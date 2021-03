گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره‌ی ساخت فصل دوم سریال «گامبی وزیر» وجود دارد و آنیا تیلور-جوی، بازیگر نقش اصلی این مجموعه پس از دریافت جایزه‌ی گلدن گلوب بهترین بازیگر زن در یک سریال کوتاه از علاقه‌ی خود برای حضور دوباره در نقش بث هارمن گفته است.

گامبی وزیر یکی از غافلگیری‌های دنیای سینما و تلویزیون در سال ۲۰۲۰ بود. این مینی‌سریال توانست با ۶۲ میلیون بیننده طی ۲۸ روز (۴ هفته) به پربیننده‌ترین مینی‌سریال دارای فیلم‌نامه‌ی منتشر شده در نتفلیکس تا به امروز تبدیل شود. همزمان با پخش این سریال، جستجوی عبارت «چگونه شطرنج بازی کنم؟» در گوگل به بالاترین سطح خود طی ۹ سال اخیر رسید و شرکت eBay هم اعلام کرد که جست جوی شطرنج و صفحه‌ی شطرنج در این پلتفرم ۲۷۳ درصد رشد داشته است.

نقد سریال گامبی وزیر (Queen’s Gambit)؛ سنتوری به سبک رویای آمریکایی

نتفلیکس گامبی وزیر را بر اساس رمانی به همین نام نوشته‌ی والتر تویس در قالب یک سریال کوتاه ساخت، اما موفقیت‌های چشم‌گیر آن این پرسش را ایجاد کرد که آیا ادامه‌ای برای گامبی وزیر ساخته می‌شود؟ حالا آنیا تیلور-جوی ستاره‌ی جوان این مجموعه در برنامه‌ی تلویزیونی «سرگرمی امشب» درباره‌ی احتمال ساخته شدن فصل دوم سریال گامبی وزیر صحبت کرده است:

«شاید [فصل دوم ساخته شود]، نمی‌خواهم کسی را مأیوس کنم، اما ما هرگز درباره‌ی آن فکر نکرده‌ایم. وضعیت این مجموعه مانند نهالی است که به سمت درخت شدن پیش می‌رود، شما آن [نهال] را در مرحله‌ی خوبی از رشد رها می‌کنید و به همین خاطر وقتی سریال‌بین‌ها گفتند: «فصل دوم کجاست؟» متعجب شدیم. با تمام این اوصاف من تمام تیم تولید را ستایش می‌کنم و از فرصت همکاری دوباره با آن‌ها استقبال خواهم کرد.»

سریال گامبی وزیر، داستان زندگی دختر شطرنج‌باز یتیمی به نام بث هارمن را روایت می‌کند که با استفاده از تکنیک گامبی وزیر در دهه‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی قصد دارد جایگاه خود در دنیای شطرنج را اثبات کند، اما رنجش‌های دوران کودکی و اعتیاد به مواد مخدر رسیدن به این هدف را دشوار می‌کنند. گامبی وزیر یکی از از قدیمی‌ترین گشایش‌ها در بازی شطرنج به شمار می‌رود و امروزه نیز در بین استادان بزرگ شطرنج رایج است.

این مینی‌سریال ۷ قسمتی به کارگردانی اسکات فرانک هم‌اکنون از طریق نتفلیکس در دسترس است و از میان بازیگران آن می‌توان به بیل کمپ، هری ملینگ، ماریل هلر و توماس سنگستر اشاره کرد. گامبی وزیر یکشنبه شب گذشته در مراسم گلدن گلوب ۲۰۲۱ دو جایزه‌ی مهم بهترین سریال کوتاه و بهترین بازیگر نقش اصلی زن در یک سریال کوتاه را از آن خود کرد.

منبع: Screenrant

The post آنیا تیلور-جوی از فصل دوم سریال گامبی وزیر می‌گوید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala