهستان وحشی (Wild Mountain Thyme) در مقابل جیمی دورنان به ایفای نقش پرداخت. بازی او در این فیلم قابل ستایش بود.

در فیلم خیابان بلیکر (In the Bleecker Street)، بلانت نقش رزماری را ایفا کرد، زنی که به نظر می‌رسد نمی‌تواند به همراه همسرش آنتونی با بازی جیمی دورنان، زندگی در ایرلند بسیار بارانی را تحمل کند. با توجه به فیلم‌هایی مانند یک مکان آرام ۲ (A Quiet Place Part II) و گشت‌وگزار در جنگل (Jungle Cruise) با بازی در مقابل دواین جانسون، باید انتظار یک سال پرفروغ را برای این بازیگر جذاب داشت و مطمئنا این لیست به‌ روزرسانی خواهد شد.

فیلم‌های درخشانی که نام‌شان در این فهرست نیست: دختری در قطار (The Girl on the Train)، به‌ سوی جنگل (Into the Woods) و ماپت‌ها (The Muppets).

۱۰. ماهیگیری سالمون در یمن (Salmon Fishing in the Yemen)



نقش : هریت

: هریت پخش از: Lionsgate

Lionsgate کارگردان : لاسه هالستروم

: لاسه هالستروم نویسنده : سیمون بیوفی بر اساس کتاب ماهیگیری سالمون در یمن نوشته پل تردی

: سیمون بیوفی بر اساس کتاب ماهیگیری سالمون در یمن نوشته پل تردی محصول: ۲۰۱۱

این فیلم جذاب و کمدی از لاسه هالستروم نامزد دریافت گلدن گلاب نیز شد. بلانت در این فیلم در نقش مقابل ایوان مک گرگور ظاهر شد. اگرچه ایفای نقش امیلی بلانت در این فیلم شایسته کسب اسکار نبود، اما باعث محبوبیت بیشتر او در بین دوست‌داران سینما شد.

۹. خواهر خواهر شما (Your Sister’s Sister)



نقش : آیریس

: آیریس پخش از: IFC Films

IFC Films کارگردان : لین شلتون

: لین شلتون نویسنده : لین شلتون

: لین شلتون محصول: ۲۰۱۱

این فیلم درامی مستقل از لین شلتون است که به امیلی بلانت اجازه داد تا نه‌ تنها مهارت و توانایی عالی خود در بازیگری را نشان‌ دهد، بلکه به او این فرصت را داد تا نشان دهد چقدر زیبا با بازیگران دیگر ارتباط برقرار می‌کند. همین موضوع باعث درخشش رزماری دوایت و مارک دوپلاس در این فیلم می‌شود. اگرچه فیلم از نظر ساختار روایی داستانی غیرمتعارف دارد، اما کیفیت و بازی بازیگران این نقص را چندان به چشم نمی‌آورد.

۸. آفتاب تمیز کردن (Sunshine Cleaning)



نقش : نورا

: نورا پخش از : Overture Films

: Overture Films کارگردان : کریستین جفز

: کریستین جفز نویسنده : مگان هالی

: مگان هالی محصول: ۲۰۰۸

در این فیلم، امیلی بلانت با یکی دیگر از بازیگران جذاب سینما، امی آدامز هم‌بازی می‌شود. بلانت در این فیلم نقش یک زن قوی را ایفا می‌کند و نقش او در این فیلم کمتر مورد توجه قرار گرفت. او در نقش نورا غیرقابل اعتماد است و فردی‌ست که به زندگی رز دعوت شده است. امیلی در آخرین صحنه بازیگری این فیلم، حس استقلال خود را به خوبی انتقال می‌دهد.

۷. ویکتوریای جوان (The Young Victoria)



نقش : ملکه ویکتوریا

: ملکه ویکتوریا پخش از : Momentum Pictures

: Momentum Pictures کارگردان : جین-مارک والی

: جین-مارک والی نویسنده : جولیان فلوس

: جولیان فلوس محصول: ۲۰۰۹

بلانت در این فیلم درام و تاریخی بریتانیایی با کارگردانی جین مارک والی، کارگردان فیلم باشگاه خریداران دالاس (Dallas Buyers Club) نقش ملکه ویکتوریا را ایفا کرد. علاوه‌ بر بلانت بازیگران دیگری چون روپرت فرند، پل بتانی و میراندا ریچاردسون نیز در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.

۶. سیکاریو (Sicario)



نقش : کیت ماکر

: کیت ماکر پخش از: Lionsgate

Lionsgate کارگردان : دنیس ویلنوو

: دنیس ویلنوو نویسنده : تیلور شرایدن

: تیلور شرایدن محصول: ۲۰۱۵

امیلی بلانت در این فیلم به عنوان یک مامور FBI در نقش مقابل بنیسیو دل تورو درخشید. این دو نفر به‌ طور خستگی ناپذیری در حال پیگیری بی‌وقفه و پایان‌ناپذیر برای سقوط یک کارتل مواد مخدر هستند. کارگردانی و نویسندگی این فیلم هیجان‌انگیز را به‌ ترتیب دنیس ویلنوو و تیلور شریدان، نویسنده فیلم اگر از آسمان سنگ ببارد (Hell or High Water)، برعهده داشتند. فیلمبردار اصلی فیلم راجر دیکینز و آهنگساز فیلم نیز جوهان جوهانسون بوده‌است.

۵. لوپر (Looper)



نقش : سارا

: سارا پخش از : Sony Picture

: Sony Picture کارگردان : رایان جانسون

: رایان جانسون نویسنده : رایان جانسون

: رایان جانسون محصول: ۲۰۱۲

فیلم هیجان‌انگیز و اکشن لوپر ساخته ریان جانسون که در سال ۲۰۱۲ در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو اکران شد، نشان داد که ژانر علمی تخیلی پیشرفت زیادی کرده‌ است. بلانت در این فیلم مقابل بروس ویلیس و جوزف گوردون-لویت، در نقش سارا، مادر سید با بازی پیرس گاگن ظاهر می‌شود. رفتارهای آرامش‌بخش او در فیلم به‌ اندازه‌ی لحظات وحشیانه و صحنه‌های تفنگ ساچمه‌ای در دست گرفتن او تاثیرگذار است.

۴. یک مکان آرام (A Quiet Place)



نقش : ایولین ابوت

: ایولین ابوت پخش از : Paramount Pictures

: Paramount Pictures کارگردان : جان کرازینسکی

: جان کرازینسکی نویسنده : برایان وودز، اسکات بک، جان کرازینسکی

: برایان وودز، اسکات بک، جان کرازینسکی محصول: ۲۰۱۸

ژانر وحشت هرگز کارگردانی بهتر از جان کرازینسکی را برای تولید پیدا نخواهد کرد. کرازینسکی علاوه بر کارگردانی فیلم یک مکان آرام نقش همسر امیلی بلانت را نیز در فیلم ایفا می‌کند. این فیلم یک دنیای پس از آخرالزمان را نشان می‌دهد که در آن هیولاهایی وجود دارند که طعمه‌های خود را براساس صدا پیدا می‌کنند. بلانت برای بازی در این فیلم جایزه نقش مکمل Screen Actors Guild را از آن خود کرد، اما موفق به کسب نامزدی اسکار نشد.

۳. بازگشت مری پاپینز (Mary Poppins Returns)



نقش : مری پاپینز

: مری پاپینز پخش از : Walt Disney Pictures

: Walt Disney Pictures کارگردان : راب مارشال

: راب مارشال نویسنده : دیوید مگی، راب مارشال ، جان دلوکا (بر اساس مری پاپینز نوشته پی . ال . تراورس)

: دیوید مگی، راب مارشال ، جان دلوکا (بر اساس مری پاپینز نوشته پی . ال . تراورس) محصول: ۲۰۱۸

برای اجرای نقشی برجسته مانند مری پاپینز که جولی اندروز برای ایفای آن برنده اسکار شد، امیلی بلانت به یک ایفای نقش بی‌عیب و نقص نیاز داشت. بازی زیبا و پر از ظرافت او مورد ستایش زیادی قرار گرفت و با جوایزی مانند گلدن گلاب، BAFTA و SAG مورد تقدیر قرار گرفت، اما متاسفانه مراسم اسکار اعتنایی به این نقش امیلی بلانت نداشت.

۲. شیطان پرادا می‌پوشد (The Devil Wears Prada)



نقش : امیلی

: امیلی پخش از : ۲۰th Century Fox

: ۲۰th Century Fox کارگردان : دیوید فرانکل

: دیوید فرانکل نویسنده : آلین براش مک کانا (بر اساس نوشته شیطان پرادا می‌پوشد از لورن وایزبرگر)

: آلین براش مک کانا (بر اساس نوشته شیطان پرادا می‌پوشد از لورن وایزبرگر) محصول: ۲۰۰۶

در فیلم شیطان پرادا می‌پوشد، امیلی بلانت در یک نقش بزرگ در کنار آن هاتاوی و مریل استریپ ظاهر شد. او به عنوان دستیار میراندا پریستلی با بازی مریل استریپ، دراین فیلم عملکرد بسیار خوبی داشت و نامزد دریافت گلدن گلوب برای بازیگر نقش مکمل زن شد.

۱. لبه‌ی فردا (Edge of Tomorrow)



نقش : ریتا

: ریتا پخش از : Warner Bros

: Warner Bros کارگردان : داگ لیمان

: داگ لیمان نویسنده : کریستوفر مک کواری، جز باترورث، جان هنری باترورث (بر اساس رمان فقط باید بکشی نوشته هیروشی ساکوازکا)

: کریستوفر مک کواری، جز باترورث، جان هنری باترورث (بر اساس رمان فقط باید بکشی نوشته هیروشی ساکوازکا) محصول: ۲۰۱۴

در فیلم لبه‌ی فردا تام کروز و امیلی بلانت به ایفای نقش پرداختند. این فیلم درباره حمله‌ای بین ستاره‌ای است. بلانت که در این فیلم ملقب به فرشته وردان است، نقش قهرمانی به نام ریتا وراتاسکی را بازی می‌کند که با تام کروز همراه می‌شود تا نبردی سرنوشت‌ساز را پیروز شوند. او پس از ایفای نقش سیگورنی ویور در فیلم بیگانگان (Aliens) در این فیلم یکی از بهترین نمایش‌های علمی-تخیلی خود را به نمایش گذاشت. اما این نقش نیز باعث دریافت جايزه‌ی اسکار توسط این بازیگر دوست‌داشتنی نشد.

منبع: Variety

منبع: Variety

منبع متن: digikala