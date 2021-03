برندگان جشنواره‌ی فیلم برلین ۲۰۲۱ اعلام شدند و خرص طلایی به فیلم «جنجال بدفرجام» (Bad Luck Banging) به کارگردانی رادو ژوده از کشور رومانی رسید و دست فیلم «قصیده گاو سفید» به کارگردانی بهتاش صناعی‌ها از جوایز کوتاه ماند.

ساعاتی قبل هفتادویکمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم برلین با انتخاب «جنجال بدفرجام» به عنوان بهترین فیلم و اهدای جایزه‌ی خرس نقره‌ای ویژه‌ی هیئت داوران به «چرخ شانس و فانتزی» (Wheel Of Fortune And Fantasy) به کار خود پایان داد. امسال برای نخستین بار در تاریخ این جشنواره در بخش بازیگری به جای چهار جایزه، بدون تفکیک جنسیتی تنها دو جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی و مکمل اهدا شد که خرس‌های نقره‌ای این شاخه‌ها به ترتیب از آن مارن اگرت برای بازی در فیلم آلمانی «من مرد تو هستم» و لیلیا کیزلینگر برای نقش‌آفرینی در فیلم «جنگل- همه جا تو را می بینم» شد.

۱۲ دروغ که مارول درباره‌ی انتقام‌جویان به شما گفته است

دِنش ناگی، سینماگر مجارستانی با «نور طبیعی»، به عنوان نخستین فیلم بلندش جایزه‌ی بهترین کارگردانی را به خانه برد و خرس نقره‌ای بخش بهترین فیلم‌نامه هم نصیب فیلم «معرفی» ساخته‌ی هانگ سانگ سو از کره جنوبی شد. در ادامه می‌توانید لیست کامل برندگان جشنواره‌ی برلین امسال را مشاهده کنید.

فهرست برندگان جشنواره‌ی فیلم برلین ۲۰۲۱

خرس طلایی: جنجال بدفرجام

جنجال بدفرجام خرس نقره‌ای ویژه‌ی هیئت داوران: چرخ شانس و فانتزی

چرخ شانس و فانتزی خرس نقره‌ای هیئت داوران: آقای باخمن و کلاسش به کارگردانی ماریا اسپت

آقای باخمن و کلاسش به کارگردانی ماریا اسپت خرس نقره‌ای بهترین بازیگر نقش اصلی: مارن اگرت

مارن اگرت خرس نقره‌ای بهترین بازیگر نقش مکمل: لیلیا کیزلینگر

لیلیا کیزلینگر خرس نقره‌ای بهترین فیلم‌نامه: معرفی

معرفی خرس نقره‌ای دستاورد هنری برجسته: آلونسو رویزپالاسیوس به خاطر تدوین فیلم «یک فیلم پلیسی»

در بخش رقابتی «مواجهه» نیز جایزه‌ی بهترین فیلم به «ما» (We) ساخته‌ی آلیس دیوپ رسید و جایزه‌ی ویژه‌ی هیئت داوران نیز سهم «طعم» شد و رامون زورچر به همراه دنی کوت به طور مشترک جایزه‌ی بخش بهترین کارگردانی را تصاحب کردند. بخش اول جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۱ که شامل بازار فیلم اروپا نیز بود از ۱۱ تا ۱۵ اسفندماه (۱ تا ۵ مارس) به صورت آنلاین برپا شد و بخش دوم این رویداد که شامل نمایش فیلم‌ها در سالن‌های سینما برای عموم مردم است از ۱۹ تا ۳۰ خرداد (۹ تا ۲۰ ژوئن) برگزار خواهد شد.

منبع: Deadline

The post برندگان جشنواره‌ی فیلم برلین ۲۰۲۱ مشخص شدند؛ دست سینمای ایران خالی ماند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala