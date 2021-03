الخاندرو گونسالس اینیاریتو، کارگردان مکزیکی برنده‌ی جایزه‌ی اسکار فیلم «برزخ» (Limbo) را تا چندی دیگر جلوی دوربین خواهد برد.

اینیاریتو طی ۲۰ سال فیلم‌سازی تنها ۶ فیلم بلند داستانی ساخته، اما جوایز ارزشمندی همانند اسکار بهترین کارگردانی و جایزه‌ی بهترین کارگردانی جشنواره‌ی فیلم کن را کسب کرده است. این کارگردان پنجاه‌وهفت ساله تقریبا ۶ سال پس از نمایش فیلم تحسین‌شده‌ی «بازگشته» (The Revenant) قصد دارد فیلم برزخ را در مکزیکوسیتی بسازد و داریوش خنجی، فیلم‌بردار ایرانی-فرانسوی تبار به عنوان مدیر فیلم‌برداری ۷امین فیلم اینیاریتو انتخاب شده است.

برزخ دومین فیلم اینیاریتو بوده که در مکزیکوسیتی ساخته می‌شود. او تا به امروز تنها فیلم «عشق سگی» (Amores Perros) را در پایتخت مکزیک جلوی دوربین برده است. همچنین برزخ نخستین فیلم غیرانگلیسی‌زبان اینیاریتو پس از «زیبا» (Biutiful) محصول ۲۰۱۰ به شمار می‌رود. بازیگر نقش اصلی این فیلم دانیل خیمنس کاچو خواهد بود که بیشتر او را با فیلم «تربیت بد» به کارگردانی پدرو آلمودوار به خاطر می‌اوریم. خیمنس کاچو سابقه‌ی بازی در فیلم‌های دیگری همانند «احساس مالکیت»، «کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد» و «بیگانه را بگیر» را نیز در کارنامه دارد.

اینیاریتو در فیلم برزخ به جای همکاری با امانوئل لوبزکی مکزیکی سراغ داریوش خُنجی رفته است. لوبزکی در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم‌برداری را از آن خود کرد که دو مورد از این جوایز به خاطر فیلم‌های «مرد پرنده‌ای» و بازگشته به کارگردانی اینیاریتو بود. از آن‌سو خُنجی سابقه‌ی همکاری با کارگردان‌هایی همانند رومن پولانسکی، وودی آلن، وونگ کار وای، میشائل هانکه، دیوید فینچر و برادران سَفدی را در دارد و از میان آثاری که فیلم‌برداری کرده می‌توان به «هفت»، «نیمه‌شب در پاریس»، «عشق» و «الماس‌های تراش‌نخورده» اشاره کرد.

هنوز خلاصه داستان یا تاریخ نمایش فیلم برزخ اعلام نشده است، اما انتظار داریم به زودی اخبار بیشتری از این فیلم منتشر شود و در پاییز سال ۲۰۲۱ و پس از واکسیناسیون گسترده‌ی کروناویروس در غرب شاهد نمایش عمومی و گسترده‌ی آن باشیم.

