اچ‌بی‌او مکس به اشتباه برای تماشاگران لایو اکشن «تام و جری»، فیلم «لیگ عدالت زک اسنایدر» را پخش کرده و برخی از کاربران توانسته‌اند چند دقیقه‌ی ابتدایی این فیلم ابرقهرمانی را تماشا کنند.

بر اساس برخی گزارشات روز گذشته برای تعدادی از مشترکان سرویس آنلاین اچ‌بی‌او بخش‌هایی از فیلم لیگ عدالت زک اسنایدر پخش شده است. مثلا شخصی با نام کاربری داگ (Doug) در توئیتر اعلام کرده هنگامی که قصد داشته فیلم جدید تام و جری را ببیند، قسمت‌های ابتدایی لیگ عدالت زک اسنایدر برای او پخش شده است. البته برادران وارنر خیلی زود به این مشکل رسیدگی کردند و هم‌اکنون چنین خطایی رخ نمی‌دهد. هرچند داگ ادعا می‌کند لیگ عدالت زک اسنایدر بیش از یک ساعت در دسترس بوده، اما وانر مدیا در بیانیه‌ی خود در این خصوص آورده است: «لیگ عدالت زک اسنایدر کات زمان کوتاهی در اچ‌بی‌او مکس قابل تماشا بود، اما پس از چند دقیقه مشکل رفع شد.» نسخه‌ی زک اسنایدر «لیگ عدالت» قرار است به طور رسمی در تاریخ ۲۸ اسفند (۱۸ مارس) منتشر شود.

بتمن در لیگ عدالت اسنایدر قدرتمند‌تر از نسخه‌های قبلی است

در سال ۲۰۱۴ کارگردانی فیلم لیگ عدالت به زک اسنایدر سپرده شد و در اواخر سال ۲۰۱۶ فیلم‌برداری آن به پایان رسید، اما اسنایدر به خاطر خودکشی دخترش پروژه را ترک کرد و جاس ویدون جایگزین وی شد تا مراحل پس‌تولید و باز فیلم‌برداری را انجام دهد. ویدون و وارنر تغییرات بسیار زیادی در فیلم ایجاد کردند و نتیجه‌ی نهایی و نسخه‌ی اکران شده در سال ۲۰۱۷ طرفداران را ناامید کرد. به خاطر بازخوردهای منفی لیگ عدالت، برادران وانر تصمیم گرفت نسخه‌ی مورد تایید زک اسنایدر را با عنوان لیگ عدالت زک اسنایدر در سال ۲۰۲۱ و از طریق سرویس استریم اچ‌بی‌او مکس منتشر کند. این فیلم تدوین مورد نظر اسنایدر را دارد و صحنه‌هایی به آن اضافه شده است.

مثلا در تریلر اخیر لیگ عدالت زک اسنایدر صحنه‌ای از شخصیت بتمن وجود داشت که نشان می‌دهد در این نسخه روی مهارت‌های رزمی و قدرت فیزیکی او تمرکز بیشتری شده است. بر اساس تریلر، در این فیلم برای هر یک از اعضای تیم، صحنه‌هایی ویژه با مرکزیت آن شخصیت وجود خواهد داشت.

منبع: Variety

