کلی مک کورمیک، تهیه کننده فیلم قطار سریع‌السیر (Bullet Train)، توضیح می‌دهد که چرا افراد زیادی می‌خواستند در این فیلم اکشن پر ستاره حضور داشته باشند.

قطار سریع‌السیر در حال حاضر یکی از فیلم‌های محبوب هالیوود است. فیلم جدید دیوید لیچ با درخشش برد پیت، حول یک قطار سریع‌السیر پر از آدم‌کش می‌چرخد ​​که تماما به یک توطئه‌ی شیطانی مرتبط است. «بلوند اتمی» (Atomic Blonde)، «ددپول ۲» (Deadpool 2) و «سریع و خشمگین تقدیم می‌کند: هابز و شاو» (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) از دیگر ساخته‌های لیچ هستند.

برد پیت و آدام سندلر از سینما و نتفلیکس و بازیگری می‌گویند

برد پیت در نقش یک آدمکش حرفه‌ای به سینما باز می‌گردد

۷ بازی برتر برد پیت؛ ستاره‌ای بدرخشید

در این فیلم بازیگرانی چون ساندرا بولوک، لیدی گاگا، آرون تیلور-جانسون، برایان تایری هنری، زازی بیتز، جوی کینگ، مایکل شانون، لوگان لرمان، ماسی اوکا و اندرو کوجی نیز حضور دارند. استیون وینتراوب سردبیر وب‌سایت کولایدر به تازگی با کلی مک کورمیک تهیه کننده قطار سریع‌السیر، درباره فیلم جدیدش «هیچکس» (nobody) مصاحبه و مک کورمیک بیان کرده که حدود دو هفته از فیلم‌برداری و چندماه از پس‌تولید فیلم باقی‌ مانده است.

وقتی وینتراوب از مک کورمیک سوال کرد که چرا همه می‌خواهند به نحوی در این فیلم حضور داشته باشند، ذکر کرد این‌طور به نظر می‌رسد که این پروژه برای بازیگرانی که می‌خواهند با لیچ و پیت کار کنند بسیار جذاب و سرگرم‌کننده است. مک کورمیک گفت: «من فکر می‌کنم ترکیب بازیگران موجود در این فیلم، که به نوعی موضوع آن بزهکاری شیرین کارانه است، برای طرفداران و هم‌چنین بازیگران بسیار هیجان‌انگیز است. نمی‌توانم بیش از این در مورد فیلم و اتفاقات آن صحبت کنم. هر روز یک شورش مطلق است.»

مک کورمیک هم‌چنین توضیح داد که عملکرد لیچ در قطار سریع‌السیر با کارهای گذشته‌ی او متفاوت است. او گفت: «یکی از موارد جالب در این فیلم، فضای محدود است. به‌ طوری‌ که غالبا اتفاقات فیلم در قطار رخ می‌دهد. خوب، چطور… چه خلاقیتی وجود دارد؟ ابتکار کار کجاست؟ با توجه به آن، چه چیز فیلم تازگی دارد؟ این یک چالش بسیار جالب برای دیوید و هم‌چنین تیم اکشن به سرپرستی گرگ رمنتر بوده است.»

هم‌چنین، برخی از افراد ممکن است ندانند که لیچ قبل از این‌که یک کارگردان محبوب باشد، زوج نمایشی برد پیت بوده است.

مک کورمیک در مورد چگونگی فعالیت و این‌که اکنون لیچ در حال کارگردانی برد پیت در یک فیلم اکشن است و نحوه بازیگری این بازیگر برای این نقش نیز صحبت کرد و گفت: «اکنون برای تصور موفقیت آن‌ها با هم در این فیلم، می‌توانید از روابط قبلی‌شان سرنخ‌هایی بگیرید، اما شرايط کاملا با قبل متفاوت است، زیرا این موقعیت تاحدودی فرق دارد. به نظر من آن‌ها همکاران خارق‌العاده‌ای هستند و سروصدای زیادی به پا خواهند کرد. برد بازیگر سخاوتمند و انسان خوبی است. به نظر من، این فیلم اجرایی از برد است که ما قبلا هرگز مانندش را توسط او ندیده‌ایم. سرگرم کننده، جالب و ابلهانه و فکر می‌کنم خودش هم لذت می‌برد و سرگرم می‌شود. ما هم همین‌طور… او آموزش زیادی دید. و فکر می‌کنم بخشی از آن به این دلیل است که او برای کسی کار می‌کند که قبلا مشت‌‌هایش را به سمتش می‌گرفت، بنابراین او چیزهای زیادی برای اثبات کردن دارد. ما حتی در اوایل شیوع کووید-۱۹ و قبل از فیلم‌برداری، به خانه او می‌رفتیم، ماسک می‌زدیم، تست‌های خود را می‌گرفتیم و صحنه‌های جنگی او را درمی‌آوردیم. این‌طور بود که زمان زیادی از وقت او به این پروژه اختصاص داده شد. من تعجب نمی‌کنم اگر قطار سریع‌السیر نه‌ تنها به واسطه گروه بازیگرانی که دارد بلکه به واسطه ساخته‌ شدن توسط لیچ، به فیلمی عظیم، اکشن و پرفروش تبدیل شود که مردم را به سمت سینما سوق می‌دهد.»

منبع: Collider

The post قطار سریع‌السیر پرستاره‌ترین فیلم امسال هالیوود است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala