۲۵ زوج کمدین‌ برتر دنیا از سینمای کلاسیک تا امروز

فیلم‌های کمدی به دلایل زیادی می‌توانند جذاب و خنده‌دار باشند، که یکی از این دلایل کاراکترهای بامزه با رفتارها و دیالوگ‌های خنده‌دار است. اگر بخواهیم موشکافانه‌تر بگوییم، یک زوج کمدین می‌تواند به تنهایی بار جذابیت این سبک فیلم‌ها را به دوش بکشد. فیلم‌های کمدی که حول دو نفر شکل می‌گیرند، اغلب باعث بوجود آمدن فرنچایزهای متعدد خواهند شد. این مساله نه تنها باعث به یاد ماندنی شدن بازیگرانش می‌شود، بلکه بیننده را ترغیب به دنبال کردن قسمت‌های دیگر آن می‌کند، حتی اگر همه‌ی قسمت‌ها موفق از آب در نیایند.

ما لیستی از خنده‌دارترین زوج‌های کمدی تاریخ را تهیه کرده‌ایم. با نگاه دقیق به بعضی از آن‌ها متوجه می‌شویم که این ستاره‌ها (که بسیاری از آن‌ها بعدها در نقش‌های متفاوت و به صورت تک نفره ظاهر شدند) فقط با بودن در کنار هم و نقش‌آفرینی به صورت دونفره برایمان جذاب و به یاد ماندنی هستند. شماره‌ها فقط برای راحت‌تر خواندن نوشته شده‌اند و به معنای تقدم کیفیتی یا تاریخی نیستند.

۱. باب هوپ و بینگ کرازبی (Bob Hope and Bing Crosby)

هوپ و کراسبی در یک سری فیلم‌ به دور کره‌ی زمین گشتند که خودشان (و معمولا در کنارشان دوروتی لامور) را درگیر دردسرها و ماجراهای جالب و خنده‌داری می‌کردند. سری فیلم‌هایی که این زوج در آن‌ها به نقش‌آفرینی پرداختند شاید اختصاصا به عنوان فیلم‌های کمدی شناخته نشوند اما بازی‌های جذاب و دیالوگ‌ها و کارهای خنده‌دارشان در قسمت‌هایی مانند «سفر به مراکش» (Road to Morocco)، «سفر به سنگاپور» (Road to Singapore) و … باعث می‌شود که ما آن‌ها را جزء بامزه‌ترین کاراکترهای سینما بدانیم.

۲. باد ابوت و لو کاستلو (Bud Abbott and Lou Costello)

در طول جنگ جهانی دوم، ابوت و کاستلو محبوب‌ترین زوج کمدین جهان بودند. فیلم‌های آن‌ها اغلب کمی احمقانه بودند، خصوصا اینکه دیدن فیلم‌هایشان سال‌ها بعد این نکته را پر رنگ‌تر می‌کرد، اما آن‌ها توانستند لحظات سرگرم کننده‌ی فراوانی را در دوران فعالیت‌شان بسازند.

۳. دین مارتین و جری لوئیس (Dean Martin and Jerry Lewis)

پویایی کمدی کلاسیک وابسطه به کاراکترهای مکمل است. در اجرای «رت پک» (Rat Pack) که نوعی اجرای غیر رسمی همراه با موزیک است، مارتین که در ابتدا هم خواننده بود، به عنوان شخصیت عاقل در مقابل جری لوئیس بازیگوش قرار می‌گرفت که با ادا و اطوار و شیطنت و میمیک صورت خاص خودش تماشاچیان را سرگرم می‌کردند. آن‌ها بعدها در فیلم‌های زیادی در کنار هم قرار گرفتند.

۴. استن لورل و الیور هاردی (Stan Laurel and Oliver Hardy)

لورل و هاردی یکی از اولین زوج‌های موفق، و از بسیاری جهات مکمل بودند. آن‌ها فعالیت‌شان را از فیلم‌های کوتاه صامت شروع کردند. همکاری این دو برای دهه‌ها ادامه داشت، و موفقیت آن‌ها و علاقه‌ی طرفداران طنز کمک کرد تا این زوج کمدی به عنوان یک الگو در سینما شناخته شوند.

۵. راب برایدن و استیون کوگان (Rob Brydon and Steven Coogan)

در فیلم زندگینامه‌ی لورل و هاردی، کوگان نقش استن لورل را بازی کرد. گرچه او در فیلم‌های سینمایی زوج کمدی خودش را دارد. او و دوستش راب برایدن چند فیلم کمدی درباره‌ی سفر به ایتالیا و اسپانیا و یونان ساخته‌اند که در آن بیشتر به صورت طنز با هم سر و کله می‌زنند و در ماجراهای خنده‌دار با یکدیگر درگیر هستند.

۶. چیچ مارین و تامی چانگ (Cheech Marin and Tommy Chong)

آیا سبک طنز این دو مناسب همه است؟ به راحتی می‌توان گفت که اینطور نیست، اما وقتی صحبت از کمدی استونر می‌شود (فیلم‌های کمدی که در آن مواد مخدر و به خصوص ماریجوانا استعمال می‌شود)، چیچ و چانگ پدرخوانده و پیشتاز هستند. آن‌ها در چندین فیلم با هم ظاهر شدند، و گرچه همه‌ی آن‌ها با استقبال مواجه نشدند، اما برای مخاطبان خاصی که علاقه‌مند به ترکیب کاراکترهای کمدی استونر هستند، دوست‌داشتنی محسوب می‌شوند.

۷. جین وایلدر و ریچارد پرایر (Gene Wilder and Richard Pryor)

وایلدر و پرایر در چند کمدی با هم ظاهر شدند. هر دو از انرژی بالایی برخوردار بودند اما به طرق مختلف. وایلدر با کلام طنز و نیش‌دار مسائل اجتماعی و سیاسی را زیر سوال می‌برد، و پرایر به عنوان یک آدم عاقل که اکثرا جوابی برای او در آستین داشت و به نوعی خنثی کننده بود، از جمله زوج کمدین‌های به یاد ماندنی و معروف هستند.

۸. مایک مایرز و دانا کاروی (Mike Myers and Dana Carvey)

مایرز و کاروی کاراکترهای «پخش زنده‌ی شنبه شب» (Saturday Night Live) یا به اختصار (SNL) خود، وین و گارت را با فیلم «جهان وین» (Wayne’s World) و دنباله‌ی آن به سینما آوردند. آن‌ها بهترین زوج برنامه‌ی SNL هستند و این چیزی است که احتمالا تغییر نخواهد کرد. می‌توان گفت که تنها حضور جذاب مایک و دینا باعث موفقیت فیلم‌هایشان بود.

۹. دیوید اسپید و کریس فارلی (David Spade and Chris Farley)

فارلی و اسپید به نوعی مانند نسخه‌ی به روز شده‌ از لورل و هاردی بودند و این مقایسه تنها به دلیل شکل ظاهری‌شان نبود. نوع بازی این دو بازیگر در کارهایشان با لورل و هاردی تفاوتی نداشت. هیچ اتفاق ساده‌ای هم نمی‌توانستید در نظر بگیرید که فارلی آن را به خنده‌دارترین شکل ممکن اجرا نکند. این ترکیب در فیلم «تامی کوچولو» (Tommy Boy) معجزه کرد و «گوسفندان سیاه» (Black Sheep) هم از این تعریف مستثنا نیست.

۱۰. کیانو ریوز و الکس وینتر (Keanu Reeves and Alex Winter)

ریوز و وینتر سال‌ها پیش با نام‌های بیل و تد در چند فیلم با هم بازی کردند. سپس، آن‌ها ۲۰ سال بعد به هم پیوستند و «بیل و تد در برابر موسیقی» (Bill & Ted Face the Music) را ساختند. علی‌رغم تاخیر طولانی، فیلم بسیار خوب به نمایش درآمد و به نظر می‌رسید که این دو نفر از بازی در آن لذت می‌برند و همین باعث تماشایی‌تر شدن آن می‌شد. (مطمئنم چهره‌ی کیانو ریوز جوان شما را هم شوکه کرد!)

۱۱. مری کیت و اشلی اولسن (Mary-Kate and Ashley Olsen)

این یکی مخصوص بچه‌های دهه‌ی ۷۰ است، چون اگر آن زمان بزرگتر بودید یا هنوز آنقدر بزرگ نشده بودید که تلویزیون یا فیلم تماشا کنید، سلطنت دوقلوهای اولسن را از دست داده‌اید. برای یک نسل، آن‌ها در فیلم‌های خانوادگی و در نقش واقعی‌شان یعنی دو خواهر به یاد ماندنی ظاهر شدند. آن‌ها با «لحظه‌ای در نیویورک» (New York Minute) سعی داشتند سن خود را بیشتر نشان دهند، اما چندان مورد پسند واقع نشد و بعد از آن، دو خواهر از بازیگری کنار کشیدند.

۱۲. کنان تامپسون و کل میچل (Kenan Thompson and Kel Mitchell)

درست است که این لیستی از زوج کمدین‌هایی است که در سینما ظاهر شدند اما نام نبردن «کنان و کل» به عنوان بازیگران تلویزیون دور از انصاف است. هرچند که آن‌ها در یک فیلم به نام «برگر خوب» (Good Burger) هم در کنار یکدیگر قرار گرفتند، اما به دلیل فعالیت‌ همیشگی‌شان در تلویزیون به عنوان بازیگران سینمایی شناخته نمی‌شدند. برگر خوب فیلم قشنگی است و باز هم باید انتظار داشته باشیم که متولدین دهه‌ی ۷۰ آن را به خاطر داشته باشند.

۱۳. تینا فی و امی پوهلر (Tina Fey and Amy Poehler)

فی و پولر با هم ترکیب فوق‌العاده‌ای دارند. اگر میزبانی آن‌ها را در گلدن گلوب به یاد داشته باشید، شما هم با ما هم عقیده خواهید بود که این زوج در صدر لیست مجریانی هستند که مردم را به تماشای این مراسم علاقه‌مند می‌کنند! هر دو در «دختران بدجنس» (Mean Girls) بازی کردند، اما پویایی آن‌ها در این فیلم خیلی چشمگیر نیست. با این حال، می‌توانید بازی جذاب آن‌ها را در «مامان کوچولو» (Baby Mama) و «خواهران» (Sisters) مشاهده کنید.

۱۴. ویل فرل و جان سی ریلی (Will Ferrell and John C. Reilly)

حتما بازی این زوج را در فیلم «هولمز و واتسون» (Holmes & Watson) به یاد دارید که بسیار ضعیف و سطح پایین ظاهر شدند. هر کمدی نمی‌تواند مورد توجه و موفق واقع شود. آن‌ها در «برادران ناتنی» (Step Brothers) و «شب‌های تالادگا» (Talladega Nights) بازی‌های قابل قبولی ارائه دادند. بدون شک فرل بزرگترین ستاره‌ی فیلم‌های کمدی نسل خود است. ریلی یک بازیگر دراماتیک عالی است، اما به وضوح دوست دارد احمقانه هم رفتار کند. این دو در اکثر همکاری‌هایشان بسیار خنده‌دار و بامزه ظاهر شدند و گاها توانستند بینندگان را تا سر حد مرگ بخندانند!

۱۵. بن استیلر و اوون ویلسون (Ben Stiller and Owen Wilson)

اگر فیلم «خانواده‌ی اشرافی تننبام» (The Royal Tenenbaums) را دیده باشید حتما کاراکترهای چز تننبام و الی کش را به یاد دارید. گرچه این یک فیلم عالی است، اما در واقع این دو در آن فیلم به عنوان زوج کمدی در کنار هم قرار نگرفتند. از طرف دیگر، «زولندر» (Zoolander) و «استارکی و هاچ» از جمله فیلم‌هایی هستند که این زوج در آن‌ها به یادماندنی و خنده‌دار ظاهر شدند. ویلسون و استیلر همچنین در فیلم‌های «شب در موزه» (Night at the Museum) بازی می‌کنند تا با کارهای جذابشان ما را سرگرم کنند. اما «زولندر ۲» (Zoolander 2) انقدر بد و ضعیف بود که بهتر است فراموش کنیم اصلا چنین فیلمی ساخته شده!

۱۶. سایمون پگ و نیک فراست (Simon Pegg and Nick Frost)

پگ و فراست در سریال سیتکام «فضایی» (Spaced) شروع به همکاری کردند. سپس، با کارگردانی ادگار رایت در فیلم «شان می‌میرد» (Shaun of the Dead) که اولین پروژه‌ی پگ و فراست بود، وارد دنیای سینما شدند. بعد آن‌ها «پلیس خفن» (Hot Fuzz) و «پایان دنیا» (End of the World) را کار کردند. در سال‌های اخیر، آن‌ها کمتر با هم دیده شدند، اما برای ساخت کمدی «پل» (Paul) دوباره قرار است با یکدیگر همکاری کنند.

۱۷. جک لمون و والتر ماتئو (Jack Lemmon and Walter Matthau)

جک و والتر زوج کمدینی هستند که دهه‌های زیادی با بازی‌هایشان مردم را خنداندند و طنزشان محدود به یک زمان خاص نمی‌شود. در دهه‌ی ۶۰ آن‌ها در فیلم‌هایی مانند «زوج عجیب» (The Odd Couple) و «شیرینی شانس» (The Fortune Cookie) در کنار هم قرار گرفتند. سپس، در دهه‌ی ۹۰، آن‌ها بازی‌های حرفه‌ای خود را در «پیرمردهای غرغرو» (Grumpy Old Men) و «بیرون دریا» (Out to Sea) به پایان بردند. آن‌ها آخرین بار در سال ۱۹۹۸ در فیلم «زوج عجیب ۲» (The Odd Couple II) با هم کار کردند.

۱۸. لوسیل بال و باب هوپ (Lucille Ball and Bob Hope)

نام باب هوپ را یک بار دیگر در این لیست در کنار بینگ کراسبی دیدیم. اما این بار ما بیشتر بر روی لوسیل بال متمرکز هستیم. در حالی که او بیشتر به همسر سابق خود دیسی آرناز وابسته بود، که با یکدیگر یک فیلم هم ساختند، بال در واقع با هوپ فیلم‌های کمدی بسیاری ساخت. آیا آن‌ها لزوما کمدی‌های مشهوری هستند؟ خیر، اما آن‌ها دو افسانه بودند که با قرار گرفتن در کنار هم فیلم‌های کمدی جذابی را برای طرفدارانشان بوجود آوردند.

۱۹. داک پاول و میرنا لوی (Dıck Powell and Myrna Loy)

ممکن است به نظر بیاید که زوج کمدین‌هایی که در نقش زن و شوهر بازی می‌کنند بسیار جذاب‌تر و خنده‌دارتر باشند. خب برای اثبات این فرضیه ما با پاول و لوی باید به دهه‌ی ۳۰ بازگردیم. این دو در نقش نیک و نورا چارلز در مجموعه فیلم‌های «مرد لاغر» (Thin Man) بازی کردند. این فیلم‌های رازآلود بر اساس ترکیب پاول و لوی ساخته شده‌اند. نیک و نورا، سرگرم کننده و بازیگوش، همیشه انرژی‌شان را بین صحنه‌های پر رمز و راز داستان یک قتل حفظ می‌کردند.

۲۰. جان چو و کال پن (John Cho and Kal Penn)

چو و پن به نوعی نسل جدیدی از چیچ و چانگ هستند. البته، از نظر بازی در یک سری از کمدی‌های استونر. مهارت‌های بازیگری آن‌ها کمی چشمگیرتر از چیچ و چانگ است. حداقل درباره‌ی چانگ که اینچنین است. چو و پن با بازی در فیلم «هرولد و کومار به قلعه‌ی سفید می‌روند» (Harold & Kumar Go to White Castle) یک زوج کمدی فوق‌العاده خنده‌دار و جذاب را به نمایش گذاشتند که به نظر می‌رسد در صدر همکاری‌های این دو با هم شناخته می‌شود.

۲۱. ملیسا مک کارتی و ساندرا بولاک (Melissa McCarthy and Sandra Bullock)

خیلی پیش نمی‌آید که یک زوج کمدین زن را در فیلم‌ها ببینیم. گاهی هم فیلم‌های خوبی از آب در نمی‌آیند. گرچه فیلم «مخمصه» (The Heat) قطعا خوب است و کاملا متمرکز بر بازی زوج بولاک و مک‌کارتی است. آن‌ها در این فیلم در نقش کلاسیک دو پلیس ظاهر می‌شوند. بولاک یک پلیس سخت‌گیر و مقرراتی است و مک‌کارتی طبق قوانین خودش بازی می‌کند.

۲۲. کریستن ویگ و آنی مومولو (Kristen Wiig and Annie Mumolo)

ویگ و مومولو با همکاری هم فیلمنامه‌ی «ساقدوش‌ها» (Bridesmaids) را نوشتند که یک کمدی کلاسیک است. آن‌ها همچنین در فیلم جدیدی به نام «بارب و استار به ویستا دل مار می‌روند» (Barb and Star Go to Vista Del Mar.) بازی کرده‌اند. در صورت موفقیت، انتظار داریم کمدی‌های ویگ و مومولوی بیشتری ببینیم.

۲۳. کری گرانت و رزالیند راسل (Cary Grant and Rosalind Russell)

دلیل اینکه کری و روزالین را به عنوان یک زوج کمدین در اینجا نام می‌بریم تنها به خاطر فیلم «منشی همه‌کاره‌ی او» (His Girl Friday) است. با این حال، گرانت و راسل شاید بهترین ترکیب را به عنوان یک زوج در این فیلم داشته باشند. فیلم منشی همه‌کاره‌ی او یک کمدی بزرگ همیشگی و مظهر کمدی اسکروبال (نوعی کمدی که در دهه‌ی ۳۰ رواج داشت) است که گرانت استاد این ژانر بود. اگر قرار بود به این کمدی‌ اسکار تعلق گیرد، او بدون شک برای این فیلم برنده می‌شد.

۲۴. کری گرانت و آیرین دان (Cary Grant and Irene Dunne)

همانطور که گفتیم، گرانت سلطان کمدی اسکروبال بود. البته می‌توان دان را ملکه‌ی این ژانر دانست. دان، و گرانت که پنج بار نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن شده است، در دو کمدی کلاسیک اسکروبال با هم کار کردند: «حقیقت تلخ» (The Awful Truth) و «همسر محبوب من» (My Favorite Wife).

۲۵. آیس کیوب و کریس تاکر (Ice Cube and Chris Tucker)

شاید شما تاكر و جكی چان را به عنوان یک زوج كمدین برای فیلم‌های «ساعت شلوغی» (Rush Hour) در خاطر داشته باشید. درعوض، اجازه دهید به کارهای تاکر در کنار آیس کیوب در فیلم‌های «جمعه» (Friday) اشاره کنیم. کیوب خوب بازی می‌کند و تاکر یک پرحرف واقعی است. منصفانه است که بگوییم فیلم جمعه برای آینده‌ی کاری آیس کیوب و تاکر بسیار حیاتی بود و اگر آن‌ها به عنوان یک زوج کمدین در این فیلم ظاهر نمی‌شدند، ممکن بود سرنوشتشان به طور کل تغییر کند.

